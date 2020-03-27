На благо общего здоровья: «Татнефть» поможет обеспечить людей защитными масками
Компания предоставляет для изготовления дефицитного товара расходные материалы и лекала
Для бесперебойного обеспечения объектов социальной инфраструктуры и жителей республики защитными масками «Татнефть» запустила акцию — компания в поиске волонтеров, готовых помочь с изготовлением товара первой необходимости и готова все расходные материалы для этого предоставить сама. На инициативу уже откликнулись более 100 человек.
В ответе за здоровье
Вместе с благотворительной акцией «Татнефть» запустила производство масок для нужд своих сотрудников, поскольку людям необходимо выезжать на производства, а компания заботится об их безопасности. Как отмечают в профкоме «Татнефти», пошив защитных масок призван не только обеспечить необходимые меры предосторожности для работников, но и повысить их самоосознанность во времена серьезного эпидемиологического кризиса.
Для этого им выдают уже раскроенный материал и схему пошива, чтобы сотрудникам осталось лишь сложить нарезку в три слоя, сделать складки и добавить лямки.
В партнерстве с малым бизнесом
Кроме того, для бесперебойного обеспечения людей защитными масками «Татнефть» запустила работу по привлечению к пошиву малого бизнеса, самозанятых, частных лиц. Акция началась с Альметьевска, и сейчас ее география расширяется по всей республике.
Существенную помощь по пошиву масок оказывает старейшее ателье на ул. Ленина в Альметьевске. Об акции «Татнефти» компания узнала из Сети и выступила с инициативой стать волонтерами.
«Раз нужно, значит, надо сделать. Нам оказали доверие, постараемся быстрее их сшить и отдать людям», — отметила заместитель директора ателье Любовь Кондратьева.
Представители молодежной организации «Татнефти» доставили им расходники — нетканый многослойный полипропиленовый материал типа СМС-25, внешними слоями которого является спанбонд, а внутренним слоем — мельтблаун. Верхний слой масок из этого материала хорошо впитывает и задерживает влагу, сохраняя воздухопроницаемость, а мельтблаун увеличивает антибактерицидные свойства СМС.
«Татнефть» ищет волонтеров
На текущий момент на призыв компании стать волонтерами отозвались более 100 человек — это пенсионеры, мамы, находящиеся в декретном отпуске, сотрудники предприятий, у которых есть желание и возможность поддержать инициативу. Им «Татнефть» также безвозмездно предоставляет лекала и расходные материалы, чтобы впоследствии обеспечить масками больницы, а также жителей Альметьевска в частности и республики в целом.
В акции принимают участие и сотрудники нефтяной компании, многие из которых сейчас находятся на удаленной работе. Одной из них стала Светлана Орлова, откликнувшаяся на объявление в корпоративной сети. Поскольку в будние дни она выполняет свои трудовые обязанности, пошиву масок Светлана уделяет время вечерами и в выходные дни. Сотрудница компании уже много лет увлекается шитьем, поэтому взяла на себя задачу по пошиву 80 масок.
Те, кто помогает обеспечивать население основными средствами безопасности в связи с распространением коронавируса, объясняют свое решение желанием помочь соотечественникам справиться с тяжелой для всех ситуацией.
«Во благо людей готова помочь», — объяснила свой отклик работница Альметьевского татарского драмтеатра Г. Актуганова.
«С радостью внесу свой вклад в общее дело», — рассказала пенсионерка С. Ахсанова из Казани.
«В свободное от работы время готова оказать помощь в пошиве масок, элементарными навыками шитья владею», — написала в заявке Э. Хайруллина из УРПС «Татнефть».
И это слова лишь некоторых из волонтеров, кто сейчас занимается работой по производству дефицитного товара.
Тем, кто также хотел бы помочь с изготовлением защитных масок, необходимо заполнить простую анкету по ссылке: https://forms.gle/63d6Vobp53zYv12TA.
Телефон для справок: 8 (8553) 30-41-48.
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