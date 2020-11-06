Что «Татнефть» рассказала инвесторам: обратный выкуп акций, дивиденды, прогноз по капитализации

Восстановление за 3—4 года

Топ-менеджмент «Татнефти» провел виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. Главные темы — выплата дивидендов, обратный выкуп акций и прогноз возвращения на «докоронавирусный» уровень. Выдержки из сказанного на встрече приводит «Интерфакс».

Что касается дивидендов, компания будет придерживаться своего курса — направлять на выплаты акционерам весь свободный денежный поток, но не менее 50% от чистой прибыли, что подтвердил глава «Татнефти» Наиль Маганов.

Сейчас компания готовит рекомендации о выплате дивидендов за III квартал. За первое полугодие 2020 года, напомним, нефтегигант направил на дивиденды почти всю чистую прибыль в размере 23,1 млрд рублей, или 9,94 рубля за акции всех видов. В итоге 21,6 млрд рублей получат владельцы обыкновенных акций, 1,4 млрд рублей — привилегированных.

Продолжая тему акций: «Татнефть» не исключает возможности выкупа и конвертации привилегированных акций в обыкновенные для повышения капитализации. Окончательного решения по этому вопросу нет, он пока подробно не обсуждался.

Но процесс восстановления явно не будет быстрым, в своем консервативном сценарии компания прогнозирует возвращение капитализации к докризисному уровню в течение 3—4 лет. Цена нефти в прогнозе заложена на уровне $40—50 за баррель, но не факт, что это и произойдет. Так, недавно руководитель консультационной практики «Управленческие решения деловых проблем» кандидат экономических наук Евгений Змиев предсказал, что «черное золото» может опуститься в цене до $5 за баррель и продержаться на этом уровне довольно долго.

Фото: Максим Платонов

«Татнефть» хочет стать углеродно нейтральной

Инвесторам также рассказали о планах компании по добыче нефти. Ее хотят нарастить с 489 тыс. баррелей в сутки в III квартале до 500 тыс. баррелей в сутки в IV квартале, на 2,2%. При этом план в 25,9 млн тонн на 2020 год сохраняется. Это на 13% меньше, чем в 2019 году, когда «Татнефть» добыла 29,7 млн тонн нефти.

К слову, помощник генерального директора по корпоративным финансам «Татнефти» Василий Мозговой заявил, что компания сможет быстро восстановить нефтедобычу в прежних объемах после истечения сроков соглашения соглашения ОПЕК+. Это стало возможно благодаря сохранению работоспособности всех скважин, на которых добыча нефти ограничена в рамках сделки.

Также компания думает над переводом 20 лицензионных участков на режим налога на дополнительный доход (НДД). Наиль Маганов на встрече сообщил, что окончательное решение должно быть принято до 1 декабря, сейчас компания проводит консультации с Минфином РФ.

Фото: tatneft.ru

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке порядка взимания налога на дополнительный доход (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), вводящий «обратный акциз» для переработчиков сверхвязкой нефти. Благодаря этому маневру «Татнефть» может получить налоговый вычет по НДПИ до 36 млрд рублей.

В долгосрочной перспективе, а именно к 2050 году, «Татнефть» планирует стать углеродно нейтральной. К 2025 году компания хочет снизить выбросы CO2 на 10%, а к 2030 году — на 20%. Уже сейчас «Татнефть» намерена расширить действие экологической программы на дочерние компании, которые занимаются разведкой, добычей, нефтегазопереработкой, шинным бизнесом, энергетикой, розничными продажами.

Дарья Пинегина