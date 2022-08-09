«Татнефть» уходит с Лондонской фондовой биржи

Автоматический делистинг с 15 августа



«Татнефть» объявила о начале добровольного делистинга с Лондонской фондовой биржи (LFB). Как cледует из сообщения компании, «Татнефть» сама выступила инициатором исключения ADR (американских депозитарных расписок) из обращения на мировой площадке, запустив автоматическую конвертацию ADR в обыкновенные акции компании.

«Татнефть» инициирует автоматическую конвертацию ADR (депозитарных расписок) в обыкновенные акции, а также направит уведомление депозитарию», — говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.



При этом компания предупредила, что намерена вывести ADR из оборота автоматически, без прохождения согласительных процедур, и ограничится лишь направлением уведомления в депозитарий.

«Компания не планирует обращаться за разрешением не проводить автоматическую конвертацию своих депозитарных расписок. Как следствие, 15 августа 2022 года или около того компания направит уведомление депозитарию, инициировав автоматическую конвертацию, — говорится в сообщении «Татнефти».

«Татнефть» объявила о начале добровольного делистинга с Лондонской фондовой биржи (LFB). Фото: wikipedia.org

Такое уведомление связано с принятием в конце июня поправок в апрельский закон о запрете размещения российских DR на иностранных биржах и делистинге уже существующих. «Автоматическая конвертация осуществляется в интересах российских инвесторов, и у нас нет причин препятствовать этому. В то же время держатели АДР несут определенные обязанности, предусмотренные депозитарным договором», — пояснили в «Татнефти». Депозитарием программы ADR с 18 февраля 2021 года является Citibank.

Ликвидность акций «Татнефти» будет сконцентрирована на Московской бирже

«Татнефть» запустила программу ADR в 1998 году. Год назад сообщалось, что для конвертации в ADR было задепонировано 26,77% от обыкновенных акций компании. Но в настоящий момент их доля осталась минимальной.

— У нас нет точной информации о проценте АДР, которые подлежат автоматической конвертации, но это, скорее всего, не очень большое количество (те, которые учитываются в российских депозитариях), — пояснили «Реальному времени» в «Татнефти».

— Ликвидность акций «Татнефти» будет сконцентрирована на Московской бирже — это позволит сфокусировать торговлю в России, что удобно для российских розничных инвесторов. Минус — менее жесткие правила к раскрытию информации, меньшая общая ликвидность в России по сравнению с международной, — отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров отметил, что автоматической конвертации будут подвержены только расписки, которые учитывались в российском депозитарии. «Оставшиеся расписки, учет по которым ведут иностранные депозитарии, продолжат торговаться на Лондонской бирже», — пояснил он.

Как это может отразиться на капитализации компании? «Вероятно, часть инвесторов, которые получат доступ к бумагам, решат их продать, но вряд ли мы увидим значительное влияние на цену. Информация о дивидендах, которая также появится 15 августа, окажет более сильное влияние», — считает Александров.

16 апреля этого года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках. При этом эмитенты могут сохранить программы депозитарных расписок в случае разрешения правительственной комиссии. В настоящее время разрешение сохранить программу депозитарных расписок получили НОВАТЭК и «Норникель».



В мае ПАО «Татнефть» также получило разрешение на продолжение программы американских депозитарных расписок (ADR) за рубежом. Об этом компания заявляла в сообщении, размещенном на Лондонской фондовой бирже.



Луиза Игнатьева