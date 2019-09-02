Специалиста АО «Татнефтьотдача» задержали за коммерческий подкуп

В незаконном получении 150 тысяч рублей за сокрытие нарушений подозревается главный специалист отдела геологии АО «Татнефтьотдача» Ильнур Абзяппаров. Причастность к преступлению он признал, сообщили «Реальному времени» сегодня в Следкоме по РТ.



Как выяснилось, Абзяппаров был задержан при получении средств еще 10 августа. Незадолго до этого, по версии следствия, он требовал от директора некоего ООО передать 200 тысяч за сокрытие нарушений, выявленных в работе подрядчиков «Татнефтьотдачи».

Сигнал о действиях специалиста получила служба экономической безопасности АО, которая оказала содействие правоохранительным органам.

Ранее в Казани осудили участников «откатного» конвейера на «Электроприборе».