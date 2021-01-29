Аналитика «Реального времени»: кому принадлежит рынок страхования в Татарстане

«Страховой пирог» в республике разделили пара национальных игроков и федералы

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», на фоне общего спада в России татарстанский рынок страхования по последним отчетным данным ЦБ (за 9 месяцев 2020 г.), напротив, заметно вырос — на 11,7%. Эксперты говорят, что драйвером регионального рынка выступила группа «СОГАЗ», у которой в том году произошло окончательное слияние с «ВТБ Страхование». «Мы приросли на 1,6 млрд за 9 месяцев» — подтверждают в компании. В лидерах рейтинга по величине собранных страховых премий в республике оказалось «АльфаСтрахование», в топ-5 вошли также «Росгосстрах» и «дочка» «Татнефти» — «СК «Чулпан», а «Сбербанк страхование жизни» разместился на шестой строчке. «Темной лошадкой» оказалось САО «РЕСО-Гарантия», заметно прибавившее темпы. Зато заметно поредел круг национальных страховых компаний. Рынок покинули некогда крупнейшие игроки вроде «АСКО» и «НАСКО».



Несмотря на коронакризис и общий спад

Пандемийный год принес свои тяготы страховщикам Татарстана, как и всем регионам России, но в целом коронакризис они пережили относительно благополучно и без серьезных потерь. По статистике Центробанка, совокупный объем собранных премий (GWP) всех страховых компаний, по последним отчетным данным (за 9 мес. 2020 г.), составил 1,136 трлн руб. (+3%). Совокупный объем страховых выплат — 464,3 млн рублей (+7%). Соотношение выплат к премиям выросло с 39 до 41 процента

Татарстанский рынок показал совокупный объем собранных премий в 22,3 млрд рублей — за те же 9 месяцев 2020 г., по данным ЦБ.

— Рынок продолжает приспосабливаться к новым условиям из-за COVID-19. Нам, как и многим, пришлось работать в режиме самоизоляции, изменения технологий, продаж и учета. Естественно, это не прошло незамеченным для страхового рынка. Поэтому сейчас продолжается адаптация к этим условиям. Тем более непонятно насколько долго это все продлится. С 1 марта вводятся изменения в схеме проведения техосмотра — это коснется и страховых компаний. Но в целом рынок настроен оптимистично, работает нормально. В прошлом году крупных потрясений не было ни в Татарстане, ни в России. Это говорит о запасе прочности, который сформирован на сегодня. Центробанк выполняет свою работу, следит за работой страховщиков и их резервами. Поэтому в целом, наверное, настроение у страховщиков неплохое, — обрисовал «Реальному времени» текущую ситуацию на рынке вице-президент союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров.

Четыре места из топ-5 по объему собранных в республике страховых премий заняли федеральные страховщики, а из всех республиканских в топ-10 попала только одна региональная — «дочка» «Татнефти» АО «СК «Чулпан» (пятое место). Татарстанское АО «СО «Талисман» (входит в АО «Эдельвейс Корпорейшн») заняло лишь 11-е место, примыкая к десятке — на его счету 655,1 млн рублей премии и почти 3% страхового рынка. О региональных компаниях и переменах, которые их коснулись, мы расскажем ниже. Для начала — об изменениях на рынке у федеральных компаний.

«Газовики» вырвались на 1-е место благодаря скупке активов «ВТБ»

По данным на начало октября, впервые в лидеры на татарстанском рынке по объему собранных премий выбился как раз один из крупнейших страховщиков России, «дочка» «Газпрома» — компания «СОГАЗ». Если в 2018 году она занимала по этому показателю лишь шестое место, собрав 1,5 млрд рублей, а в 2019 году переместилась на пятое с 1,9 млрд рублей (в 2018—2019 годах лидировал «Сбербанк Страхование жизни», собирая под 3—3,3 млрд рублей), то за 9 месяцев 2020 года «СОГАЗ» успел собрать уже 2,2 млрд рублей.

— Если в целом по стране [в других регионах] идет спад, у нас в Татарстане, наоборот, произошло увеличение рынка на 11,7%. Драйверами роста выступили льготная ипотека и льготный лизинг. Также сфера страхования получила поддержку за счет значительных продаж при розничном кредитовании в банках. Большой прирост показала и группа «СОГАЗ»: в конце 2019 года у нас произошло окончательное слияние с «ВТБ страхование», и с 2020 года эта компания на рынке уже не присутствовала — сейчас это объединенная компания. Мы приросли на 1,6 млрд за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщила «Реальному времени» директор Казанского филиала АО «СОГАЗ» Галина Полканова.

Лидерство «СОГАЗа» газета «Реальное время» предсказывала еще 3 года назад, и оно вполне закономерно, и достигнуто, в общем-то, «экстенсивным развитием»: в конце октября 2018 года была завершена сделка по продаже «СОГАЗу» 100% другой крупной страховой компании — «ВТБ Страхование» (в которую также входят «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование»). О масштабах покупки говорит тот факт, что, например, «ВТБ Страхование» расположилась по итогам 2018 года в РТ на 10-м месте по премии с показателем 1,07 млрд рублей. На тот момент сумма премий «СОГАЗа» и «ВТБ Страхования» составила 2,655 млрд рублей, что было больше, чем у «Альфастрахования». При исчезновении из нашего рейтинга «ВТБ» первое место «СОГАЗу» в итоге было обеспечено — компания теперь занимает десятую часть всего страхового рынка Татарстана.

Одновременно «газпромовская» «дочка» вырвалась на первое место и по разнице между премией и выплатой (почти 2 млрд рублей). Но по объему страховых выплат уступает как другим федеральным гигантам, так и татарстанским компаниям АО «СК «Чулпан» (принадлежит «Татнефти») и АО «СО «Талисман» (принадлежит «Эдельвейсу»). За 9 месяцев прошлого года «газовики» выплатили лишь 353 млн рублей. Для сравнения, «АльфаСтрахование» — почти 1 млрд рублей (абсолютное лидерство). «СОГАЗ» лидирует, правда, уже второй год подряд и на общероссийском рынке, где он успел собрать за три квартала прошлого года 235 млрд рублей, и темпы прироста у этого страховщика оказались одними из самых высоких на рынке (+47,5%): фактически «СОГАЗ» собрал премий столько же, сколько вместе взятые последующие три компании в рейтинге РИА, а прирост премий в деньгах больше, чем у всех российских страховых вместе взятых. Добавим, что в тройку лидеров страхового рынка РТ входит и «дочка» уже «СОГАЗа» ООО «СК СОГАЗ-Жизнь», собравшая за первые три квартала прошлого года 1,8 млрд рублей, заняв 8,13% рынка. Таким образом, «газовики» хапнули уже почти пятую часть татарстанского рынка.

«Вечно вторая»: «Альфа», сделав рывок в 2018 году, застолбила за собой место в топ-3

«АльфаСтрахование» второе место занимает и по России (82 млрд рублей собрано за 9 мес. 2020 года), и по Татарстану, где она успела собрать уже 2,14 млрд рублей. В 2018—2019 годах «Альфа» собирала ежегодно премий на 2,6—2,7 млрд рублей. Главный рывок компания совершила в 2018 году — занимая лишь четвертое место годом ранее, она увеличила тогда объем премий сразу на 43%, одновременно увеличив и объем страховых выплат на 21% — до 895 млн.

Компания успешна на рынках во многом благодаря лидерству как по числу заключенных договоров — всего по России к октябрю 2020 года у АО «АльфаСтрахование» насчитывалось 25 млн договоров (большей частью это страхование прочего имущества граждан, страхование финансовых рисков и страхование от несчастных случаев и болезней), так и по числу действующих договоров (16,6 млн).

Интересно, что несмотря на огромный объем страховых выплат, «Альфа» занимает и третье место по успешности — разница между премией и выплатами в компании составила 1,1 млрд рублей. Фактически, это даже можно назвать вторым по успешности показателем, так как выше находится сразу после «СОГАЗа» дочка последнего, ООО «СК СОГАЗ-Жизнь», с разницей в 1,6 млрд рублей. Доля на рынке «Татарстана» у компании «АльфаСтрахование» оценивается уже в 9,6%, а если посчитать и долю ее «дочки», ООО «АльфаСтрахование- Жизнь», то «Альфе» принадлежит почти 13% всего страхового рынка республики.

«Росгосстрах» на 4-м месте по премиям

Из-за попадания в тройку «дочки» «СОГАЗа» на дрожжах поглощенных страховых активов «ВТБ», некогда безоговорочный лидер татарстанского рынка «Росгосстрах» потерял даже третье место, которое только-только получил в 2019 году, набрав премий на 2,4 млрд рублей (во многом благодаря уходу с рынка «НАСКО Татарстан», см. ниже) и заняв долю рынка в 8%.

Впрочем, далеко не факт, что «Росгосстрах» вообще сохранил бы позиции в тройке лидеров на рынке Татарстана и без рывка «СОГАЗа» — причина в медленном росте объема страховых премий. В 2019 году он вырос всего на 50 млн рублей. А по итогам трех кварталов 2020 года он составил всего 1,7 млрд рублей — и не факт, что компания доберет к концу года даже до 2 млрд рублей.

Компания при этом резко снизила и объем страховых выплат: еще 2 года назад она выплатила больше 1 млрд рублей, заняв второе место (уступив лишь «СОГАЗу» и опередив «Чулпан») в 2019 году — 1,1 млрд (уступив на этот «АльфаСтрахование» с 1,5 млрд рублей и опередив татнефтевскую «Чулпан» с 1 млрд рублей страховых выплат). В прошлом году за первые три квартала «Росгосстрах» успел выплатить 720 млн рублей, вновь, однако, попав в тройку лидеров.

По разнице между премиями и выплатами, впрочем, компания лишь замкнула топ-5 страховых компаний, уступив «Альфе» и татарстанской СК «Чулпан» — она составила чуть более 1 млрд рублей. Отметим, что по объему собранных премий на федеральном рынке «Росгосстрах» проиграл не только «АльфаСтрахованию», но также «Ингосстраху и «Сбербанк страхование жизни». В то же время только «Росгосстрах» может конкурировать с «Альфой» по объему как заключенных, так и действующих договоров (12 и 12,1 млн штук соответственно — второе место на российском рынке).

«Сбербанк страхование жизни» занял пятую строчку

Во вторую пятерку по объему премий, если не считать АО «АльфаСтрахование-Жизнь», входит страховщик «Сбербанка», САО «РЕСО-Гарантия», САО «ВСК», СПАО «Иногсстрах». И только у «Ингосстраха» объем собранных премий не превышает 1 млрд рублей. Впрочем, совокупная доля этой четверки меньше доли «СОГАЗа» и «дочки» последнего и составляет 18,4%. На «Сбербанк страхование жизни» приходится 6% — он успел набрать премий за три квартала прошлого года на 1,3 млрд рублей в Татарстане.

«Сбербанк страхование жизни», ставшая первой по премиям на общероссийском рынке еще в 2018 году, утратила лидерство в 2019 году, когда объем собранных премий снизился на 15%. В 2020 году он еще сократился, компания собрала 78 млрд рублей (четвертая позиция в общероссийском рейтинге), уступив «Ингосстраху» (80 млрд), «АльфаСтрахованию» (82 млрд) и «СОГАЗу» (235 млрд).

На страховом рынке Татарстана «дочка» Сбербанка занимала первые места в 2018—2019 годах, собрав премий соответственно 3,3 млрд рублей и 2,9 млрд рублей. На ее долю и долю «дочки» «СК «Сбербанк страхование» приходится 7% страхового рынка Татарстана.

Объем страховых выплат СК «Сбербанк страхование жизни» нарастила за 2 года на 300 млн рублей — до 474 млн (седьмое место).

— Одна из ключевых линий бизнеса СК «Сбербанк страхование», в том числе на территории республики, — страхование имущества физлиц. Сборы компании по этому виду страхования в регионе сохранились примерно на уровне 2019 года, — сообщил руководитель Центра стратегического анализа СК «Сбербанк страхование» Влад Чезганов.

Главная «темная лошадка» — «РЕСО-Гарантия»

«РЕСО-Гарантия» (принадлежит братьям Саркисовым) заняла пока седьмое место. Тем не менее за последние 2 года компания совершила впечатляющий рывок. Еще в 2018 году она едва-едва входила в топ-20, собрав чуть менее полумиллиарда рублей страховой премии в Татарстане.

В 2019 году впервые влетела в топ-10 с 900 млн рублей страховых премий. Однако уже за 9 месяцев 2020 года «РЕСО» перевыполнила прошлогодний план, собрав 1,05 млрд рублей. С учетом страховых выплат на 341 млн рублей — по успешности компания на страховом рынке РТ заняла уже седьмое место, показав разницу между премией и выплатами в 706 млн рублей. Между тем на федеральном рынке «РЕСО» по объему собранных премий вошла уже в топ-5, уступив лишь «Сберу» — успев собрать 77 млрд рублей. И если на российском рынке компания уже занимает долю в 6,6%, в Татарстане доля ее присутствия пока составляет лишь 4,7%. Но при таких темпах эта доля, вероятно, будет только расти.

«ВСК» показала хорошие результаты по страховым выплатам

Еще одна федеральная компания, собравшая в Татарстане более 1 млрд рублей страховых премий — САО «ВСК» — 1,02 млрд (в 2018-м — 1,2 млрд, в 2019-м — 1,5 млрд рублей). Сомнительно, что за последний квартал «ВСК» сможет собрать еще полмиллиарда рублей премий, и вероятно покажет по итогам года результат худший, в сравнении с 2018 годом. При этом «ВСК» показывает один из приличных объемов страховых выплат, опережая на этом поле и «дочку» «Альфы», и АО «СОГАЗ», и «РЕСО-Гарантия».

В первые три квартала «ВСК» уже успела выплатить почти полмиллиарда рублей (448,6 млн против 317 млн рублей в 2018 году). На федеральном рынке, к слову, у ВСК неплохие позиции в 2020 году: по количеству заключенных договоров компания уступила только «АльфаСтрахованию», опередив «Росгосстрах» — на ВСК пришлось 18 млн договоров. Основной рывок «Страховой дом ВСК» осуществил в 2018 году, когда собрал на 72% премий больше, чем годом ранее. Сегодня ВСК принадлежит 4,5% всего страхового рынка РТ.

Доля страховых выплат от премий приближается к 50% лишь у четырех СК

Наконец, девятое место по сборам принадлежит «Ингосстраху» — он успел собрать чуть более 700 млн рублей, заняв долю в 3,14%. За весь 2018 и 2019 год компания собирала по 790 и 900 млн рублей соответственно. Для сравнения, на общероссийском рынке «Иносстрах» по премиям занял третье место, собрав 80 млрд рублей. «Ингосстрах» — одна из немногих компаний топ-10, в которых объем страховых выплат (320 млн рублей) и разницы между премиями и страховыми выплатами сопоставим: у «Ингосстраха» доля страховых выплат от премий составляет 45,5. От 40 до 45% эта доля у таких компаний как «АльфаСтрахование» (45,6%), «Росгосстраха» (40,8%), «ВСК» (44%).

Можно сказать, именно эти компании находятся в крупном тренде, так как по данным федеральных экспертов, соотношение выплат и премий будет расти со временем, и в среднесрочной перспективе достигнет 50%. Отметим, что в целом по российскому рынку объем страховых выплат за три квартала 2020 года составил 465 миллиардов рублей, а отношение страховых выплат к премиям составляет 40,6%, против 41,2% в 2019 году.

Напомним, что еще в 2014-2016 годах отношение выплат к премиям было как раз на уровне 50%. В Татарстане он, к слову, по итогам трех кварталов 20 века составил 39,5%, то есть, еще меньше общероссийского. Причину рыночные налюдатели видят в страховании жизни, при котором сбор премий и выплаты сильно разнесены во времени (5-10 лет), и как в последние два года начались крупные выплаты по ранее заключенным договорам.

— Сегодня на рынке следующие тенденции. Юридическим лицам с сентября прошлого года значительно снизили тарифы по ОСАГО. С 1 января идёт значительное снижение тарифов по обязательному страхованию опасных объектов. И скоро мы ожидаем снижение тарифов обязательного страхования ответственности при пассажирских перевозках. Для бизнеса — это плюс, для страховых компаний — снижение сборов. В направлении юрлиц идёт спад, а в работе с физлицами — подъём. Ипотечное страхование дало рост в целом. Большую поддержку оказала льготная ипотека, которую озвучило правительство для новостроек. Продолжается поддержание доходов у страховщиков за счет страхования розничного кредитования в банках. Сейчас редко банки выдают кредиты без страхования — так банк обезопасит и себя, и застрахованного. Прогнозы по рынку: по физлицам по кредитованию ипотеки все будет на том же уровне — 2020 года. Но я не вижу перспектив по росту рынка в целом, — отметила Галина Полканова.

Кто покинул страховой рынок РТ в последние два года

Всего у восьми страховых компаний РТ, зарегистрированных в республике — пять крупнейших конечных бенефициаров, которые и являются основными игроками на рынке республики, не считая около двухсот страховых брокеров (включая филиалы СК), которые все равно, так или иначе, работает с определенной крупной страховой компанией.

Помимо СК, зарегистрированных в Татарстане, на рынке также представлены «Росгосстрах», «СОГАЗ», «Альфа-Страхование». Ранее на рынке работали также «АСКО-Татарстан» — но после выкупа ее структурами Ильшата Фардиева и Ильдара Галяутдинова, была обанкрочена в 2017 году. «АСКО» (учреждена «Татэнерго» и «Акибанком») покинула рынок в 2018 году — после чего АСВ подала иск в Арбитражный суд РТ о возмещении убытков в размере полумиллиарда рублей к контролировавшим компанию лицам.

Еще одна компания, СК «НАСКО» — также была объявлена банкротом в 2019 году, ЦБ обнаружил в деятельности ее сотрудников признаки выводов активов. «Итиль-Армеец», который когда-то был основным страховщиком имущества Международного аэропорта «Казань» и авиакомпании «Татарстан», перешел несколько лет назад под контроль болгарской ГК «Химимпорт», и, как выяснилось, после ребрендинга просто в «Армеец» — улетела из Татарстана в Москву, где и прописалась, оставив в Казани филиал.

«Татнефть» продолжает реорганизовывать свои страховые «дочки»

Самой успешной среди татарстанских страховых компаний можно считать страховую компанию «Чулпан», контролируемую «Татнефтью»: разница между премиями и страховыми выплатами у «материнской компании» составила по итогам первых трех кварталов 2020 года 1,1 млрд рублей, вполне сопоставимо с федералами из первой пятерки. Компании принадлежит вместе с «дочкой» — 10% страхового рынка Татарстана. Напомним, что «Татнефть» контролирует страховщика на 50% через свою дочку АО «Татех», и еще на 50% через другую «дочку» АО «Татойлгаз». Согласно стратегическому плану развития до 2021 году, в «Чулпане» увеличили недавно уставный капитал на 111 млн до 666 млн рублей, что в 1,5 раза больше требуемого ЦБ минимального уровня показателя уставного капитала страховых компаний. Напомним, до 2022 года страховым компаниям придется завершить еще одну докапитализацию — по новому закону выросли требования к минимальному базовому уставному капиталу страховых компаний со 120 млн до 300 млн рублей.

У еще одной «нефтяной» страховой компании с пропиской в Татарстане «Чулпан-Мед» ЦБ в начале прошлого года отзвал лицензию. Впрочем, решение было принято «в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности» — у компании осталась лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования. Вероятнее всего, связано это с несоответствием уставного капитала созданной СК «Чулпан» в 2004 году компании требованиям ЦБ — он у «дочки» составлял лишь 120 млн рублей, и, по-видимому, в «Татнефти» решили излишним накачивать деньгами еще одну страховую фирму. Отметим, что вторая «дочка» «Чулпан-Жизнь» (более 2% страхового рынка РТ) изначально занималась лишь добровольным страхованием жизни — в этой компании уставный капитал все же увеличили досрочно до 450 млн рублей (таким образом, на все три компании приходится уставный капитал в размере более 1 млрд рублей). В «Чулпан-Мед» связали добровольную сдачу лицензии с «оптимизацией бизнес-процессов»: в результате, материнская компания — Чулпан, и до сих пор занимавшаяся добровольным медицинским страхованием, аккумулировала данный вид по всей группе.

Отметим также, что СК «Чулпан» фактически крупнейшая страховая компания, зарегистрированная в Татарстане, готовая тягаться с федеральными «крупняками» — так, она единственная вошла в топ-5 страховых компаний была по премиям в РТ и в 2019 году (с 2,1 млрд рублей), уступив лишь «Сбербанк страхование жизни» (почти 3 млрд рублей), «АльфаСтрахованию» (2,7 млрд) и «Росгосстраху» (2,4 млрд рублей). Годом ранее «Чулпан» занимал пятое место, но переместился на четвертое после ухода еще одного регионального игрока «НАСКО». Вновь «Чулпан» опускается по-видимому на то же пятое место лишь из-за роста «СОГАЗа». При этом «Чулпан» стабильно входит в тройку крупнейших компаний, которые выплачивают больше всего денег клиентам — «татнефтевцы» выплатили годом ранее 1 млрд рублей, для сравнения «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах»- 1,5 и 1,1 млрд рублей соответственно. По первым итогам 2020 года компания вновь заняла по выплатам третье место, выплатив уже 626 млн рублей — для сравнения, у «Альфы», напомним, объем страховых выплат составил 980 млн рублей, у «Рогосстраха» — 720 млн.

Вторым заметным национальным игроком на страховом рынке РТ — является компания «Эдельвейс», владеющая 100% компании АО «СО «Талисман» — однако последняя показала в 2019 году убыток в размере 31,26 млн рублей. Ранее «Талисман» принадлежал АО «Радиоприбор», которое формально контролировало Минземимущество РТ. «Талисман» занял девятое место среди крупнейших страховщиков республики по премиям в 2019 году — 0,9 млрд рублей. Но годом ранее этот объем был все-таки больше и составлял 980 млн рублей. Увы, по-видимому, и 2020 год окажется не лучше: пока «Талисман» успел собрать лишь 655 млн рублей, и сомнительно, что последний квартал окажется рекордным. В то же время, стоит отметить, что наряду с «Чулпан» — «Талисман» входит в пятерку страховых компаний по страховым выплатам, за те же первые три квартала он успел выплатить почти столько же, сколько собрал премий — 540 млн рублей. «Талисману» принадлежит 3% страхового рынка.

«АББ», как и «Татнефть», тоже прямо сейчас проводит реорганизацию в своих страховых «дочках»

Третьим крупным местным игроком остается «Ак Барс» с совокупной прибылью двух страховых компаний почти на 200 млн рублей — фактически, у остальных СК, не аффилированных с группой компаний «Ак Барс» или «Татнефтью», прибыль в десятки, а то и сотни раз меньше. В настоящее время у «Ак Барс Банка» две СК — ООО «Ак Барс Страхование» (прибыль 81,2 млн рублей) и ООО «СК «Ак Барс — Мед» (107,8 млн рублей) — ранее обе компании возглавлял Линар Гарифуллин, которому, якобы, пришлось уйти после последней проверки ЦБ в 2018 году. АБС в итоге возглавил выходец из ТФБ Рустем Исмагилов, а АБМ — выходец из Минфина РТ. Напомним, что АБС стал полноценной «дочкой» «Ак Барс Банка» лишь в 2018 году — до этого его корни уходили в виргинские и кипрские офшоры.

«Ак Барс Страхование» успело собрать в прошлом году 604 млн рублей премий (13-е место в общем зачете). «Ак Барс Мед» — собрал еще 237,7 млн. На эти две компании приходится 3,8% всего страхового рынка Татарстана. При этом обе компании показывают не сильно впечатляющие объемы страховых выплат своим клиентам: на них пришлось пока чуть более 200 млн рублей.

Под занавес прошлого года в «Ак Барс Страхование» также увеличили уставный капитал с 2020 до 240 млн рублей. Сегодня у АБС 51 операционный офис, из которых 46 находятся в РТ, в самой компании в последние годы говорили, что «сконцентрированы на работе в родной республике», при этом стратегией развития предусмотрено расширение региональной сети. На 2020 год было запланировано открытие еще восьми офисов ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», был обновлен и официальный сайт. АБС также стало партнером Минэкологии РТ по заключению договоров страхования ответственности за возмодный вред беспилотных летательных аппаратов с их владельцами. Коллеги из «Ак Барс-Меда» — занимает доминирующее положение на рынке обязательного медицинского страхования в Татарстане — засветились в прошлом году в пилотном проекте Минздрава РТ «по мониторингу пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с верифицированным заболеванием — коронавирусная инфекция COVID-19». В той же «дочке» «Ак Барс Банка» в августе-сентябре 2020 года начали готовить программы ДМС, которые позволили бы «возместить расходы на анализы и лекарства, выписанные врачом при коронавирусе и пневмонии». Из корона-казусов можно вспомнить еще попытку обратиться в АБС члена Центризбиркома РТ, который потребовал выплатить ему полмиллиона рублей за то, что подцепил вирус во время сентябрьского голосования.

Бенефициар татарстанской СК осуждена за мошенничество

Осталось только рассказать о «миноритариях» страхового рынка РТ. Это ООО «СК «Гранта» с прибылью в 15,3 млн рублей и ООО «СМО «Спасение» с прибылью в 4,4 млн рублей. «Гранта» собрала в 2020 году пока 190 млн рублей страховых премий, выплатив 53,6 млн рублей. Доля у «Гранты» на рынке совсем не большая — и не превышает 1%. «Гранта» принадлежит ООО «МСК» Дарьи Алякиной, основанная еще в 1991 году изначально фирма называлась ОАО «Казанская акционерная страховая фирма «Гарант» и работала только в корпоративном сегменте. Сама «Гранта» до сих пор проходила под радарами страхового рынка, в 2017 году начала технологическое обновление, в 2015 году произошла смена управленцев.

А вот ее директор и владелец Дарья Алякина упоминалась в скандале 2015-2018 годов — тогда экс-главу казанского филиала другой страховой компании «Мегарусс-Д» (при этом одновременно с 2014 года она возглавляла и СК «Гранта») обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и хищении денег. По версии обвинения, якобы, Алякина похитила у «Мегарусс-Д» почти полмиллиарда рублей, вернув компании впоследствии лишь 308 млн (газета «Реальное время» писала об этом процессе). Тогда же близкие к делу люди рассказали о том, что сборы «Мегарусса» обеспечивались связями Алякиной с экс-управляющим одного из крупных банков, и сборами по автосалонам, где банк кредитовал покупку машин. В одно время Алякина даже пыталась войти в бизнес «АСКО», купив небольшую долю, но не сложилось, и уже впоследствии она купила совсем маленькую «Гранту», которая через пару лет после покупки собрала 232,2 млн рублей премий, а в I полугодии 2017-го — 120,7 млн рублей. Чистая прибыль компании в 2016 году составила 12,7 млн рублей.

У доцента кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования КФУ Алякиной в итоге арестовывали имущество на 200 млн рублей, снизили сумму инкриминируемых «махинаций» до 168 млн рублей, но в итоге в октябре 2018 года оправдали в Вахитовском суде. Прокуратура приговор тут же обжаловала, результатом чего стал недавний условный срок, который получила Дарья Алякина — в январе 2021 года — в виде пяти лет лишения свободы (условно). Также суд удовлетворил иск «Мегарусс-Д» к Алякиной о полном возврате похищенных средств в размере 168 млн. Как это отразится на страховом бизнесе «Гранты» — можно только предполагать, но очевидно, ничего хорошего даже условный срок не принесет.

Владелец самой маленькой СК РТ — крупный игрок на рынке частных клиник

Еще один небольшой игрок на страховом рынке Татарстана — ООО «СМО «Спасение», показавшее в 2019 году прибыль в размере всего 4,4 млн рублей (но это больше, например, чем у СМО «Чулпан-Мед», принадлежащий структурам «Татнефти» — 3,7 млн рублей). Компания принадлежит на 67,6% ООО «Татассистанс», еще на 14% ООО «Стандартфинанс», на 6,1% — ООО «Мед-Инвест» и на 11,6% — Геннадию Глушкову, ее гендиректору. Глушков в итоге и является бенефициаром «Спасения».

За первые три квартала 2020 года «Спасение» собрало премий на 258,4 млн рублей, выплатив своим клиентам 155,9 млн (19 место в рейтинге) — доля «Спасения» на рынке чуть более 1%. «Спасение», в рейтинге «Реального времени» по премиям по договорам личного страхования за 2019 год занимало восьмое место — показав 204 млн рублей, и еще почти 200 млн рублей — страховых выплат. Правда, при этом за год они снизились в два раза. Фирма не то чтобы совсем уж маленькая, в существующей с 2000 года по ОМС застраховались тут 600 тыс. человек (данные самой компании), представлено «Спасение» лишь в трех городах РТ: Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Еще четыре года назад компания Геннадия Глушкова занимала второе место с долей в 8% на страховом рынке РТ в сфере обязательного медицинского страхования — сразу после «Ак Барс-Мед». В 2014 году одноименное ЗАО превратилось в ООО, принадлежащее шести юрлицам и двумя физлицам, включая вышеупомянутого Глушкова, которого можно было встретить, кстати, среди учредителей «Татмедия», правда, не того самого «Татмедия», а «однофамильца», ликвидированного в последние годы. Еще одним бенефициаром был Артем Бутаев с 1,1% (также — владелец 20% ООО ТЭК «Кама-Тракс» и ООО «НК-Транс»), а среди юрлиц, контролирующих «Спасение» числились даже банк «Спурт» и НКНХ.

Отметим, что Глушков является также крупных игроком на рынке частных клиник Татарстана, его одноименное «Спасение» заняло в рейтинге «Реального времени» третье место (среди клиентов были КФУ и КАМАЗ). Для представления масштаба — совокупный оборот шести компаний частных клиник сети «Спасения» составил два года назад почти полмилларда рублей. Под вывеской «Спасение» до конца 2017 года работали одноименная поликлиника в Казани, ООО «Артромед» (педиатрия), лечебно-диагностическое отделение ООО «МК Спасение», санаторий в Нижнекамске «Корабельная роща» и т. д.

Основной владелец сети — депутат Госсовета РТ от «Единой России» (является президентом регионального фонда поддержки «ЕР»), член комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, член комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Геннадий Глушков. Глушков создал «Спасение» еще в 1999 году. В январе 2018 года одну из структур Глушкова — ООО «МК «Спасение» (ему принадлежали два заведения медицинской империи депутата) продали компании ООО «СОГАЗ», крупной российской страховой компании, «дочке» «Газпрома».

Елена Григорьева начальник отдела по работе со средствами массовой информации страховой компании «Согласие»: Страховой рынок Татарстана является 4-м по величине в России и 1-м — в Приволжском федеральном округе.

Для Татарстана характерна ситуация большинства российских регионов: основные корпоративные договоры страхования имущества, ДМС и НС работников предприятий заключаются в штаб-квартирах, т.е. в Москве и Санкт-Петербурге. Следствием этой специфики становится преобладание розничного страхования, на которое приходится 74% всей премии на рынке. В среднем по российским регионам (без учета Санкт-Петербурга) доля розницы еще выше (79%). Можно утверждать, что Татарстан сохраняет частичный «страховой суверенитет», при котором часть крупных корпоративных рисков «пишется» на местных страховщиков или на местные филиалы федеральных игроков. Крупнейшие виды розничного страхования на рынке Татарстана — это моторные линии бизнеса (ОСАГО и автокаско), а также страхование жизни и НС (в основном продаются через банки). В корпоративном страховании основу портфеля составляют моторные линии бизнеса (ОСАГО и автокаско), ДМС и имущество юрлиц. Страховой рынок Татарстана, как и России в целом, избежал снижения, и это можно считать хорошим результатом по сравнению со многими другими отраслями экономики. Следует отметить рост ОСАГО и сокращение автокаско. В условиях пандемии повышается значение удаленного канала продаж. Опережающими темпами растут продажи ОСАГО через интернет и пролонгация ипотечного страхования на сайтах страховщиков.

Влад Чезганов руководитель Центра стратегического анализа СК «Сбербанк страхование» По итогам 9 месяцев 2020 года страховой рынок Республики Татарстан составил 22,3 млрд руб. — на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Страховой рынок региона сохраняет статус одного из крупнейших на территории Российской Федерации. Одна из ключевых линий бизнеса СК «Сбербанк страхование», в том числе на территории республики, — страхование имущества физлиц. Сборы компании по этому виду страхования в регионе сохранились примерно на уровне 2019 года. Республика Татарстан — один из наиболее экономически развитых регионов страны, поэтому мы рассчитываем, что 2021 год будет достаточно позитивным и для страхового рынка региона. Поддержку рынку окажут обязательные виды страхования, в наибольшей степени — ОСАГО. Скорее всего, продолжится рост рынка страхования от несчастных случаев.

Рустэм Сабиров вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рынок продолжает приспосабливаться к новым условиям из-за COVID-19. Нам, как и многим, пришлось работать в режиме самоизоляции, изменения технологий, продаж и учёта. Естественно, это не прошло незамеченным для страхового рынка. Поэтому сейчас продолжается адаптация к этим условиям. Тем более непонятно насколько долго это все продлится.

С 1 марта вводятся изменения в схеме проведения техосмотра — это коснется и страховых компаний. Но в целом рынок настроен оптимистично, работает нормально. В прошлом году крупных потрясений не было ни в Татарстане, ни в России. Это говорит о запасе прочности, который сформирован на сегодня. Центробанк выполняет свою работу, следит за работой страховщиков и их резервами. Поэтому в целом, наверное, настроение у страховщиков неплохое.

Галина Полканова директор Казанского филиала АО «СОГАЗ» Если в целом по стране [в других регионах] идет спад, у нас в Татарстане, наоборот, произошло увеличение рынка на 11,7%. Драйверами роста выступили льготная ипотека и льготный лизинг. Также сфера страхования получила поддержку за счет значительных продаж при розничном кредитовании в банках. Большой прирост показала и группа «СОГАЗ»: в конце 2019 года у нас произошло окончательное слияние с «ВТБ страхование», и с 2020 года эта компания на рынке уже не присутствовала — сейчас это объединенная компания. Мы приросли на 1,6 млрд за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня на рынке следующие тенденции. Юридическим лицам с сентября прошлого года значительно снизили тарифы по ОСАГО. С 1 января идет значительное снижение тарифов по обязательному страхованию опасных объектов. И скоро мы ожидаем снижение тарифов обязательного страхования ответственности при пассажирских перевозках. Для бизнеса — это плюс, для страховых компаний — снижение сборов. В направлении юрлиц идет спад, а в работе с физлицами — подъем. Ипотечное страхование дало рост в целом. Большую поддержку оказала льготная ипотека, которую озвучило правительство для новостроек. Продолжается поддержание доходов у страховщиков за счет страхования розничного кредитования в банках. Сейчас редко банки выдают кредиты без страхования — так банк обезопасит и себя, и застрахованного. Прогнозы по рынку: по физлицам по кредитованию ипотеки все будет на том же уровне — 2020 года. Но я не вижу перспектив по росту рынка в целом.