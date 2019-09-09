«Девон-Кредит» начал процесс интеграции с банковской группой «Зенит»

Акционерный банк «Девон-Кредит», контролируемый «Татнефтью», лишился лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, говорится в сообщении банка на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

ЦБ РФ аннулировал сегодня эти лицензии по заявлению самого банка «Девон-Кредит», указывается в сообщении. В настоящее время банк продолжает работать на основании лицензий на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц от 21.08.2015) и лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (от 21.08.2015).

Аннулирование лицензий участника профессионального рынка ценных бумаг у альметьевского банка «Девон-Кредит» связано с его интеграцией с банковской группой «Зенит». Напомним, что в группу «Зенит» войдут пять банков: банк «Зенит», «Липецккомбанк», «Спиритбанк», банк «Зенит Сочи» и банк «Девон-Кредит». Программа интеграции предполагает, что к концу этого года первыми войдут банк «Девон-Кредит» и «Липецккомбанк», а в мае 2020 году к ним присоединятся банк «Зенит Сочи» и «Спиритбанк».

Председатель правления «Зенита» Олег Машталяр сообщал, что к концу 2019 года альметьевский банк «Девон-Кредит», «Липецккомбанк», «Зенит Сочи» и «Спиритбанк» (Тульская область), а также сам московский банк будут работать по одной лицензии.

«Мы будем в течение двух лет — 2018 и 2019 год — объединять все банки на одну лицензию», — говорил он. «Девон-Кредит» занимает прочное положение в Татарстане и является лидером Группы «Зенит» по реализации розничных продуктов. В прошлом году банк увеличил кредитный портфель почти на 90% и завершает процесс перехода на модель активных продаж.

