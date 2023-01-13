Татарстан отпустил малые нефтяные компании в свободное плавание

В республике из-за отмены налоговых льгот ликвидируют старейший холдинг МНК — ЗАО «Нефтеконсорциум»

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане ликвидируется холдинг ЗАО «Нефтеконсорциум», участвующий в уставном капитале 12 малых нефтяных компаний, а учрежденная вместо него компания «Инвест МНК» не будет правопреемником его активов. Таким образом, независимые нефтяные компании Татарстана отправляются в свободное плавание. По словам консультанта президента республики по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Рената Муслимова, централизация управления прекращается, а новая структура сохранит лишь техническую координацию проектов. «Татнефть», выкупившая недавно новые участки за 3,1 млрд рублей, не собирается привлекать МНК к их разработке.

«Нефтеконсоциум» самораспутился

Отмена льготного налогового режима для выработанных месторождений сыграла злую шутку с татарстанской нефтянкой. В гонке за разработкой сложных нефтеносных участков на юго-востоке республике сложилась избыточная концентрация недропользователей: здесь работали, по разным оценкам, свыше 52 малых нефтяных компаний (МНК). За счет этого Татарстан, по оценкам консалтинговой компании Vygon Consulting, оказался одним из крупных регионов по добыче льготируемой нефти (около 17% общероссийской добычи). Но с ужесточением налогового режима некоторые татарстанские МНК начали закрывать нерентабельные скважины.

Не устоял перед распадом и старейший татарстанский холдинг ЗАО «Нефтеконсоциум», основанный 25 лет назад во время зарождения малых нефтяных компаний в республике. До сих пор он служил основной вертикалью управления для большинства МНК.

— В этом году ЗАО «Нефтеконсорциум» будет окончательно ликвидирован. Вместо него будет действовать ООО «Инвест МНК», — подтвердил «Реальному времени» гендиректор новой компании Марат Загардинов.

Сообщать другие подробности по теме ликвидации холдинга он отказался. По данным «СПАРК-Интерфакс», акционеры ЗАО «Нефтеконсорциум» добровольно приняли решение упразднить компанию, уведомив об этом еще в январе 2021 года.

Однако тогда мало кто верил в подобный исход дела, так как татарстанский «патриарх» нефтедобычи остается среди учредителей 12 МНК. Согласно «СПАРК-Интерфакс», сейчас консорциуму принадлежит 100% в ЗАО «Веллой», 75% в АО «Шешмаойл», 50% в ООО «Русланойл», 49% в ОАО «Нократойл», 20% в ЗАО «Пионер-2000», по 15% в компаниях «Меллянефть», «Троицкнефть», «Алойл», «Акмай» и по 7,5% в «Геотехе», «Елабуганефти». Считается, что многие из этих компаний близки к семье Шафагата Тахаутдинова, в прошлом гендиректора «Татнефти» (при нем МНК начали расширять объемы добычи). В общей сложности они добывают около 50% от ежегодной добычи нефти МНК (7,3 млн тонн по итогам 2021 года).

На этой неделе стало известно, что госхолдинг «Связьинвестнефтехим» покинул ЗАО «Нефтеконсорциум» и вошел в капитал новой структуры ООО «Инвест МНК». Фото: Максим Платонов

СИНХ убежал в «Инвест МНК»

Тем не менее процесс распада консорциума близится к финалу. На этой неделе стало известно, что госхолдинг «Связьинвестнефтехим» покинул ЗАО «Нефтеконсорциум» и вошел в капитал новой структуры ООО «Инвест МНК». Как пояснили в пресс-службе СИНХа, это сугубо техническая процедура, в результате которой госпакет в 25% акций был передан в уставный капитал «Инвест МНК». При этом СИНХ не будет оказывать финансовую поддержку малым нефтяным компаниям или не станет выдавать займы, уточнила пресс-секретарь холдинга Эльвира Сайфуллина. Иначе говоря, участие госхолдинга в новой структуре окажется номинальным.

Несмотря на вхождение СИНХа, новая структура не получает правопреемства на 12 активов ЗАО «Нефтеконсорциума», а сами МНК отправляются в свободное плавание, сообщил «Реальному времени» консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Ренат Муслимов:

— «Инвест МНК» не будет входить в капиталы 12 МНК. Но общую управленческую линию будут выдерживать и без вхождения в капиталы компаний, — рассказал он.

По его словам, изначально стояла задача «объединять и вести общую политику по вопросам разработки и добычи месторождений», чтобы «вразброс не ходили». По его словам, планирование по объемам добычи нефти «было и останется», а «входить или не входить в капиталы никогда не было основной задачей».

Таким образом, с упразднением «Нефтеконсорциума» его доли в 12 МНК будут выкуплены оставшимися учредителями, а участие государства будет минимизировано. В самих малых компаниях отказались от комментариев.

МНК остались на старых месторождениях

Новая структура «Инвест МНК» будет взаимодействовать с малыми компаниями по модели заседаний совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», отметил Ренат Муслимов: «Вот к примеру, ТНХИ-Х. Там никто никуда не входит. А единую политику в области нефтехимии холдинг ведет в Татарстане. Так и мы будем вести в области нефтедобычи. Научно-технический совет при «Инвест МНК» продолжит работать».

В настоящий момент малые нефтяные компании республики работают на старых выработанных месторождениях, отметил собеседник издания. По его словам, из-за отмены налоговых льгот компании начали консервировать убыточные скважины, а средств на разработку новых участков не хватает. «Кредиты брать не с руки, так как непонятны перспективы со сбытом нефти. Плюс налоговые маневры серьезно ухудшили положение МНК. Зачем им делать вложения, если в будущем нет уверенности?» — объясняет он.

«Татнефть» сделала себе запасы в Заинске и Нижнекамске

Тем временем «Татнефть» приобрела два нефтеносных участка недр: Макаровский и Верхне-Уратьминский, заплатив за них 3,1 млрд рублей. Оба были куплены на аукционах «Роснедр». Участки расположены рядом на территории Заинского и Нижнекамского районов, где до сих пор добыча не велась. Запасы нефти, числящиеся на государственном балансе запасов полезных ископаемых, в пределах участка недр, по состоянию на 01.01.2021, составляют по категории А 3216/889 тыс. т, его площадь — 31,6 кв. км. За него «Татнефть» заплатила 1,7 млрд рублей. За второй участок «Татнефть» заплатила 1,2 млрд рублей. Его площадь и запасы вдвое меньше. По оценкам нефтяников, «Татнефть» купила участки по цене выше рынка. «Если грубо, то в пересчете на баррель приходится 0,6 доллара», — отметил собеседник «Реального времени».

Изначально предполагалось, что «Татнефть» может пригласить к разработке МНК, так как участки «не самые богатые и нефтеносные». Однако в пресс-службе компании опровергли такую возможность.

— «Татнефть» раньше тоже работала в рамках «Нефтеконсорциума» по техническим вопросам. Как они будут разрабатывать эти месторождения, пока не знаю. Но для «Татнефти» — это крохи, — отметил Ренат Муслимов.

По его словам, по итогам 2022 года нефтедобыча МНК окажется ниже на 100—200 тысяч тонн, а план на 2023 год будут определять позже. Эксперт считает, что нужно развивать добычу на западе республике, но рывок сдерживается высокими затратами по геологоразведке.

Отмена налоговых льгот по НДПИ и экспортной пошлине коснулась 50 из 94 месторождений, которые разрабатывают малые нефтяные компании (МНК) Татарстана. Фото: zuzeevneft.tatar

Каждое второе месторождение МНК убыточно без льгот

Отмена налоговых льгот по НДПИ и экспортной пошлине коснулась 50 из 94 месторождений, которые разрабатывают малые нефтяные компании (МНК) Татарстана.

— Экономический расчет показывает, что в связи с отменой льгот разработка станет нерентабельной у следующих компаний: АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» — 15 месторождений, «Карбон-Ойл» — шесть, и по одному месторождению в «Елабуга-Ойл», «Транс-Ойл» и Нурлатской нефтяной компании. По остальным 25 неизбежна остановка нерентабельного фонда скважин, сокращение объемов бурения, инвестиций на высокозатратные мероприятия по увеличению нефтеотдачи пластов, — рассказывал ранее главный инженер ЗАО «Нефтеконсорциум» Олег Вышенский.

Татарстанские нефтяники потеряли около 30 млрд рублей, говорил в прошлом году президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии Гайдаровского форума: «По прошлому году мы потеряли порядка 30 млрд из-за того, что изменили, высоковязкую нефть приравняли к классической нефти. То есть тепловым методом мы добываем, а налоги платим, будто классическим методом добываем. Нас не услышали. Но это наш бюджет, мы потеряли налог на прибыль», — сетовал он. В результате нефтяные компании республики потеряли также инвестиционную составляющую.