Акции «Татнефти» подорожали после роста цены на нефть из-за атаки дронов на Saudi Aramco

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже акции крупных российских нефтяных предприятий выросли в среднем на 3%. Рост связан с падением добычи в Саудовской Аравии после атаки беспилотников на НПЗ компании Saudi Aramco.

Акции «Татнефти», в частности, подорожали на 1,77%, до 749,3 рубля. Наибольший рост показали акции «Роснефти»: 3,61%, до 424,85 рубля за бумагу.

Параллельно стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 8,05% и достигла отметки $65,49 за баррель.

Напомним, нападение на заводы Saudi Aramco произошло в субботу, дронами были атакованы объекты на крупных месторождениях Saudi Aramco в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары.



После атаки Саудовская Аравия сократила добычу нефти вдвое.