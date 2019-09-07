Маганов о химзаводе: «Цифры есть,которые говорят, что выбросы будут уменьшены»

Фото: Лина Саримова

Генеральный директор АО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, Наиль Маганов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» , рассказал подробнее о заводе по производству малеинового ангидрида в Альметьевске. Эти планы связаны с планирующейся к созданию Особой экономической зоной.

В беседе с корреспондентом интернет-газеты, гендиректор подробно рассказал о том, как будет осуществляться производственный процесс и подчеркнул, что никаких ядовитых веществ не будет производиться.



«Производство из этого газообразного полуфабриката: пропана,бутана. Из пропана мы достаем молекулы водорода и получаем пропилен, полипропилен. Водород дальше соединяется с кислородом и это вода. Ничего, никакой химии туда крупнотоннажной добавлять не собираемся. Просто реакция при небольшом избыточном давлении, небольших температурах, из пропана достаем молекулы водорода. Малеиновый ангридрид : в бутан добавляем молекулы кислорода. Все! Ничего ядовитого, все обычное. И получаем опять твердое вещество совсем другого класса опасности<...>», — объяснил Маганов.

На выходе будет получено вещество, которое каждый из нас получает в зубных порошках, косметике, продуктах питания и прочее, рассказал собеседник издания.

«Цифры есть, которые говорят о том , что выбросы будут уменьшены и мы в этом уверены, потому что есть цифры на основе и химии, математики, расчетов. Те выбросы, которые сегодня есть, они будут уменьшены» , — поделился Маганов.

Кроме того, Наиль Маганов отметил, что компания долго боролась за улучшение экологии в городе и ей важно сохранение благоприятной экологической обстановки. Также Альметьевск — город,в котором живут многие нефтяники со своими семьями и они не могут допустить его загрязнения.

«Мы повышаем устойчивость компании, мы не хотим сильно зависеть от цен на нефть,мы хотим развивать свое производство. Это такой полезный и правильный симбиоз. На основе этого проекта, я точно уверен, не только устойчивость компании поднимется, не только, вокруг этого можно развернуть целую индустрию: развить малый бизнес, крупный», — отметил он.

