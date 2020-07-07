Исследование «Реального времени»: кому принадлежит рынок стоматологии Татарстана

Крупнейшие игроки на стоматологическом рынке набирают обороты

Стоматологический бизнес в Татарстане крайне стабилен и централизован по выручке. На первую пятерку лидеров приходится почти половина совокупного дохода ста главных игроков, при этом крупнейшая сеть контролирует около четверти рынка. Впрочем, есть и активно развивающиеся игроки. Аналитическая служба «Реального времени» изучила расстановку сил в стоматологическом бизнесе Татарстана.

Почти половина выручки ста крупнейших стоматологий приходится на топ-5

Совокупная выручка ста крупнейших стоматологических клиник (а точнее, групп компаний со связанными владельцами), зарегистрированных в Татарстане в 2019 году составила 4,38 млрд рублей. За год она выросла на 13%. Причем фактический рост может оказаться еще больше — некоторые компании не из первых строчек рейтинга пока не предоставили отчетность за 2019 год.

Сетей, показавших выручку более 100 миллионов рублей, оказалось пять. По сравнению с прошлыми годами список их практически не изменился, но вот динамику они продемонстрировали довольно разную. Выручка пяти крупнейших игроков составила 2,12 млрд рублей — это почти половина от суммарного показателя топ-100 компаний. На десятку крупнейших приходится выручка в 2,5 млрд рублей — по этому сотношению хорошо заметно, что рынок — довольно насыщенный, но основная масса денег крутится именно у лидеров рынка. Это неудивительно, особенно если учитывать, что во многие группы компаний входит чуть ли не по двадцать юрлиц.

Наибольшая выручка из 19 юрлиц группы — почти 231 млн рублей — приходится на АО «Городская стоматология». Фото gorstom.ru

Семейный бизнес Шафагата Тахаутдинова остается вне конкуренции

Крупнейшей сетью стоматологий в регионе, на которую приходится более четверти выручки всех стоматологических компаний из топ-100, владеет Айрат Галлямов, зять патриарха нефтехимической отрасли России и Татарстана, экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. В некоторых случаях совладельцем компаний значится его сын Рустем Тахаутдинов, а в одном случае — Григорий Измайлов. Еще в двух случаях владелец формально другой, но на деле контроль — все у тех же людей. Речь идет об ООО «Дион» — им, в свою очередь, владеют все те же Галлямов и Тахаутдинов.

Эта группа компаний — безоговорочный лидер в «белом» стоматологическом бизнесе Татарстана. Суммарная выручка 19 юрлиц, входящих в группу, составила в 2019 году 1,19 млрд рублей. Пусть за год она и снизилась на 6%, но все равно показатель группы компаний Тахаутдинова — Галлямова опережает показатель ближайшего «преследователя» в три с лишним раза.

Наибольшая выручка из 19 юрлиц группы — почти 231 млн рублей — приходится на АО «Городская стоматология» (компания возникла на базе приватизированных государственных клиник), примерно по 105 млн рублей принесли ООО «Стоматология на Восстания» и «Эксклюзив Дент плюс». Именно эти клиники оказались главными «драйверами роста» сети — их показатели выросли с 73,5 и 58 млн рублей, соответственно. При этом три юрлица — «Эксклюзив-Дент К», «Центр челюстно-лицевой хирургии и пародонтологии», а также «Стоматология на Проспекте» — не обнародовали показатели за 2019 год, так что возможно, что у сети в целом есть рост, а не 6%-ное снижение: в прошлом году показатели этих юрлиц были довольно ощутимыми.

Основатель сети — выпускник КГМУ Рустем Габдрафиков, работающий там же врачом. Фото dental-forte.ru

Челнинский семейный бизнес вышел на второе место

У находящейся на втором месте сети «Дентал Форте» выручка заметно слабее, но все-таки весьма внушительная — 311 млн рублей. Правда, в отличие от лидера рейтинга, за год она показала рост — на 10%. Любопытно, кстати, что компания, оказавшаяся на втором месте, работает не по всему региону и даже не в Казани.

Сеть стоматологий «Дентал Форте» состоит из четырех юрлиц, владельцами их значатся Рустем и Эльмира Габдрафиковы. Самих клиник при этом три, все они ведут свою деятельность в Набережных Челнах. Основатель сети — выпускник КГМУ Рустем Габдрафиков, работающий там же врачом. Показатель выручки за год вырос у всех юрлиц сети, кроме ООО «Дентал Форте Лаборатория 2» — у него цифры снизились с 53,5 до 40,4 млн рублей. А, например, у «Дентал Форте Элит» официальный доход значительно вырос — с 89,6 до 122 млн рублей. Отметим, что год назад компания находилась на одну позицию ниже — на третьем месте по выручке среди крупнейших игроков.

Сеть объединяет шесть клиник в Казани и две — в Альметьевске, на рынке они с 1998 года. Фото yandex.ru

Серийный бизнес: стоматология, пекарни, гостиницы

Заметный рост и у группы компаний, которая сейчас замыкает тройку лидеров. Владельцы клиник «Стомус» — Райхана Галиева и Ильдар Галимов (в двух случаях из семи к ним добавляется Искандер Хасаншин). Суммарно выручка группы компаний выросла за год на 11%, до 281 млн рублей. Сеть объединяет шесть клиник в Казани и две — в Альметьевске, на рынке они с 1998 года. Помимо непосредственно клиник, у сети есть своя зуботехническая лаборатория.

Отметим, что основателем сети является Ирек Галиев, выпускник КГМУ, ранее работавший челюстно-лицевым хирургом в медсанчасти «Татнефти». Позже он основал сеть пекарен «Жар-Свежар», также ему принадлежит сеть гостиниц «Берисон». К гостинице «Берисон» имеет отношение и нынешний учредитель «Стомуса» Ильдар Галимов — ему принадлежит 23,5% юрлица.

Интересно, что на девятом месте в топе расположилась еще одна группа компаний, вероятно, связанных с Иреком Галиевым и Ильдаром Галимовым. Это — принадлежащие Эльвере Галимовой, Сирине Галиевой и Рустему Нурмухаметову три юрлица — «Ювента», «Спектр» и «Имран». То, что это не просто однофамильцы, подтверждается, например, тем, что Сирина Галиева является директором и одним из учредителей все того же «Берисона» Ирека Галиева. Показатель выручки у этой группы за год вырос очень значительно — на 31%, с 53,4 до 70,9 млн рублей. «Имран», судя по всему, зуботехническая лаборатория из Казани. Чем именно занимается «Ювента» — обнаружить не удалось, но с таким названием в Казани встречается тренажерный зал и отделение психолого-педагогической помощи. Кроме того, можно найти упоминание, что ООО «Ювента» работает под брендом DimArt, что находится на проспекте Победы. Упоминаний стоматологий под названием «Спектр» найти не удалось.

Азинскую клинику Сабиров купил, будучи ее же главврачом, вдвое дешевле начальной цены. По его словам, для этого пришлось привлечь заемные средства, также ему помог и брат — Рустам Сабиров (на фото). Фото Романа Хасаева

Сеть на базе азинской клиники

Сеть «Стоматология №9», своим названием подчеркивающая наличие сразу нескольких клиник, в топе находится не на девятом, а на четвертом месте. Правда, за год показатель группы, состоящей из шести юрлиц, заметно снизился. Однако это не говорит о том, что компания «проседает» по выручке — у двух из шести компаний нет финансовой отчетности за 2019 год, так что вполне может быть, что компания все же вернется на свои прошлогодние позиции — тогда она была второй. Показатель выручки составлял в 2018 году 333,6 млн рублей — а по итогам 2019-го лишь 238,9 млн, но это — без учета ООО «Стоматологическая поликлиника №9 Дербышки» (год назад ее выручка была 83,3 млн рублей) и АО «Детская стоматологическая поликлиника №9» (год назад — 11,6 млн рублей).

Владельцами сети значатся Азат и Рустам Сабировы. Всего «Стоматология №9» объединяет семь клиник. Часть из них стоматологу Азату Сабирову, как уже писало «Реальное время», досталась в результате приватизации: в мае 2013 года, например, азинскую клинику Сабиров купил, будучи ее же главврачом, вдвое дешевле начальной цены. По его словам, для этого пришлось привлечь заемные средства, также ему помог и брат — Рустам Сабиров, на тот момент глава «Татнефтепродукта» и депутат Госсовета Татарстана.

Стоматологические клиники «Алстом» работают в Елабуге и Набережных Челнах. Фото vk.com/alstom_elabuga

Последняя «за сто»: клиники в Казани и Закамье

Пятое место сохранила за собой сеть Ленара и Гульнары Гафуровых, а также Диляры Камаловой и Рамиля Набиуллина. Сюда входят ООО «Вита», «Витар», «Дантел» и крупнейшая из группы по выручке — «Стоматологическая поликлиника Алстом». В 2019 году выручка компании выросла примерно на 9%, до 101,7 млн рублей.

Стоматологические клиники «Алстом» работают в Елабуге и Набережных Челнах. «Дантел» также работает в «Елабуге», а «Витар» — в Казани. Ранее «Реальное время» писало, что Ленар Гафуров по основному месту работы возглавляет елабужский филиал «Татнефтепродукта» «Татнефтепродукт-Закамье». Сейчас это, судя по всему, не так. Ранее он был депутатом от «Единой России» Совета Елабужского муниципального района. Кроме того, по мнению ряда наблюдателей, Ленар Гафуров связан с семьей ректора КФУ Ильшата Гафурова, который до этого достаточно долго возглавлял Елабужский район.

Топ-100 стоматологических клиник Татарстана по итогам 2019 года

№ Наименование Регистрационный номер Совладельцы, ЕГРЮЛ 2019, Выручка, руб. 2018, Выручка, руб. 2019, суммарная выручка, руб. 2018, суммарная выручка, руб. Изменение 1 СТОМАТОЛОГИЯ НА ПРОСПЕКТЕ, ООО 1081690056414 Галлямов Айрат Габдульбарович - 36 583 000 1 185 739 000 1 263 180 000 -6% ЦЕНТР ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И ПАРАДОНТОЛОГИИ, ООО 1071690020764 Галлямов Айрат Габдульбарович - 35 291 000 ЭКСКЛЮЗИВ-ДЕНТ К, ООО 1041625407581 Галлямов Айрат Габдульбарович - 96 085 000 ЭКСКЛЮЗИВ ДЕНТ ПЛЮС, ООО 1051641056763 Галлямов Айрат Габдульбарович 105 285 000 57 985 000 СТОМАТОЛОГИЯ НА ВОССТАНИЯ, ООО 1081690066820 Галлямов Айрат Габдульбарович 104 436 000 73 496 000 ЭКСКЛЮЗИВ-ДЕНТ, ООО 1021602853106 Галлямов Айрат Габдульбарович 96 693 000 90 145 000 СТОМАТОЛОГИЯ-ЦЕНТР, ООО 1081690066810 Галлямов Айрат Габдульбарович 87 478 000 91 717 000 СТОМАТОЛОГИЯ НА ЧУЙКОВА, ООО 1081690066809 Галлямов Айрат Габдульбарович 84 608 000 70 111 000 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ НА МАВЛЮТОВА, ООО 1081690066370 Галлямов Айрат Габдульбарович 84 602 000 77 930 000 СТОМАТОЛОГИЯ НА КРАСНОКОКШАЙСКОЙ, ООО 1111690041011 Галлямов Айрат Габдульбарович 66 750 000 64 237 000 ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА ЧУЙКОВА, ООО 1081690066864 Галлямов Айрат Габдульбарович 54 688 000 51 096 000 СТОМАТОЛОГИЯ НА МАВЛЮТОВА, ООО 1081690066787 Галлямов Айрат Габдульбарович 53 651 000 50 880 000 ЭКСКЛЮЗИВ-ДЕНТ А, ООО 1031608006385 Галлямов Айрат Габдульбарович

Тахаутдинов Рустем Шафагатович 37 016 000 39 924 000 СТОМАТОЛОГИЯ НА ОСТРОВСКОГО, ООО 1081690066798 Галлямов Айрат Габдульбарович 36 868 000 48 757 000 ДЕНТАЛЮКС-А, ООО 1021601630874 Галлямов Айрат Габдульбарович

Тахаутдинов Рустем Шафагатович 35 937 000 33 951 000 ЭКСКЛЮЗИВ ДЕНТ ЛАБ, ООО 1071690023240 Галлямов Айрат Габдульбарович

Измайлов Григорий Михайлович 34 467 000 34 622 000 ЭКСКЛЮЗИВ-ДЕНТ НК, ООО 1021602498862 Галлямов Айрат Габдульбарович

Тахаутдинов Рустем Шафагатович 25 827 000 27 956 000 ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, АО 1081690043918 ДИОН, ООО 230 831 000 238 789 000 СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР, ООО 1071690005254 ДИОН, ООО 46 602 000 43 625 000 2 ДЕНТАЛ ФОРТЕ ЭЛИТ, ООО 1031616039399 Габдрафиков Рустем Равилевич

Габдрафикова Эльмира Рафисовна 121 950 000 89 554 000 310 978 000 282 761 000 10% ДЕНТАЛ ФОРТЕ ПРЕСТИЖ, ООО 1071650002511 Габдрафиков Рустем Равилевич

Габдрафикова Эльмира Рафисовна 80 295 000 80 290 000 ДЕНТАЛ-ФОРТЕ, ООО 1031616008005 Габдрафиков Рустем Равилевич

Габдрафикова Эльмира Рафисовна 68 364 000 59 401 000 ДЕНТАЛ ФОРТЕ ЛАБОРАТОРИЯ 2, ООО 1081650014170 Габдрафиков Рустем Равилевич

Габдрафикова Эльмира Рафисовна 40 369 000 53 516 000 3 ГАРАНТ К, ООО 1141690075647 Галиева Райхана Аблгатовна

Галимов Ильдар Исмагилович 48 207 000 39 956 000 281 156 000 253 628 000 11% СТОМУС-КОМФОРТ А, ООО 1041608004030 Галиева Райхана Аблгатовна

Галимов Ильдар Исмагилович

Хасаншин Искандер Ильгизович 32 722 000 28 131 000 ЭКСПЕРТ, ООО 1091690060330 Галиева Райхана Аблгатовна

Галимов Ильдар Исмагилович 32 452 000 31 903 000 СТОМУС-КОМФОРТ, ООО 1031608006847 Галиева Райхана Аблгатовна

Галимов Ильдар Исмагилович 30 893 000 29 653 000 СТАНДАРТ, ООО 1161690167638 Галиева Райхана Аблгатовна

Галимов Ильдар Исмагилович 28 396 000 24 427 000 СТОМУС-К, ООО 1051629006560 Галимов Ильдар Исмагилович

Галиева Райхана Аблгатовна 54 102 000 50 548 000 СТОМУС-ЭЛИТ, ООО 1031608006836 Хасаншин Искандер Ильгизович

Галиева Райхана Аблгатовна

Галимов Ильдар Исмагилович 54 384 000 49 010 000 4 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9, АО 1171690080803 МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Сабиров Азат Наилович

Сабиров Рустам Наилович

11 566 000 238 924 000 333 627 000 -28% СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ДЕРБЫШКИ, ООО 1171690070661 Сабиров Азат Наилович

Сабиров Рустам Наилович

83 286 000 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 АЗИНО, ООО 1121690084779 Сабиров Азат Наилович

Сабиров Рустам Наилович 99 368 000 78 043 000 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 ГОРОДА КАЗАНИ, ООО 1071690004374 Сабиров Азат Наилович 60 410 000 58 855 000 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9, ООО 1061685046378 Сабиров Азат Наилович 43 366 000 56 859 000 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 АЗИНО Г. КАЗАНИ, ООО 1131690062184 Сабиров Азат Наилович

Сабиров Рустам Наилович 35 780 000 45 018 000 5 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА АЛСТОМ, АО 1041642603089

71 526 000 68 166 000 101 717 000 93 504 000 9% ВИТАР, ООО 1061684094548 Гафурова Гульнара Ильшатовна

Камалова Диляра Ильшатовна 16 137 000 16 029 000 ВИТА, ООО 1191690012854 Гафурова Гульнара Ильшатовна 1 894 000

ДАНТЕЛ, ООО 1021606955369 Гафуров Ленар Рафгатович

Набиуллин Рамиль Рафаилович 12 160 000 9 309 000 6 РАДЕНТ, ООО 1081651002751 Пискарев Юрий Алексеевич

Пискарева Елена Леонидовна

Ульянова Галина Сергеевна

Багаутдинова Гульнара Амировна 93 292 000 72 479 000 93 292 000 72 479 000 29% 7 ТАЛАНИД, ООО 1021602828170 Хакимуллин Алмаз Ильгизарович 74 548 000 68 072 000 74 548 000 68 072 000 10% 8 ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РСП, ООО 1051622070433 Шаймиева Наиля Ильгизовна 70 999 000 61 370 000 70 999 000 61 370 000 16% 9 ЮВЕНТА, ООО 1051641112588 Галиева Сирина Разиновна

Галимова Эльвера Рафисовна 23 571 000 16 912 000 70 860 000 53 888 000 31% СПЕКТР, ООО 1181690010501 Галиева Сирина Разиновна

Галимова Эльвера Рафисовна 20 448 000 10 114 000 ИМРАН, ООО 1161690094246 Нурмухаметов Рустем Вакилович

Галиева Сирина Разиновна

Галимова Эльвера Рафисовна 26 841 000 26 862 000 10 СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ КАМЕЛИЯ-МЕД, ООО 1111690067280 Бадгиев Ленар Рафхатович 33 438 000 19 130 000 64 794 000 27 043 000 140% КАМЕЛИЯ-МЕД, ООО 1081690013558 Бадгиев Ленар Рафхатович

Сафина Гульназ Рамилевна 24 052 000

КАМЕЛИЯ-МЕД+, ООО 1121690081941 Бадгиев Ленар Рафхатович 7 304 000 7 913 000 11 ДЕНТА-РИА, ООО 1021601372539 Данилов Виктор Леонидович

Данилов Алексей Викторович 50 894 000 37 227 000 50 894 000 37 227 000 37% 12 АЛЬБА АВИС, ООО 1131650021073 Сафронова Марина Владимировна

Уразбахтин Ильдар Раисович

Федоров Вадим Николаевич 49 854 000 45 418 000 49 854 000 45 418 000 10% 13 СМАИЛ-КЛИНИК, ООО 1121690051768 Хусаинов Фоат Габдулхакович

Хусаинова Гузель Рафисовна 14 186 000 20 403 000 49 326 000 44 473 000 11% СТОМАТОЛОГИЯ НА ЛАЗАРЕВА, ООО 1091690060318 Хусаинов Фоат Габдулхакович

Хусаинова Гузель Рафисовна 4 358 000 4 172 000 НА ЛАВРЕНТЬЕВА, ООО СТОМАТОЛОГИЯ 1181690015803 Хусаинова Гузель Рафисовна 18 098 000 8 195 000 НА ВЕРБНОЙ, ООО СТОМАТОЛОГИЯ 1151690078033 Хусаинова Гузель Рафисовна 12 684 000 11 703 000 14 ДЕНТ МАСТЕР ПРЕМИУМ ООО, КДЦ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 1161690173886 Хакимов Ильшат Сагитович

Хакимова Лилия Тагировна 32 862 000 25 149 000 47 378 000 37 523 000 26% ДЕНТ МАСТЕР ПЛЮС, ООО 1081689001481 Хакимов Ильшат Сагитович

Хакимова Лилия Тагировна 14 290 000 12 008 000 ДЕНТ МАСТЕР, ООО 1041610005667 Хакимов Ильшат Сагитович

Хакимова Лилия Тагировна 226 000 366 000 15 ФАМИЛИА, ООО 1051641044256 Мухамедзянов Нияз Накифович

Газизуллина Одиля Рустемовна 45 607 000 26 037 000 45 607 000 26 037 000 75% 16 СТОМУС-КОМФОРТ-НК, ООО 1031619009839 Вазиев Рамиль Фирдависович 45 545 000 39 439 000 45 545 000 39 439 000 15% 17 АРТ-СТОМ, ООО 1071644003056 Гильфанов Ринат Мирзанурович 21 995 000 25 870 000 43 018 000 45 779 000 -6% АРТ-КЛИНИК, ООО 1141644001289 Гильфанов Ринат Мирзанурович

Гильфанова Раушания Ахтамовна 21 023 000 19 909 000 18 ДАНТИСТ, ООО 1021602507508 Ремеслов Геннадий Ионович

Ремеслов Андрей Ионович 42 482 000 44 359 000 42 482 000 44 359 000 -4% 19 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА РОКАДА-МЕД, ООО 1051622034155 Максимов Александр Анатольевич 41 191 000 45 429 000 41 191 000 45 429 000 -9% 20 СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВАС!, ООО 1061650016130 Шайгуманов Рамиль Анасович

Шайгуманова Диляра Магруфовна 35 244 000 39 143 000 39 843 000 41 598 000 -4% СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВАС КИДС, ООО 1171690080682 Шайгуманов Рамиль Анасович 4 599 000 2 455 000 21 СТОМАТОЛОГИЯ НК, ООО 1131690084646 Гиззатов Ильнур Ирекович 35 358 000 20 160 000 39 527 000 22 241 000 78% ЭСТЕТИКА, ООО 1141690047400 Гиззатов Ильнур Ирекович

Дмитриев Вадим Николаевич

Мугтасимова Алина Амировна 4 169 000 2 081 000 22 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗОДИАК, ООО 1131690012761 Старцева Елена Юрьевна 37 588 000 30 372 000 37 588 000 30 372 000 24% 23 С ФЭМИЛИ, ООО 1161644050017 Сабиров Марат Ильдусович 36 682 000 27 855 000 36 682 000 27 855 000 32% 24 СМАЙЛ, ООО 1101690065773 Резяпов Марат Минтагирович

Сафин Искандер Рустэмович

Хамидуллин Альберт Фанизович 36 405 000 11 656 000 36 405 000 11 656 000 212% 25 ДЕНТАЛ-КЛИНИК, ООО СТОМАТОЛОГИЯ 1141690027731 Заморухова Татьяна Ивановна 36 218 000 27 263 000 36 218 000 27 263 000 33% 26 НЕОДЕНТ, ООО 1061686075000 Паймуллин Андрей Валерьевич 32 964 000 25 160 000 32 964 000 25 160 000 31% 27 ЭГО+, ООО 1111690034928 Сайфуллин Раис Халиуллович 16 553 000 16 527 000 31 512 000 27 176 000 16% ЭГО, ООО 1061686043022 Сайфуллин Раис Халиуллович 9 608 000 8 945 000 ЭГО-ЭСТЕТИК, ООО 1161690097084 Сайфуллин Раис Халиуллович 5 351 000 1 704 000 28 ХЭЛП, ООО ПКФ 1091650001860 Ярков Игорь Михайлович 31 148 000 30 120 000 31 148 000 30 120 000 3% 29 СТОМАТОЛОГ, ООО 1021603882816 Ишмуратов Рустэм Аминович 30 252 000 29 992 000 30 252 000 29 992 000 1% 30 СП ГОРКИ-2, ООО 1071690062652 Закиров Фарит Хатипович 29 720 000 29 852 000 29 720 000 29 852 000 0% 31 СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕК, ООО 1091690045501 Сафин Анас Исхакович

Сафин Ранас Анасович 28 893 000 27 970 000 28 893 000 27 970 000 3% 32 ЛПО РИФЭЛЬ, ООО 1031630203780 Бурганов Азамат Тимурович

Бурганова Эльвира Рифовна 27 296 000 40 397 000 27 296 000 40 397 000 -32% 33 ЛОРСТОМ, ООО 1141644000123 Ионов Александр Александрович

Ханбиков Наиль Рафоатович 25 005 000 24 422 000 25 005 000 24 422 000 2% 34 МАДИН-КЛИНИКА, ООО 1101690019320 Хакимов Айрат Зяудатович 22 778 000 20 827 000 24 981 000 20 827 000 20% ЭЛИТ-ДЕНТАЛЬ+, ООО 1171690081727 Хакимов Айрат Зяудатович 2 203 000

35 ТВОЙ СТОМАТОЛОГ +, ООО 1171690013714 Карташов Артем Александрович

Габитов Рамиль Наилевич 19 174 000 14 093 000 24 232 000 14 093 000 72% ВЕНЕРА, ООО 1181690102692 Карташов Артем Александрович

Зеляев Мунир Марсович 5 058 000

36 БУЛГАР-СТОМ, ООО 1061655068078 Файзуллин Айдар Зуфарович 11 309 000 7 035 000 23 921 000 13 796 000 73% ФЕМИЛИ СТОМ, ООО 1181690018730 Файзуллин Айдар Зуфарович 6 870 000 1 819 000 УЛЫБКА ПЛЮС, ООО 1141690015411 Файзуллин Айдар Зуфарович

Шамсутдинова Инесса Ильдусовна 4 668 000 3 483 000 ТЕХНО-ДЕНТ, ООО 1141690015752 Файзуллин Айдар Зуфарович 1 074 000 1 459 000 37 МСП СТОМЭЛ, ООО 1021602845880 Заболотный Александр Иванович 23 759 000 18 507 000 23 759 000 18 507 000 28% 38 ЗУБНОЙ ЛЕКАРЬ, ООО 1131644001059 Ханбикова Гульназ Ахметовна 23 471 000 19 248 000 23 471 000 19 248 000 22% 39 ЦЭС, ООО 1151674000500 Ситникова Александра Сергеевна

Шишкарев Алексей Евгеньевич 22 496 000 25 358 000 22 496 000 25 358 000 -11% 40 НУР, ООО СТОМАТОЛОГИЯ 1031616029301 Нуретдинов Фарит Нургалиевич

Нуретдинова Мунира Залиловна 22 126 000 22 195 000 22 126 000 22 195 000 0% 41 СТОМАТОЛОГ И Я, ООО 1081689001778 Ханнанова Зинфира Нигматовна 22 085 000 20 471 000 22 085 000 20 471 000 8% 42 КЛИНИКА ВМ, ООО 1121674002834 Латыпов Раиль Ахметгалиевич 21 881 000 21 405 000 21 881 000 21 405 000 2% 43 АЛЬБАДЕНТ, ООО 1131690040030 Хадеев Табрис Гилимзянович 21 328 000 15 592 000 21 328 000 15 592 000 37% 44 МЭЙН КЛИНИК +, ООО 1121690060832 Синякова Елена Фаритовна 21 305 000 12 665 000 21 305 000 12 665 000 68% 45 РАДИКС, ООО 1071644000405 Гизатуллин Фархат Фирдинантович

Гусаков Валерий Николаевич

РАДИКС, ООО

Сахаров Руслан Александрович 21 190 000

21 190 000



46 ХЕППИ ДЕНТ, ООО 1121673001658 Халилов Айдар Дамирович 21 077 000

21 077 000



47 СТОМАТОЛОГИЯ, ООО 1151651002711 Валеев Равиль Рауфович 19 969 000 22 867 000 19 969 000 22 867 000 -13% 48 БЕЛАЯ СОВА, ООО 1171690053446 Шайдуллин Ильнар Ильдусович

Кабанова Юлия Михайловна 19 656 000 2 107 000 19 656 000 2 107 000 833% 49 СТОМУЗ ДЕНТ, ООО 1021601900540 Зайнуллин Ринат Касыймович 18 934 000 17 724 000 18 934 000 17 724 000 7% 50 АВЕДЕНТ, ООО 1181690024823 Насибулин Евгений Владимирович 18 874 000 6 353 000 18 874 000 6 353 000 197% 51 ЕВА ДЕНТ+, ООО СТОМАТОЛОГИЯ 1111690092887 Аллуш Аднан Бурхан

5 133 000 16 943 000 16 349 000 4% ЕВА ДЕНТ, ООО СТОМАТОЛОГИЯ 1111690024302 Аллуш Аднан Бурхан 16 943 000 11 216 000 52 ДЕНТАЛ-ЛЮКС, ООО 1151644001850 Салимова Зульфия Минегазизовна

Риффель Вальтер

Мальцев Андрей Викторович 16 886 000 17 552 000 16 886 000 17 552 000 -4% 53 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ВАЭЛЬ, ООО 1141690062744 Изергин Вадим Владимирович 16 878 000 10 171 000 16 878 000 10 171 000 66% 54 ДОКТОР ДЕНТ, ООО 1061673048535 Зарипов Ильдар Асхатович 11 352 000 9 807 000 16 288 000 12 421 000 31% СИТИ СТОМ, ООО 1161690144263 Зарипов Ильдар Асхатович

Зеляев Мунир Марсович 4 936 000 2 614 000 55 АРТ-СТОМ, ООО 1031616005904 Тараканова Раиса Галимовна 16 126 000 16 374 000 16 126 000 16 374 000 -2% 56 СК АРИ-ОН, ООО 1061685046125 Ибрагимов Ильдар Робертович

Ибрагимова Роза Госмановна 15 601 000 15 712 000 15 601 000 15 712 000 -1% 57 ДЕНТ АЛЬ, ООО 1091690047085 Забирова Альфия Рифатовна

Ходжаев Шавкат Саидакбарович 15 546 000 12 713 000 15 546 000 12 713 000 22% 58 ОРБИТАЛЬ, ООО 1151690076856 Качановская Людмила Юрьевна

Моисеев Дмитрий Сергеевич 15 388 000 10 895 000 15 388 000 10 895 000 41% 59 ТВОЙ СТОМАТОЛОГ, ООО 1161690076019 Кучинская Кристина Владимировна

Спиридонов Владислав Николаевич

Гусаров Дмитрий Владимирович 15 379 000 12 647 000 15 379 000 12 647 000 22% 60 САНА, ООО 1021603484528 Шакиров Марат Марселевич

Шакирова Диляра Гаяновна 15 164 000 12 852 000 15 164 000 12 852 000 18% 61 СЦ ЭЛИТ, ООО 1021602847628 Сокольская Дина Ирековна

Шайдуллина Лилия Ирековна 15 028 000 11 816 000 15 028 000 11 816 000 27% 62 ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА, ООО 1121690009528 Хабиров Камиль Анзяпович 14 744 000 16 470 000 14 744 000 16 470 000 -10% 63 ИМПЛАНТ-ДЕНТ, ООО 1121651001680 Гимранова Женя Николаевна 14 582 000 12 044 000 14 582 000 12 044 000 21% 64 ДЕНТАРИЗ ПЛЮС, ООО 1181690083409 Айнетдинов Закярья Нариманович

Айнетдинов Рамиль Закярьявич 14 547 000

14 547 000



65 ДАР, ООО 1021601064979 Хазиев Алмаз Дамирович

Хазиева Гузель Дамировна 14 236 000 14 451 000 14 236 000 14 451 000 -1% 66 СТОМАТОЛОГ И Я, ООО 1051637003901 Язевич Ирина Ришардовна 14 144 000 11 887 000 14 144 000 11 887 000 19% 67 БИОДЕНТ, ООО 1181690022447 Хамзина Ильсия Рафиковна 14 111 000 6 584 000 14 111 000 6 584 000 114% 68 СЦ ИМПЛАНТСТОМ, ООО 1031621006306 Хафизова Фаниля Асгатовна 14 023 000

14 023 000



69 КЛИНИКА ДОКТОРА КУПЕРМАНА, ООО 1141690083204 Куперман Регина Мидхатовна 13 488 000 11 121 000 13 488 000 11 121 000 21% 70 ЭСТЕТИК СТОМ+, ООО 1141690030437 Гумарова Зульфия Шафиковна 9 029 000 7 651 000 13 459 000 9 459 000 42% РАС-ДЕНТ, ООО 1111690028031 Гумарова Зульфия Шафиковна 4 430 000 1 808 000 71 ЭКСТРАОЙЛ, ООО 1151644001145 Купкенова Рамиля Рафкатовна 13 438 000 13 833 000 13 438 000 13 833 000 -3% 72 ДЕНТАЛ ПЛЮС, ООО 1031633600459 Бадягин Сергей Иванович 13 228 000 10 534 000 13 228 000 10 534 000 26% 73 ЗНАКОМЫЙ ДОКТОР, ООО 1061684101380 Ахмедов Тимур Равшанович 12 930 000 11 416 000 12 930 000 11 416 000 13% 74 ГОРИЗОНТ ДЕНТ, ООО 1171690054612 Габитова Альмира Ринатовна 12 819 000 5 112 000 12 819 000 5 112 000 151% 75 ЗУБНАЯ КЛИНИКА, ООО 1101690004668 Лернер Марина Юрьевна 12 798 000 10 844 000 12 798 000 10 844 000 18% 76 СТОМУС-ЭСТЕТ, ООО 1121644000873 Хусаинов Фанис Раисович 12 780 000 14 368 000 12 780 000 14 368 000 -11% 77 ЯНА-СТОМ, ООО 1071651002268 Москвина Гульшат Асхатовна 12 755 000 13 329 000 12 755 000 13 329 000 -4% 78 ДЕНТ ЛЮКС, ООО 1141651001733 Сущенко Сергей Николаевич 12 681 000 5 694 000 12 681 000 5 694 000 123% 79 ДАНТИСТ-К, ООО 1061684098002 Колесникова Ольга Михайловна 12 490 000 9 948 000 12 490 000 9 948 000 26% 80 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭЛИКСИР, ООО 1091690045754 Галиуллин Хамза Галимзянович

Галиуллина Сария Ахмадулловна 12 233 000 7 910 000 12 233 000 7 910 000 55% 81 СТОМАРТ, ООО 1021602845879 Заболотный Артем Александрович

Заболотная Людмила Николаевна

Заболотный Александр Иванович 12 208 000 12 452 000 12 208 000 12 452 000 -2% 82 ЭСТЕТ, ООО 1111650008601 Рафикова Разиля Галямуддиновна 12 203 000 5 257 000 12 203 000 5 257 000 132% 83 СТОМАТОЛОГИЯ АЛЬФАР, ООО 1041616003120 Козлова Альбина Фаридовна 11 403 000 11 689 000 11 403 000 11 689 000 -2% 84 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПРИМАДЕНТА, ООО 1101690005889 Галеев Салават Вилориевич

Хамзина Наиля Альбертовна 11 250 000 13 544 000 11 250 000 13 544 000 -17% 85 ТРИУМФ, ООО 1031605009050 Писарев Игорь Константинович

Писарева Маргарита Михайловна 11 147 000 9 372 000 11 147 000 9 372 000 19% 86 ФИТОН, ООО 1021602498147 Галеева Фания Мансуровна 10 865 000 11 493 000 10 865 000 11 493 000 -5% 87 ДЕНТИАТР, ООО МСП 1031630212382 Ахметова Диляра Мукатдисовна 10 612 000 12 947 000 10 612 000 12 947 000 -18% 88 СМАРТ КЛИНИК, ООО 1181690061354 Абзяппаров Ильяс Наильевич 7 140 000

10 592 000 1 501 000 606% СИТИ СТОМ, ООО 1151690026905 Абзяппаров Ильяс Наильевич 3 452 000 1 501 000 89 ДЕНТАЛЮКС +, ООО 1031614003871 Шарапов Фандас Ахтямович 10 504 000 11 065 000 10 504 000 11 065 000 -5% 90 РАДЕНТ-КАЗАНЬ, ООО 1161690067010 Мартьянов Александр Валерьевич 10 331 000 7 239 000 10 331 000 7 239 000 43% 91 ФИРМА ДЕНС, ООО 1021602834956 Демьянов Олег Юрьевич

Никонов Игорь Николаевич 10 187 000 10 101 000 10 187 000 10 101 000 1% 92 СП НУР, ООО 1071674000584 Валиев Васил Кавиевич 10 122 000 6 376 000 10 122 000 6 376 000 59% 93 СТОМАТОЛОГИЯ ДЕЛЬ КАМ, ООО 1141690093192 Камалова Аделия Азатовна

Камалова Иделия Азатовна

Камалов Азат Вакилович 9 992 000 6 168 000 9 992 000 6 168 000 62% 94 СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, ООО 1151690044560 Рахимова Лилия Альбертовна

Айнутдинов Марс Назибович 9 956 000 10 409 000 9 956 000 10 409 000 -4% 95 УЛЫБКА, ООО 1031616007851 Гизатуллин Рафис Нуруллович

Гизатуллина Валентина Викторовна 9 898 000 7 847 000 9 898 000 7 847 000 26% 96 АКСИОМА, ООО 1151674002831 Нигматуллин Марат Хамзаевич

Никитин Павел Валерьевич 9 532 000 14 724 000 9 532 000 14 724 000 -35% 97 ТАБИБ КАРИМ, ООО 1111674000877 Биктин Карим Халилович 9 512 000 8 653 000 9 512 000 8 653 000 10% 98 ВАШ ДОКТОР, ООО 1081690007387 Салихов Айрат Ахатович 9 396 000 7 815 000 9 396 000 7 815 000 20% 99 ДОБРЫЙ ДОКТОР+, ООО 1121650021404 Мухамедзянов Марсель Давлетзянович 5 202 000 3 360 000 9 214 000 6 496 000 42% ДОБРЫЙ ДОКТОР, ООО 1021602014037 Мухамедзянов Марсель Давлетзянович 4 012 000 3 136 000 100 КЛИНИКА ГАРАЕВЫХ, ООО 1121644001973 Гараев Гинар Анварович

Гараева Гольшат Минвалиевна 9 106 000 7 582 000 9 106 000 7 582 000 20%