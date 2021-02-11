Шамиль Садыков: «Это будет интересная игра с пользой для всех участников медиарынка»

Глава АО «Татмедиа» — о запуске телеканала ЮВТ-24 и конкуренции с телевизионщиками «Татнефти»

Накануне в Альметьевске начал работу телеканал ЮВТ-24 — фактически «перезагруженный» местный гостелеканал «Альметьевск ТВ». Старое-новое СМИ усилится, чтобы активнее конкурировать с альметьевским телеканалом «Луч», поддерживаемым «Татнефтью», в борьбе за 22-ю кнопку в цифровом мультиплексе — соответствующий конкурс Роскомнадзора ожидается уже этой весной. Подробнее о том, как формируется ЮВТ-24, почему работа на площадях «конкурентов» — не проблема и переходе на HD качество за бюджетный счет, в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал главный медиаменеджер Татарстана Шамиль Садыков — генеральный директор АО «Татмедиа».

«Уникальный проект по консолидации в кластер»

— Шамиль Мухаметович, каким будет новый телеканал ЮВТ-24 и когда начнет вещание?

— Сегодня (10 февраля, — прим. ред.) в Альметьевске начинает свою работу новый канал ЮВТ-24 — это региональное телевидение, которое охватит Бавлы, Лениногорск, Азнакаево, Бугульму и Заинск. Юго-восток республики получит новую мощную медийную площадку. Это проект по консолидации нескольких районных редакций в отдельный кластер с главной целью — обеспечить жителей качественной информацией, создать новую площадку для коммуникации. Проект ЮВТ-24 будет участвовать в конкурсе на 22-ю кнопку.

— Конкуренция в медиапространстве сейчас высока, за счет чего ЮВТ-24 будет выделяться? Может, будете продвигать его с помощью административных ресурсов?

— Мы ставим на новые имена, уже сейчас мы вместе с горожанами ищем и находим новые лица, придумываем и внедряем новые подходы. Зачем рассуждать о поддержке власти или крупного бизнеса, если у вас есть живая аудитория, которая вовлечена в проекты?

Фото: vk.com/luch_tv

Что касается «Луча», я думаю, они тоже обрадовались усилению конкуренции, надеюсь, наш проект даст им дополнительный импульс к развитию. Мы со своей стороны ожидаем, что это будет интересная игра

— Есть ли какое-то недопонимание с «Татнефтью», связанное с конкуренцией за "22 кнопку»? Насколько нам известно, компания поддерживает телеканал «Луч».

— «Татнефть» — достояние республики, о каком недопонимании может идти речь? У нас прекрасные отношения с компанией — это наш стратегический партнер. Есть определенные вопросы по зданиям, но это всё решаемые вопросы.

Что касается «Луча», я думаю, они тоже обрадовались усилению конкуренции, надеюсь, наш проект даст им дополнительный импульс к развитию. Мы со своей стороны ожидаем, что это будет интересная игра, с пользой для всех участников медиа-рынка. Не думаю, что в «Татнефти» или местной власти кто-то заинтересован в цементировании медийного пространства города. Все выступают за развитие и разнообразие, и наш проект этому подтверждение.

«Чтобы с нами плохо обошлись, угрожали — такого нет»

— Телеканал ЮВТ-24 остается в здании ДК «Нефтьче»?

— Пока нас никто не выгоняет, никакие переговоры на тему переезда не ведутся. Да, были разговоры, что планируется что-то в будущем делать. Но чтобы с нами как-то плохо обошлись, чтобы нам угрожали — такого, слава богу, нет. Потому что мы с «Татнефтью» в хороших партнерских отношениях, серьезно сотрудничаем — это наша любимая компания. Тоже самое с их стороны. Они прекрасно относятся к агентству «Татмедиа» и нашим СМИ, у них плодотворное сотрудничество и никакого напряжения, все хорошо.

— Само «Татмедиа» не планирует подыскивать альтернативные площадки, чтобы ни от кого не зависеть?

— Об этом еще даже не думали, потому что, во-первых, это сложно, во-вторых, вы же знаете, что такое телекомпания — это оборудование, коммуникации. Газета может собрать вещи, компьютеры и переехать, а телеканал — это студии, монтажки. Тут вопрос непростой.

Фото: yold.ru

Пока нас никто не выгоняет, никакие переговоры на тему переезда не ведутся. Да, были разговоры, что планируется что-то в будущем делать. Но чтобы с нами как-то плохо обошлись, чтобы нам угрожали — такого, слава богу, нет

— Есть новости по срокам проведения конкурса на 22-ю кнопку в Альметьевске, когда он состоится?

— Информации еще нет. Прошел конкурс по Казани, теперь мы ожидаем Набережные Челны. Затем Нижнекамск, за ним — Альметьевск. И мы планируем участвовать. С учетом, того, что наш стопроцентный собственник — это государство, во всех городах местные власти нас поддерживают. Другого и не может быть — мы, как государственная компания, везде работаем в партнерстве с муниципальными властями, в интересах местного населения. Я надеюсь, что и в Альметьевске местные власти поддержат нас.

— Каких инвестиций потребовало создание нового телеканала, его развитие?

— Для телеканала самое главное — это контент, картинка, ведущие, журналисты, которые там работают. Поэтому здесь важны и новые технологии, и честность, и здоровый журналистский задор, получение удовольствия от работы. Сейчас идет большой процесс перезагрузки, переобучения коллектива. Надеюсь, что это даст свои результаты. Конечно, мы инвестируем в развитие телеканала, сумму пока называть не хочу. Но мы полностью меняем упаковку телеканала. Благодаря президенту и правительству республики, провели полное техническое обновление, телеканал работает в HD-формате, у него теперь самое современное оборудование. Поэтому по части материально-технической базы они максимально вооружены. У наших конкурентов таких технических возможностей нет.

Мы делаем новую упаковку, раскручиваем социальные сети, то есть мы делаем омникальный телеканал, наш контент будет распространяться по разным каналам информации. Каждый день новости в прямом эфире в нашем инстаграм-канале смотрят почти 30 тыс. человек. Это же тоже серьезная история, большой конкурент кабелю — эфирному вещанию. Поэтому мы ни в чем не ограничены, экспериментируем, находимся в творческом поиске новых каналов доставки контента.

«Мы не претендуем на монополию»



Фото: Максим Платонов

Для телеканала самое главное — это контент, картинка, ведущие, журналисты, которые там работают. Поэтому здесь важны и новые технологии, и честность, и здоровый журналистский задор, получение удовольствия от работы

— К вопросу о команде. Будете привлекать к работе по развитию ЮВТ-24 опытных казанских тележурналистов?

— Обязательно. Мы отправляем в Альметьевск десант самых лучших телевизионных журналистов Татарстана, они проводят обучение сотрудников телеканала. У нас там неделю жил и работал известный тележурналист Равиль Мукменов, руководил творческим процессом, работой редакции. Есть договоренность, что приедут Сергей Шерстнев, Алмаз Хакимов. Когда столичные журналисты приезжают и вместе с местными коллегами делают новости, продюссируют, снимают сюжеты — это интересно и им, и нам. Так что процесс идет.

— Откуда уверенность в том, что канал найдет своего зрителя? На какие данные вы опирались, решая создавать новый инфопродукт именно в Альметьевске?

— Общее число подписчиков телеканала «Альметьевск-ТВ» — 62 тыс. человек. Это практически половина города. Только в Instagram-профиле редакции информацию получают 28 тыс. человек. Если прибавить сюда «Знамя труда» и «Әлмәт таңнары», совокупная аудитория всех редакций «Татмедиа» в регионе в социальных сетях составит 124 тыс. человек при пересечении аудитории в диапазоне 15%.

— Кто будет делать ЮВТ-24? К какой цели будет идти команда?



— У нас профессиональная креативная команда, мы ищем, как сделать медиа-сферу насыщенней и интересней для людей. Городу и горожанам нужно больше площадок для коммуникации, власти нужно говорить с людьми, этот разговор уже идет и видно насколько он востребован. Мы хотим сделать этот разговор более насыщенным и всеохватывающим.

Фото: rt.rbk.ru

Город активно растет и развивается, сегодня тут соединяются инициативы, которые делают Альметьевск богаче, вызывают гордость

— У вас большой государственный холдинг. Планируете использовать административный ресурс в продвижении проекта?

— Мы не претендуем на монополию, наоборот, ждем и приветствуем конкуренцию, хотим видеть больше качественного контента, который создают разные команды, Альметьевск хочет больше интересных новостей, проектов, разных активностей. Город активно растет и развивается, сегодня тут соединяются инициативы, которые делают Альметьевск богаче, вызывают гордость, и наш проект ЮВТ-24, мы надеемся, станет одной из новых точек роста для города и горожан, региона и всей республики.