Маганов Наиль Ульфатович

Общая информация

Генеральный директор ПАО «Татнефть», председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», председатель Совета директоров Банка ЗЕНИТ, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, президент ХК «АК БАРС», президент Федерации хоккея РТ



Родился в г. Альметьевск ТАССР. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина по специальности «технология и комплексная автоматизация разработок месторождений нефти и газа» (1983 г.).

Трудовая деятельность:

В 1976 по 1981 гг. — оператор по исследованию скважин ЦНИПР НГДУ «Елховнефть» ПО «Татнефть».

В 1981 по 1991 гг. — технолог, мастер по добыче нефти и газа, старший инженер — заместитель начальника цеха, начальник цеха ЦДНГ № 5 НГДУ «Елховнефть» ПО «Татнефть».

В 1991 по 1993 гг. — заместитель начальника управления по капитальному строительству НГДУ «Заинскнефть» ПО «Татнефть».

В 1993 по 1994 гг. — начальник отдела по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть».

В 1994 по 1998 гг. — заместитель генерального директора по производству ОАО «Татнефть».

В 1998 по 2000 гг. — начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов — заместитель генерального директора ОАО «Татнефть».

В 2000 по 2004 гг. — первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов — начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов,

В 2004 по 2013 гг. — первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» — начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов.

С ноября 2013 г. — генеральный директор ПАО «Татнефть».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

С 18 мая 2015 г. — председатель Совета директоров Банка ЗЕНИТ.

С мая 2016 г. — президент ХК «АК БАРС», президент Федерации хоккея РТ.

Отличник нефтяной промышленности Министерства нефтяной промышленности СССР. Почетный нефтяник Министерства топлива и энергетики Российской Федерации. Заслуженный нефтяник Республики Татарстан. Почетный работник топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации.

Награжден орденами Дружбы «За заслуги перед Республикой Татарстан», знаком «Почетный гражданин Альметьевского района» (7 февраля 2018 г.).

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