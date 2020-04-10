Татарстанские крупняки привезли в Казань на «Руслане» маски и оборудование на полмиллиарда

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казань прибыл спецборт из Китая, доставивший в республику несколько миллионов медицинских масок, транспортировочные боксы для заболевших и шесть производственных линий совокупной мощностью свыше 15 млн масок в месяц. Фрахтовка самолета обошлась в 800 тыс. долларов. Стоимость груза, который на нем прилетел, — больше полумиллиарда рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Ценный груз и подбадривающие стикеры из Китая



Самолет с ценным грузом на борту приземлился в аэропорту Казани в 10 часов утра. Его встречали глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по логистике и техническому развитию Ренат Нугайбеков и журналисты ведущих республиканских изданий.

Пока борт готовили к разгрузке, журналистам рассказали о деталях «спецоперации»:

— В составе этого груза — все то, что представляет из себя острый дефицит: медицинские респираторы, транспортировочные боксы для больных и ряд другого оборудования. Груза на этом самолете более чем на полмиллиарда рублей, — рассказал Ренат Нугайбеков. — В это довольно-таки непростое для нашей страны время наша компания считает важным оказать помощь республике, нашим гражданам в борьбе с пандемией. Вирус будет разбит, победа будет за нами! Не я придумал этот лозунг: наши коллеги из Китая весь упакованный материал промаркировали стикерами с этим лозунгом.

«В составе этого груза — все то, что представляет из себя острый дефицит: медицинские респираторы, транспортировочные боксы для больных и ряд другого оборудования. Груза на этом самолете более чем на полмиллиарда рублей», — рассказал Ренат Нугайбеков

Для организации доставки татарстанская нефтяная компания зафрахтовала один из крупнейших грузоподъемных самолетов в мире — «Руслан». По словам Нугайбекова, это обошлось «Татнефти» более чем в 800 тыс. долларов.

Двадцать дней на запуск производства

Кроме средств индивидуальной защиты, в Казань из Китая привезли шесть производственных линий, на которых совокупно можно изготавливать более 15 миллионов масок в месяц. Как сообщил министр промышленности и торговли Татарстана, эти линии закупили шесть республиканских компаний, в числе которых «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим». Две линии будут размещены в Нижнекамске, одна — в Азнакаево и три — в Казани.



По словам Альберта Каримова, ориентировочный период запуска производственных линий составит от семи до двадцати дней

— Наша ближайшая задача — доставить эти производственные линии по местам их базирования, чтобы в ускоренном порядке приступить к монтажу и пуско-наладочным работам, — заявил министр. — Что касается сроков, то у каждой компании своя специфика, многое зависит от тонкостей компоновки оборудования. Надо учитывать и то, что сейчас есть определенные сложности с прибытием специалистов из Китая, которые могли бы провести здесь пуско-наладку.

По словам Альберта Каримова, ориентировочный период запуска производственных линий составит от семи до двадцати дней.

На очереди — еще один борт из КНР

Как уточнил глава Минпромторга РТ, респираторы и транспортировочные боксы будут переданы медицинским учреждениям, социальным, экстренным службам, стратегически важным промышленным предприятиям Татарстана.

— В Минпромторге республики действует штаб по обеспечению масками, где мы аккумулируем все необходимые потребности. Самый острый запрос по маскам — для обеспечения деятельности работающих организаций, — сообщил Альберт Каримов.

Журналистам сообщили, что уже законтрактованы еще семь линий по производству масок из Китая. Они должны прибыть в республику в конце апреля — начале мая. Министр заверил, что вместе с оборудованием, прибывшим сегодня, они снимут острую потребность в средствах защиты по всему Татарстану.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов