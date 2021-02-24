Госторги-2020: институт для «Татнефти», КПО Дьячкова и «Земская аптека» Айзатуллиных

Топ-100 аукционов по продаже муниципального имущества в Татарстане — с молотка ушли фермы, поликлиники, школы, вузы и даже памятники

Фото: Kamgap / wikipedia.org (на фото - здание ВНИИУС)

Как стало известно «Реальному времени», в 2020 году Казанский агрегатный завод приобрел за 140 млн рублей научное учреждение, основатель ICL Виктор Дьячков выкупил у республики пакет акций КПО за 103 млн, а «Татнефть» стала собственником института по цене вдвое ниже первоначальной стоимости. Государству и муниципалитетам нередко приходится умерять аппетиты, чтобы найти покупателя: так, активы «Тасмы» казанская мэрия удешевила перед продажей с 63 до 13 млн рублей, а цену на нижнекамскую поликлинику в пять этажей пришлось снизить в четыре раза. Пандемийный год запомнится и приватизацией памятников истории и культуры — муниципалитеты продают их инвесторам за обязательство восстановить. В итоге с молотка ушли «Дом Мусина», старейшая буинская аптека и кукморская усадьба владельца фабрики Комарова. Впрочем, некоторые ОКН в течение года отремонтировали и вновь выставили на продажу уже новые владельцы. Газета «Реальное время» вместе с «Важными историями» составили топ-100 муниципальных торгов Татарстана за 2020 год.

За возрождение КНИАТ



Один из самых крупных по цене лотов на муниципальных торгах-2020 это — Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий (КНИАТ), который выставили на продажу прошлой осенью. Аукцион прошел на электронной площадке Агентства по госзаказу РТ в октябре, когда Минземимущество РТ решило приватизировать АО «КНИАТ», пожелав за 25% акций получить 140,7 миллиона рублей.



На торги этот пакет акций выставили впервые, хотя ранее он фигурировал в планах приватизации госимущества за последние несколько лет: это был пакет из 1 846 180 акций, находящийся в собственности Татарстана, в целом же уставной капитал «КНИАТ» составлял 73,8 миллиона рублей (7 384 716 акций по 10 рублей).

Институт, который возглавляет Игорь Ларионов, расположен на шести земельных участках площадью 31,4 тысячи квадратных метров, общая площадь недвижимости — 26,6 тысячи квадратных метров. В список входят административно-хозяйственный корпус, гараж, цех, три лабораторных корпуса, один экспериментальный. КНИАТ занимается выпуском прессов глубокой вытяжки, приборов неразрушающего контроля, шумопоглощающих панелей «Эхофон», 3D-принтеров, работающих по FDM-технологии. Среди других видов деятельности: разработка и внедрение новых авиационных технологий, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, изготовление и внедрение опытных образцов новой техники, образовательные услуги и так далее.



Институт расположен на шести земельных участках площадью 31,4 тысячи квадратных метров, общая площадь недвижимости — 26,6 тысячи квадратных метров. Фото: kniat.ru

Казанский филиал НИАТ появился в 1959 году для оперативного решения технологических и экономических проблем на предприятиях Казанского авиационного куста. Изначально он занимался постановкой на производство и освоением самолетов (Ил, Ту, Ан, МиГ, Су, Як) и вертолетов (Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-26, Ми-38, «Ансат», Ка-26), а затем перешел на выпуск более сложного оборудования.

Сейчас КНИАТ, как сообщается на его сайте, является «базовым институтом Татарстана по машиностроению». Выручка в 2018 году составила 171 миллион рублей, в 2019 году она выросла до 187,9 миллиона. А вот прибыль института в 2018 году составила всего 287 тысяч, а в 2019-м и вовсе получился убыток в размере 17,5 миллиона. Правда, при этом такой показатель у КНИАТ впервые за 10 лет.

Еще несколько лет назад Минземимуществу РТ принадлежало 25% института, АО «Казанский Гипронииавиапром» — 6,29% и ООО «Казанский агрегатный завод» — 29,71%. Сам Татарстан планомерно выходил из капитала КНИАТ: в 2014 году институт полностью принадлежал республике, позже в результате допэмиссии акций в капитал пришли «Казанский Гипронииавиапром» и ООО «Высота» бизнесмена Леонида Локая (сейчас это «Казанский агрегатный завод»).



Собственно, «Казанский агрегатный завод» и купил очередной пакет акций за 140,7 млн рублей. Сам КАЗ основан в 1997 году, и занимается в последние годы поставками авиадвигателей для вертолетов Ми-8, «Ансат», медицинских модулей, специальных кранов — принадлежит он Леониду Локаю и Леонтию Карасю.



КАЗ также вместе с ЗАО «Казанский ГипроНИИавиапром» занимался возрождением самого КНИАТ — в 2016 году уже предполагалось отдать за это компании 75% института. Но с учетом осеннего аукциона бывшей «Высоте» принадлежит пока 54,71% акций. С 2017 по 2019 год выручка компании Локая и Карася снизилась с 1,1 млрд до 743,8 млн рублей, а чистая прибыль сократилась с 188,3 до 124,6 млн.

Сейчас КНИАТ, как сообщается на его сайте, является «базовым институтом Татарстана по машиностроению». Фото: kniat.ru

Виктор Дьячков выкупил пакет акций КПО ВС у республики

Осенью 2020 года произошел еще один важный аукцион — Минземимущества РТ выставило на продажу 58,2 тыс. акций АО «Казанское производственное объединение вычислительных систем» — за 103,17 млн рублей они были приобретены АО «АйСиЭл-КПО ВС».



Само Казанское производственное объединение вычислительных систем является частью «АйСиЭл-КПО ВС» и входит в группу компаний ICL, образованную путем альянса с британской компанией в 1991 году. Это, как известно, флагман IT-отрасли Татарстана, в 1960 году здесь собирали первые компьютеры, которые рассчитывали траекторию полета Юрия Гагарина.

Ранее Минзему РТ принадлежало 26% акций КПО ВС, еще 34,5% контролировало ООО «НПО ВС» (созданное менеджментом ICL), а почти 40% владело «АйСиЭл-КПО ВС». То есть структурам Виктора Дьячкова и так принадлежало 74% производственного объединения. Таким образом, Татарстан лишь избавился от части своего пакета (или всего пакета) IT-предприятия. Несмотря на невысокие объемы выручки (14,3 млн рублей в 2019 году), чистая прибыль стабильно превышает 10 млн рублей. Правда, с рекордных значений в 19—20 млн рублей в последние годы она опустилась до 15,8 млн рублей.

Структурам Виктора Дьячкова и так принадлежало 74% производственного объединения. Татарстан лишь избавился от части своего пакета IT-предприятия. Фото: Максим Платонов

«Татнефть» купила ВНИИУС в два раза дешевле

Третьи по величине торги прошли также осенью прошлого года, когда «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья» был приобретен «Татнефтью». Правда, в отличие от двух предыдущих, первоначальную цену предприятия нефтяникам удалось сбить в два раза: со 149,7 до 74,8 млн рублей. Отметим, что правительство Татарстана планировало приватизировать 100% акций республиканского АО «ВНИИУС» еще в 2019 году, а само решение о приватизации лоббировалось институтом еще раньше.



ВНИИУС работает с 1965 года. Уставный капитал составляет 5,46 млн рублей. В 2000 году на базе института создан Центр по испытанию топлива, нефти и газа. Институт разрабатывает процессы очистки нефти, газа, нефтепродуктов и сточных вод от серы, изготавливает катализаторы сероочистки углеводородного сырья и отраслевые технологические регламенты, обосновывает сырьевую базу нефтехимических производств и т. д. НИИ, к слову, именно по заказу «Татнефти» проводит исследования состава и свойств высокосернистой карбоновой нефти.



На основе опыта эксплуатации установок ДМС-1 в институте же был создан процесс ДМС-1МА для очистки тяжелой нефти Поволжья и Урала от сероводорода и меркаптанов. «ВНИИУС» внедряет эти технологии на всех нефтепромыслах ПАО «Татнефть». Таким образом, ВНИИУС пополнил научно-образовательный кластер «Татнефти» на бумаге, хотя фактически включен был в него уже не первый год. Несмотря на стабильные цифры оборота (36,3 млн рублей в 2018 году, 46,1 млн рублей в 2019 году), сам институт уже лет пять убыточный, хотя в позапрошлом году убыток удалось сократить до минимального значения с 2016 года в 700 тыс. рублей. Глава института Ахмет Мазгаров, комментируя сделку, заявил, что учреждение еще 50 лет назад создавалось, «как отдел «Татнефти» по переработке газа», и сейчас просто вернулось к тому, с чего начинали.

Ахмет Мазгаров, комментируя сделку, заявил, что учреждение еще 50 лет назад создавалось, «как отдел «Татнефти» по переработке газа», и сейчас просто вернулось к тому, с чего начинали. Фото: sntat.ru

«Дом Мусина» купили, чтобы снова продать

В топ-10 дорогостоящих торгов Татарстана за 2020 год вошла очередная продажа «Дома Мусина», объекта культурного наследия 1906 года постройки — это двухэтажное здание, которое когда-то занимал «Казанский кожно-венерологический диспансер». Интересно, что дом купца Мусина на улице Нариманова, 56 в декабре 2020 года новый собственник, купивший его у Татарстана, вновь выставил на продажу.



И если бизнесмен Рустам Шариев, сбив первоначальную цену в 5 млн рублей, приобрел весной прошлого года «Дом Мусина» всего за 15,8 млн рублей — то сам выставил особняк на продажу в конце 2020 года уже за 46,6 млн рублей. Представитель агентства недвижимости, занимающегося продажей дома, заявила, что именно в этом и причина продажи: после приобретения дома собственники, по ее словам, делают там капитальный ремонт с обновлением кровли. Сейчас ремонт еще не завершен.

Дом купца Мусина является нежилым зданием общей площадью в 459,8 «квадрата», вместе с ним продают и участок земли в 1 120 кв. м. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия, и с этим статусом оно выставлялось на торги в начале года. В Минземимуществе тогда заявляли, что на выявленный объект и земельный участок распространяются те же требования, что и на объект культурного наследия, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. При этом на сегодня в перечнях Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана дом по-прежнему не фигурирует.

Это двухэтажное здание, которое когда-то занимал «Казанский кожно-венерологический диспансер»

Рустам Шариев является директором и собственником казанской строительной компании ПСК «Авалон» с выручкой в 106 млн рублей. Эта компания ранее не фигурировала в СМИ, но в 2019 году она серьезно нарастила выручку, с 27,5 до 100 млн рублей. Чистая прибыль за 2019 год составляет около 550 тыс. рублей.

Старейшей земской аптеке нашли нового владельца

В перечне муниципальных торгов за прошлый год можно найти еще ряд объектов культурного наследия, которые ушли с молотка. Так, в Буинске продали старинную аптеку 1902 года постройки. За 4,7 млн рублей она досталась предпринимателю Айрату Мансуровичу Айзатуллину. Бизнесмен — выходец из мишарской буинской семьи Айзатуллиных (к такой же принадлежит, например, и нынешний министр строительства Татарстана Марат Мансурович Айзатуллин).



Сама аптека — двухэтажное кирпичное здание в удовлетворительном состоянии — памятник истории, относится к объектам культурного наследия и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. На улице Жореса в Буинске была размещена первая земская аптека в 1902 году, хотя саму аптеку открыли еще в 1874 году. Кирпичные работы выполнил подрядчик Ф.С. Шамонов — крестьянин с. Танкеевка Спасского уезда.



Аптека — памятник истории, относится к объектам культурного наследия и включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Фото: из коллекции Андрея Черенкова /rt-online.ru

Двухэтажное здание построено на углу квартала и имеет два парадных фасада. Главный из них украшен двумя симметричными ризалитами по углам. Вход в здание выделен невысоким крыльцом и фигурной парапетной стенкой. Второй уличный фасад и его главный вход выделены ризалитом. Оконные проемы трех типов: с прямой, лучковой и арочной перемычками. Архитектурной достопримечательностью дома являются кованые детали: навесы над входами с трех сторон дома, наружная лестница на уличном фасаде, два флюгера. Это интересный памятник гражданской архитектуры в «кирпичном» направлении эклектики с элементами модерна в оформлении металлическими деталями.

Кукморский хлебопек приобрел усадьбу Комарова

Наконец, еще один памятник истории и культуры регионального значения купил Ленар Мухутдинов на аукционе за 433 тыс. рублей. Правда, объект этот находится в неудовлетворительном состоянии и под государственной охраной. Двухэтажное кирпичное здание 1870 года постройки в Кукморе является усадьбой владельца фабрики С.В. Комарова, вместе с ним предприниматель приобрел «Двухэтажное кирпичное здание бывшего склада», 1917 года постройки, «Полукаменное здание флигеля», 1917 года постройки и земельный участок в 1,6 тыс. кв. м, на которым они расположены.

Впрочем, аукционом его можно назвать с натяжкой — известно, что в сентябре 2020 года Кукморский район сам «передал инвестору» эту усадьбу, обязав того восстановить объект. В администрации Кукморского района говорили, что здание, которое до недавнего времени использовалось, как жилой дом, передано инвестору из числа представителей городских предпринимателей. Имя бизнесмена тогда не озвучили, как и сроки восстановительных работ.

В сентябре 2020 года Кукморский район сам «передал инвестору» эту усадьбу, обязав того восстановить объект. Фото: kukmor-one.ru

В будущем, предполагают в муниципалитете, в отреставрированной усадьбе могут разместить гостиницу или заведение общепита. Ленар Мухутдинов — тот самый кукморский бизнесмен, которому и передали усадьбу, ему принадлежит компания «Премьер», которая занимается в Кукморе производством хлеба и его продажей, а также деятельностью ресторанов.

Нижнекамскую поликлинику продали, сбив цену в два раза



Еще одни необычные торги касаются продажи бывшей поликлиники в Нижнекамска, точнее здания, в котором она располагалась. Неиспользуемое по назначению здание поликлиники №2 площадью 4,4 тыс. кв. м на проспекте Строителей на участке в 7,4 тыс. кв. м (он тоже входил в лот) власти выставили на продажу в июле 2020 года и для начала потребовали за него почти 30 млн рублей, однако победил в итоге бизнесмен Тимур Боков, сбив цену в два раза — выкупив «поликлинику» за 14,8 млн рублей.

Саму поликлинику власти пытались продать уже не первый год. В 2018 году здание в ужасном состоянии пытались продать вообще за 55 млн рублей, затем сумму запроса Минзем снизил до 33,6 млн рублей. К слову, рядом по тому же адресу сегодня стоит уже нынешняя поликлиника №2, построенная в 2009 году — она выглядит вот так и представляет собой часть Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

Неиспользуемое по назначению здание поликлиники №2 площадью 4,4 тыс. кв. м на проспекте Строителей власти выставили на продажу в июле 2020 года. Фото: ntr-24.ru

Активы «Тасмы» подешевели за два раунда продаж

Одним из редких исключений на муниципальных торгах, когда первоначальная цена на аукционе повысилась, а не упала, стала продажа АО «Тасма: активы и управление», не за 13,2 млн рублей, как планировал город Казань — а за 14,5 млн. Актив купил ООО «Кристалл Синтез».



Казанский исполком уже не впервые пытался продать «Тасму». В конце 2019 года мэрия планировала выручить за 21% акций «Тасмы» — 62,8 млн рублей. То есть в результате переоценки «Тасма» подешевела в четыре раза. Покупателем стало зарегистрированное 2 года назад в бизнес-центре технополиса «Химград» ООО «Кристалл Синтез». Согласно ОКВЭД, «Кристалл Синтез» занимается производством моющих и чистящих средств. Совладельцами ООО являются Ильшат Шарифуллин (55%) и Айрат Гарипов (45%). Эти бизнесмены известны в Казани как основатели брассерии Leuven, крафтового бара Top Hop и целого ряда других аналогичных заведений. Ильшат Шарифуллин объяснил покупку намерением развивать производство чистящих средств, а также антисептиков: «Мы покупаем [часть] «Тасмы», чтобы в дальнейшем развивать производство. Вся «Тасма» нам и не нужна — там есть нужные нам площадки, есть коммуникации, там все есть.

«Тасма» — предприятие с богатой историей, начинающейся в 1933 году. Во время Великой Отечественной войны это было единственное предприятие, обеспечивающее фронт и тыл кинопленкой, аэрофотопленкой, фотобумагой. Сейчас, по собственным данным компании, «Тасма» является единственным производителем аэрофотопленки для ВКС России. В апреле 2019 года в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» ГК «Тасма» получила от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный кредит на 80,5 млн рублей под 1% на 5 лет. Это сумма составляет чуть больше половины необходимых средств (всего 151 млн рублей) для проекта повышения производительности труда на «Тасме», сообщало Минэкономразвития России.

АО «Тасма: активы и управление» не может похвастаться крупными финансовыми показателями: за 2019 год выручка составила только 809 тысяч рублей, чистый убыток — 1,79 млн рублей, и 49,36 млн рублей активов на счету. Фото: tatar-inform.ru

Само АО «Тасма: активы и управление» не может похвастаться крупными финансовыми показателями: за 2019 год выручка составила только 809 тысяч рублей, чистый убыток — 1,79 млн рублей, и 49,36 млн рублей активов на счету. Однако, по подсчетам «Реального времени», на основе данных «СПАРКа», общая стоимость активов всех связанных с АО «ТАУ» юрлиц составляет не менее 1,35 млрд рублей, совокупная выручка по итогам прошлого года — не менее 861,8 млн рублей, а чистая прибыль — не менее 77,18 млн рублей.

Школа за полмиллиона и убежище за пять

Отметим, что исполком Казани планировал также продать 25% акций АО «АВА-Казань» за 80 млн рублей в 2020 году — но покупателя, по-видимому, не нашлось.

Из других любопытных аукционов стоит обратить внимание на приобретение сооружения-убежища за 5 млн рублей в Тукаевском районе челнинским бизнесменом, владельцем ООО «Строй Лайт» Сергеем Дрябловым. Помимо убежища, впрочем, в лот вошли пункт спецобработки, вышка автодрома и земельный участок на 104 тыс. кв. м.



А сельскохозяйственный потребительский кооператив «Баландыш», снизив цену на торгах вдвое, приобрел за 426 тыс. рублей себе целую школу в Тюлячинском районе, кирпичную и двухэтажную вместе с земельным участком под ней на 10,2 тыс. кв. м.