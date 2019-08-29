Инициатива награждаема

Фото: Наиля Гатауллина

Такая оценка прозвучала из уст председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина в ДК «Нефтьче» во время церемонии вручения грантов компании «Татнефть». В ней приняли участие генеральный директор «Татнефти», председатель грантового комитета Наиль Маганов, руководитель АМР Тимур Нагуманов, главы муниципальных районов РТ, видные деятели культуры и искусства, образования, руководители некоммерческих организаций и предприятий Татарстана, студенты и творческая интеллигенция нефтеграда.

«Приехал сказать спасибо»

Как известно, грантовая система в «Татнефти» была внедрена четыре года назад, и с первых дней грантовый комитет компании превратился в настоящий центр масштабных социальных инициа­тив, а количество реализованных проектов преодолело трехзначную отметку.

«Я приехал к вам сказать огромное спасибо. Деятельность некоммерческих общественных организаций, благотворительность не должны оставаться незамеченными, — сказал Фарид Мухаметшин, приветствуя победителей конкурсов. — Вы занимаетесь теми проблемами, которые в силу различных обстоятельств государство не успевает решать».



Вы занимаетесь теми проблемами, которые в силу различных обстоятельств государство не успевает решать



Глава парламента отдельно поблагодарил компанию «Татнефть» и ее генерального директора Наиля Маганова.

«Татнефть» — та компания, которая помогает людям разных возрастов, занимается проектами в различных сферах жизни, одновременно воспитывая нашу молодежь», — подчеркнул спикер парламента РТ.



126 победителей

В грантовый комитет «Татнефти» ежегодно поступает 300—400 заявок, в 2019-м — 403. Ширится и география конкурса — 126 проектов, завоевавших победу (им в общей сумме выделено 64 млн рублей), представляют половину районов республики (23). Принимали участие в конкурсном отборе также представители Москвы, Томска, Севастополя.

В преддверии 100-летия ТАССР учреждена номинация «Сохранение исторического наследия». Победу в ней одержали 26 проектов, авторы которых получили сертификаты из рук генерального директора Наиля Маганова. Среди них — «Шигабутдин Марджани и его наследие: Ученый и его время» (Казань); «Татарские просветительницы — женщины Чистополя и Чистопольского уезда», «Создание военно-полевого комплекса «Братство» (Нурлат); «Центр военно-патриотического воспитания детей и допризывной молодежи «ДЕСАНТ» (Альметьевск) и др.

Наиль Маганов отметил, что конкурс грантов «Татнефти» завоевал доверие жителей республики и других регионов России

Благодарность за светлые идеи

Наиль Маганов отметил, что конкурс грантов «Татнефти» завоевал доверие жителей республики и других регионов России. Он выразил благодарность независимым экспертам, чье активное участие в жюри позволило добиться максимальной прозрачности и объективности оценки проектов.

«Мы дали возможность ряду наших граждан проявить инициативу, чувство ответственности за наш родной край. Благодарю руководство республики за внимание, которое уделяется развитию социальной сферы, за формирование комфортной среды для граждан. Мы гордимся тем, что «Татнефть» вносит свой вклад в эту огромную и значимую работу. Благодарю участников конкурса за их светлые идеи, за активную гражданскую позицию, за стремление приносить пользу обществу», — сказал Н.У. Маганов и пригласил участвовать в конкурсе грантов «Татнефти» всех инициативных, неравнодушных людей, готовых развивать республику, улучшать жизнь страны.

Гимн «Энергия добра» в финале

Солидных денежных вознаграждений удостоены БФ «Закят» за проект «Создание центра кратковременного пребывания для детей, подростков, молодых людей с особенностями развития», Федерация художественной гимнастики юго-востока РТ за проект «Социальное проектирование с детьми с ограниченными возможностями здоровья», Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (Лениногорск) за проект «Создание социально-реабилитационного центра «Сила в детях» и мн. др.

Вручение грантов сопровождалось великолепными концертными номерами. Порадовали своими выступлениями заслуженный артист РТ Рустам Асаев и его дочь Гульназ, участники популярных шоу на Первом канале — 84-летний физик-изобретатель из Казани Равиль Насыров, дуэт «Неизвестные», пятикратные рекордсмены Книги рекордов Гиннесса братья Данила и Кирилл Калуцкие.

Вручение грантов сопровождалось великолепными концертными номерами

Продемонстрировали свое мас­терство и обладатели грантов 2019 года: Молодежный симфонический оркестр РТ, победители II Открытого фестиваля бардовской песни «Место встречи — Альметьевск» ансамбль «НеЗаМи» (Казань), а также два хореографических коллектива из Альметьевска — «Мириданс» и «Фристайл».



Завершилась церемония исполнением гимна «Энергия добра».

Награждение состоялось в восьми номинациях: «Наука, образование и просвещение», «Молодежные проекты», «Семья, материнство, отцовство и детство», «Охрана окружающей среды и защита животных», «Защита уязвимых слоев населения», «Здоровый образ жизни и туризм», «Культура и искусство» и уже упомянутая выше номинация «Сохранение исторического наследия».

Партнерский материал