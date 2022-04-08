«Развод по-украински»: как «Татнефть» приобрела и потеряла Кременчугский НПЗ
Актив, перешедший «рейдерским путем» от татарстанцев в руки Игоря Коломойского, позволил создать первую украинскую ВИНК
Российские вооруженные силы в начале апреля уничтожили на Украине хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, снабжавшего ВСУ. Предприятие — флагман компании «Укртатнафта» украинского олигарха Игоря Коломойского, долю в которой «Татнефть» утратила еще в 2007 году, а международный арбитраж присудил Киеву выплатить компенсацию в $173 млн. Однако денег в Татарстане так и не получили. В феврале этого года суд США поддержал татарстанских нефтяников в споре, потребовав раскрыть до 18 марта конфиденциальную информацию, чтобы взыскать компенсацию. Однако в марте из-за событий на Украине производство по делу «Татнефти» заморозили. «Реальное время» вспоминает историю появления и потери этого актива татарстанской компанией, чей бизнес-конфликт стал частью политического противостояния России и Украины.
«Брак по расчету» оказался более выгодным для Татарстана
Утром 2 апреля Россия высокоточным оружием уничтожила на Украине хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который, по данным Минобороны, снабжал топливом украинскую группировку войск.
Кременчугский НПЗ имеет длительную историю взаимоотношений с Татарстаном. Все началось в 1994 году с образования украинской нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта», управлявшей крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в стране в Кременчуге мощностью 368 500 баррелей в сутки (58 590 куб. м в сутки) и несколькими автозаправочными станциями.
Брак по расчету оказался совершенно логичным и выгодным делом для всех сторон. При этом Татарстан оказался в более выгодных условиях — ему до какого-то времени принадлежало более половины акций украино-татарской компании. Если быть точным, до горячей фазы конфликта в 2007 году 55,6% принадлежало Казани: 18,3% акций «Укртатнафты» владели структуры, близкие к «Татнефти», Минземимуществу РТ отходили 28,7% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно татарстанской нефтяной компании. Остальной пакет акций был у украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз Украины».
Самый крупный НПЗ на Украине
Счастливый брак по расчету продлился довольно долго как по украинским, так и по российским меркам — почти 10 лет. Но такой лакомый кусок как Кременчугский НПЗ на Полтаве, конечно, не мог не раззадоривать аппетиты сторонних наблюдателей.
Кременчугский НПЗ и в середине 2000-х был самым крупным нефтеперерабатывающим заводом Украины, мощности которого были рассчитаны на работу с высокосернистой нефтью с годовой загрузкой 18,6 млн тонн. Созданием АО «Укртатнафта» и предусматривалось, что именно таким образом можно было бы решить острую проблему поставки сырья на Кременчугский НПЗ. В структуре поставок сырья на завод основной объем (около 90%) традиционно составляла смесь сначала советской, а затем российской нефти. В 2006 году, к примеру, объемы поставок сырья на украинский завод составили 6 442,7 тыс. тонн, из него смесь импортной нефти — 5669,5 тыс. тонн, нефть украинских месторождений — 773,2 тыс. тонн.
Объем переработки нефтяного сырья на технологических мощностях АО «Укртатнафта» в 2007 году составлял 5 632,8 тыс. тонн. Уменьшение объемов переработки по сравнению с предыдущим годом как раз и было обусловлено снижением поставок импортной нефти. За 2007 год выработка АО «Укртатнафта» основных товарных нефтепродуктов составила: бензины — 1 182,9 тыс. тонн, дизельное топливо — 1 658,6 тыс. тонн; мазут — 1 405,5 тыс. тонн; топливо ТС-1 — 332,4 тыс. тонн, базовые и товарные масла — 205,6 тыс. тонн.
На украинский НПЗ нефть поступала по трем магистральным трубопроводам не только с нефтяных месторождений Западной Сибири, но и Поволжья и, частично, с Восточной Украины. Из месторождений Западной Сибири, Татарстана, Казахстана — нефть текла по нефтепроводам Самара — Головашевка — Кременчуг, Самара — Лисичанск — Кременчуг (не считая железнодорожных поставок).
Кременчугский НПЗ занимал и выгодное положение внутри самой Украины, мог использовать развитую сеть железнодорожного и автомобильного транспорта, обеспечивать быструю доставку нефтепродуктов украинским клиентам (до 80% продукции реализовывалось на внутреннем рынке) и отдавать их на экспорт — неподалеку находятся морские порты Севастополя, Феодосии и Одессы.
Оранжевая революция и Игорь Коломойский
Чего не могли предсказать в 1994 году создатели «Укртатнафты», так это двух вещей. Во-первых, случилась «оранжевая революция», и Украина на годы отшатнулась от России, повернувшись в сторону Запада. Почти одновременно ельцинская либеральная Россия сменилась путинской вертикалью.
Во-вторых, татаро-украинский менеджмент Кременчугского НПЗ проворонили тихое «первоначальное накопление капитала» со стороны Игоря Коломойского, которого связывают с президентом Украины Владимиром Зеленским. Днепропетровскому уроженцу Коломойскому с начала 1990-х принадлежала крупнейшая финансово-промышленная группа Украины — «Приват». По сути он был «украинским Борисом Березовским», который, как известно, став оппонентом Владимира Путина, в эмиграции активно финансировал ту самую «оранжевую революцию» деньгами, что характерно, тоже нефтяными. Пока Березовский не разругался с Романом Абрамовичем, он мог оперировать огромными деньгами «Сибнефти» (долю в которой Абрамович потом выкупил у него за 1,2 млрд долларов). В отличие от Березовского, Коломойский, однако, долгое время активно не лез в большую политику, накапливая «жирок».
В 1999—2003 годах структуры «Привата» успели скупить около 40% акций «Укрнафты», контрольный пакет которой все же оставался у правительства Украины. Но компания была преимущественно газоперерабатывающим активом, а не нефтяным, хотя на «Укрнафту» в составе принадлежащего Коломойскому НАК «Нафтогаз Украины» приходилось 75% добычи нефти, эти объемы не шли ни в какое сравнение с кременчугскими.
У «Привата» были свои, пусть и относительно небольшие, НПЗ в западных частях Украины: 74% акций ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» (Львовская область) и 72% акций ОАО «Надворнянский нефтеперерабатывающий завод «Нефтехимик Прикарпатья» (Ивано-Франковская область).
Но на Кременчугском НПЗ глубина переработки нефти была самой высокой в стране — более 70%, он был более современным, модернизированным, а НПЗ «Привата» с советских времен только ветшали.
Кроме того, 90% западноукраинской нефти, которыми мог распоряжаться Коломойский, были трудноизвлекаемыми запасами. Наконец, «Укртатнафта», даже в разгар «оранжевой революции», занимала более трети украинского рынка нефтепродуктов.
Как бензиновый кризис в Киеве и офшоры «Татнефти» дали шанс Коломойскому
Спусковым крючком, впрочем, стала не сама революция, а бензиновый кризис в мае 2005 года, после чего украинский президент приказал срочно создать вертикально-интегрированную нефтяную компанию и передать в нее госпакеты акций трех нефтеперерабатывающих заводов — ЗАО «Укртатнефть» (43%), ОАО «НПК «Галичина» (25%) и ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (26%).
Татарстанцы выразили протест: они напомнили, что «Укртатнефть» (или по-украински «Укртатнафта») является предприятием в форме ЗАО и преимущественное право выкупа ее акций имеют мажоритарные акционеры, а значит, правительство Татарстана.
Однако 8 августа 2007 года правительство Украины постановило, что управление государственными корпоративными правами «Укртатнафты» будет осуществлять Фонд госимущества (ФГИ) и поручило Министерству топлива и энергетики Украины совместно с НАК «Нафтогаз Украины» в месячный срок передать в ФГИ принадлежавшие государству акции ЗАО «Укртатнафта».
Но 4 сентября 2007 года президент Украины Виктор Ющенко своим указом остановил действие этого постановления. В этот момент миноритарный акционер «Укртатнафты» и сделал свой хищный прыжок, внезапно став акционером мажоритарным. Что в точности произошло — стороны обсуждали (и судились по этому поводу) годами. Возможно, отчасти «подставилась» и сама «Татнефть», потому что татарстанская доля «Укртатнафты» оказалась по сути размытой передачей 18,3% акций в «дружественные» ей, как тогда писали, офшоры — швейцарской AmRuz Traiding AG (8,336%) и американской SeaGroup International plc.
Передачу этих акций в офшоры украинская сторона вяло оспаривала, а украинский олигарх этим просто воспользовался. И купленной еще в 2004 году Игорем Коломойским компании «Нафтогаз Украины» — стало в один момент принадлежать 61,3% акций «Укртатнафты».
Реестродержатель «Укртатнафты» по решению районного суда Днепропетровского (напомним, родного города Коломойского — ныне Днепр) в мае 2007 года просто списал 18% офшорных акций со счета АБ «ИНГ Банк Украина», номинального хранителя всех «татарских акций» «Укртатнафты» на счета «Нафтогаз Украины».
Кременчугский НПЗ позволил создать первую украинскую ВИНК
В Татарстане не успели опомниться, как в октябре 2007 года произошел, что называется, и «силовой захват» Кременчугского НПЗ. Группа «Приват» поставила на завод своего командира Павла Овчеренко, сместив прежнего руководителя.
Татарстан назвал захват «рейдерским», а «Татнефть» прекратила снабжать Кременчугский НПЗ нефтью. Нефть заводу отказался поставлять и монопольный оператор российских нефтепроводов «Транснефть», а все переговоры новых командиров «Укртатнафты» с другими российскими нефтяными компаниями о закупке сырья закончились ничем.
Не исключено, что на отказ российских нефтяных компаний, включая «Татнефть», — поставлять на Кременчугский НПЗ сырье — повлияла рука Москвы. Поступок Коломойского в Кремле не оценили. В любом случае, работа Кременчугского НПЗ стала напрямую зависеть от нефтедобывающих активов «Привата», контролировавших основную часть добычи украинской нефти, что лишило его примерно 80% сырья. И это лишь укрепило позиции Коломойского: так как «Укртатнафта» стала целиком зависеть от украинской нефти, которая добывается его же «Укрнафтой», «полностью подконтрольной «Привату» с превалирующим госпакетом акций».
Транспортировка этой нефти на завод шла по системе государственной «Укртранснафты», возглавляемой ставленником «Привата» Александром Лазорко. Весь производимый «Укртатнафтой» нефтепродукт реализовался через 1 600 автозаправок: «Укрнафта», ANP, «Авиас» и других, контролируемых тем же «Приватом» Коломойского.
Так и была, по сути, создана первая вертикально-интегрированная нефтяная компания Украины (ВИНК). И лишь многие годы спустя в Татарстане найдут замену утерянному украинскому активу, построив для «Татнефти» свой НПЗ — «ТАНЕКО» и тем самым создав и у себя вертикально-интегрированную нефтяную компанию.
Как «Татнефть» «разводилась» с Украиной, требуя «алиментов»
Разумеется, такой разрыв отношений не мог не иметь последствий. В 2008 году «Татнефть» обратилась в международный арбитражный суд с иском к Украине сначала на $520 млн. Жаль было потерянных инвестиций. Так, в ЗАО «Укртатнафта» татарстанский нефтяной гигант вложил 863,5 млн рублей, и еще 2 млрд рублей в аффилированные с ней компании Amruz Trading и SeaGroup International. Хотя к тому моменту доля прямого участия «Татнефти» в ЗАО «Укртатнафта» составляла уже 8,61%. В 2012 году сумма требований к Украине выросла до 2,4 млрд рублей. Примерно во столько же оценивал Роман Абрамович долю Бориса Березовского в «Сибнефти» на момент скандального «развода» с ним.
В 2010-е годы у Татарстана еще теплилась надежда на то, что международный суд разберется в конфликте беспристрастно и вынесет приговор в пользу «Татнефти». Тем более что украинский штурвал перехватил тогда пророссийский президент Виктор Янукович. Ведь изначально спор, объясняли «татары» судьям, носил не политический, а хозяйственный характер. Увы, но конфликт между «двумя хозяйствующими субъектами» перерос в «горячую» и очень даже политическую фазу после фактически разрыва отношений России и Украины из-за событий в Крыму и на Донбассе в 2014 году.
Международный арбитраж оказался в нелегком положении. Впрочем, примерно в те же 2010-е годы был довольно показательный пример беспристрастного суда, когда лондонский суд в «деле «Сибнефти» скандально принял сторону не опального российского олигарха Бориса Березовского, а пропутинского олигарха Романа Абрамовича.
Украинцы не хотели отдавать долги
В суде татарстанская компания настаивала на том, что не отказывалась от поставок нефти на Кременчугский НПЗ, а ее к тому вынудили. Игорь Коломойский отказался в полном объеме расплачиваться за поставки татарстанской нефти. «Татнефть» в итоге отгрузила для ПАО «Укртатнафта» более 2,2 тыс. тонн сырой нефти на сумму свыше $1 млрд, из которых украинские бизнесмены оплатили лишь 1,4 тыс. тонны на сумму $652 млн.
Не желая оплачивать остальную часть поставки, доказывали в «Татнефти», и зная о крупном долге «Укртатнафты» перед Татарстаном, Коломойский с партнерами отстранили от управления ПАО «Укртатнафта» российских менеджеров и акционеров. Таким образом, «Татнефти» был причинен ущерб как минимум на сумму в $439 млн. Обращали внимание и на то, что самого Коломойского даже сами украинцы разного политического спектра называли не иначе как «крупнейшим рейдером Украины». Кременчугский НПЗ у нас украли, так верните хотя бы деньги за нефть, которую мы поставили вам на этот украденный завод — такова, если коротко, была позиция татарстанских нефтяников.
Украинцам отдавать Кременчугский НПЗ, конечно, не хотелось, и они давно считали его «своим», пусть Коломойского как «олигарха» и недолюбливали. Тем более что НПЗ этот к 2020 году оказался единственным в полной мере работающим нефтеперерабатывающим заводом. Сократив продажи в 2020 году на 8%, предприятие впервые с 2014 года получило прибыль — 794 млн гривны: выйти из убытков удалось благодаря падению цен на нефть и росту производства битума. К тому же в 2000-х годах, справедливо или нет, украинцы считали Кременчугский НПЗ, как и зависимость от поставок нефти и газа из России в целом, — «рычагом влияния Москвы».
Как и почему Киев опасался победы «Татнефти»
В своем заявлении еще в 2008 году в международный арбитраж представители «Татнефти» отмечали, что хотя «ряд украинских чиновников назвали это поглощение «незаконными рейдерскими действиями» — «Украина не предприняла никаких шагов для восстановления должным образом назначенного руководства Кременчугского НПЗ и защиты инвестиций «Татнефти». Несмотря на то, что представляла интересы татарстанских нефтяников известная американская, а впоследствии международная, юридическая компания Cleary Gottlieb (с оборотом более $1 млрд), это «Татнефти» не помогло: контроль над заводом установила группа «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, тогда как доля «Татнефти» свелась почти к нулю. Доля в 56,8% «Укртатнафты» оказалась во владении подконтрольных «Привату» компаний «Корсан» (48,2%) и «Вилорис» (8,61%).
С тех самых пор, то есть вот уже почти 15 лет подряд, татарстанская компания безуспешно пыталась вернуть через суд контроль над украинским НПЗ. И хотя вероятность возвращения хотя бы части этого пирога после известных событий 2014 года стала стремиться к нулю, какие-то шаги можно было бы назвать даже успешными.
К примеру, в августе 2014 года, когда противостояние России и Украины на международной арене накалилось, казалось бы до предела, и Евросоюз наряду с США встал на сторону Киева — ОАО «Татнефть» умудрилась в международном арбитраже отсудить у Украины $100 млн из $2,4 млрд, которые требовала в качестве компенсации за захват Кременчугского НПЗ (по тому самому иску 2008 года).
Причем власти Украины забили тревогу еще за год до решения суда, при премьер-министре Николае Азарове, благоволившем татарам. А при новой власти Петра Порошенко украинцы и вовсе опасались, что суд «признает ответственность Украины за утрату ОАО «Татнефть» прямых и непрямых акций АО «Укртатнафта». Также есть риск относительно требований по неоплаченным поставкам нефти», писали в СМИ. Правда, украинской защите все же удалось отбить «претензии «Татнефти» в части компенсации стоимости товарных остатков на НПЗ на момент захвата, а также существенно скорректировать оценочную стоимость татарского пакета акций.
Впрочем, уже тогда эксперты и наблюдатели отнеслись к практическому воплощению этого шага скептически, отметив, что Киев, вероятно, откажется исполнять судебное решение. И призывали «Татнефть» выждать, ведь предприятие было захвачено группой «Приват» Игоря Коломойского, который после 2013 года стал резко терять свое влияние на принятие решений украинскими властями. В 2014 году он поссорился сначала с радикалами, а в следующем 2015 году и со всей киевской администрацией, когда обострился конфликт Коломойского с президентом Украины Петром Порошенко: в принадлежащем олигарху «Приватбанке» были заблокированы счета предприятий, принадлежащих Порошенко, на сумму около $50 млн.
В марте 2015 года Порошенко подписал указ об отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, которым он успел на тот момент стать, после чего бизнесмен заявил «об уходе из политики». А через год его «ПриватБанк» был национализирован.
Команда Коломойского наломала дров — переработка нефти на «Укртатнафте» упала к 2013 году более чем вдвое — с 6 млн до 2,5 млн тонн в год. Часть украинцев считала, что инвестиционные обязательства, принятые при создании «Укртатнафты» в 1994 году, россияне не выполнили. По их мнению, не могла похвастать «Татнефть» и особыми инвестициями в НПЗ — «ни одной масштабной установки при них построено так и не было», пусть и с переданным Украине добывающим предприятием в Татарстане «работа также не заладилась», писали в газетах.
Тем более, как считали украинцы, Кременчугский НПЗ и «Укртатнафта» до «рейдерского захвата» могли помогать «топливом и финансами Черноморскому флоту РФ в Крыму» — экспроприация «Укртатнафты» «автоматически вынудила Кремль искать новые источники финансирования».
После вхождения Крыма в состав России, когда противостояние «Татнефти» с Игорем Коломойским вышло автоматически на политический уровень, в начале 2016 года уже Татарстан подал в международный арибитраж (находится в Париже) иск к Украине, обвинив ее в нарушении условий «Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», подписанного между правительствами Украины и России в 1998 году, и потребовав $300 млн.
Как «Татнефть» лишала Коломойского виллы
В марте 2016 года «Татнефть» подала иск в Высокий суд Лондона, потребовав возмещения $334,1 млн за поставки на Кременчугский НПЗ. Суд, приняв иск, на следующий же день принял решение о заморозке активов Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова стоимостью $340 млн, включая и французскую виллу украинского олигарха, которую суд арестовал. Это было в апреле 2016 года, а в мае Игорь Коломойский пошел в атаку на Москву: две украинские компании — «Укрнафта» и «Стабил» (Stabil) — обратились в Постоянную палату третейского суда (ППТС), расположенную в Гааге, с требованием компенсировать их потери от инвестиций в активы, которые, по их мнению, незаконно экспроприированы Россией, речь шла о сети автозаправок, которые были потеряны в Крыму.
Уже через полгода лондонский суд снял арест с активов украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, наложенный в рамках рассмотрения иска компании «Татнефть». А сам иск российской «Татнефти» к украинским бизнесменам лондонский суд отклонил «в связи с отсутствием реальных шансов на успех».
Тем временем Апелляционный суд Парижа 18 октября 2016 года начал рассмотрение по существу апелляционной жалобы Украины на решение международного арбитража, который обязал Украину «выплатить «Татнефти» компенсацию в размере $112 млн плюс проценты». Почти одновременно «Татнефть» еще раз попытала удачу в Лондоне — и успешно оспорила в апелляции решение Высокого суда Лондона, впоследствии подав новый иск на $294 млн к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову — на этот раз за ущерб, причиненный при поставках нефти «Укртатнафте» в 2009 году. Но Лондон отклонил иск «Татнефти» в начале 2021 года — сославшись на истекший срок давности.
Украинская сторона была уверена, к слову, что если бы лондонский суд и конфисковал активы Коломойского, то перешли бы они в итоге не «Татнефти» или Татарстану, а в собственность украинского государственного «ПриватБанка»: якобы такого решения добивались западные партнеры финансового учреждения, которым банк задолжал крупные суммы. Впрочем, ни победы, ни проигрыши в лондонском или парижском судах вовсе не сулили каких-либо практических результатов, а несли скорее репутационный характер, говорили многие наблюдатели.
«Татнефть» купила санаторий Коломойского в Крыму
При этом «Татнефть» наносила чувствительные удары по репутации украинского олигарха не только в судах. К примеру, после того, как российские власти начали распродажу имущества Игоря Коломойского в Крыму, одним из первых ушел с молотка ранее принадлежавший ему санаторий «Форос» — его приобрела в начале 2016 года за 1,2 млрд рублей (около $20 млн) Федерация профсоюзов Татарстана, но уже через несколько месяцев стало известно, что конечным покупателем оказалась «Татнефть».
Сейчас подрядчики «Татнефти» строят в Форосе детский оздоровительный центр — лагерь «Ак Барс». Кроме того у татарстанских нефтяников в Крыму действует сеть АЗС из десяти заправок.
Позиции Игоря Коломойского был нанесен еще один репутационный удар. Причем со стороны Соединенных Штатов: 19 мая 2020 года Игорь Коломойский стал фигурантом уголовных дел в США, он был под следствием федерального суда по делу об отмывании денег на территории этой страны. А почти год спустя, 5 марта 2021 года, США объявили о санкциях в отношении Игоря Коломойского в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской областной администрации в 2014—2015 годах.
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