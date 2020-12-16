«Сборная «Татнефти» превзошла в КВН успех «Четырех татар» под шквал критики в соцсетях

На победу приехали посмотреть Минниханов и Маганов

Команда КВН из Альметьевска «Сборная «Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги Международного союза КВН. Финальная игра лиги состоялась накануне вечером Москве, татарстанская команда набрала максимальные 12 баллов за два конкурса. Чемпионский титул «Сборная «Татнефти» разделила с командой «Русская дорога» из Армавира — она также набрала 12 баллов.

«Сборная «Татнефти», таким образом, превзошла достижение знаменитой казанской команды КВН «Четыре Татарина», которая была лишь финалистом Высшей лиги в разных составах. Альметьевская же команда пробилась в финал еще в прошлом году и стала вице-чемпионом лиги — до победы ей не хватило всего 0,1 балла.

Судя по всему, республика и «Татнефть» также возлагали значительные надежды на успех команды. На финальной игре присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, а также гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Очевидно, хотелось сделать подарок республике в год 100-летия со дня отращивания ТАССР. Правда, упавшие рейтинги КВН и пандемийная повестка смазали эффект от понесённых расходов и вложенных усилий.

Год назад капитан команды Альмир Хасанов уже озвучивал планы на чемпионство в этом году. «Это наш первый сезон в Высшей лиге КВН, мы бы хотели сыграть еще второй. Нам нужно сыграть этот финал достойно и уже на следующий год думать о том, как забрать победу» — говорил Хасанов. Он также рассказывал, что еще в 2018 году «Танефть», как генеральный спонсор команды, ставила задачу выйти в Высшую лигу КВН и для этого готова была финансировать сборы для команды и услуги авторов. Впрочем, тогда же Хасанов отмечал, что «Сборная «Татнефти» — «не самая богатая команда Высшей лиги КВН.



Сегодня в разговоре с «Реальным временем» Хасанов отметил, что в «Татнефти», безусловно, желали выхода в финал, однако в первую очередь это было внутренней целью самой команды.

Команда вновь выехала на жестком троллинге Нагиева

Финал еще только предстоит показать по ТВ, но некоторые подробности игры уже известны из текстовой трансляции игры.

В приветствии «Сборная «Татнефти» выступала третьей и представила «выпуск новостей про 2020-й год». Судя по всему, больше всего из этих новостей залу зашла шутка про российских футболистов Кокорина, мамаева и Дзюбу с комментарием «Не в том году на российских футболистов надели наручники!».

Фото: kvn.ru

Менее успешной оказалась миниатюра про борьбу полиции и людей желающих массово погулять на Новый год, а также про шоу «Голос 60+», которое сравнили с выборами президента США — намекая на преклонный возраст кандидатов.

Однако центральным персонажем приветствия у «Сборной «Танефти» вновь стал шоумен Дмитрий Нагиев — его образ альметьевская команда использует далеко не в первый раз. «Нагиев» уже встречался с сотрудниками ГИБДД и проходил кастинг в «Игру престолов». В финале же Высшей лиги «Нагиев» играл в сцене из «Иронии судьбы».

«Дмитрий, выйдите, сыграйте. По меркам Альметьевска, гонорар хороший, во Вашим — ничего... Ну выходите давайте!» — звал на сцену «Нагиева» Хасанов.После этого Хасанов уговаривал «Нагиева» раздеться для сцены, комментируя «А я вам говорил, что ссыкля он зазвездившаяся, не будет раздеваться...». Когда «Нагиев» все же разделся последовала драка между «Дмитрием» и «Лжедмитрием».

Добавим, что настоящий Нагиев в это время сидел в жюри. «Я год не был на КВН. Сегодня меня называли «конь в пальто», «ссыкля» и «старый пёс»... Больше не спрашивайте меня, почему я редко бываю на КВН...» — прокомментировал он миниатюры про самого себя.

В музыкальном же домашнем задании «Сборная «Татнефти» поставила небольшой мюзикл про массовые закупи в супермаркетах перед Новым годом по списку жены — под композицию «Скованные одной цепью».

«Кроме как финансового вложения больше ничего не увидел»

Впрочем, после подведения итогов в соцсетях, в том числе на официальной странице КВН «Вконтакте» разгорелась бурная дискуссия — многие зрители не согласились с выводами жюри и с «двойным чемпионством» в принципе. Судя по всему, симпатии пользователей были на стороне «Русской дороги».

— По факту РД («Русская дорога» — ред.) — чемпионы. Даже просто по итогам всего сезона, и всего их пути в КВН. А будут ли соответствовать этому таблички с циферками жюри — это уже совсем другой вопрос, — пишет одна из пользователей.

— Это ж надо какие молодцы! Всем угодили своим судейством. Ну или почти всем — комментирует пользователь Анна Колпакова.

— Кроме как финансового вложения я больше ничего не увидел, как и юмора — пишет в дискуссии пользователь Руслан Царев.

Защитников «Сборной «Татнефти» нашлось меньше — впрочем, некоторые пользователи отметили, что целиком финал еще мало кто видел, а выводы делаются на основе предыдущих игр и текстовой трансляции. «Так чем вы отличаетесь от «предвзятых» судей КВН?! Хотите объективности? Начните с себя. Может, Татнефть действительно отличное выступление показали в финале» — комментирует Иван Белый.

— Наверное, менталитет у нас такой, не могут спокойно воспринимать такие новости — прокомментировал в разговоре с «Реальным временем» Хасанов критику пользователей.

Александр Артемьев