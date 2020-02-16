Фотомарафон «100-летие ТАССР»: буровики на работе, 1960-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 182-я

Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Когда начиналась гонка за большой нефтью в Татарии, вопросы сохранения природы стояли далеко не на первом месте. Нужно было выкачивать черное золото любой ценой, республика с ее гигантским Ромашкинским месторождением была рекордсменом в СССР по добыче нефти.

Технологии разрабатывали и усовершенствовали на ходу: многие приемы добычи и технологические схемы, использующиеся на современных буровых по всему миру, были внедрены именно в Татарии. Таким образом, на Ромашкинском месторождении был организован своеобразный полигон для испытания технологий: и в области разведки, и в области проходки скважин, и, конечно, в области нефтедобычи.

Гидроразрыв пласта на Ромашкинском месторождении, 1961 год

Например, на Ромашкинском месторождении была впервые внедрена технология внутриконтурного заводнения пластов. Благодаря нагнетанию воды внутрь нефтеносных слоев повышается отдача скважин: водные массы вытесняют нефть из недр, заставляют ее подниматься, и таким образом повышается дебит скважины. За внедрение этой методики группе тех, кто ее внедрял и разрабатывал, присудили Ленинскую премию в 1962 году.

Потом «Татнефть» переходила на герметизированную систему сбора и транспорта нефти. Там проходили апробацию методы обработки пластов: гидроразрыв, гидропескоструйная перфорация. Все это, с одной стороны, сильно усложняло технологическую схему, а с другой — позволяло неустанно повышать дебит скважин и выводить все меньше загрязнения на поверхность. Впрочем, об экологических вопросах в те годы думали в последнюю очередь. Главным было наращивать производство. Между бригадами было введено соцсоревнование. Лучшие бригады награждались и премировались.

Бригада коммунистического труда Ф.Л. Минхайрова (нефтепромысел №1 НПУ «Бугульманефть»), в IV квартале 1960 года выполнившая план на 102% и добившаяся продуктивности в 19588 тонн на человека

Но зачатки экологического сознания все-таки присутствовали. Во-первых, сельскохозяйственные районы, внезапно ставшие гигантским полигоном нефтедобычи, страдали: загрязнялась почва, и поэтому нужно было каким-то образом ограничивать площади, занятые скважинами. Увеличение нефтеносности скважин за счет более эффективной добычи и работы с пластами работало в том числе и на эти цели: лучше было бурить меньше скважин, зато продуктивных, чем множество слабых.

И, конечно же, нужно было обуздать газ. Сегодня ветераны татарского нефтепромысла вспоминают, что в их детстве в нефтяных районах республики светло было всю ночь: горели факелы, на которых попутный газ попросту сжигался. В наше время представить такое расточительство невозможно. А тогда проблемы решали по мере их поступления и по мере первоочередности.

Весна на буровой, 1960-е годы

В 1950—60-х был построен Миннибаевский газобензиновый завод и начала строиться разветвленная сеть газопроводов, по которым газ потихоньку поступал в разные города и села республики. Это несло не только существенные экономические выгоды, но и вносило вклад в спасение экологической обстановки: атмосферный воздух в нефтеносных районах за первые десять лет мощной добычи был очень низкого качества именно из-за гигантских объемов сжигавшегося на факелах попутного газа.

Людмила Губаева