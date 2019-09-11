Абдулганиев: экономика Татарстана будет расти на 2—3,3% в год

В 2020—2024 годах валовый региональный продукт (ВРП) Татарстана будет расти на 2—3,3% в год. Такой прогноз сделал министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

На совещании в правительстве РТ он сообщил, что по итогам 2019 года ВРП Татарстана вырастет на 1,3%, до 2,55 трлн рублей, передает пресс-служба Минэкономики республики.

«Рост в первую очередь будет обеспечен увеличением объемов производства в обрабатывающих отраслях промышленности и реализацией крупных инвестиционных проектов», — отметил министр.

В числе значимых для экономики названы инвестиционные проекты АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», шинного комплекса УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «КАМАЗ», КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев», ПАО «Казанский вертолетный завод» и других. С учетом планируемого ввода мощностей индекс промышленного производства в 2020—2024 годах прогнозируется на уровне 101,3—103,8%, при темпах роста инвестиций 101,2—101,9%.

В прогнозном периоде планируется довести количество объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства до 100, количество ОЭЗ увеличится до трех. В этом году Министерство экономики Татарстана подготовило заявку на создание ОЭЗ промышленного-производственного типа «АлмА». К 2025 году объем инвестиций ее якорных резидентов достигнет 67,9 млрд рублей, будет создано более 1,4 тыс. новых рабочих мест.

В прогнозном периоде планируется довести количество объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства до 100, количество ОЭЗ увеличится до трех.