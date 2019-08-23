«Татнефть» на стенде WorldSkills Kazan предложила посетителям качать виртуальную нефть

Фото: Александр Артемьев

В рамках деловой программы мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 ПАО «Татнефть» запустило у себя на стенде игру «Прокачай Татнефть».

В нее играют вдвоем, нужно крутить педали на велотренажере и качать виртуальное «черное золото», передает корреспондент «Реального времени» с места событий.



Напомним, что сегодня в выставочном центре Kazan Expo начались соревнования мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, также стартует деловая программа форума. Кроме того, для участников и гостей чемпионата подготовлена обширная и разнообразная культурная программа. «Реальное время» рассказывает о событиях WorldSkills в Казани в режиме online.