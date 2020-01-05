Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первое здание управления «Татнефти» в Бугульме, начало 1950-х годов

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В 2020 году свой семидесятилетний юбилей празднует один из столпов экономического развития Татарстана — «Татнефть».

К 1950 году в Татарии уже открыли три крупных нефтяных месторождения: Ромашкинское, Миннибаевское и Бавлинское. По ориентировочным подсчетам, промышленные запасы нефти в них составляли 430 миллионов тонн (в ходе дальнейших разведочных работ предполагалось их увеличить, что и было сделано).

На месторождении в Бавлах к 1950 году в эксплуатации находились 10 скважин с общим дебитом 850 тонн в сутки. На Ромашкинском эксплуатировалось шесть скважин с общим дебитом 530 тонн в сутки, причем выявленная нефтеносная площадь, к 1950 году еще не полностью оконтуренная, уже позволяла заложить 300 скважин со средним дебитом 70 тонн в сутки. И, наконец, на Миннибаевском месторождении, открытом в 1949 году, было пробурено пока две скважины общим дебитом 260 тонн в сутки.

Разрабатывать эти месторождения нужно было срочно, а сил и инфраструктуры в ТАССР для этого было недостаточно: не было ни дорог, ни нефтепроводов, не хватало бурового оборудования, кадров и банально домов, чтобы разместить все новые кадры. В итоге 28 апреля 1950 года постановлением Совета министров СССР «О мероприятиях по ускорению развития добычи нефти в Татарской АССР» было решено:

«В целях обеспечения руководства работами по развитию добычи нефти и бурения скважин в Татарской АССР обязать Министерство нефтяной промышленности организовать объединение «Татнефть» с входящими в его состав предприятиями и организациями, согласно Приложению №2». Начальником объединения «Татнефть» был назначен А.Т. Шмарев, главным инженером — В.А. Еронин, главным геологом — М.В. Мальцев. Первое управление «Татнефти» было расположено в Бугульме.

Открытый способ добычи, ночная смена Д.Ш. Дорофеевой, скважина №4027, 1952 год. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

В этом постановлении содержалась уникальная информация: за какие-то полтора года в республике должен был развернуться полномасштабный нефтяной промысел.

При этом ни на минуту нельзя было останавливать разведку: на нефтяном месторождении в Ромашкино в 1950 году нужно было пробурить 15, а в 1951-м — 20 разведочных скважин; на Миннибаевском месторождении соответственно, 7 и 12 разведочных скважин.

Количество буровых станков в работе на месторождениях в Татарии нужно было довести с 34 до 75 к 1 июля 1951 года. Для этого в ТАССР нужно было перевести 20 буровых и 4 вышечно-монтажных бригад из других объединений и трестов. Министерство трудовых резервов должно было в 1950 году направить для работы на предприятиях «Татнефти» 4 тысячи рабочих (в первую очередь, их надо было набирать в районах, прилегающих к нефтяным месторождениям, а вот организованный набор рабочих в этих районах для других министерств и ведомств предписывалось запретить).

Всем этим людям нужно было где-то жить: в республике росли новые поселки нефтяников, которые впоследствии образовали сильнейший экономический кластер юго-востока Татарии. Интересно, что возводить сборные деревянные дома (первые бараки, в которых жили татарские нефтяники) поручили трем разным министерствам: 65 тысяч «квадратов» бараков должно было предоставить министерство внутренних дел, 20 тысяч — министерство нефтяной промышленности и еще 25 тысяч — минлесбумпром.

Бригада Н.Ф. Ефимова у буровой, 1950 год. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Для того, чтобы обеспечивать месторождения энергией, министерству электростанций (было и такое!) предписывалось расширить Уруссинскую электростанцию, увеличив ее мощность на 50 тысяч кВт, и ко второму кварталу 1951 года закончить строительство ЛЭП до Новой Письмянки протяженностью 80 километров.

Министерство путей сообщения должно было в третьем квартале 1951 года ввести во временную эксплуатацию железную дорогу Бугульма — Новая Письмянка, а еще до 1 августа 1950 года оно должно было разработать генеральную схему развития железнодорожных путей в ТАССР.

Министерство внутренних дел должно было построить ряд автомобильных дорог: 75-километровую трассу Новая Письмянка — Ромашкино, 70-километровую дорогу Новая Письмянка — Альметьево и к 1951 году — 75 километров внутрипромысловых автодорог.

А вот каким был перечень предприятий и организаций, созданных в составе объединения «Татнефть»: нефтедобывающие тресты «Бавлынефть» и «Бугульманефть», буровой трест «Татбурнефть», СМТ «Татнефтепромстрой», проектная контора «Татнефтепроект», дорожная строительно-ремонтная контора, автотранспортная контора, центральная научно-исследовательская лаборатория, контора связи, контора материально-технического снабжения «Таттехснабнефть», учебно-курсовой комбинат и жилищно-коммунальная контора.

Строительство буровой вышки, 1954 год. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Базой для создания треста «Бугульманефть» (ныне это НГДУ «Лениногорскнефть») послужило Первое нефтегазодобывающее управление республики — Шугуровский укрупненный нефтепромысел, образованный, как мы помним, в 1945 году. Так что «Лениногорскнефть» отмечает в наступившем году 75-летие.

Людмила Губаева