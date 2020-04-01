Коммунальная техника «Татнефти» помогает навести чистоту на улицах Альметьевска

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, заставляет по-другому смотреть на многие вещи. В том числе на соблюдение правил личной гигиены, ответственное отношение к безопасности окружающих и к чистоте пространства вокруг нас. Чем чище будут наши улицы и дворы, тем меньше возможностей для распространения вируса.

«Татнефть» тоже максимально использует свои ресурсы для противостояния общей угрозе. И речь идет не только об обеспечении безопасности своих работников. Для уборки улиц Альметьевска в помощь муниципальным специализированным предприятиям вышла коммунальная техника компании. Чистоту городской среды обеспечивают четыре единицы транспорта — две поливомоечные машины с объемом резервуаров по 6 кубометров каждая и две подметально-уборочные машины (пылесосы).

Чистоту городской среды обеспечивают четыре единицы транспорта — две поливомоечные машины с объемом резервуаров по 6 кубометров каждая и две подметально-уборочные машины (пылесосы).

«Татнефть» уже более пяти лет помогает городским службам в наведении порядка, но обычно техника нефтяников выходит на улицы в середине апреля. В этом году в связи со сложившейся ситуацией она приступила к работе с конца марта. Машины работают ежедневно и круглосуточно. Такой режим планируется продлить до первых заморозков.

«Убирать город мы начали с воскресенья, 29 марта, — пояснил инженер транспортного отдела «Татнефти» Марат Садыков. — Убираем основные улицы города. Начали с Ленина, потом переключились на Шевченко, Советскую и их пересечения».



Кроме того, ежедневно еще пять единиц малогабаритной техники убирают тротуары на каскаде прудов и в городском парке.

В то же время и сами жители должны приложить все усилия, чтобы сделать свою жизнь в условиях пандемии как можно более безопасной. Поэтому «Татнефть» для профилактики коронавируса предлагает жильцам многоквартирных домов провести санитарную уборку и антисептическую обработку своих подъездов. Разумеется, с соблюдением всех надлежащих мер и применением средств индивидуальной защиты.

Партнёрский материал