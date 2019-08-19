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«Татнефть» скорректирует стратегию в нефтегазопереработке с учетом роста мощности ТАНЕКО

11:09, 19.08.2019
«Татнефть» скорректирует стратегию в нефтегазопереработке с учетом роста мощности ТАНЕКО
Фото: tatarstan.ru

Совет директоров «Татнефти» (MOEX: TATN) 26 августа рассмотрит новую стратегию в области нефтегазопереработки с учетом увеличения мощности завода ТАНЕКО.

Также совет обсудит развитие шинного проекта «Татнефти», следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации. Напомним, по итогам первого квартала шинная группа «Татнефти» сократила долю в общем выпуске шин в РФ до 33,3%

В июле «Татнефть» направила на дивиденды 100% чистой прибыли за первую половину 2019 года. Подробнее о дивидендной политике компании — в материале «Реального времени».

ПромышленностьНефть Татарстан
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