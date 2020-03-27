На благо общего здоровья: «Татнефть» поможет обеспечить людей защитными масками

Компания предоставляет для изготовления дефицитного товара расходные материалы и лекала

Фото: пресс-служба ПАО "Татнефть"

Для бесперебойного обеспечения объектов социальной инфраструктуры и жителей республики защитными масками «Татнефть» запустила акцию — компания в поиске волонтеров, готовых помочь с изготовлением товара первой необходимости и готова все расходные материалы для этого предоставить сама. На инициативу уже откликнулись более 100 человек.

В ответе за здоровье

Вместе с благотворительной акцией «Татнефть» запустила производство масок для нужд своих сотрудников, поскольку людям необходимо выезжать на производства, а компания заботится об их безопасности. Как отмечают в профкоме «Татнефти», пошив защитных масок призван не только обеспечить необходимые меры предосторожности для работников, но и повысить их самоосознанность во времена серьезного эпидемиологического кризиса.

Для этого им выдают уже раскроенный материал и схему пошива, чтобы сотрудникам осталось лишь сложить нарезку в три слоя, сделать складки и добавить лямки.

В партнерстве с малым бизнесом

Кроме того, для бесперебойного обеспечения людей защитными масками «Татнефть» запустила работу по привлечению к пошиву малого бизнеса, самозанятых, частных лиц. Акция началась с Альметьевска, и сейчас ее география расширяется по всей республике.

Существенную помощь по пошиву масок оказывает старейшее ателье на ул. Ленина в Альметьевске. Об акции «Татнефти» компания узнала из Сети и выступила с инициативой стать волонтерами.

«Раз нужно, значит, надо сделать. Нам оказали доверие, постараемся быстрее их сшить и отдать людям», — отметила заместитель директора ателье Любовь Кондратьева.

Представители молодежной организации «Татнефти» доставили в ателье расходные материалы

Представители молодежной организации «Татнефти» доставили им расходники — нетканый многослойный полипропиленовый материал типа СМС-25, внешними слоями которого является спанбонд, а внутренним слоем — мельтблаун. Верхний слой масок из этого материала хорошо впитывает и задерживает влагу, сохраняя воздухопроницаемость, а мельтблаун увеличивает антибактерицидные свойства СМС.

«Татнефть» ищет волонтеров

На текущий момент на призыв компании стать волонтерами отозвались более 100 человек — это пенсионеры, мамы, находящиеся в декретном отпуске, сотрудники предприятий, у которых есть желание и возможность поддержать инициативу. Им «Татнефть» также безвозмездно предоставляет лекала и расходные материалы, чтобы впоследствии обеспечить масками больницы, а также жителей Альметьевска в частности и республики в целом.

В акции принимают участие и сотрудники нефтяной компании, многие из которых сейчас находятся на удаленной работе. Одной из них стала Светлана Орлова, откликнувшаяся на объявление в корпоративной сети. Поскольку в будние дни она выполняет свои трудовые обязанности, пошиву масок Светлана уделяет время вечерами и в выходные дни. Сотрудница компании уже много лет увлекается шитьем, поэтому взяла на себя задачу по пошиву 80 масок.

На текущий момент на призыв компании стать волонтерами отозвались более 100 человек — это школьники, пенсионеры, мамы, находящиеся в декретном отпуске, сотрудники предприятий

Те, кто помогает обеспечивать население основными средствами безопасности в связи с распространением коронавируса, объясняют свое решение желанием помочь соотечественникам справиться с тяжелой для всех ситуацией.

«Во благо людей готова помочь», — объяснила свой отклик работница Альметьевского татарского драмтеатра Г. Актуганова.

«С радостью внесу свой вклад в общее дело», — рассказала пенсионерка С. Ахсанова из Казани.

«В свободное от работы время готова оказать помощь в пошиве масок, элементарными навыками шитья владею», — написала в заявке Э. Хайруллина из УРПС «Татнефть».

И это слова лишь некоторых из волонтеров, кто сейчас занимается работой по производству дефицитного товара.

Тем, кто также хотел бы помочь с изготовлением защитных масок, необходимо заполнить простую анкету по ссылке: https://forms.gle/63d6Vobp53zYv12TA .

Телефон для справок: 8 (8553) 30-41-48.