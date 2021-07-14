Karakuz: на Альметьевск обрушились четыре дня фестиваля

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Прошедший фестиваль Karakuz стал не только самым насыщенным для Альметьевска, который и так никогда не жаловался на размах мероприятий в День нефтяника, но и даст фору столице РТ. В четыре фестивальных дня, с 8 по 11 июля, удалось уместить концерт симфонического оркестра с исполнением песен группы «Кино», выступление Аигел, джазовый фестиваль, бардовский фестиваль, парад уличных театров, современные танцы и еще такое количество разноплановых событий, что город, при повторении Karakuz, а такое в планах есть, готов стать новой точкой туристического притяжения в Татарстане.

Каракуз — кто и что?



Образ булгарской девушки-воительницы Каракуз в Альметьевске уже воплощался. На центральной улице у здания «Татнефти» стоит скульптура, посвященная подруге и соратнице царевны Алтынчеч. По легенде отважная красавица Каракуз была родом как раз из этих мест, так что название фестиваль получил не случайно.

Планировать фестиваль начали несколько месяцев назад, организатором выступил благотворительный фонд «Татнефть». Да, опасения до последнего момента были — множество крупных событий в России отменяли из-за ковида. Но тут и звезды, вероятно, встали «как надо», и организаторы предусмотрели «разделение потоков» публики — фестивальных площадок было много, избежать сумасшедшей ажитации удавалось, на местах волонтеры раздавали маски — и при входе на площадку, и ненавязчиво курсируя в толпе. Раздавали еще и программки фестиваля, и коврики для тех, кто решил присесть рядом с площадками выступлений, да и вся работа была выстроена так, что гостям было комфортно (а главное интересно) в любой точке Karakuz. Финансовый вопрос не поднимался ни на одном мероприятии фестиваля — абсолютно на все площадки был свободный вход.

Планировать фестиваль начали несколько месяцев назад, организатором выступил благотворительный фонд «Татнефть»

По сути, Karakuz это не один фестиваль, а целый «сборник фестивалей». Рассказывая о них, не хотелось бы впадать в грех простого перечисления — во-первых, потому что участников было ну очень много, а во-вторых, список имен, даже столь известных, что были в эти дни в Альметьевске, не сможет передать всей той атмосферы праздника, что воцарилась в эти дни в городе.

Врубка Ренат Мамин, руководитель благотворительного фонда «Татнефть»:



«В этом году в Альметьевске была сформирована инициативная группа из творческих креативных ребят. Мы вместе собирались, обсуждали, что можно сделать для того, чтобы наш город стал еще более привлекательным и более интересным. В рамках этих встреч и родилась идея о проведении масштабного фестиваля, на котором были бы представлены разные жанры и направления, а руководство компании «Татнефть» поддержало эту идею. Роль культуры — объединять людей, и мы уверены, что это событие станет объединяющим — на разных площадках разные направления искусства для максимально широкой аудитории, где каждый найдет что-то для себя, найдет отклик. Мы надеемся, что фестиваль станет традиционным, любимым, переходящим из год в год и настоящим брендом города».

Музыка, много музыки и еще больше музыки

Но без перечисления тех, кого увидели гости фестиваля все же не обойтись, поэтому стоит хотя бы обозначить. Для начала: Tat Cult Fest на несколько дней из Казани эмигрировал в Альметьевск, хедлайнером стал самый успешный и популярный татароязычный проект России «Аигел» Да, принимали, разумеется, на ура и с аплодисментами. Кто-то из местных жителей говорил о том, что город к татарской альтернативе еще не готов, кто-то, напротив, о том, что это станет толчком для ее развития в Альметьевске.

На самой крупной музыкальной площадке фестиваля — сцене у городского пляжа — эхом всенародной любви стал проект «Симфоническое кино» — Государственный симфонический оркестр РТ исполнял композиции группы «Кино». И по тому, как их воспринимала публика, как люди разных поколений и разных увлечений хором подпевали знакомые всем строки песен, становится ясно — кто по-прежнему самая популярная рок-группа страны.

10 июля сцена «отошла» бардам — в сборнике фестивалей нашлось место и этому направлению с одним из самых главных в нашей стране исполнителей в этом жанре — Олегом Митяевым. А в заключительный день было и настоящее джазовое безумие с Теоной Контридзе, и «Король оранжевое лето» Валерий Сюткин, и представитель лейбла Black Star — Мот.

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Теона Контридзе, джазовая певица и музыкант (Грузия): «Любое искусство преображает человека, заставляет двигаться к высокому. Не было бы искусства — и жизнь была бы изнурительной прозой, а искусство, и в частности музыка, поскольку она несколько абстрактна, влияет на каждого человека по своему, но способна возвысить и превратить жизнь в поэзию, а это очень важно.

Мы переживаем в отношениях наших стран не лучший период, со всех сторон были допущены ошибки. Но это не в наших характерах, не в наших традициях. Я думаю, что все должна победить любовь. И такой фестиваль, который нам подарила «Татнефть», является манифестом того, что наша любовь побеждает».

Не забываем, что в сборнике фестивалей есть и этнический — площадка у сквера Каракуз (да, тоже Каракуз) стала местом выступления для фольклорных коллективов из Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл. Из безусловно замечательного — «качают» публику народники не хуже рэперов и рокеров, а то, что раньше было несмелым заигрыванием с электроникой, превратилось в успешный синтез, хорошую тенденцию, с сохранением, впрочем, «души» музыки.

Площадка у сквера Каракуз стала местом выступления для фольклорных коллективов из Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл

Ветер легких крыльев

Даже если бы фестиваль ограничивался музыкальной программой, она бы суммарно за эти 4 дня была очень насыщенной. Но от музыки — к танцам и уличному театру. Театр, кстати, зашел красиво — в прямом смысле по главной городской улице, на время перекрытой для автомобильного движения, с конфетти, духовым оркестром и вереницей шуточек, заготовленных и сымпровизированных.

180 человек — общая численность коллективов уличных театров из разных городов России — прибыли в Альметьевск, чтобы и показывать представления, и делиться опытом друг с другом. В Альметьевске, есть и своей уличный театр — «Легкие крылья» — но когда в небольшом городе собирается десяток коллективов со всей страны, начинается одно большое (и много маленьких) шоу. Если у кого-то из местных были установки, что уличный театр это только маски, красные клоунские носы и забавные шутки, то прошедший фестиваль, надеемся, их развеял. Да, были и маски, и клоуны, и буффонада, но артистам удалось вызывать спектр эмоций, заставить зрителей не только смеяться, но и сопереживать.

180 человек — общая численность коллективов уличных театров из разных городов России — прибыли в Альметьевск

Взаимодействие со зрителем, иммерсивность, к которой последние годы стремится театр классический, в уличном театре разворачивается в полный рост, и публика рада становиться участницей веселых шоу и сценок. Правда, очень радостно смотреть, как реагируют на уличных артистов дети и какими взрослыми детьми становятся на время представления их родители, вытаскивая спрятанную за возрастной серьезностью неподдельную радость. Отдельный привет уличному театру «Высокие братья» из Москвы, которые убедительно демонстрировали, что совершенно не зря становились победителями и лауреатами различных фестивалей — ребята очень круты.

Врубка Гульназ Ханнанова, директор Всероссийского фестиваля уличных театров «Легкие крылья»: «Здорово, что все так сложилось и съехалось столько коллективов. На самом деле в стране в связи с нынешней ситуацией мало фестивалей уличных театров в этом году, и многие артисты желали к нам приехать — потому что им очень важно высказаться творчески, все нуждаются в подмостках. И очень замечательно, что Альметьевск стал таким центром притяжения. Наша цель, в том числе, и объединить артистов уличных театров, создать профсообщество, потому что без специальной среды нет роста и развития».

Главная площадка для уличных театров разместилась у входа в драматический театр, а за его зданием, развернулся фестиваль современного танца «Воздух». Модерн, контемпорари, импровизация — то, что «снаружи» порой кажется таким легким (кажется легким до того момента, пока не придет в голову повторить — а тут уж сразу становится понятным, насколько серьезной должна быть подготовка) и завораживающим. Пластичность, музыкальность, умение импровизировать в современном танце обязательны, но есть еще один момент — не проговариваемый, но важный — умение передать зрителю даже не просто эмоции, а состояние, в котором находятся танцующие. Правда, если на несколько минут остановить поток рациональных мыслей, глядя, например, как двигаются Мария и Марсель Нуриевы (привет, Казань) то можно запросто уловить, что ребята, по сути, создают пространство в пространстве, шаманы и волшебники от танца работают с какими-то «тонкими энергиями».

Главная площадка для уличных театров разместилась у входа в драматический театр, а за его зданием, развернулся фестиваль современного танца «Воздух»

Учиться, учиться и еще раз фестиваль

Итак, музыка, танцы, театр, а если хочется пошутить про то, что не хватает только живописи и кино, то это, в общем, и не шутка получится. Потому как были в программе Karakuzи фестиваль анимации, мастер-классы по живописи и не только по живописи. Образовательная часть тянет на отдельное событие и включила в себя и паблик-толки, и открытие выставок, и встречи с деятелями искусств, и мастер-классы. На некоторые, правда, надо было регистрироваться заранее, как в случае мастер-класса с участием Ильи Барамия — музыканта, продюсера и «половинки» проекта «Аигел». Или как вам такое — встреча с Тимуром Бекмамбетовым, где мэтр кинематографа запросто делился креативными приемами, которые могут пригодиться не только при создании кино, но и в целом в творческом мышлении.

Ах, да. Еще ведь и дети. Если вам вдруг показалось, что Karakuz история для взрослых, то нет, все дни фестиваля была представлена и детская часть программы. Причем и для самых юных, и для чад постарше. И выставки были, и экстрим-соревнования, и специальные мастер-классы, и фестиваль анимации, и «Печен базары», в конце концов. Кажется единственное, что отсутствовало в эти дни в Альметьевске — это скука. Насыщенность событиями заставляла обновлять рекорды пройденных за день шагов и вела от площадки к площадке с ключевыми мыслями — как бы успеть всего побольше увидеть и насколько повезло тем, кто оказался в эти дни в нефтяной столице Татарстана.

Если вам вдруг показалось, что Karakuz история для взрослых, то нет, все дни фестиваля была представлена и детская часть программы

В официальных хрониках в таких случаях пишут «Завершился фестиваль праздничным салютом». Да, салют, конечно, был. Но хочется надеяться, что Karakuz завершился решением организаторов повторить его через год. Не придется рассчитывать, что в Казани, но с надеждой, что для других городов Татарстана придумают какие-то автобусные чартеры в Альметьевск. А не будет чартеров, бросайте все и добирайтесь сами — новый фестиваль абсолютно точно стоит того, чтобы на нем оказаться.