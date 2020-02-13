Без аналогов и с прицелом на будущее: в Альметьевске открылась биологическая лаборатория для школьников

«Татнефть» планирует оборудовать и другие практические кабинеты для подрастающего поколения — по математике, химии и физике

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Недавно в Альметьевском лицее №2 открылась уникальная биологическая лаборатория, полностью оборудованная «Татнефтью». Теперь ребята с пятого по одиннадцатый класс смогут на практике изучать дисциплину — начиная от анализа материалов под микроскопом и заканчивая селекцией растений. Как рассказал глава компании Наиль Маганов во время посещения нового кабинета, в перспективе они планируют открыть и другие лаборатории, посвященные точным наукам. Подробности — в материале «Реального времени».

Все уникальное — детям

В Альметьевском лицее №2 открылась биологическая лаборатория с самым современным оборудованием, с помощью которого ученики смогут выводить растения путем вегетативного размножения, проводить селекционные опыты, наблюдения, лабораторные и практические работы по биологии. Уникальный по своему наполнению класс также оснастили микроскопами, дистилляторам и IT-техникой. Лаборатория стала подарком «Татнефти», которая продолжает развивать в Альметьевске инфраструктуру для подрастающего поколения.

Подробнее с результатами работы перед общественным советом по вопросам школьного и дошкольного образования в Альметьевске ознакомился генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов вместе с главой района Тимуром Нагумановым и заместителем министра образования РТ Ильсуром Хадиуллиным.

Лаборатория стала подарком «Татнефти», которая продолжает развивать в Альметьевске инфраструктуру для подрастающего поколения

По словам директора благотворительного фонда «Татнефть» Рената Мамина, это единственная подобная лаборатория не только в республике, но и стране

— «Татнефть» в рамках содействия национальному проекту «Образование» вкладывает значительные средства в развитие образования в республике, ежегодно финансируя строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение материально-технической базы дошкольных учреждений, общеобразовательных, художественных и музыкальных школ, средних специальных и высших учебных заведений республики. И новая лаборатория — один из примеров такой поддержки, — отметил Мамин.

С прицелом на экологию

Экология — это одна из тем, которой компания уже много лет уделяет особое внимание. На протяжении нескольких десятилетий «Татнефть» реализует проекты по озеленению края, по очистке родников и водоемов. Новая уникальная лаборатория, посвященная биологии, — еще один шаг для улучшения экологической ситуации, на которую теперь больше влияния смогут оказать сами дети.

Новая уникальная лаборатория, посвященная биологии, — еще один шаг для улучшения экологической ситуации, на которую теперь больше влияния смогут оказать дети

Во время посещения лицея его ученики показали, как они работают с новым оборудованием. Они провели несколько опытов: при помощи набора для препарирования выполнили срез растительных тканей и через микроскоп изучили клеточное строение листа, детально рассмотрели хлоропласт, верхний и нижний слои эпидермиса, столбчатую ткань, восковой налет.

Дальше — больше

Новая современная лаборатория позволит на практике изучать биологию с пятого по одиннадцатый классы.

— Любой опыт можно показать детям, и большой плюс в том, что все выводится на экран. Важно и то, что есть все микропрепараты. Дети учатся с удовольствием. Помимо уроков с интересом занимаются в биологическом кружке, — рассказала директор лицея Гузель Сафина.

Руководитель программы «Одаренные дети» БФ «Татнефть» Леокадия Садчикова отметила, что в компании понимают необходимость практико-ориентированного подхода в современном образовании и, следовательно, появление подобного класса очень важно для лицея, ведь это позволит его воспитанникам лучше усваивать знания и заниматься общественно-полезной деятельностью.

Появление подобного класса позволит воспитанникам лицея лучше усваивать знания и заниматься общественно-полезной деятельностью

В рамках посещения Наиль Маганов не только пообщался с юными пользователями современного класса и обсудил работу лицея, но и анонсировал еще одну аналогичную лабораторию, которая в скором времени также появится в Альметьевске.

В перспективе компания планирует открывать и другие учебные кабинеты — на этот раз по математике, химии и физике. Предполагается, что созданная среда позволит заинтересовать детей наукой и исследованиями, научит их самостоятельной работе и анализу, чтобы в перспективе осознанное и развитое юное поколение смогло направить свои ресурсы на благо Альметьевска и Татарстана.