«Лидер качества Татарстана»

Нефтеперерабатывающий комплекс «Татнефти» — АО «ТАНЕКО» — удостоен звания «Лидер качества Татарстана», высшей награды конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Татнефть"

Кроме того, предприятие получило дипломы за выпуск качественных моторных топлив с улучшенными экологическими характеристиками.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и программы «100 лучших товаров России» состоялась в Казанской ратуше. Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин вручил памятный знак «Лидер качес­тва» заместителю генерального директора по технической поддержке и качеству АО ­«ТАНЕКО» Алексею Зурбашеву.

Высокое качество нефтепродуктов — ключевой фактор конкурентоспособности и успешной работы АО «ТАНЕКО». На предприятии действует пятиступенчатая система контроля качества продукции, которая охватывает все стадии ее производства: от анализа сырья и материалов до отгрузки потребителям.

Экспертная комиссия республиканского конкурса присудила компании ­ТАНЕКО диплом лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за автомобильный бензин АИ-95. Этот продукт был представлен и в федеральном туре «100 лучших товаров России» — и тоже стал лауреатом. Среди дипломантов первой степени конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» — автомобильный бензин АИ-92 и дизтопливо «Евро», межсезонное, сорта F.

Автомобильное и дизельное топливо, которое выпускает НПЗ «ТАНЕКО», по показателям качества соответствует уровню двигателей «Евро-6». В нем очень низкое содержание серы и непредельных углеводородов. Это не только обеспечивает бережное отношение к окружающей среде, но и продлевает срок жизни автомобиля. Продукты сгорания не откладываются на деталях, уменьшается коррозионный износ двигателя.

Постоянный и многоступенчатый контроль дизельного топлива и автомобильных бензинов, проводимый по всей цепочке — от производства на ТАНЕКО до реализации на АЗС «Татнефти», позволяет соответствовать высоким требованиям как отечественных, так и зарубежных автопроизводителей, гарантирует потребителям долгосрочную и надежную работу автомобилей.

