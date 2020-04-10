Татарстанские крупняки привезли в Казань на «Руслане» маски и оборудование на полмиллиарда
Сегодня в Казань прибыл спецборт из Китая, доставивший в республику несколько миллионов медицинских масок, транспортировочные боксы для заболевших и шесть производственных линий совокупной мощностью свыше 15 млн масок в месяц. Фрахтовка самолета обошлась в 800 тыс. долларов. Стоимость груза, который на нем прилетел, — больше полумиллиарда рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
Ценный груз и подбадривающие стикеры из Китая
Самолет с ценным грузом на борту приземлился в аэропорту Казани в 10 часов утра. Его встречали глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по логистике и техническому развитию Ренат Нугайбеков и журналисты ведущих республиканских изданий.
Пока борт готовили к разгрузке, журналистам рассказали о деталях «спецоперации»:
— В составе этого груза — все то, что представляет из себя острый дефицит: медицинские респираторы, транспортировочные боксы для больных и ряд другого оборудования. Груза на этом самолете более чем на полмиллиарда рублей, — рассказал Ренат Нугайбеков. — В это довольно-таки непростое для нашей страны время наша компания считает важным оказать помощь республике, нашим гражданам в борьбе с пандемией. Вирус будет разбит, победа будет за нами! Не я придумал этот лозунг: наши коллеги из Китая весь упакованный материал промаркировали стикерами с этим лозунгом.
Для организации доставки татарстанская нефтяная компания зафрахтовала один из крупнейших грузоподъемных самолетов в мире — «Руслан». По словам Нугайбекова, это обошлось «Татнефти» более чем в 800 тыс. долларов.
Двадцать дней на запуск производства
Кроме средств индивидуальной защиты, в Казань из Китая привезли шесть производственных линий, на которых совокупно можно изготавливать более 15 миллионов масок в месяц. Как сообщил министр промышленности и торговли Татарстана, эти линии закупили шесть республиканских компаний, в числе которых «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим». Две линии будут размещены в Нижнекамске, одна — в Азнакаево и три — в Казани.
— Наша ближайшая задача — доставить эти производственные линии по местам их базирования, чтобы в ускоренном порядке приступить к монтажу и пуско-наладочным работам, — заявил министр. — Что касается сроков, то у каждой компании своя специфика, многое зависит от тонкостей компоновки оборудования. Надо учитывать и то, что сейчас есть определенные сложности с прибытием специалистов из Китая, которые могли бы провести здесь пуско-наладку.
По словам Альберта Каримова, ориентировочный период запуска производственных линий составит от семи до двадцати дней.
На очереди — еще один борт из КНР
Как уточнил глава Минпромторга РТ, респираторы и транспортировочные боксы будут переданы медицинским учреждениям, социальным, экстренным службам, стратегически важным промышленным предприятиям Татарстана.
— В Минпромторге республики действует штаб по обеспечению масками, где мы аккумулируем все необходимые потребности. Самый острый запрос по маскам — для обеспечения деятельности работающих организаций, — сообщил Альберт Каримов.
Журналистам сообщили, что уже законтрактованы еще семь линий по производству масок из Китая. Они должны прибыть в республику в конце апреля — начале мая. Министр заверил, что вместе с оборудованием, прибывшим сегодня, они снимут острую потребность в средствах защиты по всему Татарстану.
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