Акционеры «Татнефти» получат повышенные дивиденды после конвертации ADR

Вопреки прогнозам, татарстанская компания выплатит акционерам дивиденды с повышенной доходностью

ПАО «Татнефть» выплатит полугодовые дивиденды на общую сумму в 76 млрд рублей вопреки пессимистичным прогнозам аналитиков. Совет директоров рекомендовал утвердить промежуточные дивиденды в размере 32,71 рубля на оба типа акций. Тем самым «Татнефть» развеяла сомнения относительно того, что объявленная накануне автоматическая конвертация американских ADR на LSE могла привести к переносу или даже отмене выплат акционерам. После позитивной новости акции компании на российской бирже выросли более чем на 7%, отмечают брокеры. Детали — в материале «Реального времени».

«Татнефть» заплатит акционерам с размахом

Сегодня утром неожиданно раскрылась интрига вокруг дивидендных выплат по акциям «Татнефти», которая держала в напряжении акционеров почти всю последнюю неделю. Вопреки всеобщим «упадническим» настроениям экспертов, совет директоров компании принял рекомендацию выплатить промежуточные дивиденды.

— Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2022 года в размере 32 рублей 71 копейки на каждую обыкновенную и привилегированную акцию (3271% номинальной стоимости), — говорится в сообщении компании, опубликованном сегодня утром на сайте «Татнефти».

Рекомендация вынесена на одобрение внеочередного собрания акционеров, которое назначено на 22 сентября. В случае утверждения «Татнефть» перечислит 76,1 млрд рублей на оба типа акций.



Фото: tatoilexpo.ru

Почему больше, чем год назад?

Промежуточные дивидендные выплаты на этот раз оказались выше, чем в 2021 году. По данным экспертов, за первое полугодие прошлого года компания начисляла 16,5 рубля на акцию, направив 38,4 млрд рублей. Таким образом, промежуточные дивиденды в этом году планируется увеличить в два раза. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составит 8% годовых, а по «префам» — 8,5%, что выше ставок по банковским депозитам.

Двукратный рост по дивидендам связан с лучшими финансовыми результатами за первое полугодие 2022 года. Согласно опубликованной отчетности по РСБУ, выручка компании увеличилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 710,71 млрд рублей, а чистая прибыль выросла почти в 2 раза — до 152,16 млрд рублей. Главные причины — ослабление рубля и рост цен на нефть на мировом рынке. Учитывая, что 50% чистой прибыли направляется на дивиденды, как определено стратегией «Татнефти», то автоматически выросли и выплаты на оба типа ценных бумаг.

Чего боялись аналитики

Откуда же взялись пессимистичные прогнозы аналитиков? Буквально в день ожидаемого объявления решения совета директоров «Татнефти» большинство экспертов склонялись к тому, что выплаты могут быть отменены или перенесены на более поздний срок.

Фото: wikipedia.org

— Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, выбирая больший показатель. В таких условиях можно было бы рассчитывать на выплаты в размере 32,7 рубля на акцию (доходность 8% и 8,5% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно). Это привлекательные уровни, но мы считаем, компания в текущих нестабильных условиях все же воздержится от выплаты дивидендов, — говорил аналитик «Промсвязьбанка» Алексей Головин.

Главная причина сомнений — автоматическая конвертация американских депозитарных расписок (ADR) на обыкновенные акции, которая приведет к увеличению их количества.

— Автоматической конвертации будут подвержены только расписки, которые учитывались в российском депозитарии. Вероятно, часть инвесторов, которые получат доступ к бумагам, решат их продать, но вряд ли мы увидим значительного влияния на цену. Информация о дивидендах окажет более сильное влияние», — предсказывал управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

В результате обыкновенные акции «Татнефти» в ходе торгов на Мосбирже выросли более чем на 7%, привилегированные — более чем на 9%.

— Вчера информации по дивидендам не поступило по итогам заседания, и рынок оценил это как знак невыплаты, в результате чего бумаги компании находились под давлением. Однако по факту, несмотря на опасения, компания решила выплатить дивиденды. Размер их ожидаем и составляет 50% от чистой прибыли по РСБУ. Полагаем, что сегодня на фоне этой новости бумаги компании будут смотреться лучше рынка, — высказался сегодня Головин.

Луиза Игнатьева