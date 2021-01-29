В борьбе за «22 кнопку» в Альметьевске «Татмедиа» может потерять здание

Коллектив филиала агентства могут попросить «на выход» — из-за стройки Органного центра, который спонсирует «Татнефть»

Фото: скриншот видео "Альметьевск ТВ"

Конкурентная борьба за право вещания на "22 кнопке» в Альметьевске получила любопытное развитие. Как стало известно «Реальному времени», уже весной местный филиал «Татмедиа» может потерять здание из-за строительства Органного центра, который финансирует соперник агентства в телевизионном конкурсе Роскомнадзора — ПАО «Татнефть». Глава альметьевской телекомпании «Луч», чьи интересы лоббируют нефтяники, подтвердил нашему изданию намерение побороться за место под солнцем. Вячеслав Муравцев выдвинул в пользу своего телеканала сразу несколько аргументов. Во-первых, содействие властей Альметьевска. Во-вторых, поддержку со стороны основателей — «Татнефти». В-третьих, высокие рейтинги местного телеканала.



ТК «Луч» заручился поддержкой властей Альметьевска

— Естественно, телеканал «Луч» будет участвовать в борьбе за «22-ю» кнопку мультиплекса! Мы письмо от главы Альметьевска уже получили, что они нас поддержали, — рассказал «Реальному времени» директор ООО «Телекомпания «Луч» (г. Альметьевск) Вячеслав Муравцев.

На прямой вопрос, будут ли альметьевские власти поддерживать борьбу «Луча» в рамках федерального конкурса по выбору муниципальных обязательных общедоступных телеканалов, который ориентировочно в марте проведет Роскомнадзор, Муравцев ответил утвердительно. Но дело даже вовсе не в поддержке телеканала исполкомом Альметьевска и Альметьевского района, заявил он.

«Альметьевск ТВ» занимает здание «на птичьих правах»

— Мы, во-первых, и в техническом плане все можем на должном уровне сделать, и по оптике соединение у нас есть. Тем более, у нас свое здание, а «Альметьевск ТВ» же находится в здании «на птичьих правах». То есть, в любой момент, когда начнут строить Органный центр, филиал «Татмедиа» могут попросить с этого здания съехать. А стройка уже этой весной начнется! — уверенно заявил он.

Действительно, новости о том, что в Альметьевске должны вот-вот построить симфонический киноконцертный зал с органом, курсируют еще с конца 2019 года. Любопытно, что строит его «Татнефть», которая неформально активно поддерживает телеканал «Луч» в борьбе с республиканским «Татмедиа».



«Реальное время» обратилось к генеральному директору АО «Татмедиа» Шамилю Садыкову с просьбой прояснить судьбу здания. Комментарий будет опубликован по получении.

Альметьевский филиал агентства в городе нефтяников расположен по адресу ул.Ленина,98, 2-ой подъезд — то есть, фактически, арендует часть помещений ДК «Нефтьче». Об этом в своем «Инстаграме» заявила сама «Татнефть» в декабре 2019 года. Тогда стало известно, что реновация этого социально-культурного проекта была поддержана на уровне министерства культуры РФ, и из федерального бюджета на это будет выделено — дополнительно к деньгам нефтяников — 414 млн рублей. Произойдет это в рамках исполнения распоряжения экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое устанавливает выделение в 2020–2022 годах 3,5 млрд рублей из средств федерального бюджета субъектам России на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры.



Изначально предполагалось, что стройка начнется в 2022 году, так как именно на этот год планировалось выделение федеральных 414 млн рублей. Сообщалось, что будет оборудован пристрой как раз к зданию Дворца культуры «Нефтьче». По документам, здание должно быть введено в эксплуатацию в 2023 году, площадь объекта составит 7527,72 кв. м. (затем площадь сократили до 6,2 тыс.кв.м.). Однако год об этом ничего не было слышно — возможно, из-за того, что все карты смешала пандемия коронавируса.

Финансирование от федералов выросло до полумиллиарда рублей

Менее месяца назад, в конце декабря 2020 года, об Органном центре вновь заговорили в СМИ. Оказалось, федералы успели переверстать прежнюю программу, а новый глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении 4,6 млрд рублей на модернизацию 22 культурных учреждений России — деньги пойдут в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».



В итоге выросла и федеральная поддержка альметьевского Органного центра, федералы готовы выделить уже полмиллиарда рублей (в 2022 году — 202,775 млн, в 2023-м — 297,225 млн). При этом ряд музыкальных деятелей РТ говорили, что ДК «Нефтьче» не подходит для исполнения классической музыки — то есть, не исключено, что его вообще придется перестраивать. В паблике «Альметьевск Live» в прошлом году также появлялась информация о том, что проект «пристройки Органного зала к ДК «Нефтьче» уже согласован и скоро начнется строительство».

«Татнефть» — это же наши родители, практически»

Вячеслав Муравцев также подтвердил, что в борьбе за «22-ю кнопку» «Луч» поддержит ПАО «Татнефть».

— Смотрите, тут же любая телекомпания сегодня в данный момент, особенно местная, должна быть ведомственная или чья-то. Потому что на те деньги, которые мы сейчас зарабатываем, выжить невозможно: рынок, вы же видели, как упал. Сильно провалился! А «Татнефть» — это же практически наши родители, которые в 1991 году нас организовали, помогли. С помощью нефтяников наша телекомпания и появилась на свет. Нефтяники были инициаторами создания местного телеканала. «Луч» — это детище «Татнефти», этому бренду уже 30 лет, и сколько поколений альметьевцев смотрит наш телеканал, — объяснил он преимущества «Луча» перед проектом «Татмедиа».

«Татарстан 24» в Альметьевске — вообще 1,3% смотрят!»

Еще одним плюсом глава телекомпании «Луч» Вячеслав Муравцев назвал рейтинги, по которым местные «бьют» регионалов. Осенью прошлого года «Луч», взяв для исследования четыре телеканала, работающих в Альметьевске — «Татарстан 24», «Луч», «ТНВ» и «Эфир» — подсчитал уровень телесмотрения каждого. Выяснилось, что «по уровню телесмотрения в 19-часовых новостях телеканал «Луч» даже «ТНВ» перебивает».

— «Татарстан 24» в Альметьевске — вообще 1,3% смотрят! И у «Эфира» тоже очень немного зрителей, — рассказал «Реальному времени» директор телекомпании «Луч».