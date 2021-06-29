Вас услышали: к каким действиям привел Общественный совет «Татнефти» по здравоохранению?

Компания поздравила с Днем медработника обновленным общежитием медколледжа, строительством современного роддома и целым рядом других мер, которые призваны диагностировать и лечить болезни в районе на ранних стадиях

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

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В январе 2020 года на Общественном совете “Татнефти” по вопросам здравоохранения о проблемах района рассказали врачи, педагоги, руководители медицинских заведений, активисты и местные жителями. Тогда Наиль Маганов заверил общественность, что в ближайшее время компания решит вопрос по обновлению общежития Альметьевского медколледжа. Помимо плачевного состояния здания в нем не хватало мест — из 200 приезжих студентов колледжа в общежитии жили только 120 человек. Ко дню медработника обещание было выполнено — здание реконструировали и жилые площади расширили, добавим к ним комфорта.

«Оно многим отличается от прежнего,— поделилась с корреспондентом газеты «Нефтяные вести» Гульнара Валиуллина, замдиректора Альметьевского медколледжа по воспитательной работе.— В комнатах есть санузлы, душевые кабины. Замечательные кухни на этажах, с мойками, мебелью. Ребята с удовольствием готовят. Добротная, современная мебель есть и в комнатах, куда они уже заселились. Даже холодильниками обеспечены».

Отец студентки из Лениногорска Хаким Зайнуллин, помогавший дочери переезжать, рассказал, что помимо комфортных комнат с новой мебелью в обновленном общежитии появилась зона для учебных занятий с общественным уголком. И это не все.

— Открыта комната психолога, если вдруг возникнут проблемы, ребёнок может получить психологическую помощь. Обещают, что появится своя библиотека. Теперь всё внимание на учёбу и саморазвитие»,— отметил Зайнуллин.

Наиль Маганов заверил общественность, что компания решит вопрос по обновлению общежития Альметьевского медколледжа и выполнил обещание

Новый роддом для альметьевцев

Еще одним вопросом на Общественном совете, в котором пообещал посодействовать глава “Татнефти”, стало строительство роддома Альметьевска. Тогда заведующая ЦРБ Вера Головина констатировала, что здание построено в 1955 и имеет 100-процентный износ. В результате только в 2019 году 167 женщин предпочли рожать в других клиниках.

Услышав потребность, нефтяная компания провела масштабную работу по подготовке к строительству роддома. “Татнефть” своими своими силами расчистила территорию для новых зданий, снесла старые корпуса пищеблока и хирургии. Кроме того, через тендер на конкурсной основе выбрали подрядчика на проектирование, сформировали паспорт объекта и определили в 2D- и 3D-проекциях вариант посадки здания.

«Работы в рамках этого проекта не останавливались ни на один день, даже несмотря на пандемию коронавируса»,— прокомментировал Наиль Маганов

Перинатальный центр войдет в инфраструктуру обновленной медсанчасти. Участок земли под постройку уже выкупили.

Не только лечить, но и не допускать болезней

Еще одним следствием диалога сообщества с “Татнефтью” на Общественном совете стало предоставление транспорта для Центра паллиативной помощи Альметьевского филиала РКОД. Компания закрепила за ним автомобили Fiat Doblo, Chevrolet Niva, дооборудовала машины специальным сейфом для перевозки сильнодействующих обезболивающих средств, а также предоставила в пользование автомобиль УАЗ‑2206, переделанный для перевозки больных в лежачем положении.

«Татнефть» предоставила транспорт для Центра паллиативной помощи Альметьевского филиала РКОД

Как постоянно подчеркивает Наиль Маганов, главным приоритетом компании всегда являются люди, их здоровье, моральное и материальное благополучие. Поэтому отдельный пул работы “Татнефти” касается не помощи в лечении, а предупреждения возможных болезней и их обнаружения на ранних этапах.

Альметьевскому онкоцентру нефтяники закупили современное оборудование, создали условия для эффективной диагностики и лечения, а также обучили медперсонал. Все это дало видимый результат — выявляемость рака на ранних стадиях и излечение заметно возросли. А после того, как на Общественном совете рассказали о необходимости длительной реабилитации после лечения от рака, глава “Татнефти” предложил перепрофилировать для этих целей один из санаториев компании и еще несколько отдать под реабилитационные центры.

Другую инициативу нефтяники реализовали без информационной помощи общественности. Понимая важность превентивной медицины, в компании добавили к ней инноваций и организовали в этом году в медсанчасти эксперимент. Там с помощью уникальных биогибридных технологий на ранних стадиях распознают опасные заболевания — рак, туберкулёз, сахарный диабет.

Как постоянно подчеркивает Наиль Маганов, главным приоритетом компании всегда являются люди, их здоровье, моральное и материальное благополучие

Не словом, а действием

Эффективность диалога между профессионалами, общественностью и ведущей компаний региона подтверждает еще одно решение. Так, в кратчайшие сроки в районе организовали работу Единого центра маршрутизации пациентов, что особенно актуально в период пандемии. Участниками проекта стали МСЧ, Альметьевская ЦРБ, поликлиника № 3 и Детская поликлиника с перинатальным центром. В центр по телефону обратились уже более 260 тысяч человек, а на услуги записались более 30 тысяч пациентов.

Многое сделала “Татнефть” и в непростое коронавирусное время. Только в 2020 году компания направила на борьбу с пандемией 1,5 млрд рублей. И еще 62 млн рублей выделила в 2021 году.

Своими решениями компания подтверждает, что ее поддержка — это не слово, а действие. «Мы готовы встать рядом и помогать»,— говорит Наиль Маганов.