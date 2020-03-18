Волонтеры «Татнефти» реализуют новую социальную инициативу

Фото: Пресс-служба ПАО «Татнефть»

Молодые работники «Татнефти» помогут пожилым людям оставаться дома в период повышенной эпидемиологической опасности. К этой работе Молодежный комитет компании привлек и студентов АГНИ. Совместно они окажут помощь людям пожилого возраста в населенных пунктах Юго-Востока Татарстана в соблюдении режима ограничений, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Представители наиболее уязвимой для болезни группы граждан смогут получить продукты, лекарства, почтовую корреспонденцию и доступ к иным услугам, не посещая места большого скопления людей.

Волонтеры компании будут доставлять на дом покупки и при необходимости помогут пенсионерам с онлайн-оплатой услуг ЖКХ.

Для пожилых людей будет запущена специальная телефонная горячая линия, где они смогут заказать доставку нужных им продуктов или лекарств. Активисты молодежного комитета «Татнефти» и студенты АГНИ привезут заказ пенсионерам. Общаться с пенсионерами волонтеры будут при соблюдении максимальных мер предосторожности: в медицинских масках, перчатках и после прохождения медосмотра.

Компания «Татнефть» уверена, что предложенная инициатива будет востребована среди пожилых жителей Юго-Востока Татарстана и послужит примером социальной ответственности для других предприятий и организаций республики.

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