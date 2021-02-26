«Мое решение абсолютно осознанно — это нужно и нам, и тем, кто живет и работает рядом с нами»

В «Татнефти» продолжают масштабную вакцинацию сотрудников от коронавируса, в авангарде — топ-менеджеры компании

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Татнефть"

В Закамской зоне Татарстана вакцинацию от COVID-19 прошли уже порядка 3 тысяч сотрудников «Татнефти». Для этого компания организовала в Альметьевске и других городах и районах присутствия мобильные бригады. Все желающие прививаются под контролем персонала медсанчасти нефтяного гиганта и альметьевской ЦРБ. Среди первых, кто получил прививку и показал на личном примере важность массовой вакцинации, стали топ-менеджеры нефтяного гиганта.

На страже коллективного здоровья

«Татнефть» комплексно наладила работу по вакцинации своих сотрудников по всему Татарстану. Чтобы максимально охватить всех желающих, в республике работают две выездные бригады.

— На сегодня созданы мобильные бригады по вакцинации из состава персонала медсанчасти и альметьевской городской ЦРБ. Всего две бригады. С момента их появления были организованы выезды в Азнакаево, Бугульму, поселки Джалиль и Актюбинский, — рассказал корпоративной газете «Нефтяные вести» специалист управления промбезопасности и охраны труда «Татнефти» Дамир Тазиев.

Выездные бригады успели вакцинировать от COVID-19 около 1 000 сотрудников нефтяной компании. Помимо вышеперечисленных городов и районов привились жители Бавлов и Нижнекамска.

Всего, по состоянию на 19 февраля, вакцину «Спутник V» получили 2 732 сотрудника «Татнефти», из которых 256 прошли второй этап. На очереди еще более 3 тысяч желающих привиться. Сейчас они ждут поступления вакцины в медучреждения республики.

Что важно — среди специалистов компании случаев серьезных осложнений не было, люди испытывали лишь легкое недомогание. Напомним, что вместе с антителами к коронавирусу при вакцинации у привитых в индивидуальном порядке могут наблюдаться побочные эффекты: признаки ОРВИ, аллергические реакции. Поэтому рекомендуют первые полчаса после прививки оставаться под наблюдением специалистов.

Что важно — среди специалистов компании случаев серьезных осложнений не было, люди испытывали лишь легкое недомогание

С хорошим самочувствием и социальной ответственностью

Как же происходит процесс вакцинации сотрудников «Татнефти»? Подробнее об этом рассказали корреспонденты «Нефтяных вестей», которые провели один день с выездной бригадой. 19 февраля в 6 утра специалисты медсанчасти компании уже отправились из Альметьевска в Бугульму, чтобы к 7 часам добраться к сотрудникам Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти (ТатНИПИнефть). Там желание вакцинироваться проявили 22 человека, которые ждали своей очереди в медпункте учреждения. Все на расстоянии друг от друга и в масках.

По словам инженера ТатНИПИнефть Анастасии Гаврилюк, некоторые сотрудники института ранее получили свою прививку.

— Мы составили список желающих привиться и подали заявку. В первый раз вакцинировались 56 человек, второй раз они придут 4 марта. Пройти процедуру сегодня заявились 22 сотрудника. Но желающих было гораздо больше, некоторым пришлось отложить прививку из-за имеющихся явных симптомов ОРВИ или недавно перенесенного заболевания, — рассказала Гаврилюк.

Те, кто заявился на вакцинацию 19 февраля, сначала заполнили документы и прошли примерно 10-минутный медосмотр, после чего уже направились за прививкой. Ее, кстати, доставили в Бугульму в специальных контейнерах, в которых поддерживается определенная температура. Как отметила медсестра Алиса Кадирова, помимо термосумок у них есть запасные хладоэлементы и термодатчики для контроля за необходимыми условиями транспортировки ампул.

Как отметила медсестра Алиса Кадирова, помимо термосумок у них есть запасные хладоэлементы и термодатчики для контроля за необходимыми условиями транспортировки ампул

Как и рекомендуют, после прививки врачи в течение получаса наблюдали за реакцией на введенный препарат. Благо помощь специалистов не понадобилась — сотрудники ТатНИПИнефть чувствовали себя хорошо. Как позже поделится один из них, Владимир Кузьмин, сначала он скептически относился к прививке, читая в интернете негативные мнения. Свою роль в принятии решения сыграл тот факт, что среди первых привились руководители учреждения — директор института Марат Залятов, его заместитель Фарит Сулейманов и другие.

Топ-менеджеры показали пример

Практика, когда руководители показывают пример и вакцинируются первыми, в целом распространена в группе «Татнефти». Так, по словам заместителя генерального директора по ремонту, бурению скважин и ПНП Рината Шафигуллина, он хорошо перенес оба этапа.

— После первой прививки было небольшое недомогание, слабость. Но это быстро прошло. Чувствую себя хорошо, уверенно. Забота о здоровье — выбор каждого! — поделился с корреспондентом газеты «Нефтяные вести» Шафигуллин.

Помимо него среди вакцинированных были: первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа — руководитель «Татнефть-добыча» Рустам Халимов, начальник управления промбезопасности и ОТ Денис Ксенофонтов, начальник транспортного отдела Юрий Нестеров, директор ООО «Татнефть-АЗС Центр» Вячеслав Чичков.

Другие подразделения также не остались в стороне. Позади первый этап вакцинации у директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Гюзель Хабутдиновой, заместителей руководителя шинного бизнеса Игоря Прокопьева, Андрея Бесова и Ильяса Гайнутдинова, директора предприятий KAMA TYRES. Сотрудники акцентируют внимание на том, что решение было осознанным. В результате с начала февраля среди шинников привились более 400 человек, или около 5% всех работников.

— Лично у меня страха не было, я проинформирована о том, что вакцина способна защитить организм от вируса, — объяснила газете «Нефтяные вести» свое решение привиться Гюзель Хабутдинова. — Тем более для меня, как руководителя, важно не только мое личное здоровье, но и санитарно-эпидемиологическое благополучие коллектива. Среди моих друзей, знакомых и близких есть те, кто уже привился, и у них все хорошо. Мое решение абсолютно осознанно — это нужно и нам, и тем, кто живет и работает рядом с нами.

По мнению заместителя директора УК «Татнефть-Нефтехим» по производству и реализации Игоря Прокопьева, чем быстрее выработается коллективный иммунитет, тем быстрее все вернутся к нормальной жизни. Поддерживает его точку зрения и заместитель директора по собственности Андрей Бесов: «Я хочу обезопасить себя, своих близких и коллег, с которыми работаю. Безусловно рекомендовал бы сделать прививку каждому. От общего понимания этой проблемы зависит наше будущее».

На личном примере сотрудникам предприятия показал, что опасения по поводу прививки неоправданны, и председатель профсоюза KAMA TYRES Михаил Кузнецов — он привился в числе первых. Таким образом, руководители сами проявили инициативу, а комментарии сотрудников и их желание получить «Спутник V» подтвердили, что пример социальной ответственности заразителен.