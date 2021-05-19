Альметьевца призвали к ответу за сообщения об «обналах» в «ТаграС-Холдинге»

Сергея Халиуллина вызвали в суд из-за письма главе «Газпрома» с обвинениями компании Шафагата Тахаутдинова в отмывании средств и коммерческом подкупе

Как стало известно «Реальному времени», обанкротившийся житель Альметьевска Сергей Халиуллин «предъявил» московскому ООО с татарстанскими корнями — «ТаграС-Холдинг» целый букет очень серьезных обвинений, перечислив их в письмах руководителю ФНС России Даниилу Егорову, главе «Газпрома» Алексею Миллеру, руководству АО «Газпром Стройтэк Салават», ПАО «Татнефть», а также ООО «ТаграС-Холдинг». О претензиях по части коррупции и «обнала», обернувшихся для Халиуллина судебным делом, а также об истории его собственного коммерческого краха — в нашем материале.

Написал, что средства «использовали в личных целях и для коммерческого подкупа»



В Арбитражном суде Татарстана рассматривается дело признании недействительными сведений, порочащих деловую репутацию московской компании с татарстанскими корнями — ООО «ТаграС-Холдинг» Шафагата Тахаутдинова. Как следует из судебных материалов, 2 декабря 2020 года альметьевский предприниматель Сергей Халиуллин направил главе ФНС Даниилу Егорову, председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, а также гендиректору АО «Газпром Стройтэк Салават» Сергею Штепе, гендиректору ООО «ТаграС-Холдинг» Ленару Назипову и гендиректору ПАО «Татнефть» Наилю Маганову письма с сообщением «об участии ООО «ТаграС-Холдинг» и его дочернего общества ООО «ТаграС-Нефтегазстрой», а также его «поименованных работников в незаконном обналичивании денежных средств, использовании этих средств в личных целях и для коммерческого подкупа, а также сокрытии данных сведений».

Кроме признания этой информации недействительной, «ТаграС-Холдинг» добивается, чтобы суд обязал Халиуллина в течение 7 дней после вступления судебного акта в законную силу опровергнуть распространенные им сведения, приложив решение суда.

«Реальное время» обратилось за комментарием в ООО «ТаграС-Холдинг» относительно причин, по которым Сергей Халиуллин распространил письмо, ставшее поводом для судебного спора, а также с целью выяснить, ощутили ли в компании какие-либо негативные последствия его действий, или судебный иск является, так сказать, превентивной мерой.

По телефону представители компании в Москве и Альметьевске обещали связать корреспондента «Реального времени» с юристом, который, по их словам, мог бы дать ответ на запрос нашего издания, в итоге по истечении суток в компании так и не ответили. Редакция готова предоставить руководству «ТаграС-Холдинга» возможность высказать свою позицию. По получении комментарий будет опубликован.

В Арбитражном суде Татарстана рассматривается дело о признании недействительными сведений, порочащих деловую репутацию ООО «ТаграС-Холдинг». Фото: Максим Платонов

«Сергеев СВ. живет «не по средствам»

В феврале 2021 года истец заявил в суде ходатайство о назначении по делу судебной лингвистической экспертизы с целью определить — формируют ли распространенные Халиуллиным сведения «негативное представление о производственно-хозяйственной деятельности руководства ООО «ТаграС-Холдинг», ООО «ТаграС-Нефтегазстрой». Суд ходатайство удовлетворил. В судебном определении заседания процитированы части письма, которые позволяют понять, о чем же конкретно писал Халиуллин, обращаясь к Даниилу Егорову, Алексею Миллеру и другим адресатам.

Ставя перед экспертом вопрос, содержится ли во фрагментах письма Сергея Халиуллина негативная информация о деятельности «ТаграС-Холдинга» и входящих в группу компаний, суд цитирует то самое скандальное письмо ответчика:

«В ходе судебного разбирательства установлено, что денежные средства в размере 56 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) рублей получены ООО «СМУ-116» транзитом от ООО «Уральский завод специального арматуростроения» через ООО «ТаграС-Нефтегазстрой», — говорится в нем, — а в дальнейшем были перечислены ООО «СМУ-116» в ООО «Стройкост» (субсубподрядчик) и были обналичены.



Мне стало известно, что обналиченные денежные средства были переданы Скворцову Валерию Владимировичу (директор ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»), который, в свою очередь, передал их Сергееву Сергею Владимировичу (заместитель директора ООО «ТаграС-Холдинг») с целью последующей передачи заместителю директора АО «ГАЗПРОМ СТРОЙТЭК САЛАВАТ» Мубаракшину И.Р. для прохождения ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» тендерных процедур и получения строительных объемов от группы компаний «Газпром».



Также мне стало известно, что после получения наличных денежных средств в размере 56 000 000 рублей, Сергеев Сергей Владимирович оставил их часть себе и приобрел на них следующее имущество:



1. Жилую квартиру, расположенную по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ЖК «Суворовский» стоимостью более 20 млн. рублей; покупка совершена в мае 2017 года (квартира оформлена на маму супруги);



2. Багги (квадрацикл) стоимостью 2 млн. руб.



Позже Сергеев С.В. приобрел автомобиль Cadillac Escalade стоимостью более 6 млн руб.



Указанные покупки свидетельствуют, что Сергеев СВ. живет «не по средствам» и его расходы значительно превышают доходы.



Остальные деньги Сергеев Сергей Владимирович передал представителю заказчика Мубаракшину Ильдару Рустамовичу.



Передача денег проходила в два этапа: 20 млн. руб. передали Сергееву СВ. в городе Казань в марте 2017 года, остальные деньги в размере 30 млн. руб. передали в гостинице «Рич» г.Москва (все командировочные затраты были проведены через ООО «ТаграС-Холдинг»).



Таким образом, по моему мнению, в результате преступных действий по обналичиванию денежных средств в особо крупном размере ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» получило строительные объемы от ООО «УЗСА» (группа «Газпром»), при этом привлечение транзитных компаний повлекло для ООО «УЗСА», помимо налоговых и уголовно-правовых рисков, ещё и просрочку сдачи строительного объекта более чем на год!



Отмечаю, что изложенная ситуация в деталях известна начальнику службы безопасности ООО «ТаграС-Холдинг» Бариеву И.Р., которым никаких действий не предпринимается, более того она скрывается им от руководства компании.



При этом вне зависимости от итогов рассмотрения настоящего письма прошу включить компании, входящие в группу ООО «ТаграС-Холдинг» в черный список, поскольку их топ-менеджмент не умеет ни работать, ни обналичивать деньги без отрицательных последствий» — пишет Халиуллин (орфография и пунктуация автора сохранены, —прим. ред.).



Дела банкротные

Сергей Халиуллин — человек, который, похоже, отлично знает, какие денежные потоки проходили через ООО «СМУ-116». За плечами у него — солидный опыт предпринимательства, однако компании и ИП, которые он открывал, давно уже прекратили деятельность. А вот ООО «СМУ-116», зарегистрированное в селе Салейкино Самарской области, и где он до своего банкротства выступал соучредителем, а до июня 2015 года исполнял еще и обязанности директора, как раз в указанный в скандальном письме период покатилось, что называется, под откос.

2016 год ООО «СМУ-116», по данным «СПАРК-Интерфакс», завершило еще безубыточно, однако со сверхскромными результатами для предприятия, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. Выручка едва превысила 109 тыс. рублей, чистая прибыль — 1,5 тыс. Последующие 2 года компания завершила с нарастающим убытком. А в июне 2020 года компания признана банкротом.

Причем, согласно данным, опубликованным на официальном сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, в процессе банкротства ООО «СМУ-116» конкурсным управляющим были выявлены признаки вывода средств. По его иску Арбитражный суд Самарской области признал недействительными договоры ООО «СМУ-116» с аффилированной фирмой, 604 тыс. рублей были возвращены в конкурсную массу.

А по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» являлось контрагентом обанкротившегося ООО «СМУ-116». Сейчас оно находится в стадии реорганизации. А 2020 год эта компания завершила с убытком в почти 54,9 млн рублей. Признаки убыточности предприятие начало проявлять, начиная с 2018 года.

Однако головная компания — ООО «ТаграС-Холдинг», основным видом деятельности которого являются капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний, крепко стоит на ногах. Ее выручка в 2020 году превысила 2,46 млрд, а чистая прибыль — 3 млрд рублей.

Сам Сергей Халиуллин был признан банкротом Арбитражным судом Татарстана 19 октября 2016 года. Фото: Максим Платонов

Противник, с которого нечего взять

Сам Сергей Халиуллин был признан банкротом Арбитражным судом Татарстана 19 октября 2016 года. На момент банкротства, согласно материалам дела, у него имелись обязательства перед кредиторами на общую сумму 20,2 млн рублей. Имущества, имевшегося у Халиуллина (автомобиль Porsche Macan Turbo 2014 года выпуска стоимостью 4,3 млн рублей, и земельный участок площадью 1 069 кв. м с домом площадью 176 кв. м в Альметьевске стоимостью 7 млн рублей), оказалось недостаточно, чтобы покрыть долги.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, в числе кредиторов, заявивших в процессе банкротства требования к Халиуллину, оказался и его преемник в ООО «СМУ-116»: к Сергею Зотову в 2016 году перешли доли Сергея Халиуллина и Агзама Хусаенова, владевших фирмой на паритетных началах.

Если Арбитражный суд удовлетворит иск ООО «ТаграС-холдинг», у компании появится право на возмещение вреда. Только, судя по материалам, имеющимся в открытом доступе, с Сергея Халиуллина взять будет нечего.

«Реальное время» не обнаружило в открытом доступе контакты разорившегося бизнесмена, чтобы задать ему вопросы о причинах появления на свет письма, из-за которого он вновь стал ответчиком в Арбитражном суде, а также о том, почему столь серьезные сведения, которые, в случае подтверждения, могли бы стать основой уголовных дел, он не передал в правоохранительные и надзорные органы, а поставил себя под очередной судебный процесс. Редакция готова опубликовать его точку зрения.