За чистый Альметьевск: «Татнефть» высадила в городе саженцы, выращенные в местных школах

Новые деревья стали результатом реализации проекта «Школьные лаборатории»

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Татнефть»

«Татнефть» отметила Всемирный день охраны окружающей среды, который прошел 5 июня, масштабным озеленением на берегу озера в Альметьевске. Всего школы города в рамках проекта «Школьные лаборатории», запущенного по инициативе генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова, к празднику вырастили 500 саженцев. Для этого компания оснастила шесть учебных учреждений юго-востока Татарстана всем необходимым для создания посадочного материала и культивирования растений. Об этом и новых экологичных проектах компании — в материале «Реального времени».

На пути к эковесне

В посадке молодых деревьев участвовали топ-менеджеры «Татнефти», молодые нефтяники, руководство города, представители учреждений и организаций нефтяной столицы республики. Как отметил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, совместная работа с «Татнефтью», направленная на улучшение экологической ситуации в муниципалитете, заметна не только на местном, но и на республиканском уровне. Поэтому Альметьевск в шестой раз стал победителем конкурса Министерства экологии и природных ресурсов РТ «Эковесна».

— Экология — это очень важная и широкая тема. Здорово, что мы вместе этим занимаемся, что День охраны окружающей среды мы встречаем такой дружной командой, — сказал Тимур Нагуманов.

Склон озера облагораживали саженцами триплоидной осины. По словам заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии Азаза Хабибрахманова, дерево быстро растет, не гниет и поглощает в 2,5 раза больше углекислого газа, чем другие породы.

Склон озера облагораживали саженцами триплоидной осины

— Но самое важное, что вот эти саженцы выращены учениками школ в своих биологических лабораториях. Посадка деревьев — один из этапов программы «Татнефти» «Циркулярный лес». В этом году компания посадила 5 млн саженцев, а к концу года эта цифра вырастет до 8 млн, — отметил Азат Хабибрахманов.

«Татнефть» не только спонсирует проект, но и потом покупает саженцы для своих программ по озеленению, чтобы дать школам заработать. В планах у компании расширить число его участников, реализовав инициативу и в других школах района. нефтяного региона.

Не просто культивация растений

Проект «Школьные лаборатории» реализуется в Татарстане уже больше полутора лет.

— Пока мы нацелены на приумножение наших маточных растений. Тем не менее на День эколога вырастили для «Татнефти» до посадочных параметров 500 деревцев, — рассказал куратор проекта «Школьные лаборатории» Ринат Якупов.

В планах вырастить к осени до 100 тысяч саженцев. Эта работа важна не только в контексте производства новых зеленых насаждений, но и как образовательная функция. В процессе у школьников возникает интерес к биологии, они учатся быть самостоятельными и ценить природное разнообразие.

Проект «Школьные лаборатории» реализуется в Татарстане уже больше полутора лет

Журналисты и блогеры наглядно оценили работу в лаборатории татарской гимназии Альметьевска. Там размещены два бокса: ламинарный, где происходит процесс микроклонирования, и световой бокс-инкубатор, где прорастают побеги. На это требуется около месяца, после чего растения пересаживают в теплицу. Когда саженцы вырастают до полутора метров в длину, они готовы к высадке в естественной среде. Дальше начинается подготовка — из питательного раствора их помещают в грунт и адаптируют к внешнему миру сначала в небольшой теплице, потом в парнике. Только в одной гимназии на данный момент в теплицах находятся порядка 1000 саженцев разных видов деревьев, кустарников и цветов.

«Татнефть» за чистый Альметьевск

Поддержка культивации растений в школах нефтяной столицы — лишь один из проектов «Татнефти» в области экологии. Во время акции по посадке деревьев представители компании объявили о новой инициативе. Теперь любой желающий может посмотреть, чем он дышит, на онлайн-платформе Зачистыйальметьевск.рф. На сайте в режиме реального времени отображается информация по значениям содержания в воздухе сероводорода, метана, диоксида серы, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода. Информация сохраняется, поэтому можно проследить динамику за день, неделю или месяц. Там же опубликованы допустимые значения.

Теперь любой желающий может посмотреть, чем он дышит, на онлайн-платформе Зачистыйальметьевск.рф

По словам Азата Хабибрахманова, все данные на онлайн-платформу поступают со стационарных экологических постов (СЭП) в городском парке, около Дома культуры «Иске Элмэт» и на территории «ЦПК-Татнефть». Каждый из них регистрирует концентрацию загрязняющих веществ и метеорологических параметров.

Еще 16 постов располагаются на производственных объектах, откуда информация транслируется на информационные табло возле штаб-квартиры «Татнефти», на АЗС компании и в Нижней Мактаме. Как отмечают «Нефтяные вести», в планах у нефтяной компании запустить мониторинг состояния воздуха в других городах присутствия.