Татарстан — самый инвестиционно активный регион России по итогам августа

Татарстан занял первое место в рейтинге инвестиционной активности российских регионов РФ за август 2019 года. Республика набрала в нем 155 баллов. Рейтинг составил деловой интернет-журнал «Инвест-Форсайт» на основе опубликованных сообщений о запускаемых и реализуемых в регионах инвестиционных проектах.

Каждое сообщение, в зависимости от тематики, оценивалось по 10-балльной шкале. Максимальный балл присваивался сообщениям о вводе в эксплуатацию проекта либо очередного этапа проекта. Публикации о выделении для проекта финансирования или кредита получали оценку в 9 баллов, о подписании соглашения о реализации проекта — 7, а соглашения о намерениях — 4. Прочие новости оценивались в 1 балл.

Помимо этого, новость получала надбавку за масштаб реализованного проекта (объем инвестиций). Наибольший удельный вес при этом набирали сообщения, приходящиеся на отрасли «Промышленность», «Строительство и недвижимость» и «ТЭК», говорится на сайте журнала.

Лучшим инвестиционным проектом августа по версии издания признан реализованный в Татарстане компанией ПАО «Татнефть» проект «ТАНЕКО», а самым интересным — высокотехнологичный индустриальный парк «Хайер РУС».

Напомним, в августе в РТ заключены соглашения о намерениях по реализации в ОЭЗ «АлмА» крупных инвестиционных проектов, совокупная стоимость которых превышает 56 млрд рублей.