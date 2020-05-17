Фотомарафон «100-летие ТАССР»: празднование добычи первого миллиарда тонн татарской нефти, 1971 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 273-я

В семидесятых ТАССР оставалась главным нефтеносным регионом СССР.

В 1970 году был достигнут и сохранен до 1976 года самый высокий в СССР уровень годовой добычи нефти. Татарские нефтяники добывали 100 миллионов тонн в год. В начале 1970-х только пять стран мира добывали нефти больше, чем ТАССР (США, Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, Ирак). В результате этого достижения татарских нефтяников щедро наградили: нефтегазодобывающее управление «Альметьевнефть» и Миннибаевский газоперерабатывающий завод получили соответственно орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени.

Главным же итогом разработки нефтяных месторождений Татарстана в конце 1960-х — начале 1970-х годов явилось то, что доля нефти в топливном балансе страны возросла до 43 процентов. Для сравнения: в 1950 году она составляла чуть более 17 процентов. Таким образом, Советский Союз уверенно вошел в клуб ведущих нефтедобывающих стран мира.

Торжественный митинг в «Татнефти», 1970-е годы

А в 1971-м «Татнефть» дошла до отметки первого миллиарда. Молодые города, развернувшийся за неполные 30 лет, огромный нефтепромысел, десятки тысяч специалистов, приехавших в Татарию, масса новых производств — все это дала республике девонская нефть.

В 1975-м республика достигла максимального уровня годовой добычи — 103,7 миллиона тонн. К тому моменту легкодобываемая нефть была на пике продажи, и уровень ее заводненности все еще был идеальным для переработки. Через 25 лет после начала активнейшей разработки Ромашкинского месторождения резервы самых «легких» пластов уже вырабатывались. Дальше пришлось искать новые технологические решения.



Второй миллиард нефтяники республики добыли к 1981 году — быстрее, чем первый, в 2,5 раза. В брежневские времена экономика СССР во многом поддерживалась татарскими нефтедолларами. Даже Николай Байбаков, который на протяжении десятков лет возглавлял Госплан, уже после распада СССР как-то публично сказал: «В течение 35 лет экономика Советского Союза держалась на татарской нефти».



В 1980-е годы нефтяников «Татнефти» и «Башнефти» откомандировали разрабатывать месторождения в Тюменской области. Отсюда берет корни связь поколений в советской, а потом и российской нефтедобыче. «Второй Баку», как тогда называли татарские нефтяные месторождения, был местом изобретения и обкатки новых технологий, которые потом масштабировались на весь Союз. Татарстанские нефтяники внесли огромный вклад в освоение нефтяных месторождений Западной Сибири.

