«Татнефть» покупает активы «Сибур Холдинга» для развития своего шинного проекта

«Сибур Тольятти» и «Тольяттисинтез» должны обеспечить вертикальную интеграцию шинного бизнеса «Татнефти» и увеличить его стоимость

«Сибур Холдинг» объявил о намерении продать «Татнефти» два своих актива в Тольятти: «Сибур Тольятти» (экс-«Тольяттикаучук») и индустриальный парк на его базе «Тольяттисинтез». «Татнефть» покупает эти компании для развития своего шинного комплекса — KAMA TYRES, под который компания собрала все шинные заводы только в прошлом году. «Сибур Тольятти», один из флагманов химпромышленности России, поставки на который осуществляют и НПЗ Татарстана, должен обеспечить вертикальную интеграцию шинного бизнеса KAMA TYRES и увеличить его стоимость. На нефтеперерабатывающем рынке рассчитывают, что после заключения сделки закупочные цены на поставки сырья понизятся. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Татнефть» покупает «сибурские активы» для развития своего шинного комплекса

Сегодня стало известно о том, что ПАО «Татнефть» и ПАО «СИБУР Холдинг» заключили соглашение о намерениях по продаже татарстанской компании производственных и других активов в Тольятти: а именно, компаний «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез». В «Сибуре», комментируя новость о продаже своих активов, сообщили, что они «включают в себя производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ, производство бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей».

Одновременно ПАО «Татнефть», комментируя покупку сибуровских компаний, отметила, что их приобретение «обеспечит вертикальную интеграцию шинного бизнеса KAMA TYRES и увеличит его стоимость». Компания, говорится на сайте «Татнефть», намерена продолжить их развитие в рамках реализации нефтегазохимической стратегии.

«Синтетические каучуки из Тольятти пойдут на загрузку нашего шинного комплекса KAMA TYRES», — коротко прокомментировал сделку на полях Татарстанского нефтегазохимического форума глава «Татнефти» Наиль Маганов. Фото Максима Платонова

— Сделка закроется в течение двух месяцев, она является профильной для «Татнефти». Синтетические каучуки из Тольятти пойдут на загрузку нашего шинного комплекса KAMA TYRES, — коротко прокомментировал сделку на полях Татарстанского нефтегазохимического форума глава «Татнефти» Наиль Маганов. Назвать стоимость тольяттинских активов он отказался, сославшись на коммерческую тайну.



В то же время как в татарстанской компании, так и в самом «Сибуре» отметили, что холдинг не будет разрывать связей со своими бывшими компаниями: «Фокусируясь на увеличении производств базовых полимеров глобальной мощности, развитии перспективных среднетоннажных продуктов и премиальной специальной химии, «Сибур» продолжит взаимодействовать с тольяттинским производством на партнерской основе».

Стоимость сделки пока неизвестна

Сделку планируется завершить до конца 2019 года «с учетом необходимых корпоративных процедур, получения согласия антимонопольных органов и других действий, предусмотренных законодательством». При этом в настоящий момент неизвестна цена сделки, в ПАО «Татнефть» объяснили это тем, что стороны договорились, что цена сделки будет оставаться конфиденциальной, а «заключение сделки не окажет существенного влияния на финансовое положение «Татнефти».

Напомним, в июле этого года «Татнефть» объявила о намерении продать АО «ТАНЕКО» два объекта недвижимого имущества — «экстрактивную дистилляцию сульфоланом» и «операторную технологических установок завода глубокой переработки нефти» общей стоимостью 1,6 млрд рублей. Стоимость экстрактивной дистилляции сульфоланом составит 0,12% балансовой стоимости активов нефтяной компании, операторной — 0,07% балансовой стоимости активов.

К моменту покупки «Татнефтью» «Сибур Тольятти» являлся флагманом химического комплекса Самарской области и РФ, наряду с двумя другими химпредприятиями, расположенными в Тольятти. Фото twitter.com/siburtlt

Бывший «Тольяттикаучук» — один из флагманов химпромышленности России

ООО «СИБУР Тольятти» до 2016 года называлось ООО «Тольяттикаучук» и входит в холдинг «СИБУР» (принадлежит Леониду Михельсону) с 2001 года. В 2010 году предприятие запустило третью линию выделения изопренового каучука, что позволило увеличить мощности по производству этого вида каучука до 82 тыс. тонн. В 2013 году завершилась масштабная модернизация производства бутилкаучука с ростом мощности до 53 тыс. тонн, которая в 2015 году была увеличена до 65 тыс. тонн. В 2017 году было выработано 141 тыс. тонн изобутан-изобутиленовой фракции (рекордная в новейшей истории завода) и лишь в прошлом году было завершено техническое перевооружение производства изопрена. К моменту покупки «Татнефтью» «Сибур Тольятти» являлся флагманом химического комплекса Самарской области и РФ, наряду с двумя другими химпредприятиями, расположенными в Тольятти: «Куйбышевазот» и «ТоАЗ» (последние две не входят в сферу влияния «Сибура»).

Поставки сырья на «Сибур Тольятти» осуществляют и НПЗ Татарстана

Основной его продукцией являются синтетические каучуки различных видов: полимерные, изопреновые и бутилкаучук. Кроме того, компания производит углеводородные фракции, продукты органического и неорганического синтеза, мономеры, полимеры и т. д., поставляя все это как на внутренний рынок, так и в страны Европы, Азии и Америки. Всего на экспорт приходится — 70% продаж. Что интересно, поставки сырья на «Сибур Тольятти» осуществляют в том числе НПЗ Татарстана. Оборот компании за 2017 год составил 12,8 млрд рублей, чистая прибыль 772,8 млн рублей, к тому моменту на предприятии лежала кредиторская задолженность в размере 2,2 млрд рублей. Отметим также, что пикового значения чистая прибыль достигла в 2016 году (911,8 млн рублей), до 2014 года она не превышала 300 млн рублей. Чистая прибыль всего холдинга «Сибур» в 2018 году упала на 8%, составив 110,8 млрд рублей, при росте выручки на 25% до 568,6 млрд рублей, из них более 100 млрд рублей пришлось на сегмент производства олефинов и полиолефинов (мономеры и производимые из них полимеры).

«Тольяттисинтез» размещен на земельном участке площадью 345 га и располагает большим количеством производственных, складских и офисных помещений. Более 70% территории парка занято якорным резидентом — ООО «Сибур Тольятти». Фото twitter.com/siburtlt

«Тольяттисинтез» как индустриальный парк с оборотом в 1,6 млрд рублей

Компания «Тольяттисинтез» появилась на свет лишь в 2014 году на базе производственной площадки «Сибур Тольятти» как индустриальный парк, где сегодня реализуют свои проекты 16 резидентов. До сих пор у «Сибура» существовал стратегический план по развитию индустриального парка до 2020 года, будет ли «Татнефть» его придерживаться, неизвестно. «Тольяттисинтез» размещен на земельном участке площадью 345 га и располагает большим количеством производственных, складских и офисных помещений. Более 70% территории парка занято якорным резидентом — ООО «Сибур Тольятти». В 2017 году оборот «Тольяттисинтеза» составил 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 217,9 млн. На предприятии лежат краткосрочные обязательства на 254 млн рублей и долгосрочные на 470,4 млн рублей. Отметим, что оборот компании с 2015 по 2017 год упал в 3,7 раза.

KAMA TYRES — новый шинный проект «Татнефти», существующий всего год

Что касается KAMA TYRES (ранее шины «Кама»), шинного проекта «Татнефти», то в 2018 году по нему было выпущено более 14,6 млн шин, доля на российском рынке составила 26%. Из них реализовано было 13,6 млн шин, 70% в России. К 2020 году компания планирует реализовать уже 15,6 млн шин, в 2025 — 17,8 млн, в 2030 — более 18 млн. За шинный проект «Татнефти» большей частью отвечает ПАО «Нижнекамскшина», нарастившая в 2018 году чистую прибыль в 6,6 раза — до 311,6 млн рублей при выручке в 20,4 млрд рублей (на 22,6% выше, чем в 2017 году). Помимо ПАО «Нижнекамскшина», в шинный комплекс «Татнефти» входят «Нижнекамский завод грузовых шин», «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин» и ряд других предприятий. Под новый бренд KAMA TYRES «Татнефть» все свои шинные предприятия объединила лишь в прошлом году.

Под новый бренд KAMA TYRES «Татнефть» все свои шинные предприятия объединила лишь в прошлом году. Фото Олега Тихонова

На рынке рассчитывают, что закупочные цены на поставки сырья понизятся

В «Белнефтехиме» рассчитывают, что после покупки тольяттинских предприятий «Татнефтью» могут измениться закупочные цены на поставки сырья. «Думаю, что понизятся», — рассказал «Реальному времени» посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя новость о покупке на Тюменском нефтегазовом форуме. Сейчас торговый оборот между РТ и Беларусью по итогам первого полугодия составил 529 млн долларов, а к концу году должен выйти на 1 млрд долларов. Вопросы расширения сотрудничества между Татарстаном и Беларусью будут обсуждаться во время визита президента РТ Рустама Минниханова в РБ 26—27 октября.

— У «Сибура» же нет сегодня собственного шинного производства, он был, но ушел под зонтик АО «Кордиант», и они — «Кордиант» и «Сибур» — позиционируются сейчас как два самостоятельных бизнеса, даже есть конфликты в части поставок сырья. И действительно же: в конце декабря 2011 года «Сибур» полностью расстался с контролем над ОАО «Сибур — Русские шины», продав 75% акций менеджменту компании, а оставшиеся акции — партнерам генерального директора компании Гуринова. В начале 2012 года ОАО «Сибур — Русские шины» было переименовано в ОАО «Кордиант», — прокомментировал один из анонимных источников «Реального времени», близких участникам сделки.



Действительно, ООО «СИБУР — Русские шины» было создано в 2002 году для сбыта продукции шинных предприятий ОАО «АК Сибур». Весной 2005 года компания вывела на рынок свои бренды Cordiant и Tyrex. 1 января 2006 года после реорганизации был образован холдинг «СИБУР — Русские шины». В 2007 году компания сменила организационную форму и стала называться ОАО «СИБУР — Русские шины». Однако в конце 2011 года «Сибур» неожиданно расстался с контролем над ОАО, продав 75% акций менеджменту компании, а оставшиеся акции — партнерам генерального директора компании Вадима Гуринова. Уже в начале 2012 года ОАО «Сибур — Русские шины» было переименовано в ОАО «Кордиант». Получается, что бывший «Тольяттикаучук» больше нужен «Татнефти», у которой есть собственный шинный бизнес, нежели «Сибуру», у которого его нет. Можно предположить, что такие объемы каучука и прочей продукции «Сибур Тольятти» холдингу больше не нужны, а искать каждый раз крупного покупателя в «Сибуре» устали.

Сергей Афанасьев, Луиза Игнатьева