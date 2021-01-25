«Это вопрос престижа»: «Татмедиа» и «Татнефть» схлестнулись за «22-ю кнопку» в Альметьевске

Нефтяники продвигают телеканал «Луч», в агентстве экстренно модернизируют свой «Альметьевск ТВ» под кустовым «соусом»

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в республике разворачивается битва за муниципальную «22-ю кнопку» в мультиплексе для телевещания в Альметьевске и Альметьевском районе. Главными соперниками в ней станут АО «Татмедиа» с его телеканалом «Татарстан-24» и ПАО «Татнефть», вместе с муниципальными властями лоббирующее интересы местного телеканала «Луч». Для победы «Татмедиа» экстренно создает и модернизирует в юго-восточном регионе ТК «ЮВТ-24» — чтобы успеть запрыгнуть на подножку уходящего цифрового «мультипоезда». Курировать вопрос будет только что назначенный главой ТК «Татарстан-24» Андрей Кузьмин. Как пояснили нашему изданию в «Татмедиа», победа в федеральном конкурсе для агентства — «вопрос престижа». В Минцифре республики сохраняют нейтралитет, а телевизионщики Татарстана считают, что неожиданная конкуренция доказывает необходимость телевидения на местах, несмотря на все разговоры о том, что ТВ — устаревшее медиа.

В Казани и Уфе уже победили частный ТК «Эфир» и «Башкортостан 24» от ВГТРК

Борьба за "22-ю кнопку» в Альметьевске состоится в рамках федерального конкурса по выбору муниципальных обязательных общедоступных телеканалов. С десяток таких конкурсов уже прошел в конце прошлого года. Так, в Казани право осуществлять вещание на «22 кнопке» (именно на неё «посадят» телеканалы муниципалитетов РФ) получила ТК «Эфир», а в Уфе, например, «Башкортостан 24» (филиал «ВГТРК»).

Согласно законам «О средствах массовой информации» и «О связи», операторы кабельного телевидения обязаны разместить муниципальный обязательный общедоступный телеканал на так называемой «22 кнопке». Телеканал выбирается из числа тех, контент которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ. При этом не менее 20% от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения, и их трансляция осуществляться на территории соответствующего муниципального образования.

Иногда победителей нет — потому что нет и претендентов

Проводит конкурсы Роскомнадзор — он же и контролирует вещание на предмет соблюдения законодательства. Соответствующие изменения в законы были внесены президентом России Владимиром Путиным в июне 2019 года.



Сама идея о «22-й кнопке» появилась с переходом страны на цифровое телевидение. По итогам прошедшего еще в марте 2018 года медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» Путин поручил правительству рассмотреть вопрос закрепления «22-й кнопки» на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами.

Идея о «22-й кнопке» появилась с переходом страны на цифровое телевидение. Фото: Максим Платонов

При этом само появление того или иного канала вовсе необязательно — например, за отсутствием победителя на конкурсе. К примеру, в Махачкале общедоступный канал определить не удалось в декабре прошлого года «в связи с отсутствием заявок от телекомпаний на участие в конкурсе». Не состоялся конкурс и на «22 кнопку» в Кирове, поскольку ни один из участников не был выбран муниципальным обязательным общедоступным телеканалом.

Кустовой подход «Татмедиа»



По информации «Реального времени», для того, чтобы выиграть конкурс и попасть в мультиплекс, АО «Татмедиа» создает на Юго-Востоке зональный телеканал, о чем мы писали на прошлой неделе. Получается, что агентство во главе с Шамилем Садыковым должно запустить новый телевизионный медиапроект до подачи заявок на конкурс РКН.



Сам Садыков, комментируя появление телеканала нашему изданию, объяснил его необходимость тем, что «вокруг Альметьевска формируется агломерация, он превращается в макрорегион в центре юго-восточной зоны Татарстана». Связано, по его словам, это, в том числе, и с реструктуризацией «Татнефти»: некоторые организации переезжают туда, и «Альметьевск окончательно превращается в региональную столицу».



Шамиль Садыков, комментируя появление телеканала, объяснил его необходимость тем, что «вокруг Альметьевска формируется агломерация, он превращается в макрорегион в центре юго-восточной зоны Татарстана». Фото: tatar-inform.ru

В связи с этим на базе альметьевской телекомпании было решено создать телеканал на весь юго-восток Татарстана, в том числе для людей в Бугульме, Азнакаево, Бавлах и других населенных пунктах с местной повесткой. Аналоговому «Альметьевск ТВ» вешать на другие города республики не получится, а вот цифровому — без проблем.



Новый телеканал, который планируется запустить на юго-востоке Татарстана, получит название «ЮВТ-24». Такое решение принято по результатам голосования в соцсетях (на выбор были представлены названия: «Регион-Татарстан», «Холмы ТВ», «Альмефть ТВ», «Нефтянка ТВ», «Тат-Юг ТВ» и «ЮВТ-24»).

Курировать вопрос будет новоиспеченный глава ТК «Татарстан 24»

Еще в начале 2021 года появилась информация о том, что одним из соперников альметьевского телеканала «Луч» будет ТК «Татарстан-24» («Татмедиа»). Сейчас агентство экстренно модернизирует «Альметьевск ТВ», на базе которого должна появиться телекомпания ЮВТ-24.



На должность гендиректора регионального телеканала «Татарстан 24» давно прочили экс-главу «Татмедиа» и известного татарстанского тележурналиста Андрея Кузьмина (экс-сотрудник «Эфира», выигравшего «22-ю кнопку» в Казани). Собственно, он его и возглавил, о чем Кузьмин первым сообщил корреспонденту «Реального времени» еще 21 января.



Региональный телеканал «Татарстан 24» возглавил давно прочили экс-глава «Татмедиа» и известный татарстанский тележурналист Андрей Кузьмин. Фото: realnoevremya.ru

Есть данные, что в декабре Андрей Григорьев вышел из капитала ООО «Татарстан 24". Однако пока, по данным «Спарк-Интерфакс», он все еще контролирует компанию через ООО "3ТВ» (50%), которая принадлежит его сыну Дмитрию Григорьеву. Вторая доля (50%) у АО «Татмедиа».

«Татмедиа»: «Для нас это прежде всего вопрос престижа»



В АО «Татмедиа» на запрос нашего издания, ответили, что пока официальной информации про дату конкурса еще нет. Однако подтвердили готовность побороться за право вещать на Юго-Востоке Татарстана.

— Мы готовы и будем бороться за "22 кнопку». Для нас это прежде всего вопрос престижа, репутации и, конечно же, охвата аудитории, — объяснил желание компании Шамиль Садыков, гендиректор АО «Татмедиа». — Что касается оснований на положительный результат — это то, что мы производим большой объем контента: новостей, различных программ, основанных на региональной, местной повестке, вещаем на двух государственных языках. Все это и будет учитываться на конкурсе.

Некоторые, впрочем, не видят смысла в конкурентной борьбе, как, например, известный татарстанский медиаменеджер Наиль Адельбаев, владеющий рядом медиаактивов в Бугульме. Он заявил «Реальному времени», комментируя появление ЮВТ-24, что в Бугульме «телекомпании уже перемерли, местных игроков нет»:



— Муниципальную компанию, которую «Татмедиа» пытались обязать взять себе, они не взяли. В Альметьевске есть «Луч» — коммерческая телекомпания. И в чем здесь новизна проекта, конкретно в вопросе Юго-Востока, я не до конца понимаю. И зачем им сейчас телевидение возрождать, не вполне ясно — это же надо в каждом городе ставить свою вышку.

За местным ТК «Луч» стоят деньги «Татнефти»



Надо сказать, соперник у «Татмедиа», принадлежащего Минземимуществу Татарстана и защищающего интересы, прежде всего, республиканских властей, будет неслабый. Телеканал «Луч», на данный момент выглядит для многих фаворитом, тем более, что за ним многие наблюдатели видят большие нефтяные деньги и активное лоббирование со стороны уже местных, муниципальных, властей.

Действительно, к настоящему моменту диспозиция перед битвой следующая: на территории Альметьевска вещает «Альметьевск ТВ» (который входит в структуру «Татмедиа» и, по-видимому станет базой для новой телекомпании), и частный телеканал «Луч». Директор последней телекомпании Вячеслав Муравцев не смог оперативно прокомментировать газете «Реальное время» возможный факт участия «Луча» в борьбе за «22-ю кнопку», хотя в его приемной рассказали, что запрос нашего издания получили.



С «Лучом» не все так просто. Формально он никакого отношения к «Татнефти» не имеет, и можно было бы предположить, что структуры Наиля Маганова лоббируют его победу на конкурсе Роскомнадзора из романтико-патриотических соображений. Все-таки «Луч» (основанный в том числе при поддержке ТК «Эфир» Андрея Григорьева в 1991 году) существует в Альметьевске лет 30. Его руководители близко знакомы с топ-менеджерами нефтедобывающей компании. Последние неоднократно появлялись на экране «Луча», который, по очевидным соображениям, довольно комплиментарно описывал деятельность крупнейшей компании не только Юго-Востока региона, но и всей республики (еще в 2000 году по заказу ОАО «Татнефть» стали выходить передачи « Аксакалы Татнефти», «Город: день за днем»). Как говорится, «свои люди — сочтемся».



В истории телекомпании «Луч», представленной на официальном сайте, практически ни одно событие не проходит без упоминания «Татнефти». Однако в действительности, владельцы телеканала, если не прямо, то косвенно связаны со структурами «Татнефти». А в 2010-х — один из совладельцев ТК был прямо аффилирован с «дочками» нефтяной компании.

На территории Альметьевска вещает «Альметьевск ТВ» и частный телеканал «Луч». Фото: msu.tatarstan.ru

На одного из совладельцев «Луча» нефтяники скинули маслозавод

Так, согласно системе «СПАРК-Интерфакс», этим телеканалом владеет бизнесмен Тимур Грудовой. К июню 2020 года «Луч» наполовину принадлежал ООО «Менеджмент-плюс», которым владеют через ООО «ТК «Амикс» Тимур и Павел Грудовые. Тимур Грудовой до 2018 года руководил московским ООО «Юринформ», которое занималось, в частности, деятельностью по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.



Принадлежало «Юринформ» двум компаниям — ООО «Татнефть АЗС-Ульяновск» и ООО «Татнефть-Северозапад» (обе компании ныне не существуют). Еще интереснее получается с Павлом Грудовым, который был наряду с «Татнефтью» и ее «дочками» аффилированным лицом «Альметьевских тепловых сетей» в 2010 году, а затем его фамилия всплыла среди соучредителей ООО «Капитал-Инвест», на баланс которого «Татнефть» скинула свой неудавшийся нижнекамский проект завода синтетических масел. В 2017 году «Капитал-Инвест» перешел во владение еще одного бенефициара телекомпании «Луч» (через «Амикс») Александра Тейфа.

В соучредителях «Луча» до последнего времени числился и Баганов Алексей Геннадьевич (еще летом 2020 года принадлежало 2,63% телекомпании), в 2017 году занимавший пост замдиректора по общим и социальным вопросам ООО «Татинтек» — «Татинтек», в свою очередь, входит в структуры одного из крупнейших нефтесервисных предприятий России — ООО «ТаграС-Холдинг», в который «Татнефть» «слила» все предприятия, являющиеся преемниками соответствующих подразделений компании «Татнефть», выведенных во внешний сервис в процессе ее реструктуризации (оборот за 2019 год — 4 млрд рублей, прибыль — 4,8 млрд).

Сегодня телекомпания «Луч» практически не кредитуется. Выручка в 2017-2019 годах приближалась к рекордным значениям в 30 млн рублей в год

Рекордная выручка и проблемы с прибылью

Сегодня телекомпания «Луч» практически не кредитуется. Выручка в 2017-2019 годах приближалась к рекордным значениям в 30 млн рублей в год. Однако с финансовой успешностью проблемы: в 2011-2017 годах телекомпания ежегодно показывала чистую прибыль в районе 3,5-5 млн рублей. Но в 2018 году финансовый результат упал до 1,4 млн рублей, а 2019 год альметьевская частная телекомпания закрыла с убытком в размере 132 тыс. рублей.



Возможно, на финансовые результаты компании оказали влияние показатели «материнской» ТК «Амикс» Грудовых. На компании к началу 2020 года висели краткосрочные долги в размере 420 млн рублей. Оборот «Амикса» еще в 2017 году составлял 13,5 млрд рублей, в 2019 году он рухнул в 16 раз, составив 815,2 млн рублей. Чистая прибыль спикировала с 1,4 млрд рублей в 2017 году — до 68,2 млн рублей в 2019 год (падение — 20-кратное). Основной вид деятельности «Амикса» — деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, а также хранение и складирование жидких или газообразных грузов.

«Это доказывает, что телевидение необходимо»

«Татнефть» еще в 2016 году прямо и непосредственно владела 52,6% телеканала «Луч» (еще треть тогда принадлежала структурам казанского «Эфира», и 10,5% — исполкому Альметьевска).

В нефтяной компании пока не прокомментировали участие местной телекомпании в конкурентной борьбе за «22-ю кнопку» с «Татмедиа».



Однако татарстанские телевизионщики в целом приветствуют факт конкуренции, который, по их мнению, свидетельствует о важности телевидения на местах. Так, Фирдус Гималтдинов, директор ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Татарстан», полагает, что развитие вообще возможно только там, где есть конкуренция в принципе, как любой прогресс — только там, где есть соперничество:

— Я слышал, что на Юго-Востоке Татарстана может появиться телекомпания. Если честно, деталей не знаю. В любом случае, тот факт, что на этом поле существует подобная конкуренция, говорит о том, что телевидение сегодня все-таки играет важную роль в жизни общества. Это доказывает, что телевидение необходимо, несмотря на все нынешние разговоры о том, «кто быстрее вымрет». Об этом говорят и исследования о востребованности, например, телевизионной рекламы для рекламодателей. У меня самого нет каких-то личных симпатий и предпочтений ни к той, ни к другой стороне. Но важно, как для телевизионщика, что в нашей сфере продолжается развитие, конкуренция. И она интересна, в том числе, и вам, — объяснил нашему изданию глава «ГТРК «Татарстан».



Конкурентную борьбу между двумя титанами приветствовали и в Минцифре Татарстана, правда, достаточно осторожно:

— Мы, конечно, приветствуем здоровую конкуренцию на рынке и содействуем работе по включению татарстанских телеканалов в сети кабельного телевидения (и ведем соответствующую работу с операторами связи). Однако вопросы контента — это прерогатива «Татмедиа», — заявили в министерстве в ответ на запрос газеты «Реальное время».

В нефтяной компании пока не прокомментировали участие местной телекомпании в конкурентной борьбе за «22-ю кнопку» с «Татмедиа». Фото: Максим Платонов

В администрации Альметьевского района пока не успели ответить на вопросы нашего издания, победа какой телекомпании на конкурсе за «22-ю кнопку» мультиплекса будет больше отвечать запросам руководства нефтяного региона.

