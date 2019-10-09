Лениногорск на один день стал музейной столицей Татарстана

На научно-практическом семинаре в Лениногорске музейным работникам Татарстана рассказали о том, как выигрывать гранты

В Лениногорске прошел Республиканский научно-практический семинар «Актуальные вопросы деятельности музеев Татарстана». Такие встречи для музейных работников проводятся регулярно, и на этот раз она была посвящена проектной и грантовой деятельности музеев. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Где деньги

Семинар организовали Национальный музей РТ при поддержке Министерства культуры РТ, администрация Лениногорского района РТ, НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» и Ассоциация музеев Татарстана.

Целью мероприятия было рассказать представителям музейного сообщества республики о том, какие сегодня существуют возможности получить гранты и как правильно заниматься фандрайзингом. Не секрет, что дополнительные источники финансирования для большинства музеев республики нужны как воздух. Но чтобы их найти, нужно, во-первых, знать обо всех возможностях, а во-вторых, понимать, на что конкретно просить деньги.

А возможности есть: благотворительные организации, государственные и коммерческие структуры, частные лица выступают в роли грантодателей. Но используют этот потенциал единицы. Во многом это связано с тем, что музеи не справляются с разработкой глобальной концепции.

Семинар организовали Национальный музей РТ при поддержке Министерства культуры РТ, администрация Лениногорского района РТ, НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» и Ассоциация музеев Татарстана

Гульчачак Назипова: «Нам нужно умудриться совместить насущное и интересный проект»



Гульчачак Назипова, генеральный директор Национального музея Республики Татарстан, в деловой части семинара озвучила серьезную проблему: большинство проектов, которые наши музеи пытаются заявить на гранты, направлены прежде всего на то, чтоб улучшить материально-техническую оснащенность.

«Но это не проекты, — сказала Гульчачак Рахимзяновна, — а наша повседневная деятельность. Конечно, директору, у которого нет фондохранилища, которому негде встретить посетителей, прежде всего будут важны эти показатели. Но нам нужно умудриться совместить и насущное, и интересный проект. Мы должны четко понимать, на что именно нам нужны средства».

Директор национального музея адресовала в зал вопрос о том, у кого из собравшихся есть программа развития музея. В ответ были подняты три руки.

«Видите? Нас тут несколько десятков человек, и всего три концепции есть! Начинать надо с этого. Прежде всего мы должны знать, для чего нам это нужно. От вас нужно всего-то 6-7 страниц в виде презентации».

Назипова пообещала посвятить следующий семинар тому, как составляются шорт-листы и бизнес-план проекта, подающегося на грант. Она обратила внимание собравшихся на то, что в последние годы музеям республики предоставлено очень много грантовых возможностей. Но чтобы подать заявку, нужно четко обозначить концепцию проекта и обосновать ее социальную значимость.

Гульчачак Назипова озвучила серьезную проблему: большинство проектов, которые наши музеи пытаются заявить на гранты, направлены прежде всего на то, чтоб улучшить материально-техническую оснащенность

Нацпроект «Культура»

Дилия Хайрутдинова, начальник отдела сводного анализа и мониторинга реализации культурной политики Министерства культуры РТ, рассказала о возможностях, которые предоставляет музеям республики нацпроект «Культура». Ответственная работа по его реализации в республике поручена Гульчачак Назиповой совместно с Минкультом.

Хайрутдинова рассказала, что на реализацию трех региональных проектов — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» — на 2019 год предусмотрено финансирование в размере более 74 миллионов рублей. Музеи могут поучаствовать в проекте «Творческие люди»: до 2024 года по нему предполагается профинансировать не менее 8 заявок. В 2019 году такой грант на 2 млн 406 тысяч рублей уже получил проект «Мастеровой двор Елабуги», который реализован Елабужским государственным музеем-заповедником и стал визитной карточкой Спасской ярмарки.

Еще в рамках нацпроекта «Культура» запланированы 12 выставочных проектов музеев, и в этом году уже состоялись два из них: передвижная выставка «Великий шелковый путь» и выставка «Я числюсь по России: Петербург — Царское Село — Казань».

Проект «Цифровая культура» подразумевает создание мультимедиагидов по музейным экспозициям и выставочным проектам, и по этому проекту тоже ждут заявок от музеев республики.

Дилия Хайрутдинова рассказала о возможностях, которые предоставляет музеям республики нацпроект «Культура»

Благотворительные фонды, краудфандинг и другие уникальные возможности



Людмила Аглиуллина, заведующая отделом научно-методической работы Национального музея Республики Татарстан, рассказала о возможностях, которые можно получить в частных и коммерческих благотворительных фондах (например, в фонде Владимира Потанина). Оказалось, что проектов, по которым можно заявиться, — десятки.

Рафаил Махмутшин из благотворительного фонда «Татнефть» тоже представил свои проекты и подчеркнул, что для заявки не нужно многостраничного документа с подробным описанием того, что музей хочет закупить на деньги гранта. Важно показать внятную и четкую концепцию, подкрепленную социальными аргументами. Он подробно разобрал некоторые ошибки, которые встречает в заявках на гранты.

Гульчачак Назипова подчеркивала, что для подачи заявки на грант каждый музей может найти возможности, но для этого нужно хорошо поработать. Национальный музей РТ как ведущий музейный центр Татарстана предлагает свою помощь: обещает курировать разработку концепций и подсказывать, как правильно строить работу с грантодателями.

А на случай, если под гранты деятельность не подпадает, Ольга Ананьева из «РЦ СО НКО Вертрикаль» посоветовала обратиться к краудфандингу: этот вид частного финансирования подразумевает сбор средств на интернет-платформах. Для многих в зале это слово стало пополнением вокабуляра, но некоторые сотрудники музеев заинтересовались этой возможностью.

Людмила Аглиуллина рассказала о возможностях, которые можно получить в частных и коммерческих благотворительных фондах. Оказалось, что проектов, по которым можно заявиться, — десятки.

Удачные примеры

На семинаре выступили и представители тех немногих музеев республики, которые активно участвуют в проектной и грантовой деятельности и добиваются в этом серьезных успехов.

Например, Ирина Завьялова, заведующая казанским Музеем Е.А. Боратынского, рассказала о своих проектах: в 2011 году грант от фонда Владимира Потанина получил проект экспедиции «Белый путь», и совсем недавно на средства «Татнефти» был реализован музейно-ландшафтный проект «Цветущая Боратынка» с чайной верандой в музейном саду. Ирина Васильевна подробно рассказывала о том, как музей разрабатывал концепции, которые покорили сердца грантодателей.

Флюра Мурзаханова, директор Регионального музея истории Закамья и г. Нурлат, стала единственной представительницей региональных музеев, которая рассказала на семинаре о своих успехах. Например, в 2018 году здесь выиграли грант на обеспечение доступности экспозиции для людей с ограниченными физическими возможностями (вот она, социальная значимость проекта!).

Флюра Мурзаханова стала единственной представительницей региональных музеев, которая рассказала на семинаре о своих успехах

Неофициальная часть: три музея Лениногорска

После того как завершилась деловая программа семинара, представители музеев со всей республики поехали перенимать опыт лениногорских коллег. В Лениногорске три музея, два из которых — Музей нефти ПАО «Татнефть» и Музей нефти под открытым небом в Шугурово — уникальны.

Музей нефти ПАО «Татнефть» — торжество мультимедийности. Экспозиция здесь очень внушительная: и рабочий макет нефтедобывающей установки, и множество многофункциональных экранов, и исторические фотографии, и книга памяти, и много-много других уникальных экспонатов. Здесь подробнейшим образом рассказывается о том, откуда берется нефть и как человек ее покоряет. Это первый музей нефти в стране, он открылся в 1968 году здесь, на родине татарстанской нефти: именно под Лениногорском находится легендарная скважина №3, которая дала начало Ромашкинскому месторождению.

Музей нефти в Шугурово — совсем другая экспозиция. В конце XIX века здесь добывали битум, и до сих пор можно пройти в старую шахту. Под открытым небом стоит воссозданная деревянная вышка, в ангаре собраны уникальные артефакты, иллюстрирующие процесс добычи битумного сырья до революции. Это уникальный музей, экспозиции и организации которого поаплодировали коллеги со всей республики.

В Музее нефти подробнейшим образом рассказывается о том, откуда берется нефть и как человек ее покоряет

И наконец, в краеведческом музее Лениногорска собравшимся показывали уникальную этнографическую коллекцию и уголок воссозданной природы Лениногорского края: как живые, на посетителя смотрят злобно ощерившийся волк, сосредоточенная лисица, любопытная белка и почему-то очень благодушный кабан.

Итоги дня получились очень жизнеутверждающими: представители нескольких десятков музеев Татарстана получили ценные рекомендации, обещания всемерной поддержки от Национального музея и незабываемые впечатления от работы коллег.

