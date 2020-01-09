Корпоративная прозрачность и вектор устойчивого развития компании «Татнефть»

Компания заинтересована в сотрудничестве с международными корпорациями в области защиты окружающей среды

Фото: Султан Исхаков, ИА «Татар-информ»

«Татнефть» прокомментировала лидерство в российском рейтинге корпоративной прозрачности. Речь зашла также о присоединении компании к Глобальному договору ООН о совместном достижении мировыми предприятиями целей устойчивого развития во благо всего общества. Подробности в материале «Реального времени».

«Татнефть» — лидер корпоративной прозрачности

— Начиная подводить итоги года, хочется сказать, что «Татнефть» продолжает демонстрировать уверенный рост. Наша Стратегия-2030 ставит честолюбивые цели, и для окружения компании, для акционеров и инвесторов важно понимать внутренние процессы. Имеем ли мы достаточное количество ресурсов, какие корпоративные механизмы внутреннего контроля и управления рисками мы используем. Это и есть то, что называется корпоративной прозрачностью. Наш совет директоров во главе с Р.Н. Миннихановым, правление компании уделяют этому вопросу огромное внимание. Мы подтверждаем, что компания открыта и публична. Признание лидером корпоративной прозрачности важно с точки зрения оценки стоимости компании, — рассказал заместитель генерального директора — директор департамента ПАО «Татнефть» в г. Казани Дамир Мухаметшин.

— Уровень прозрачности влияет на деловую репутацию компании и на стоимость ее ценных бумаг. Чем более полно компания предоставляет информацию, тем объективнее будет оценка ее деятельности заинтересованными сторонами. Первое место среди крупных частных компаний в российском рейтинге корпоративной прозрачности — высокая оценка, — дала комментарий корпоративный консультант генерального директора ПАО «Татнефть» Наталья Дорпеко.

Чем более полно компания предоставляет информацию, тем объективнее будет оценка ее деятельности заинтересованными сторонами.

Рейтинг формирует Российская сеть по интегрированной отчетности, входящая в инфраструктуру Международного совета по интегрированной отчетности (МСИО). В целом МСИО охватывает 14 стран — Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Испанию, Россию, Голландию, Швейцарию, США, Турцию, Францию, ЮАР, Японию. Цель рейтинга — исследование уровня раскрытия информации и совершенствование механизмов повышения корпоративной прозрачности.

— При формировании рейтинга оценивается раскрытие всей значимой информации — по стратегии и бизнес-модели, планам и ключевым показателям результативности, включая устойчивое развитие и т.д. — большой объем показателей. В целом исследование отражает как сильные стороны, так и области, в которых компаниям необходимо совершенствоваться. Результаты исследования демонстрируют готовность бизнеса улучшать механизмы раскрытия информации, — пояснила Наталья Дорпеко.

В выборку исследования прозрачности входят российские компании из рейтинга «Эксперт-600», а также публичные компании с листингом на Московской и зарубежных биржах (LSE, NYSE, NASDAQ HKEX, Euronext NV, Deutsche Bоrse Group), системообразующие организации Российской Федерации, государственные корпорации и управляемые ими общества с выручкой не ниже 3 млрд рублей. В этом году исследовались 1200 компаний, в том числе из нефтегазовой отрасли. Помимо «Татнефти», в список вошли ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и другие.

«Татнефть» — лидер ряда рейтингов

Также на пресс-конференции зашла речь о других номинациях «Татнефти».

— В 2019 году «Татнефть» вошла в топ-10 авторитетного рейтинга открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности, формируемого «Всемирным фондом дикой природы» (WWF), и отмечена номинацией «За самое активное продвижение в рейтинге». В рейтинге оценивались энергетические компании России, на долю которых приходится 90% нефте- и газодобычи, а также большая часть транспортировки всех углеводородов на территории страны. Кроме того, в рейтинге «Интерфакс-ЭРА» прозрачность раскрытия экологических показателей компании «Татнефть» оценена в 99,9%, то есть и здесь мы одна из самых открытых компаний, — рассказал Дамир Мухаметшин.

— Экологическая ответственность относится к значимым приоритетам компании, — дополнила Наталья Дорпеко. — При принятии решений по бизнес-проектам и в текущей деятельности компания проводит оценку своего воздействия на окружающую среду, реализует целевые природоохранные мероприятия. В сентябре 2019 года совет директоров утвердил новую политику в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата. Документ учитывает передовые международные стандарты. Назначен независимый директор, курирующий это направление от совета директоров компании, — Ласло Гереч. Господин Гереч обладает соответствующим опытом и компетенциями. Важно отметить, что компания учитывает в своей деятельности проблему изменения климата и ставит задачи по снижению углеродного следа.

В 2019 году «Татнефть» вошла в топ-10 авторитетного рейтинга открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности, формируемого «Всемирным фондом дикой природы» (WWF), и отмечена номинацией «За самое активное продвижение в рейтинге».

— Мы осознаем всю свою ответственность за влияние на окружающую среду. Утверждена стратегия развития компании до 2030 года, в нее включены проекты по экологии и защите окружающей среды. Мы родились здесь и живем, здесь мы получили путевку в жизнь и видим будущее наших детей, и для нас очень важно, каким воздухом мы дышим и какую воду мы пьем, — подчеркнул Дамир Мухаметшин.

«Татнефть» завершает уже четвертую по счету экологическую программу, которая была рассчитана на 5 лет. Объявлено, что в следующем году компания представит новую экологическую программу.

— «Татнефть» в целом большое внимание уделяет раскрытию всех общественно значимых аспектов своей деятельности. Это дает возможность оценивать уровень социальной ответственности компании. В декабре опубликованы итоги рейтинга AK&M социальной эффективности крупнейших российских компаний. «Татнефть» — на первом месте в номинации «Самая социально эффективная компания в нефтегазовой отрасли». Критериями оценки были объем фонда зарплаты и фонда выплат социального характера, налоговые платежи, расходы на социальные программы, финансирование социальной сферы регионов и благотворительность, а также объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, затраты на охрану окружающей среды, — отметила Дорпеко.

Участие в Глобальном договоре ООН

В декабре «Татнефть» официально получила статус участника Глобального договора ООН. Ранее инициатива правления «Татнефти» по присоединению к Глобальному договору ООН была поддержана советом директоров компании. В будущем компания намерена быть не просто участником, а одним из лидеров в прогрессе устойчивого развития. О том, что это значит, в ходе пресс-конференции рассказали представители компании.

— Статус участника предполагает, что компания разделяет и интегрирует в свою бизнес-модель 17 Целей устойчивого развития, принятых ООН в 2015 году на период до 2030 года, достигает определенного прогресса в их реализации. В будущем компания намерена присоединиться к одной из платформ Глобального договора ООН. Об этом мы будем информировать СМИ, — пояснила Наталья Дорпеко.

Глобальный договор — это международная инициатива ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, призванная трансформировать бизнес в пользу общества, природы и будущего планеты и мобилизовать глобальное движение ответственных компаний-лидеров.

— Платформы действий ООН — многосекторальные партнерства с участием различных заинтересованных сторон для решения сложных проблем достижения целей устойчивого развития. Это постановка четких и привязанных к конкретным срокам задач, — продолжила Дорпеко. — Например, это актуальные для отрасли проекты по снижению углеродного следа. Объединение усилий международных отраслевых компаний, научно-исследовательских и образовательных центров для совместной разработки соответствующих технологий, которые могут быть применены во благо прогресса в решении этой цели. Такие платформы — это огромный потенциал по обмену опытом, который ведет к реальному решению проблем. Статус лидера Глобального договора, к которому компания «Татнефть» стремится, предполагает участие как минимум в двух платформах ООН, — заключила спикер.

— Присоединиться в статусе участника к Глобальному договору ООН — высокая ответственность. Надо подтвердить, что компания не только разделяет принципы корпоративной ответственности и цели устойчивого развития, но и обладает твердым намерением и потенциалом в их достижении, — отметил Дамир Мухаметшин.