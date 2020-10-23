Совет директоров «Татнефти» обсудит работу с непрофильными активами и обеспечение здорового образа жизни

ПАО «Татнефть» на заседании совета директоров, которое состоится 28 октября, обсудит работу с непрофильными активами и обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Об этом говорится на сайте раскрытия информации.



Также на повестке дня будут следующие вопросы: итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2020 года и утверждение бюджета на ноябрь, динамика спроса и меры по восстановлению доходов оптовой и розничной реализации нефти и нефтепродуктов, одобрение заключенного допсоглашения к договору субординированного займа между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ПАО «Банк «ЗЕНИТ».

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Ранее первый заместитель гендиректора по разведке и добыче нефти и газа «Татнефти» Халимов Рустам сообщил, что 20 лицензионных участков «Танефти» могут быть переведены на режим налога на дополнительный доход (НДД).

