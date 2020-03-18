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Сеть специального назначения: как современные технологии помогают «Татнефти»

14:00, 18.03.2020

Предприятие в числе первых российских вертикально интегрированных нефтяных компаний создало высокоточную сеть станций для геопозиций

Сеть специального назначения: как современные технологии помогают «Татнефти»
Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

В прошлом году после нескольких лет разработки в «Татнефти» запустили геодезическую сеть специального назначения, выполняющую множество функций и позволяющую не только решать с помощью современных технологий производственные задачи, но и экономить. Так, проект, ставший по версии Ростехнадзора лучшим в нефтяной отрасли, позволил сохранить компании 11 млн рублей и в перспективе даст дополнительный экономический эффект в 18 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Сеть специального назначения

В 2016 году в «Татнефти» было принято решение создать геодезическую сеть специального назначения (ГССН), благодаря которой можно с максимальной эффективностью и учетом производственных потребностей решать задачи маркшейдерской службы. Идея родилась после анализа ряда федеральных законов в сфере недропользования и землеустройства, а руководство компании поддержало инициативу специалистов отдела топографо-геодезических, имущественных, маркшейдерских работ Управления производственного сопровождения процессов нефтедобычи.

— Изначально совместно со специалистами Казанского университета мы разработали проект, согласовали в Росреестре, то есть прошли госэкспертизу. И сразу же приступили к реализации, которая проходила в течение 2017—2018 годов, — рассказал руководитель проекта, заместитель начальника отдела земельных и арендных отношений, топографо-геодезических и маркшейдерских работ Дамир Гилаев.

С 2019 года ГССН уже заработала в полную силу. В России сетки таких масштабов планируют сформировать только в 2021—2022 годах, а пока «Татнефть» — единственная среди крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний с высокоточной сетью базовых станций.

В связке с мировыми сетями

Геодезическая сеть специального назначения дает возможность с точностью до одного сантиметра определить координаты XY по Балтийской системе координат и границы земельного участка, а также выбрать место для бурения скважины, выполнять землеустроительные и кадастровые работы, составить маршрут движения беспилотной техники.

Для внедрения системы компания закупила 10 приемников глобальных навигационных спутниковых систем с зоной покрытия порядка 20 тысяч кв. км. Приборы принимают сигналы GPS и ГЛОНАСС, европейской системы Galileo и китайской BeiDou. Для максимальной точности их связали с пунктами мировой геодезической сети IGS «Казань» и Фундаментальной астрономо-геодезической сети «Самара». В планах также включение сети в мировую геодезическую сеть.

Экономия и польза от современных технологий

По словам Дамира Гилаева, в силу специфики своей работы им важно отслеживать движение земной поверхности.

— Мы ежегодно должны наблюдать, как земная поверхность движется по плану и высоте, потому что ведем интенсивную разработку месторождений, закачиваем и откачиваем жидкость. Все это влияет на состояние земли. Вот эти скачки мы должны отслеживать. С появлением гео­дезической сети за геодинамическим полигоном можно наблюдать круглосуточно и ежедневно, не отходя от монитора, — объясняет преимущества системы специалист.

    Еще одна важная функция сети — создание инфраструктуры для беспилотников, используемых Центром Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП). Техника работает в связке с пунктами сети, благодаря чему можно собирать максимально точный картографический материал и использовать его при реализации проектных решений.

    В конце 2019 года по итогам первого года работы в ФГБУ «Фонд пространс­твенных данных» был отправлен отчет, после чего проект представили на научно-техническом совете в Ростехнадзоре. Надзорный орган высоко оценил разработку «Татнефти» и признал ее лучшей в нефтяной отрасли страны. Как отмечает Дамир Гилаев, внедрение современных технологий не только позволяет решать производственные задачи компании, но и дает существенную экономию. Внедрение проекта позволило сэкономить порядка 11 млн рублей, еще, по оценке специалистов, 18 млн рублей принесет уплотнение сети.

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    ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан Татнефть им. Шашина
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