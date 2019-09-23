Трубный рынок выходит из тени
Но пока доля фальсифицированной и контрафактной продукции составляет более 10 процентов
В масштабах функционирования всего рынка ужесточение контроля за обращением с трубами нефте- и газопроводов произошло сравнительно недавно. Как именно меняется конъюнктура и о жизненной необходимости соблюдения новых регулирующих норм при обращении с отработанными трубами — читайте в материале «Реального времени».
Смена ориентиров
Рынок оборота отработанных стальных труб нефте- и газопроводов поступательно меняет правила игры. Государство потребовало от нефтяных компаний большей экологической сознательности и контроля над подрядчиками, обеспечивающими переработку и утилизацию отработанных ресурсов. И отныне действия участников рынка будут под бдительным надзором госорганов.
Так, 12 сентября Росприроднадзор РФ издал распоряжение, согласно которому его территориальные отделения будут дважды в год (в июне и декабре) проводить проверки компаний и ИП, работающих в сфере использования, обезвреживания и утилизации б/у нефтяных труб.
На федеральном уровне решение о кардинальном пересмотре подхода к вопросам хранения, переработки и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов было принято несколькими годами ранее, а с 2017 года объявлена так называемая «мусорная реформа». В ходе упорядочивания и классификации отходов ветхие стальные трубы, используемые в нефте- и газопроводах, попали в категорию, требующую теперь оформления лицензий на обращение с данным видом отходов, ведения раздельного учета труб и металлолома, применения технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу, использование соответствующего оборудования и обустройства производственных площадок для отработанных стальных труб и т. д.
Если смотреть на ситуацию в целом, ужесточение контроля за обращением с трубами нефте- и газопроводов произошло сравнительно недавно. Изменения в природоохранном законодательстве России, вступившие в силу в 2017 году, приравняли бывшие в употреблении стальные трубы к отходам 4-го класса опасности. Согласно 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», они отнесены в категорию малоопасных отходов (наравне со строительным мусором, боем кирпича, битумными и нефтяными отходами) и могут быть повторно использованы, но только после сертифицированной переработки.
Теперь деятельность по их демонтажу, транспортировке и восстановлению так называемой реставрации без соответствующих лицензий является грубым нарушением экологических требований. Новые правила регламентируют производство и реализацию б/у труб и должны снизить риски возникновения аварий в строительстве и причинения вреда здоровью людей и окружающей среде.
Действительно, сдвиг должен произойти тектонический, ведь российская магистральная трубопроводная система — одна из крупнейших в мире. Ее протяженность составляет более 230 тыс. км. И по экспертным оценкам более 20% магистральных трубопроводов и около 40% промысловых нефтепроводов России имеют возраст более 30 лет, тогда как расчетный срок безаварийной работы стальных нефтепроводов без антикоррозийной защиты составляет только 15 лет.
Как итог, сегодня ситуация с износом основных фондов трубопроводного транспорта грозит России серьезными экологическими проблемами. Ежегодно износ оборудования приводит более чем к 25 тысячам случаев разлива нефти, из-за которых в почву и водные объекты попадает до 1,5 млн тонн углеводородов.
Более 600 нарушений при обращении с отходами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию государственного развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года.
Помимо этого, в соответствии с поручением российского правительства надзорными органами проводятся проверки соблюдения законодательства при обращении с отработанными трубами. В прошлом году Росприроднадзор и прокуратура РФ провели внеплановые проверки предприятий, имеющих обращение с данным видом отходов, во всех субъектах России. В результате контрольно-надзорные органы выявили более 600 нарушений при обращении с отходами, были возбуждены административные и уголовные дела.
Фактически, в работе с промышленными отходами свыше 40 лет не было принципиальных изменений, которые, однако, давно назрели. Неудивительно, что законодательные нововведения в части обращения с отходами трубопроводов поначалу не встретили воодушевления и положительной оценки у участников рынка. Приравнивание старых труб от нефте- и газопроводов к отходам, требующим специальной переработки, не нашло одобрения у многих крупных нефтедобывающих организаций, подписавших обращение в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева о нежелании работать с отработанными трубами как с отходами. В ходе рассмотрения этого обращения Минприроды и Минпромторг по поручению правительства подготовили позицию о необходимости соблюдения законодательства об отходах и об экологической экспертизе при обращении с отработанными трубами. В конце июня Минпромторг прислал пяти крупнейшим нефтяным компаниям страны (включая «Татнефть»), чек-лист с вопросами о судьбе их отработанных труб. До октября нефтяники должны предоставить данные об общей протяженности трубопроводов на балансе компаний, среднем сроке их эксплуатации, тоннаже демонтированных труб за 2016—2018 годы и информацию, как этими трубами распорядились (переработка, перепродажа и т. д.).
О необходимости более строгого учета отработанных ресурсов и соблюдения природоохранного законодательства, в том числе при обращении с бывшими в употреблении стальными трубами, регулярно говорит и президент Татарстана Рустам Минниханов на встречах с нефтяными компаниями республики.
Газы, вызывающие раковые заболевания
«Процесс переработки б/у труб происходит, мягко говоря, варварски, — комментирует ситуацию «Реальному времени» первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. — Остатки старой изоляции и нефтепродуктов, оставшиеся в б/у трубах, в основном сжигаются с помощью дров и автомобильных покрышек. В результате в почву и воздух попадает большое количество загрязняющих веществ: меркаптаны, сероводород, бензолы и т. д. Зона предприятия и близлежащие территории становятся просто опасны для жизни, природе наносится серьезный ущерб».
Только демонтированных труб большого диаметра образуется 1,2 млн тонн в год. В этом объеме содержится около 94 тыс. тонн изоляции и объем нефтешлама, сопоставимый с вместимостью более 30 нефтеналивных танкеров. При применяемых в настоящее время способах очистки отработанных труб эти загрязненные компоненты сжигаются или захораниваются. При этом загрязняющие вещества незаконно выбрасываются в атмосферный воздух, сбрасываются на почву, в водные объекты или закапываются.
При термической обработке этого объема в атмосферный воздух выбрасывается более 87 млрд кубометров газов, веществ, из которых свыше 6,5 тонны — это диоксины, вызывающие раковые заболевания, а также оксиды, кислоты, альдегиды. При очистке данного объема водой образуется более 22 млн кубометров сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, остатками изоляции, металлов и другими загрязняющими веществами.
Во время очистки этого объема путем абразивноструйной обработки образуется более 25 млн тонн загрязненного песка и такое же количество опасной пыли, приводящей к силикозу (профессиональное заболевание легких, обусловленное вдыханием пыли, содержащей свободный диоксид кремния). Также в процессе ненадлежащего транспортирования, складирования и обработки труб происходит загрязнение почв и водных объектов. Есть случаи выявления радиационного загрязнения отработанных труб.
До 35—40 млрд рублей выручки в год
На сегодняшний день на территории России осуществляет деятельность более 200 площадок, специализирующихся на реставрации отработанных труб, а по сути, лишь занимающихся приданием им товарного вида, без обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик — для дальнейшей продажи на вторичный рынок.
Нарушения позволяют значительно экономить на ресурсах и сырье, что делает этот рынок высокомаржинальным. По экспертным оценкам, выручка реставраторов составляет 35—40 млрд рублей в год. В результате на строительный рынок попадает опасная трубная продукция с неопределенными свойствами и неустановленным рабочим ресурсом. В основном такая псевдопродукция реализуется с использованием поддельных сертификатов и фальсификацией других сопроводительных документов или выдается за новую трубную продукцию известных заводов-производителей. Эта ситуация была рассмотрена на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции весной этого года.
«За последнее десятилетие сформировалась целая индустрия по производству фальсификата и контрафакта из б/у труб, — уточняет директор «Фонда развития трубной промышленности» Игорь Малышев. — Сначала трубам придается товарный вид, после чего такая псевдопродукция поступает в продажу, как правило, по поддельным сертификатам известных трубных заводов, из-за чего резко возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций на объектах, построенных из таких труб. Известны случаи поставок б/у труб на объекты топливно-энергетического комплекса, в ЖКХ, на ключевые для нашей страны инфраструктурные объекты. Если своевременно не навести порядок в этом сегменте, не пресечь бесконтрольные поставки таких труб на рынок, то техногенные аварии со всеми вытекающими последствиями неизбежны».
Вглядываясь в «Контур»
Многие годы сфера обращения с отработанными трубопроводами как в Татарстане, так и в целом по России, оставалась на полулегальном положении. И некоторые, даже крупные подрядчики, специализирующиеся на демонтаже, переработке и реконструкции стальных труб, продолжают вести теневую деятельность, не соответствующую новым природоохранным стандартам. Тем самым они ставят под угрозу деловую честь солидных компаний, добывающих, перерабатывающих и транспортирующих нефть и заключивших с ними договоры на обслуживание трубных отходов.
К примеру, в качестве недобросовестного исполнителя в эпизоде, связанном с ненадлежащим обращением с отработанными трубами на территории Татарстана, «засветилась» компания «Контур».
ООО «Контур» входит в группу компаний Ascending Technology Group, тесно работающую с ПАО «Татнефть». ATG на своем сайте уверяет, что оказывает полный спектр услуг с привлечением профессиональных специалистов и с использованием высокотехнологичного оборудования в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях. Тем не менее по компании «Контур» выявлено, что предприятие занимается переработкой б/у труб с нарушением законодательства. Проверки были проведены контрольно-надзорными органами. Поводом послужили обращения жителей сел, расположенных неподалеку от производственной площадки.
По официальным документам, оказавшимся в распоряжении редакции, выяснилось, что в отношении ООО «Контур» была проведена в том числе внеплановая документальная проверка Управлением Росприроднадзора по РТ, в ходе которой был обнаружен ряд нарушений. Так, не были поставлены на государственный учет объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, а именно — производственных площадок в п. Нижняя Мактама и с. Кама-Исмагилово Альметьевского района Татарстана, где непосредственно и осуществляется деятельность по обращению с отходами отработанных труб. Также среди нарушений значится несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Это означает, что компания «Контур» не ведет учет образующихся в процессе деятельности отходов производства и потребления, в том числе отработанных труб. Более того, компания работает, не имея на то лицензии. К тому же по результатам следующей внеплановой выездной проверки было выявлено, что «Контур» не выполнил ранее наложенные на него предписания.
Кроме того, предположительно, именно из-за действий «Контура» весной этого года под серьезным ударом оказалась репутация одной из крупнейших российских нефтяных компаний — ПАО «Татнефть». Тогда татарская природоохранная межрайонная прокуратура выдвинула в адрес нефтяников представление о нарушениях в части обращения с отработавшими свой срок участками трубопроводов. «Татнефть», признав обоснованность представления Татарского природоохранного прокурора, обязалась устранить нарушения, что говорит об экологической ответственности нефтяного гиганта и его готовности обеспечить соблюдение требований законодательства об отходах в отношении отработанных труб. Вероятно, компания в будущем сменит исполнителя по данному направлению, так как для работы с отходами имеет смысл привлекать только ответственных и честных подрядчиков, не создающих экологических угроз, а также экономических и репутационных рисков для всемирно известной компании.
На запрос «Реального времени» в нефтяной компании отметили: «ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжает осуществлять целенаправленную работу по реализации природоохранных мероприятий, уделяя особое внимание контролю состояния экологической обстановки в зоне деятельности общества, минимизации негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Мероприятия по демонтажу бездействующих трубопроводов, выведенных из эксплуатации, осуществляются с 2016 года. В рамках исполнения представления Татарской природоохранной прокуратуры утвержден график демонтажа бездействующих трубопроводов, выведенных из эксплуатации».
В свете описанных выше событий проверка деятельности ООО «Контур» продолжается. Непонятно, каким образом удается функционировать предприятию, не имеющему на то никаких разрешительных документов? Редакция «Реального времени» дозвонилась и отправила письменный запрос в адрес ATG. Но свою позицию группа компаний так и не озвучила.
Учитывая повышенную экологическую и экономическую проблематику данной темы, редакция будет следить за развитием ситуации.
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