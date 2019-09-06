Как «Татнефть» праздновала День нефтяника в Альметьевске

Визит Минниханова, шумные торжества и грандиозный рок-концерт

В последний день лета в Нефтеграде широко отмечали День работников нефтяной и газовой промышленности. Этот праздник традиционно ждут и любят альметьевцы, ведь каждый к нему всегда приурочивают самые яркие сюрпризы. Не стал исключением и этот год.

Рустам Минниханов: «Безусловный лидер отрасли в республике — «Татнефть»

В официальных торжествах участвовали первые лица республики и отрасли: президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, помощник президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, руководитель исполкома АМР Тимур Нагуманов. Гостями праздника стали казахстанские нефтяники: делегация национальной компании «КазМунайГаз». По традиции, на празднике прошла церемония награждения передовиков производства: около 30 человек получили федеральные, республиканские и корпоративные награды.

В своей приветственной речи Рустам Нургалиевич отметил, что Татарстан уже более 75 лет является одним из основных нефтедобывающих регионов России, кузницей кадров, инновационным центром разработки и внедрения уникальных технологий. Безусловный лидер, локомотив отрасли в республике — компания «Татнефть».

«Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений нефтяников и газовиков был создан мощный потенциал развития нефтегазовой промышленности. От вашей повседневной работы зависит стабильное развитие многих отраслей экономики, энергобезопасность и благополучие России», — подчеркнул Президент РТ.

Наиль Маганов: «Человек важнее любых технологий»

Наиль Маганов поблагодарил работников отрасли за ответственность и добросовестность: «Новые поколения нефтяников, сохраняя верность традициям первопроходцев и преумножая их опыт, решают сегодня амбициозные задачи по увеличению объемов добычи нефти, переработки, цифровизации производства», — сказал он.

Он напомнил о двух ярких событиях этого года — на комплексе «ТАНЕКО» в начале года запустили производство автомобильного бензина Евро‑6, а буквально на днях запустили установку ЭЛОУ-АВТ‑6. Это позволит практически половину всей добываемой нефти перерабатывать в республике.

Наиль Ульфатович подчеркнул, что своей первоочередной задачей «Татнефть» считает создание условий для благополучной и счастливой жизни людей. «Человек важнее любых технологий», — заявил генеральный директор.

Большая семья «Татнефти»

Начали праздник с театрализованного представления, в котором приняли участие 700 человек: певцов, танцоров, драматических актеров и спортсменов. Задействовали сразу всё: и огромные экраны, на которых показывали трогательный фильм о преемственности поколений в семьях нефтяников, и сцену, и площадь перед трибунами.

Лейтмотив семьи «Татнефти» стал главной темой праздника и красной нитью прошел через все события этого дня. В Альметьевске традиционно сильны семейные династии нефтяников, весь город живет этой индустрией и видит свое будущее только в тесном переплетении с этими традициями.

Праздничный парад, как всегда, открыли духовой оркестр, передовики производства и кадровый резерв компании. За ними прошла раритетная и самая современная техника, а потом было традиционное шествие колонн предприятий. Его открыло созданное в этом году подразделение компании — «Татнефть — Добыча». Каждое подразделение приготовило мини-шоу на радость публике: в «Татнефти» традиционно сильны не только профессиональные компетенции, но и творческие способности.

Торжественную часть праздника завершил гимн «Татнефти», который исполнил Ренат Ибрагимов. Подпевала ему вся многотысячная аудитория: «Татнефть — для нас одна семья…»

Зрелищно и зажигательно

Улица Гагарина превратилась в зону уличной активности под названием «Вверх, ближе к облакам!» и эко-площадку.

Развлекали жителей и гостей города канатоходцы, гимнасты на каучуковых шестах, воспитанники Альметьевского уличного театра «Легкие крылья», испанский уличный оркестр «Always Drinking Marching Band» и другие артисты, создававшие настоящее карнавальные уличные спектакли.

Можно было и поучаствовать в мастер­классах по различным направлениям. Пожалуй, самым популярным среди детворы был мастер-класс по игре на африканских барабанах джембе. Не остались в стороне и взрослые: на джембе поиграли даже Рустам Минниханов и Наиль Маганов.

Праздничный рок-н-ролл: Маргулис, «Мураками», Сукачев и «Чайф»

Большой праздничный день в нефтеграде продолжился концертами на любой возраст и вкус. Особенно порадовала жителей города рок-программа: в Альметьевск приехало целое созвездие матёрых рокеров, легенд российской музыки.

Главные звезды вечера выступали на сцене перед ДК «Нефтьче»: на подогрев выпустили Диляру Вагапову с группой «Мураками». Она зажигала публику:

«Слышала, что Альметьевск — это тот город, в котором еще живет рок-н-ролл. Рок-н-рольщики, просыпайтесь!»

Рок-н-ролльщики проснулись, и тут на сцену поднялся великий блюзмен российской сцены Евгений Маргулис — экс-участник «Машины времени». «Последний раз я был у вас лет 20 назад. Как качественно все поменялось! Да здравствует нефть!» — восхитился он.

Маргулиса сменила группа «Чайф», которая выдала самые известные свои хиты, к восторгу публики. И, наконец, Гарик Сукачев поддержал драйв: в его небольшой концерт уместились и шансон, и гаражный панк, и знаменитые «Моя бабушка курит трубку» и «А я милого узнаю по походке».

Анонсированный салют состоялся на 20 минут позже запланированного, но никто из-за этого не расстроился. Во-первых, все были под впечатлением грандиозного концерта, а во‑вторых, сам салют оказался еще масштабнее и краше, чем обычно.

«Татнефть» снова подарила своему городу большой и яркий праздник, зарядивший альметьевцев гордостью и уверенностью: мы всё делаем правильно. Нас ждет большое будущее.

Партнерский материал

Фотографии предоставлены пресс-службой компаниеи «Татнефть»

