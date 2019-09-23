Трубный рынок выходит из тени

Но пока доля фальсифицированной и контрафактной продукции составляет более 10 процентов

В масштабах функционирования всего рынка ужесточение контроля за обращением с трубами нефте- и газопроводов произошло сравнительно недавно. Как именно меняется конъюнктура и о жизненной необходимости соблюдения новых регулирующих норм при обращении с отработанными трубами — читайте в материале «Реального времени».

Смена ориентиров

Рынок оборота отработанных стальных труб нефте- и газопроводов поступательно меняет правила игры. Государство потребовало от нефтяных компаний большей экологической сознательности и контроля над подрядчиками, обеспечивающими переработку и утилизацию отработанных ресурсов. И отныне действия участников рынка будут под бдительным надзором госорганов.

Так, 12 сентября Росприроднадзор РФ издал распоряжение, согласно которому его территориальные отделения будут дважды в год (в июне и декабре) проводить проверки компаний и ИП, работающих в сфере использования, обезвреживания и утилизации б/у нефтяных труб.

На федеральном уровне решение о кардинальном пересмотре подхода к вопросам хранения, переработки и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов было принято несколькими годами ранее, а с 2017 года объявлена так называемая «мусорная реформа». В ходе упорядочивания и классификации отходов ветхие стальные трубы, используемые в нефте- и газопроводах, попали в категорию, требующую теперь оформления лицензий на обращение с данным видом отходов, ведения раздельного учета труб и металлолома, применения технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу, использование соответствующего оборудования и обустройства производственных площадок для отработанных стальных труб и т. д.

Если смотреть на ситуацию в целом, ужесточение контроля за обращением с трубами нефте- и газопроводов произошло сравнительно недавно. Изменения в природоохранном законодательстве России, вступившие в силу в 2017 году, приравняли бывшие в употреблении стальные трубы к отходам 4-го класса опасности. Согласно 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», они отнесены в категорию малоопасных отходов (наравне со строительным мусором, боем кирпича, битумными и нефтяными отходами) и могут быть повторно использованы, но только после сертифицированной переработки.

Теперь деятельность по их демонтажу, транспортировке и восстановлению так называемой реставрации без соответствующих лицензий является грубым нарушением экологических требований. Новые правила регламентируют производство и реализацию б/у труб и должны снизить риски возникновения аварий в строительстве и причинения вреда здоровью людей и окружающей среде.

Ежегодно износ оборудования приводит более чем к 25 тысячам случаев разлива нефти в России. Фото greenpeace.ru

Действительно, сдвиг должен произойти тектонический, ведь российская магистральная трубопроводная система — одна из крупнейших в мире. Ее протяженность составляет более 230 тыс. км. И по экспертным оценкам более 20% магистральных трубопроводов и около 40% промысловых нефтепроводов России имеют возраст более 30 лет, тогда как расчетный срок безаварийной работы стальных нефтепроводов без антикоррозийной защиты составляет только 15 лет.

Как итог, сегодня ситуация с износом основных фондов трубопроводного транспорта грозит России серьезными экологическими проблемами. Ежегодно износ оборудования приводит более чем к 25 тысячам случаев разлива нефти, из-за которых в почву и водные объекты попадает до 1,5 млн тонн углеводородов.

Более 600 нарушений при обращении с отходами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию государственного развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года.

Помимо этого, в соответствии с поручением российского правительства надзорными органами проводятся проверки соблюдения законодательства при обращении с отработанными трубами. В прошлом году Росприроднадзор и прокуратура РФ провели внеплановые проверки предприятий, имеющих обращение с данным видом отходов, во всех субъектах России. В результате контрольно-надзорные органы выявили более 600 нарушений при обращении с отходами, были возбуждены административные и уголовные дела.

Фактически, в работе с промышленными отходами свыше 40 лет не было принципиальных изменений, которые, однако, давно назрели. Неудивительно, что законодательные нововведения в части обращения с отходами трубопроводов поначалу не встретили воодушевления и положительной оценки у участников рынка. Приравнивание старых труб от нефте- и газопроводов к отходам, требующим специальной переработки, не нашло одобрения у многих крупных нефтедобывающих организаций, подписавших обращение в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева о нежелании работать с отработанными трубами как с отходами. В ходе рассмотрения этого обращения Минприроды и Минпромторг по поручению правительства подготовили позицию о необходимости соблюдения законодательства об отходах и об экологической экспертизе при обращении с отработанными трубами. В конце июня Минпромторг прислал пяти крупнейшим нефтяным компаниям страны (включая «Татнефть»), чек-лист с вопросами о судьбе их отработанных труб. До октября нефтяники должны предоставить данные об общей протяженности трубопроводов на балансе компаний, среднем сроке их эксплуатации, тоннаже демонтированных труб за 2016—2018 годы и информацию, как этими трубами распорядились (переработка, перепродажа и т. д.).

О необходимости более строгого учета отработанных ресурсов и соблюдения природоохранного законодательства, в том числе при обращении с бывшими в употреблении стальными трубами, регулярно говорит и президент Татарстана Рустам Минниханов на встречах с нефтяными компаниями республики.

Газы, вызывающие раковые заболевания

«Процесс переработки б/у труб происходит, мягко говоря, варварски, — комментирует ситуацию «Реальному времени» первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. — Остатки старой изоляции и нефтепродуктов, оставшиеся в б/у трубах, в основном сжигаются с помощью дров и автомобильных покрышек. В результате в почву и воздух попадает большое количество загрязняющих веществ: меркаптаны, сероводород, бензолы и т. д. Зона предприятия и близлежащие территории становятся просто опасны для жизни, природе наносится серьезный ущерб».

Только из демонтированных труб большого диаметра извлекается около 94 тыс. нефтяного шлама, который сжигается или захоранивается, нанося вред природе. Фото ntcngd.com

Только демонтированных труб большого диаметра образуется 1,2 млн тонн в год. В этом объеме содержится около 94 тыс. тонн изоляции и объем нефтешлама, сопоставимый с вместимостью более 30 нефтеналивных танкеров. При применяемых в настоящее время способах очистки отработанных труб эти загрязненные компоненты сжигаются или захораниваются. При этом загрязняющие вещества незаконно выбрасываются в атмосферный воздух, сбрасываются на почву, в водные объекты или закапываются.

При термической обработке этого объема в атмосферный воздух выбрасывается более 87 млрд кубометров газов, веществ, из которых свыше 6,5 тонны — это диоксины, вызывающие раковые заболевания, а также оксиды, кислоты, альдегиды. При очистке данного объема водой образуется более 22 млн кубометров сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, остатками изоляции, металлов и другими загрязняющими веществами.

Во время очистки этого объема путем абразивноструйной обработки образуется более 25 млн тонн загрязненного песка и такое же количество опасной пыли, приводящей к силикозу (профессиональное заболевание легких, обусловленное вдыханием пыли, содержащей свободный диоксид кремния). Также в процессе ненадлежащего транспортирования, складирования и обработки труб происходит загрязнение почв и водных объектов. Есть случаи выявления радиационного загрязнения отработанных труб.

До 35—40 млрд рублей выручки в год

На сегодняшний день на территории России осуществляет деятельность более 200 площадок, специализирующихся на реставрации отработанных труб, а по сути, лишь занимающихся приданием им товарного вида, без обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик — для дальнейшей продажи на вторичный рынок.

Нарушения позволяют значительно экономить на ресурсах и сырье, что делает этот рынок высокомаржинальным. По экспертным оценкам, выручка реставраторов составляет 35—40 млрд рублей в год. В результате на строительный рынок попадает опасная трубная продукция с неопределенными свойствами и неустановленным рабочим ресурсом. В основном такая псевдопродукция реализуется с использованием поддельных сертификатов и фальсификацией других сопроводительных документов или выдается за новую трубную продукцию известных заводов-производителей. Эта ситуация была рассмотрена на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции весной этого года.

Псевдопереработка труб приносит «теневикам» 35—40 млрд рублей в год. Фото u-industry.ru

«За последнее десятилетие сформировалась целая индустрия по производству фальсификата и контрафакта из б/у труб, — уточняет директор «Фонда развития трубной промышленности» Игорь Малышев. — Сначала трубам придается товарный вид, после чего такая псевдопродукция поступает в продажу, как правило, по поддельным сертификатам известных трубных заводов, из-за чего резко возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций на объектах, построенных из таких труб. Известны случаи поставок б/у труб на объекты топливно-энергетического комплекса, в ЖКХ, на ключевые для нашей страны инфраструктурные объекты. Если своевременно не навести порядок в этом сегменте, не пресечь бесконтрольные поставки таких труб на рынок, то техногенные аварии со всеми вытекающими последствиями неизбежны».

Вглядываясь в «Контур»

Многие годы сфера обращения с отработанными трубопроводами как в Татарстане, так и в целом по России, оставалась на полулегальном положении. И некоторые, даже крупные подрядчики, специализирующиеся на демонтаже, переработке и реконструкции стальных труб, продолжают вести теневую деятельность, не соответствующую новым природоохранным стандартам. Тем самым они ставят под угрозу деловую честь солидных компаний, добывающих, перерабатывающих и транспортирующих нефть и заключивших с ними договоры на обслуживание трубных отходов.

К примеру, в качестве недобросовестного исполнителя в эпизоде, связанном с ненадлежащим обращением с отработанными трубами на территории Татарстана, «засветилась» компания «Контур».

ООО «Контур» входит в группу компаний Ascending Technology Group, тесно работающую с ПАО «Татнефть». ATG на своем сайте уверяет, что оказывает полный спектр услуг с привлечением профессиональных специалистов и с использованием высокотехнологичного оборудования в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях. Тем не менее по компании «Контур» выявлено, что предприятие занимается переработкой б/у труб с нарушением законодательства. Проверки были проведены контрольно-надзорными органами. Поводом послужили обращения жителей сел, расположенных неподалеку от производственной площадки.

По официальным документам, оказавшимся в распоряжении редакции, выяснилось, что в отношении ООО «Контур» была проведена в том числе внеплановая документальная проверка Управлением Росприроднадзора по РТ, в ходе которой был обнаружен ряд нарушений. Так, не были поставлены на государственный учет объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, а именно — производственных площадок в п. Нижняя Мактама и с. Кама-Исмагилово Альметьевского района Татарстана, где непосредственно и осуществляется деятельность по обращению с отходами отработанных труб. Также среди нарушений значится несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Это означает, что компания «Контур» не ведет учет образующихся в процессе деятельности отходов производства и потребления, в том числе отработанных труб. Более того, компания работает, не имея на то лицензии. К тому же по результатам следующей внеплановой выездной проверки было выявлено, что «Контур» не выполнил ранее наложенные на него предписания.

Некачественная перереработка труб нефтепроводов приводит к экологическим и финансовым рискам. Фото greenpeace.ru

Кроме того, предположительно, именно из-за действий «Контура» весной этого года под серьезным ударом оказалась репутация одной из крупнейших российских нефтяных компаний — ПАО «Татнефть». Тогда татарская природоохранная межрайонная прокуратура выдвинула в адрес нефтяников представление о нарушениях в части обращения с отработавшими свой срок участками трубопроводов. «Татнефть», признав обоснованность представления Татарского природоохранного прокурора, обязалась устранить нарушения, что говорит об экологической ответственности нефтяного гиганта и его готовности обеспечить соблюдение требований законодательства об отходах в отношении отработанных труб. Вероятно, компания в будущем сменит исполнителя по данному направлению, так как для работы с отходами имеет смысл привлекать только ответственных и честных подрядчиков, не создающих экологических угроз, а также экономических и репутационных рисков для всемирно известной компании.

На запрос «Реального времени» в нефтяной компании отметили: «ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжает осуществлять целенаправленную работу по реализации природоохранных мероприятий, уделяя особое внимание контролю состояния экологической обстановки в зоне деятельности общества, минимизации негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Мероприятия по демонтажу бездействующих трубопроводов, выведенных из эксплуатации, осуществляются с 2016 года. В рамках исполнения представления Татарской природоохранной прокуратуры утвержден график демонтажа бездействующих трубопроводов, выведенных из эксплуатации».

В свете описанных выше событий проверка деятельности ООО «Контур» продолжается. Непонятно, каким образом удается функционировать предприятию, не имеющему на то никаких разрешительных документов? Редакция «Реального времени» дозвонилась и отправила письменный запрос в адрес ATG. Но свою позицию группа компаний так и не озвучила.

Учитывая повышенную экологическую и экономическую проблематику данной темы, редакция будет следить за развитием ситуации.