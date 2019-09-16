Акции «Татнефти» подорожали после роста цены на нефть из-за атаки дронов на Saudi Aramco
В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже акции крупных российских нефтяных предприятий выросли в среднем на 3%. Рост связан с падением добычи в Саудовской Аравии после атаки беспилотников на НПЗ компании Saudi Aramco.
Акции «Татнефти», в частности, подорожали на 1,77%, до 749,3 рубля. Наибольший рост показали акции «Роснефти»: 3,61%, до 424,85 рубля за бумагу.
Параллельно стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 8,05% и достигла отметки $65,49 за баррель.
Напомним, нападение на заводы Saudi Aramco произошло в субботу, дронами были атакованы объекты на крупных месторождениях Saudi Aramco в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары.
После атаки Саудовская Аравия сократила добычу нефти вдвое.Аналитика Татарстан Татнефть им. Шашина
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