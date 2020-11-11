Как американская вакцина оказалась «прививкой» для акций «Татнефти»

Экономист и блогер Альберт Бикбов — о причинах роста акций татарстанского нефтяного гиганта

Впервые за долгое время с начала пандемии акции «Татнефти» показывают уверенный рост, более того, накануне по динамике удорожания бумаг татарстанский нефтяной гигант оказался лидером российского фондового рынка с прибавкой 5,5% за сутки. Сегодня утром акции в пиковый момент показывали рост еще на 2,5%. С одной стороны, это укладывается в общий тренд повышения стоимости акций энергетических компаний на новостях об американской вакцине от COVID-19, но, как указывает в авторской колонке для «Реального времени» известный блогер и экономист Альберт Бикбов, у «Татнефти» есть и свои собственные «козыри».

Вакцина от коронавируса для людей и для рынка

В секторе нефтяных компаний у всех акции сейчас идут вверх на новостях о том, что закончился этап клинических испытаний американской вакцины компаний Pfizer и BioNTech — это мировые гиганты в области фарминдустрии, у которых огромные мощности. И сейчас идут уже разговоры о том, что обещают американцам бесплатно сделать прививку от коронавируса. Это мощное заявление, и на этом фоне сейчас по всему миру акции нефтяных компаний идут в рост. Как вы видите, цена на нефть тоже растет. Так что это такой отголосок того, что сейчас люди ожидают: вакцина приведет к маленькой, но победе над всем тем, что мы сейчас наблюдаем.

Для других компаний это не так ярко выражено — для нефтеперерабатывающих компаний, если брать Россию, они очень зажаты налоговым прессом. Это и результаты налогового маневра, и эти бесконечные пертурбации с обратным акцизом и так далее. Эффективность нефтепереработки сегодня зажата государством. Добыча нефти сейчас находится в более выгодном положении — есть ожидания, что экономика разморозится, ограничения ослабнут из-за того, что вакцина поступит в оборот.

Появление российской вакцины произвело впечатление, но все-таки мощности одной страны недостаточно, чтобы утолить потребности в вакцине в глобальном размере. Фото mos.ru

Кроме того, Путин добавляет обнадеживающих новостей о наших российских вакцинах. Надо понимать следующее: рынок нефти — это международный, глобализированный рынок, и появление российской вакцины — оно, конечно, произвело впечатление, но все-таки мощности одной страны недостаточно, чтобы утолить потребности в вакцине в глобальном размере. Но когда подключается Pfizer и другие ведущие фармкомпании, эти новости больше влияют на рынок. Эти новости окажут влияние не на жизнь в России, а на жизнь по всему миру.

На руку «Татнефти» сыграла информационная политика

«Татнефть» при этом показывает даже больший рост, чем другие российские нефтяные компании. Я бы выделил здесь грамотную PR-стратегию «Татнефти». Было много брифингов и с участием первого лица, и заместителей, большие материалы в СМИ, где руководители «Татнефти» говорили о состоянии бизнеса компании, и говорили откровенно. Это оказывает позитивное влияние на рынок — когда видят, что это не просто публичная акционерная компания, а реально публичная компания.

Открыто говорилось и о сокращении добычи из-за соглашения в рамках ОПЕК. Компании сейчас достаточно тяжело, у них упала прибыль. Но они не прячутся, как многие российские нефтяные компании, которых сейчас не видно и не слышно, они работают над проблемами, они видят будущее, и это оказывает влияние на рынок. Мы недооцениваем PR-составляющую в факторе роста акций.

«Татнефть» при этом показывает даже больший рост, чем другие российские нефтяные компании. Фото: tatarstan.ru

Кроме того, «Татнефть» ни разу не продемонстрировала отступление от той щедрой дивидендной политики, которая закрепилась за ней в последние годы. Если бы был хоть малейший намек на это — было бы как гром среди ясного неба.

Татарстан — собственник «Татнефти», как и другие акционеры. И политика «Татнефти» направлена на акционеров, компания существует не ради каких-то иных целей, кроме блага акционеров. Соответственно, осуществляет щедрые выплаты, в том числе и в бюджет республики. Они подогревают интерес к компании — например, позволяют лучше себя чувствовать с какими-то долговыми инструментами. Чем выше будет капитализация компании, тем больше у нее будет возможностей.