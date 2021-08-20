«К 2050 году мы должны достигнуть «углеродной нейтральности»

Участники Татарстанского нефтегазохимического форума-2021 обсудят, как декарбонизовать экономику республики

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанский нефтегазохимический форум в этом году соберет не меньше участников, чем в доковидные времена, сообщили представители Минпромторга республики. После недавней критики президента Татарстана Рустама Минниханова за отставание с подготовкой главного республиканского отраслевого события, организаторы ТНФ собрали журналистов, чтобы рассказать о главных темах форума, его гостях, и главное, готовности к проведению. Среди VIP-гостей ждут Германа Грефа и Александра Новака, а также известных зарубежных ученых. Одной из главных тем обсуждения станет — снижение углекислого газа в атмосфере силами ТЭК Татарстана, таким образом республика внесет свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.

ТНФ-2021 на двух площадках

Одно из новшеств Татарстанского нефтегазохимического форума в этом году то, что он пройдет сразу на двух площадках. Если ранее «Казанская ярмарка» и «Казань-Экспо» конкурировали за право его проведения, то теперь разделили право оператора.

Замгендиректора «Казань-Экспо» Игорь Астафьев рассказал, что экспозиция ТНФ получилась замечательной, несмотря на пандемию: «Нам с «Казанской ярмаркой» удалось увеличить ее в два раза на площади в 10 тыс. кв. м». Он также отметил и то, что деловую программу удалось наполнить «вместе с партнерами», уточнив: «Мы соорганизаторы, и этот опыт — новый для нас».

Любовь Ахманаева, замглавы ОАО «Казанская ярмарка», пояснила, что выставка форума пройдет в двух павильонах партнеров, будет очень много новых участников, уже запущен официальный сайт. Рассказала о графике работы ТНФ (в основном с 10 до 17 часов) и расписании шаттлов, которые будут курсировать от проспекта Победы до «Казань-Экспо».

Савельчев заверил, что форум состоится вовремя, срывов не будет, а гостей будет не меньше, чем в допандемийные времена. Фото: tatarstan.ru

Минопромторг: участников форума будет не меньше, чем до ковида

Главным спикером пресс-конференции стал замминистра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев, шефу которого в июле этого года пришлось выслушать замечания президента после выступления главы ОАО «Казанская ярмарка» Льва Семенова, сообщившего об отставании с подготовкой к ТНФ. Семенов сетовал и на дополнительные расходы, и на низкую активность участников в бронировании выставочных площадей. А также предложил заключить соглашение с Минпромторгом сроком не менее, чем на 3 года и закрепить в нем даты проведения форума, место и статус оператора выставки.

Савельчев не стал комментировать слова Семенова, лишь заверил, что форум состоится вовремя, срывов не будет, а гостей будет не меньше, чем в допандемийные времена. Приедут даже гости из-за рубежа, несмотря на антиковидные ограничения: есть пул гостей не только из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, но также из Турции, Германии, Норвегии, Канады и Франции. Это обусловлено и экологической направленностью повестки ТНФ-2021 — форум посвятили декарбонизации и сокращению углеродного следа.

— Мы ждем более трех тысяч участников офлайн и столько же онлайн, как это обычно и бывает. В целом более 500 компаний направят на форум своих участников. По выставке — 150—200 компаний. Большая площадь задействована. Треть гостей — новые участники, — рассказал Савельчев.

В числе заявленных спикеров — глава Сбербанка и эксперт в области декарбонизации Герман Греф, вице-премьер России Александр Новак, руководители профильных российских министерств. Будут мероприятия по линии «Газпрома», в частности, по теме «Газификация газомоторного топлива». Свой семинар на полях «Казань-Экспо» проведет и Татарстанское УФАС России.

«Мы проводим форум по декарбонизации, чтобы впоследствии принять решение, которое будет использовано для последующих нормативных документов», — объяснил Савельчев. Фото: Роман Хасаев

— Форум — это прежде всего площадка для коммуникаций, чтобы эксперты могли пообщаться. Во-вторых, чтобы компании могли свои новинки продемонстрировать. В-третьих, мы проводим форум по декарбонизации, чтобы впоследствии принять решение, которое будет использовано для последующих нормативных документов. Посылы будут формализованы и оформлены, — объяснил Савельчев. — Впервые открытую пленарную сессию проведем, где молодые ученые и студенты из наших университетов будут в открытом формате докладывать и делиться с коллегами предложениями. Это инициатива «Казань-Экспо» и Минпромторга РТ.

Как декарбонизовать экономику Татарстана

Как отметила заместитель начальника Татарского геологоразведочного управления «Татнефти» Татьяна Гилязова, раньше конференция компании бывала прежде всего «геологической», но сейчас ее формат будет несколько иной:

— Так как мы на этот раз затрагиваем вопросы декарбонизации, то конференция уже будет скорее экономической. А состав гостей широким. Академическая наука будет представлена. Конференция наша продлится 2 дня, один из круглых столов будет полностью посвящен теме декарбонизации. Сегодня мы стоим перед новым «зеленым курсом» и необходимостью менять парадигму топливно-энергетического комплекса, — заявила она.

Тему декарбонизации стали поднимать регулярно, особенно в условиях изменений в мировом климате, которые мы наблюдаем в последние годы. Например, аномально жаркое лето заставляет и мировых лидеров, и участников международных форумов, включая Всемирный экономический форум, обратить внимание на проблему глобального потепления. Актуальность декарбонизации энергетических систем возросла после вступления в силу Парижского соглашения по климату в 2016 году. Сама декарбонизация экономики предполагает снижение выбросов СО2 на единицу ВВП (тонна/долл США/чел), а декарбонизации экономики энергетической системы — снижение выбросов СО2 на единицу вырабатываемой энергии (кг/баррель). Поскольку эффект глобального изменения климата связывают с ростом концентрации CO2 в атмосфере.

На нынешнем форуме в Казани сторонами и спикерами будет принято решение по декарбонизации татарстанской экономики и энергоотрасли. Фото: Максим Платонов

«Углеродная нейтральность» через 29 лет

По словам Татьяны Гилязовой, на нынешнем форуме в Казани сторонами и спикерами будет принято решение по декарбонизации татарстанской экономики и энергоотрасли, и это решение будет направлено в Минпромторг и президенту республики, оно станет обязательным для исполнения всеми татарстанскими компаниями.

— Собрали ученых и академиков в этом году, и экономистов, не только геологов — чтобы выработать курс для Татарстана в сфере декарбонизации, — объяснила Гилязова, — Нам надо поднять проблему перед компаниями, регионами и общими усилиями решать. Проблема во всем мир поднимается, это принято уже, новое веяние, и наша страна тоже должна ее решать. К 2050 году мы в России должны достигнуть «углеродной нейтральности».

Этот термин означает, что компания или отрасль сократила до нуля выбросы углекислого газа и его аналогов в процессе своей производственной деятельности или компенсировала эти выбросы за счет углеродно-отрицательных проектов.

— Таков курс руководства России, — добавил Алексей Савельчев. — Мы в Татарстане, считаю, готовы к вызовам по декарбонизации. При Минэкологии РТ создана рабочая группа, которая обсуждает проблемы, связанные с углеродной нейтральностью. В России такая группа появилась в Татарстане одной из первых.