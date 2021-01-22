Федералы отвергли проект особой экономической зоны «АлмА» в Закамье

В Москве сочли, что Татарстану достаточно уже имеющихся восьми преференциальных территорий

Амбициозный татарстанский проект по созданию третьей в республике особой экономической зоны под Альметьевском — ОЭЗ «АлмА» — «зарубил» российский Минфин: Москва предложила Татарстану «рассмотреть альтернативные механизмы поддержки частных инвесторов». Впрочем, опрошенные «Реальным временем» эксперты считают, что для авторов инициативы (бенефициар проекта — «Татнефть») еще не все потеряно, и приводят в пример непростые переговоры и на старте других ОЭЗ «Алабуги» и «Иннополиса». О причинах, по которым забуксовала «АлмА», минусах схемы поддержки бизнеса через ОЭЗ и последствиях для предприятий, которые планировали стать резидентами «золотого яблока» — в материале «Реального времени».

«Семи преференциальных территорий достаточно»



Минфин России не поддержал проект планировки ОЭЗ «АлмА», утвержденный правительством Татарстана еще в сентябре 2019 года. Закончить регистрацию зоны планировалось до конца 2019-го, однако процедура не завершена до сих пор, и, судя по ответу российского ведомства на запрос «Реального времени», этого, скорее всего, уже не будет.

Министерство финансов рассмотрело разработанный Минэкономразвития России проект постановления правительства России о создании ОЭЗ «АлмА» еще в декабре 2019-го, но уже тогда не согласовало его, а предложило татарстанскому правительству рассмотреть альтернативные механизмы. Однако в республике не оставили свои попытки продвигать проект.

Очевидно, поэтому альтернативных вариантов Татарстан Минфину РФ за истекший год так и не представил, надеясь, что Россия изменит позицию. Как выяснило «Реальное время», пока надежды не оправдались: российское ведомство стоит на своем и отказывается увеличивать количество «льготных» для бизнеса зон в отдельно взятой республике, считая, что их и так уже вполне достаточно.

Минфин России еще в декабре 2019-го предложил татарстанскому правительству рассмотреть альтернативные механизмы. Однако в республике не оставили свои попытки продвигать проект. Фото: mert.tatarstan.ru

— Сейчас в Татарстане уже действует ряд преференциальных территорий — две особые экономические зоны («Иннополис» и «Алабуга») и пять территорий опережающего развития, — сообщили «Реальному времени» в Минфине России, — Что касается создания новой ОЭЗ «АлмА», соглашение о намерениях стать резидентами указанной экономической зоны были заключены с восемью компаниями. Представленные [ими] инвестпроекты высокорентабельны вне зависимости от предоставления инвесторам статуса резидентов ОЭЗ.

На бюджетные деньги не покушались

Третью в республике особую экономическую зону планировалось создать на 462 гектарах земель трех «нефтяных» районов республики — Альметьевского, Нижнекамского и Лениногорского, а якорным инвестором проекта должно было стать ПАО «Татнефть» — на этой территории предполагалось развивать кластер, ориентированный на переработку нефтехимического сырья — на производства по выпуску малеинового ангидрида на мощностях Миннибаевского газоперерабатывающего завода «Татнефти» и других нефтехимических продуктов. Предполагалось, что частные компании-резиденты зоны «АлмА» будут заниматься дальнейшим переделом малеинового ангридрида, полипропилена, акрилонитрила и углепластиков.

ОЭЗ «АлмА» планировалась как полностью частная — предполагалось, что она не потребует бюджетных вливаний в развитие инфраструктуры, в отличие, к примеру, от «Алабуги», на третью очередь которой летом 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство России выделить из федерального бюджета около 29 млрд рублей. На первом этапе строительства «золотого яблока» — к 2022 году — инвестиции резидентов должны были составить 62 млрд рублей, а на втором, к 2029-му — уже 80 млрд.



Третью в республике особую экономическую зону планировалось создать на 462 га земель трех «нефтяных» районов республики — Альметьевского, Нижнекамского и Лениногорского. Источник: mert.tatarstan.ru

Уже к августу 2019 года инвестиционный портфель будущей ОЭЗ составлял 56 млрд. Он складывался из проектов пяти инвесторов, позволявших, по словам экс-министра экономики РТ Фарида Абдулганиева, создать 1 300 рабочих мест.

Причинами, по которым Москва не захотела создавать в Татарстане еще одну «преференциальную зону», а также планами развития территории в отсутствие мощной господдержки (налоговые и иные льготы делают бизнес, зарегистрированный в ОЭЗ, гораздо более прибыльным, чем «обычный»), «Реальное время» поинтересовалось в татарстанском Минэкономики. Ответ на запрос будет опубликован по получении.



Также будет опубликован комментарий потенциального стратегического инвестора новой ОЭЗ — ПАО «Татнефть» — запрос «Реального времени» в компании приняли в работу, но еще не ответили.

Надежда — на продолжение диалога

Тем не менее в Татарстане ставить крест на планах создания ОЭЗ «АлмА» явно не собираются, а, напротив, считают идею газонефтехимического «золотого яблока» весьма перспективной.

— Отказа в регистрации ОЭЗ пока нет, просто нет регистрации, как я понимаю, — говорит депутат Госдумы от Татарстана, член думского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. — Это очень хорошо проработанный и амбициозный проект, а у Татарстана хороший опыт в реализации особых условий бизнеса. Насколько я знаю, ни один еще проект не регистрировался с первого раза — это результат диалога между республиканскими и федеральными властями. Так было и с «Алабугой», и с другими успешными проектами.

Айрат Фаррахов полагает, что отсутствие регистрации «нельзя воспринимать как категорическое несогласие»:



— Ведь в любом случае условием развития нашей страны является изменение деловой активности и создание особых условий для бизнеса на отдельных территориях. Поэтому я полагаю, что необходимо и дальше идти в этом направлении.

Но принятие таких решений, подчеркнул он, вне компетенции Госдумы — это полномочия правительства Российской Федерации.

«Проходимцам решать свои проблемы»

Иного мнения экс-министр экономики России, советник председателя правления АО «Роснано» Яков Уринсон. Он считает особые экономические зоны злом и против того, чтобы их число множилось.

— Я очень давно, начиная с создания в России первых особых экономических зон, был против этой идеи и считаю ее бессмысленной, — заявил он «Реальному времени». — Есть масса других способов простимулировать бизнес, а ОЭЗ — отнюдь не лучший способ для этого. Они очень сложны для администрирования. Из-за этого в них легко проделывать всякие левые дела.

Если Айрат Фаррахов в разговоре с «Реальным временем» предположил, что причиной «пробуксовки» проекта ОЭЗ «АлмА» могла стать перспектива выпадения определенной доли бюджетных доходов как следствие преференций инвесторам, что нежелательно в условиях сегодняшней непростой экономической ситуации, то Яков Уринсон убежден, что эти потери от ОЭЗ — не единственный минус.



— Я считаю, что главный недостаток — это то, что особые экономические зоны — тот самый «метр государственной границы», выражаясь словами Остапа Бендера, где можно делать все, что угодно. Их трудно, а то и невозможно полностью контролировать, трудно администрировать, и они создают условия, позволяющие проходимцам решать свои проблемы, — убежден бывший министр экономики.