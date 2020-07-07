Исследование «Реального времени»: кому принадлежит рынок стоматологии Татарстана
Крупнейшие игроки на стоматологическом рынке набирают обороты
Стоматологический бизнес в Татарстане крайне стабилен и централизован по выручке. На первую пятерку лидеров приходится почти половина совокупного дохода ста главных игроков, при этом крупнейшая сеть контролирует около четверти рынка. Впрочем, есть и активно развивающиеся игроки. Аналитическая служба «Реального времени» изучила расстановку сил в стоматологическом бизнесе Татарстана.
Почти половина выручки ста крупнейших стоматологий приходится на топ-5
Совокупная выручка ста крупнейших стоматологических клиник (а точнее, групп компаний со связанными владельцами), зарегистрированных в Татарстане в 2019 году составила 4,38 млрд рублей. За год она выросла на 13%. Причем фактический рост может оказаться еще больше — некоторые компании не из первых строчек рейтинга пока не предоставили отчетность за 2019 год.
Сетей, показавших выручку более 100 миллионов рублей, оказалось пять. По сравнению с прошлыми годами список их практически не изменился, но вот динамику они продемонстрировали довольно разную. Выручка пяти крупнейших игроков составила 2,12 млрд рублей — это почти половина от суммарного показателя топ-100 компаний. На десятку крупнейших приходится выручка в 2,5 млрд рублей — по этому сотношению хорошо заметно, что рынок — довольно насыщенный, но основная масса денег крутится именно у лидеров рынка. Это неудивительно, особенно если учитывать, что во многие группы компаний входит чуть ли не по двадцать юрлиц.
Семейный бизнес Шафагата Тахаутдинова остается вне конкуренции
Крупнейшей сетью стоматологий в регионе, на которую приходится более четверти выручки всех стоматологических компаний из топ-100, владеет Айрат Галлямов, зять патриарха нефтехимической отрасли России и Татарстана, экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. В некоторых случаях совладельцем компаний значится его сын Рустем Тахаутдинов, а в одном случае — Григорий Измайлов. Еще в двух случаях владелец формально другой, но на деле контроль — все у тех же людей. Речь идет об ООО «Дион» — им, в свою очередь, владеют все те же Галлямов и Тахаутдинов.
Эта группа компаний — безоговорочный лидер в «белом» стоматологическом бизнесе Татарстана. Суммарная выручка 19 юрлиц, входящих в группу, составила в 2019 году 1,19 млрд рублей. Пусть за год она и снизилась на 6%, но все равно показатель группы компаний Тахаутдинова — Галлямова опережает показатель ближайшего «преследователя» в три с лишним раза.
Наибольшая выручка из 19 юрлиц группы — почти 231 млн рублей — приходится на АО «Городская стоматология» (компания возникла на базе приватизированных государственных клиник), примерно по 105 млн рублей принесли ООО «Стоматология на Восстания» и «Эксклюзив Дент плюс». Именно эти клиники оказались главными «драйверами роста» сети — их показатели выросли с 73,5 и 58 млн рублей, соответственно. При этом три юрлица — «Эксклюзив-Дент К», «Центр челюстно-лицевой хирургии и пародонтологии», а также «Стоматология на Проспекте» — не обнародовали показатели за 2019 год, так что возможно, что у сети в целом есть рост, а не 6%-ное снижение: в прошлом году показатели этих юрлиц были довольно ощутимыми.
Челнинский семейный бизнес вышел на второе место
У находящейся на втором месте сети «Дентал Форте» выручка заметно слабее, но все-таки весьма внушительная — 311 млн рублей. Правда, в отличие от лидера рейтинга, за год она показала рост — на 10%. Любопытно, кстати, что компания, оказавшаяся на втором месте, работает не по всему региону и даже не в Казани.
Сеть стоматологий «Дентал Форте» состоит из четырех юрлиц, владельцами их значатся Рустем и Эльмира Габдрафиковы. Самих клиник при этом три, все они ведут свою деятельность в Набережных Челнах. Основатель сети — выпускник КГМУ Рустем Габдрафиков, работающий там же врачом. Показатель выручки за год вырос у всех юрлиц сети, кроме ООО «Дентал Форте Лаборатория 2» — у него цифры снизились с 53,5 до 40,4 млн рублей. А, например, у «Дентал Форте Элит» официальный доход значительно вырос — с 89,6 до 122 млн рублей. Отметим, что год назад компания находилась на одну позицию ниже — на третьем месте по выручке среди крупнейших игроков.
Серийный бизнес: стоматология, пекарни, гостиницы
Заметный рост и у группы компаний, которая сейчас замыкает тройку лидеров. Владельцы клиник «Стомус» — Райхана Галиева и Ильдар Галимов (в двух случаях из семи к ним добавляется Искандер Хасаншин). Суммарно выручка группы компаний выросла за год на 11%, до 281 млн рублей. Сеть объединяет шесть клиник в Казани и две — в Альметьевске, на рынке они с 1998 года. Помимо непосредственно клиник, у сети есть своя зуботехническая лаборатория.
Отметим, что основателем сети является Ирек Галиев, выпускник КГМУ, ранее работавший челюстно-лицевым хирургом в медсанчасти «Татнефти». Позже он основал сеть пекарен «Жар-Свежар», также ему принадлежит сеть гостиниц «Берисон». К гостинице «Берисон» имеет отношение и нынешний учредитель «Стомуса» Ильдар Галимов — ему принадлежит 23,5% юрлица.
Интересно, что на девятом месте в топе расположилась еще одна группа компаний, вероятно, связанных с Иреком Галиевым и Ильдаром Галимовым. Это — принадлежащие Эльвере Галимовой, Сирине Галиевой и Рустему Нурмухаметову три юрлица — «Ювента», «Спектр» и «Имран». То, что это не просто однофамильцы, подтверждается, например, тем, что Сирина Галиева является директором и одним из учредителей все того же «Берисона» Ирека Галиева. Показатель выручки у этой группы за год вырос очень значительно — на 31%, с 53,4 до 70,9 млн рублей. «Имран», судя по всему, зуботехническая лаборатория из Казани. Чем именно занимается «Ювента» — обнаружить не удалось, но с таким названием в Казани встречается тренажерный зал и отделение психолого-педагогической помощи. Кроме того, можно найти упоминание, что ООО «Ювента» работает под брендом DimArt, что находится на проспекте Победы. Упоминаний стоматологий под названием «Спектр» найти не удалось.
Сеть на базе азинской клиники
Сеть «Стоматология №9», своим названием подчеркивающая наличие сразу нескольких клиник, в топе находится не на девятом, а на четвертом месте. Правда, за год показатель группы, состоящей из шести юрлиц, заметно снизился. Однако это не говорит о том, что компания «проседает» по выручке — у двух из шести компаний нет финансовой отчетности за 2019 год, так что вполне может быть, что компания все же вернется на свои прошлогодние позиции — тогда она была второй. Показатель выручки составлял в 2018 году 333,6 млн рублей — а по итогам 2019-го лишь 238,9 млн, но это — без учета ООО «Стоматологическая поликлиника №9 Дербышки» (год назад ее выручка была 83,3 млн рублей) и АО «Детская стоматологическая поликлиника №9» (год назад — 11,6 млн рублей).
Владельцами сети значатся Азат и Рустам Сабировы. Всего «Стоматология №9» объединяет семь клиник. Часть из них стоматологу Азату Сабирову, как уже писало «Реальное время», досталась в результате приватизации: в мае 2013 года, например, азинскую клинику Сабиров купил, будучи ее же главврачом, вдвое дешевле начальной цены. По его словам, для этого пришлось привлечь заемные средства, также ему помог и брат — Рустам Сабиров, на тот момент глава «Татнефтепродукта» и депутат Госсовета Татарстана.
Последняя «за сто»: клиники в Казани и Закамье
Пятое место сохранила за собой сеть Ленара и Гульнары Гафуровых, а также Диляры Камаловой и Рамиля Набиуллина. Сюда входят ООО «Вита», «Витар», «Дантел» и крупнейшая из группы по выручке — «Стоматологическая поликлиника Алстом». В 2019 году выручка компании выросла примерно на 9%, до 101,7 млн рублей.
Стоматологические клиники «Алстом» работают в Елабуге и Набережных Челнах. «Дантел» также работает в «Елабуге», а «Витар» — в Казани. Ранее «Реальное время» писало, что Ленар Гафуров по основному месту работы возглавляет елабужский филиал «Татнефтепродукта» «Татнефтепродукт-Закамье». Сейчас это, судя по всему, не так. Ранее он был депутатом от «Единой России» Совета Елабужского муниципального района. Кроме того, по мнению ряда наблюдателей, Ленар Гафуров связан с семьей ректора КФУ Ильшата Гафурова, который до этого достаточно долго возглавлял Елабужский район.
|№
|Наименование
|Регистрационный номер
|Совладельцы, ЕГРЮЛ
|2019, Выручка, руб.
|2018, Выручка, руб.
|2019, суммарная выручка, руб.
|2018, суммарная выручка, руб.
|Изменение
|1
|СТОМАТОЛОГИЯ НА ПРОСПЕКТЕ, ООО
|1081690056414
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|-
|36 583 000
|1 185 739 000
|1 263 180 000
|-6%
|ЦЕНТР ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И ПАРАДОНТОЛОГИИ, ООО
|1071690020764
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|-
|35 291 000
|ЭКСКЛЮЗИВ-ДЕНТ К, ООО
|1041625407581
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|-
|96 085 000
|ЭКСКЛЮЗИВ ДЕНТ ПЛЮС, ООО
|1051641056763
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|105 285 000
|57 985 000
|СТОМАТОЛОГИЯ НА ВОССТАНИЯ, ООО
|1081690066820
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|104 436 000
|73 496 000
|ЭКСКЛЮЗИВ-ДЕНТ, ООО
|1021602853106
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|96 693 000
|90 145 000
|СТОМАТОЛОГИЯ-ЦЕНТР, ООО
|1081690066810
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|87 478 000
|91 717 000
|СТОМАТОЛОГИЯ НА ЧУЙКОВА, ООО
|1081690066809
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|84 608 000
|70 111 000
|ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ НА МАВЛЮТОВА, ООО
|1081690066370
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|84 602 000
|77 930 000
|СТОМАТОЛОГИЯ НА КРАСНОКОКШАЙСКОЙ, ООО
|1111690041011
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|66 750 000
|64 237 000
|ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА ЧУЙКОВА, ООО
|1081690066864
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|54 688 000
|51 096 000
|СТОМАТОЛОГИЯ НА МАВЛЮТОВА, ООО
|1081690066787
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|53 651 000
|50 880 000
|ЭКСКЛЮЗИВ-ДЕНТ А, ООО
|1031608006385
|Галлямов Айрат Габдульбарович
Тахаутдинов Рустем Шафагатович
|37 016 000
|39 924 000
|СТОМАТОЛОГИЯ НА ОСТРОВСКОГО, ООО
|1081690066798
|Галлямов Айрат Габдульбарович
|36 868 000
|48 757 000
|ДЕНТАЛЮКС-А, ООО
|1021601630874
|Галлямов Айрат Габдульбарович
Тахаутдинов Рустем Шафагатович
|35 937 000
|33 951 000
|ЭКСКЛЮЗИВ ДЕНТ ЛАБ, ООО
|1071690023240
|Галлямов Айрат Габдульбарович
Измайлов Григорий Михайлович
|34 467 000
|34 622 000
|ЭКСКЛЮЗИВ-ДЕНТ НК, ООО
|1021602498862
|Галлямов Айрат Габдульбарович
Тахаутдинов Рустем Шафагатович
|25 827 000
|27 956 000
|ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, АО
|1081690043918
|ДИОН, ООО
|230 831 000
|238 789 000
|СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР, ООО
|1071690005254
|ДИОН, ООО
|46 602 000
|43 625 000
|2
|ДЕНТАЛ ФОРТЕ ЭЛИТ, ООО
|1031616039399
|Габдрафиков Рустем Равилевич
Габдрафикова Эльмира Рафисовна
|121 950 000
|89 554 000
|310 978 000
|282 761 000
|10%
|ДЕНТАЛ ФОРТЕ ПРЕСТИЖ, ООО
|1071650002511
|Габдрафиков Рустем Равилевич
Габдрафикова Эльмира Рафисовна
|80 295 000
|80 290 000
|ДЕНТАЛ-ФОРТЕ, ООО
|1031616008005
|Габдрафиков Рустем Равилевич
Габдрафикова Эльмира Рафисовна
|68 364 000
|59 401 000
|ДЕНТАЛ ФОРТЕ ЛАБОРАТОРИЯ 2, ООО
|1081650014170
|Габдрафиков Рустем Равилевич
Габдрафикова Эльмира Рафисовна
|40 369 000
|53 516 000
|3
|ГАРАНТ К, ООО
|1141690075647
|Галиева Райхана Аблгатовна
Галимов Ильдар Исмагилович
|48 207 000
|39 956 000
|281 156 000
|253 628 000
|11%
|СТОМУС-КОМФОРТ А, ООО
|1041608004030
|Галиева Райхана Аблгатовна
Галимов Ильдар Исмагилович
Хасаншин Искандер Ильгизович
|32 722 000
|28 131 000
|ЭКСПЕРТ, ООО
|1091690060330
|Галиева Райхана Аблгатовна
Галимов Ильдар Исмагилович
|32 452 000
|31 903 000
|СТОМУС-КОМФОРТ, ООО
|1031608006847
|Галиева Райхана Аблгатовна
Галимов Ильдар Исмагилович
|30 893 000
|29 653 000
|СТАНДАРТ, ООО
|1161690167638
|Галиева Райхана Аблгатовна
Галимов Ильдар Исмагилович
|28 396 000
|24 427 000
|СТОМУС-К, ООО
|1051629006560
|Галимов Ильдар Исмагилович
Галиева Райхана Аблгатовна
|54 102 000
|50 548 000
|СТОМУС-ЭЛИТ, ООО
|1031608006836
|Хасаншин Искандер Ильгизович
Галиева Райхана Аблгатовна
Галимов Ильдар Исмагилович
|54 384 000
|49 010 000
|4
|ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9, АО
|1171690080803
|МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Сабиров Азат Наилович
Сабиров Рустам Наилович
|11 566 000
|238 924 000
|333 627 000
|-28%
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ДЕРБЫШКИ, ООО
|1171690070661
|Сабиров Азат Наилович
Сабиров Рустам Наилович
|83 286 000
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 АЗИНО, ООО
|1121690084779
|Сабиров Азат Наилович
Сабиров Рустам Наилович
|99 368 000
|78 043 000
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 ГОРОДА КАЗАНИ, ООО
|1071690004374
|Сабиров Азат Наилович
|60 410 000
|58 855 000
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9, ООО
|1061685046378
|Сабиров Азат Наилович
|43 366 000
|56 859 000
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 АЗИНО Г. КАЗАНИ, ООО
|1131690062184
|Сабиров Азат Наилович
Сабиров Рустам Наилович
|35 780 000
|45 018 000
|5
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА АЛСТОМ, АО
|1041642603089
|71 526 000
|68 166 000
|101 717 000
|93 504 000
|9%
|ВИТАР, ООО
|1061684094548
|Гафурова Гульнара Ильшатовна
Камалова Диляра Ильшатовна
|16 137 000
|16 029 000
|ВИТА, ООО
|1191690012854
|Гафурова Гульнара Ильшатовна
|1 894 000
|ДАНТЕЛ, ООО
|1021606955369
|Гафуров Ленар Рафгатович
Набиуллин Рамиль Рафаилович
|12 160 000
|9 309 000
|6
|РАДЕНТ, ООО
|1081651002751
|Пискарев Юрий Алексеевич
Пискарева Елена Леонидовна
Ульянова Галина Сергеевна
Багаутдинова Гульнара Амировна
|93 292 000
|72 479 000
|93 292 000
|72 479 000
|29%
|7
|ТАЛАНИД, ООО
|1021602828170
|Хакимуллин Алмаз Ильгизарович
|74 548 000
|68 072 000
|74 548 000
|68 072 000
|10%
|8
|ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РСП, ООО
|1051622070433
|Шаймиева Наиля Ильгизовна
|70 999 000
|61 370 000
|70 999 000
|61 370 000
|16%
|9
|ЮВЕНТА, ООО
|1051641112588
|Галиева Сирина Разиновна
Галимова Эльвера Рафисовна
|23 571 000
|16 912 000
|70 860 000
|53 888 000
|31%
|СПЕКТР, ООО
|1181690010501
|Галиева Сирина Разиновна
Галимова Эльвера Рафисовна
|20 448 000
|10 114 000
|ИМРАН, ООО
|1161690094246
|Нурмухаметов Рустем Вакилович
Галиева Сирина Разиновна
Галимова Эльвера Рафисовна
|26 841 000
|26 862 000
|10
|СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ КАМЕЛИЯ-МЕД, ООО
|1111690067280
|Бадгиев Ленар Рафхатович
|33 438 000
|19 130 000
|64 794 000
|27 043 000
|140%
|КАМЕЛИЯ-МЕД, ООО
|1081690013558
|Бадгиев Ленар Рафхатович
Сафина Гульназ Рамилевна
|24 052 000
|КАМЕЛИЯ-МЕД+, ООО
|1121690081941
|Бадгиев Ленар Рафхатович
|7 304 000
|7 913 000
|11
|ДЕНТА-РИА, ООО
|1021601372539
|Данилов Виктор Леонидович
Данилов Алексей Викторович
|50 894 000
|37 227 000
|50 894 000
|37 227 000
|37%
|12
|АЛЬБА АВИС, ООО
|1131650021073
|Сафронова Марина Владимировна
Уразбахтин Ильдар Раисович
Федоров Вадим Николаевич
|49 854 000
|45 418 000
|49 854 000
|45 418 000
|10%
|13
|СМАИЛ-КЛИНИК, ООО
|1121690051768
|Хусаинов Фоат Габдулхакович
Хусаинова Гузель Рафисовна
|14 186 000
|20 403 000
|49 326 000
|44 473 000
|11%
|СТОМАТОЛОГИЯ НА ЛАЗАРЕВА, ООО
|1091690060318
|Хусаинов Фоат Габдулхакович
Хусаинова Гузель Рафисовна
|4 358 000
|4 172 000
|НА ЛАВРЕНТЬЕВА, ООО СТОМАТОЛОГИЯ
|1181690015803
|Хусаинова Гузель Рафисовна
|18 098 000
|8 195 000
|НА ВЕРБНОЙ, ООО СТОМАТОЛОГИЯ
|1151690078033
|Хусаинова Гузель Рафисовна
|12 684 000
|11 703 000
|14
|ДЕНТ МАСТЕР ПРЕМИУМ ООО, КДЦ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
|1161690173886
|Хакимов Ильшат Сагитович
Хакимова Лилия Тагировна
|32 862 000
|25 149 000
|47 378 000
|37 523 000
|26%
|ДЕНТ МАСТЕР ПЛЮС, ООО
|1081689001481
|Хакимов Ильшат Сагитович
Хакимова Лилия Тагировна
|14 290 000
|12 008 000
|ДЕНТ МАСТЕР, ООО
|1041610005667
|Хакимов Ильшат Сагитович
Хакимова Лилия Тагировна
|226 000
|366 000
|15
|ФАМИЛИА, ООО
|1051641044256
|Мухамедзянов Нияз Накифович
Газизуллина Одиля Рустемовна
|45 607 000
|26 037 000
|45 607 000
|26 037 000
|75%
|16
|СТОМУС-КОМФОРТ-НК, ООО
|1031619009839
|Вазиев Рамиль Фирдависович
|45 545 000
|39 439 000
|45 545 000
|39 439 000
|15%
|17
|АРТ-СТОМ, ООО
|1071644003056
|Гильфанов Ринат Мирзанурович
|21 995 000
|25 870 000
|43 018 000
|45 779 000
|-6%
|АРТ-КЛИНИК, ООО
|1141644001289
|Гильфанов Ринат Мирзанурович
Гильфанова Раушания Ахтамовна
|21 023 000
|19 909 000
|18
|ДАНТИСТ, ООО
|1021602507508
|Ремеслов Геннадий Ионович
Ремеслов Андрей Ионович
|42 482 000
|44 359 000
|42 482 000
|44 359 000
|-4%
|19
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА РОКАДА-МЕД, ООО
|1051622034155
|Максимов Александр Анатольевич
|41 191 000
|45 429 000
|41 191 000
|45 429 000
|-9%
|20
|СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВАС!, ООО
|1061650016130
|Шайгуманов Рамиль Анасович
Шайгуманова Диляра Магруфовна
|35 244 000
|39 143 000
|39 843 000
|41 598 000
|-4%
|СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВАС КИДС, ООО
|1171690080682
|Шайгуманов Рамиль Анасович
|4 599 000
|2 455 000
|21
|СТОМАТОЛОГИЯ НК, ООО
|1131690084646
|Гиззатов Ильнур Ирекович
|35 358 000
|20 160 000
|39 527 000
|22 241 000
|78%
|ЭСТЕТИКА, ООО
|1141690047400
|Гиззатов Ильнур Ирекович
Дмитриев Вадим Николаевич
Мугтасимова Алина Амировна
|4 169 000
|2 081 000
|22
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗОДИАК, ООО
|1131690012761
|Старцева Елена Юрьевна
|37 588 000
|30 372 000
|37 588 000
|30 372 000
|24%
|23
|С ФЭМИЛИ, ООО
|1161644050017
|Сабиров Марат Ильдусович
|36 682 000
|27 855 000
|36 682 000
|27 855 000
|32%
|24
|СМАЙЛ, ООО
|1101690065773
|Резяпов Марат Минтагирович
Сафин Искандер Рустэмович
Хамидуллин Альберт Фанизович
|36 405 000
|11 656 000
|36 405 000
|11 656 000
|212%
|25
|ДЕНТАЛ-КЛИНИК, ООО СТОМАТОЛОГИЯ
|1141690027731
|Заморухова Татьяна Ивановна
|36 218 000
|27 263 000
|36 218 000
|27 263 000
|33%
|26
|НЕОДЕНТ, ООО
|1061686075000
|Паймуллин Андрей Валерьевич
|32 964 000
|25 160 000
|32 964 000
|25 160 000
|31%
|27
|ЭГО+, ООО
|1111690034928
|Сайфуллин Раис Халиуллович
|16 553 000
|16 527 000
|31 512 000
|27 176 000
|16%
|ЭГО, ООО
|1061686043022
|Сайфуллин Раис Халиуллович
|9 608 000
|8 945 000
|ЭГО-ЭСТЕТИК, ООО
|1161690097084
|Сайфуллин Раис Халиуллович
|5 351 000
|1 704 000
|28
|ХЭЛП, ООО ПКФ
|1091650001860
|Ярков Игорь Михайлович
|31 148 000
|30 120 000
|31 148 000
|30 120 000
|3%
|29
|СТОМАТОЛОГ, ООО
|1021603882816
|Ишмуратов Рустэм Аминович
|30 252 000
|29 992 000
|30 252 000
|29 992 000
|1%
|30
|СП ГОРКИ-2, ООО
|1071690062652
|Закиров Фарит Хатипович
|29 720 000
|29 852 000
|29 720 000
|29 852 000
|0%
|31
|СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕК, ООО
|1091690045501
|Сафин Анас Исхакович
Сафин Ранас Анасович
|28 893 000
|27 970 000
|28 893 000
|27 970 000
|3%
|32
|ЛПО РИФЭЛЬ, ООО
|1031630203780
|Бурганов Азамат Тимурович
Бурганова Эльвира Рифовна
|27 296 000
|40 397 000
|27 296 000
|40 397 000
|-32%
|33
|ЛОРСТОМ, ООО
|1141644000123
|Ионов Александр Александрович
Ханбиков Наиль Рафоатович
|25 005 000
|24 422 000
|25 005 000
|24 422 000
|2%
|34
|МАДИН-КЛИНИКА, ООО
|1101690019320
|Хакимов Айрат Зяудатович
|22 778 000
|20 827 000
|24 981 000
|20 827 000
|20%
|ЭЛИТ-ДЕНТАЛЬ+, ООО
|1171690081727
|Хакимов Айрат Зяудатович
|2 203 000
|35
|ТВОЙ СТОМАТОЛОГ +, ООО
|1171690013714
|Карташов Артем Александрович
Габитов Рамиль Наилевич
|19 174 000
|14 093 000
|24 232 000
|14 093 000
|72%
|ВЕНЕРА, ООО
|1181690102692
|Карташов Артем Александрович
Зеляев Мунир Марсович
|5 058 000
|36
|БУЛГАР-СТОМ, ООО
|1061655068078
|Файзуллин Айдар Зуфарович
|11 309 000
|7 035 000
|23 921 000
|13 796 000
|73%
|ФЕМИЛИ СТОМ, ООО
|1181690018730
|Файзуллин Айдар Зуфарович
|6 870 000
|1 819 000
|УЛЫБКА ПЛЮС, ООО
|1141690015411
|Файзуллин Айдар Зуфарович
Шамсутдинова Инесса Ильдусовна
|4 668 000
|3 483 000
|ТЕХНО-ДЕНТ, ООО
|1141690015752
|Файзуллин Айдар Зуфарович
|1 074 000
|1 459 000
|37
|МСП СТОМЭЛ, ООО
|1021602845880
|Заболотный Александр Иванович
|23 759 000
|18 507 000
|23 759 000
|18 507 000
|28%
|38
|ЗУБНОЙ ЛЕКАРЬ, ООО
|1131644001059
|Ханбикова Гульназ Ахметовна
|23 471 000
|19 248 000
|23 471 000
|19 248 000
|22%
|39
|ЦЭС, ООО
|1151674000500
|Ситникова Александра Сергеевна
Шишкарев Алексей Евгеньевич
|22 496 000
|25 358 000
|22 496 000
|25 358 000
|-11%
|40
|НУР, ООО СТОМАТОЛОГИЯ
|1031616029301
|Нуретдинов Фарит Нургалиевич
Нуретдинова Мунира Залиловна
|22 126 000
|22 195 000
|22 126 000
|22 195 000
|0%
|41
|СТОМАТОЛОГ И Я, ООО
|1081689001778
|Ханнанова Зинфира Нигматовна
|22 085 000
|20 471 000
|22 085 000
|20 471 000
|8%
|42
|КЛИНИКА ВМ, ООО
|1121674002834
|Латыпов Раиль Ахметгалиевич
|21 881 000
|21 405 000
|21 881 000
|21 405 000
|2%
|43
|АЛЬБАДЕНТ, ООО
|1131690040030
|Хадеев Табрис Гилимзянович
|21 328 000
|15 592 000
|21 328 000
|15 592 000
|37%
|44
|МЭЙН КЛИНИК +, ООО
|1121690060832
|Синякова Елена Фаритовна
|21 305 000
|12 665 000
|21 305 000
|12 665 000
|68%
|45
|РАДИКС, ООО
|1071644000405
|Гизатуллин Фархат Фирдинантович
Гусаков Валерий Николаевич
РАДИКС, ООО
Сахаров Руслан Александрович
|21 190 000
|21 190 000
|46
|ХЕППИ ДЕНТ, ООО
|1121673001658
|Халилов Айдар Дамирович
|21 077 000
|21 077 000
|47
|СТОМАТОЛОГИЯ, ООО
|1151651002711
|Валеев Равиль Рауфович
|19 969 000
|22 867 000
|19 969 000
|22 867 000
|-13%
|48
|БЕЛАЯ СОВА, ООО
|1171690053446
|Шайдуллин Ильнар Ильдусович
Кабанова Юлия Михайловна
|19 656 000
|2 107 000
|19 656 000
|2 107 000
|833%
|49
|СТОМУЗ ДЕНТ, ООО
|1021601900540
|Зайнуллин Ринат Касыймович
|18 934 000
|17 724 000
|18 934 000
|17 724 000
|7%
|50
|АВЕДЕНТ, ООО
|1181690024823
|Насибулин Евгений Владимирович
|18 874 000
|6 353 000
|18 874 000
|6 353 000
|197%
|51
|ЕВА ДЕНТ+, ООО СТОМАТОЛОГИЯ
|1111690092887
|Аллуш Аднан Бурхан
|5 133 000
|16 943 000
|16 349 000
|4%
|ЕВА ДЕНТ, ООО СТОМАТОЛОГИЯ
|1111690024302
|Аллуш Аднан Бурхан
|16 943 000
|11 216 000
|52
|ДЕНТАЛ-ЛЮКС, ООО
|1151644001850
|Салимова Зульфия Минегазизовна
Риффель Вальтер
Мальцев Андрей Викторович
|16 886 000
|17 552 000
|16 886 000
|17 552 000
|-4%
|53
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ВАЭЛЬ, ООО
|1141690062744
|Изергин Вадим Владимирович
|16 878 000
|10 171 000
|16 878 000
|10 171 000
|66%
|54
|ДОКТОР ДЕНТ, ООО
|1061673048535
|Зарипов Ильдар Асхатович
|11 352 000
|9 807 000
|16 288 000
|12 421 000
|31%
|СИТИ СТОМ, ООО
|1161690144263
|Зарипов Ильдар Асхатович
Зеляев Мунир Марсович
|4 936 000
|2 614 000
|55
|АРТ-СТОМ, ООО
|1031616005904
|Тараканова Раиса Галимовна
|16 126 000
|16 374 000
|16 126 000
|16 374 000
|-2%
|56
|СК АРИ-ОН, ООО
|1061685046125
|Ибрагимов Ильдар Робертович
Ибрагимова Роза Госмановна
|15 601 000
|15 712 000
|15 601 000
|15 712 000
|-1%
|57
|ДЕНТ АЛЬ, ООО
|1091690047085
|Забирова Альфия Рифатовна
Ходжаев Шавкат Саидакбарович
|15 546 000
|12 713 000
|15 546 000
|12 713 000
|22%
|58
|ОРБИТАЛЬ, ООО
|1151690076856
|Качановская Людмила Юрьевна
Моисеев Дмитрий Сергеевич
|15 388 000
|10 895 000
|15 388 000
|10 895 000
|41%
|59
|ТВОЙ СТОМАТОЛОГ, ООО
|1161690076019
|Кучинская Кристина Владимировна
Спиридонов Владислав Николаевич
Гусаров Дмитрий Владимирович
|15 379 000
|12 647 000
|15 379 000
|12 647 000
|22%
|60
|САНА, ООО
|1021603484528
|Шакиров Марат Марселевич
Шакирова Диляра Гаяновна
|15 164 000
|12 852 000
|15 164 000
|12 852 000
|18%
|61
|СЦ ЭЛИТ, ООО
|1021602847628
|Сокольская Дина Ирековна
Шайдуллина Лилия Ирековна
|15 028 000
|11 816 000
|15 028 000
|11 816 000
|27%
|62
|ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА, ООО
|1121690009528
|Хабиров Камиль Анзяпович
|14 744 000
|16 470 000
|14 744 000
|16 470 000
|-10%
|63
|ИМПЛАНТ-ДЕНТ, ООО
|1121651001680
|Гимранова Женя Николаевна
|14 582 000
|12 044 000
|14 582 000
|12 044 000
|21%
|64
|ДЕНТАРИЗ ПЛЮС, ООО
|1181690083409
|Айнетдинов Закярья Нариманович
Айнетдинов Рамиль Закярьявич
|14 547 000
|14 547 000
|65
|ДАР, ООО
|1021601064979
|Хазиев Алмаз Дамирович
Хазиева Гузель Дамировна
|14 236 000
|14 451 000
|14 236 000
|14 451 000
|-1%
|66
|СТОМАТОЛОГ И Я, ООО
|1051637003901
|Язевич Ирина Ришардовна
|14 144 000
|11 887 000
|14 144 000
|11 887 000
|19%
|67
|БИОДЕНТ, ООО
|1181690022447
|Хамзина Ильсия Рафиковна
|14 111 000
|6 584 000
|14 111 000
|6 584 000
|114%
|68
|СЦ ИМПЛАНТСТОМ, ООО
|1031621006306
|Хафизова Фаниля Асгатовна
|14 023 000
|14 023 000
|69
|КЛИНИКА ДОКТОРА КУПЕРМАНА, ООО
|1141690083204
|Куперман Регина Мидхатовна
|13 488 000
|11 121 000
|13 488 000
|11 121 000
|21%
|70
|ЭСТЕТИК СТОМ+, ООО
|1141690030437
|Гумарова Зульфия Шафиковна
|9 029 000
|7 651 000
|13 459 000
|9 459 000
|42%
|РАС-ДЕНТ, ООО
|1111690028031
|Гумарова Зульфия Шафиковна
|4 430 000
|1 808 000
|71
|ЭКСТРАОЙЛ, ООО
|1151644001145
|Купкенова Рамиля Рафкатовна
|13 438 000
|13 833 000
|13 438 000
|13 833 000
|-3%
|72
|ДЕНТАЛ ПЛЮС, ООО
|1031633600459
|Бадягин Сергей Иванович
|13 228 000
|10 534 000
|13 228 000
|10 534 000
|26%
|73
|ЗНАКОМЫЙ ДОКТОР, ООО
|1061684101380
|Ахмедов Тимур Равшанович
|12 930 000
|11 416 000
|12 930 000
|11 416 000
|13%
|74
|ГОРИЗОНТ ДЕНТ, ООО
|1171690054612
|Габитова Альмира Ринатовна
|12 819 000
|5 112 000
|12 819 000
|5 112 000
|151%
|75
|ЗУБНАЯ КЛИНИКА, ООО
|1101690004668
|Лернер Марина Юрьевна
|12 798 000
|10 844 000
|12 798 000
|10 844 000
|18%
|76
|СТОМУС-ЭСТЕТ, ООО
|1121644000873
|Хусаинов Фанис Раисович
|12 780 000
|14 368 000
|12 780 000
|14 368 000
|-11%
|77
|ЯНА-СТОМ, ООО
|1071651002268
|Москвина Гульшат Асхатовна
|12 755 000
|13 329 000
|12 755 000
|13 329 000
|-4%
|78
|ДЕНТ ЛЮКС, ООО
|1141651001733
|Сущенко Сергей Николаевич
|12 681 000
|5 694 000
|12 681 000
|5 694 000
|123%
|79
|ДАНТИСТ-К, ООО
|1061684098002
|Колесникова Ольга Михайловна
|12 490 000
|9 948 000
|12 490 000
|9 948 000
|26%
|80
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭЛИКСИР, ООО
|1091690045754
|Галиуллин Хамза Галимзянович
Галиуллина Сария Ахмадулловна
|12 233 000
|7 910 000
|12 233 000
|7 910 000
|55%
|81
|СТОМАРТ, ООО
|1021602845879
|Заболотный Артем Александрович
Заболотная Людмила Николаевна
Заболотный Александр Иванович
|12 208 000
|12 452 000
|12 208 000
|12 452 000
|-2%
|82
|ЭСТЕТ, ООО
|1111650008601
|Рафикова Разиля Галямуддиновна
|12 203 000
|5 257 000
|12 203 000
|5 257 000
|132%
|83
|СТОМАТОЛОГИЯ АЛЬФАР, ООО
|1041616003120
|Козлова Альбина Фаридовна
|11 403 000
|11 689 000
|11 403 000
|11 689 000
|-2%
|84
|СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПРИМАДЕНТА, ООО
|1101690005889
|Галеев Салават Вилориевич
Хамзина Наиля Альбертовна
|11 250 000
|13 544 000
|11 250 000
|13 544 000
|-17%
|85
|ТРИУМФ, ООО
|1031605009050
|Писарев Игорь Константинович
Писарева Маргарита Михайловна
|11 147 000
|9 372 000
|11 147 000
|9 372 000
|19%
|86
|ФИТОН, ООО
|1021602498147
|Галеева Фания Мансуровна
|10 865 000
|11 493 000
|10 865 000
|11 493 000
|-5%
|87
|ДЕНТИАТР, ООО МСП
|1031630212382
|Ахметова Диляра Мукатдисовна
|10 612 000
|12 947 000
|10 612 000
|12 947 000
|-18%
|88
|СМАРТ КЛИНИК, ООО
|1181690061354
|Абзяппаров Ильяс Наильевич
|7 140 000
|10 592 000
|1 501 000
|606%
|СИТИ СТОМ, ООО
|1151690026905
|Абзяппаров Ильяс Наильевич
|3 452 000
|1 501 000
|89
|ДЕНТАЛЮКС +, ООО
|1031614003871
|Шарапов Фандас Ахтямович
|10 504 000
|11 065 000
|10 504 000
|11 065 000
|-5%
|90
|РАДЕНТ-КАЗАНЬ, ООО
|1161690067010
|Мартьянов Александр Валерьевич
|10 331 000
|7 239 000
|10 331 000
|7 239 000
|43%
|91
|ФИРМА ДЕНС, ООО
|1021602834956
|Демьянов Олег Юрьевич
Никонов Игорь Николаевич
|10 187 000
|10 101 000
|10 187 000
|10 101 000
|1%
|92
|СП НУР, ООО
|1071674000584
|Валиев Васил Кавиевич
|10 122 000
|6 376 000
|10 122 000
|6 376 000
|59%
|93
|СТОМАТОЛОГИЯ ДЕЛЬ КАМ, ООО
|1141690093192
|Камалова Аделия Азатовна
Камалова Иделия Азатовна
Камалов Азат Вакилович
|9 992 000
|6 168 000
|9 992 000
|6 168 000
|62%
|94
|СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, ООО
|1151690044560
|Рахимова Лилия Альбертовна
Айнутдинов Марс Назибович
|9 956 000
|10 409 000
|9 956 000
|10 409 000
|-4%
|95
|УЛЫБКА, ООО
|1031616007851
|Гизатуллин Рафис Нуруллович
Гизатуллина Валентина Викторовна
|9 898 000
|7 847 000
|9 898 000
|7 847 000
|26%
|96
|АКСИОМА, ООО
|1151674002831
|Нигматуллин Марат Хамзаевич
Никитин Павел Валерьевич
|9 532 000
|14 724 000
|9 532 000
|14 724 000
|-35%
|97
|ТАБИБ КАРИМ, ООО
|1111674000877
|Биктин Карим Халилович
|9 512 000
|8 653 000
|9 512 000
|8 653 000
|10%
|98
|ВАШ ДОКТОР, ООО
|1081690007387
|Салихов Айрат Ахатович
|9 396 000
|7 815 000
|9 396 000
|7 815 000
|20%
|99
|ДОБРЫЙ ДОКТОР+, ООО
|1121650021404
|Мухамедзянов Марсель Давлетзянович
|5 202 000
|3 360 000
|9 214 000
|6 496 000
|42%
|ДОБРЫЙ ДОКТОР, ООО
|1021602014037
|Мухамедзянов Марсель Давлетзянович
|4 012 000
|3 136 000
|100
|КЛИНИКА ГАРАЕВЫХ, ООО
|1121644001973
|Гараев Гинар Анварович
Гараева Гольшат Минвалиевна
|9 106 000
|7 582 000
|9 106 000
|7 582 000
|20%
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