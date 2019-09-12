«Татнефть» приобрела треть производства ПЭТФ в Татарстане

ПАО «Татнефть» получило почти треть компании «СафПэт Актив», управляющей проектом по строительству в Татарстане производства терефталевой кислоты (ТФК) и термопластиков на ее основе.

Как сообщает «Интерфакс», «Татнефть» приобрела 32,8% в ООО «СафПэт Актив» и 0,49% в ООО «СафПэт». Первая компания на 100% принадлежала АО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Сведения об изменении долей внесены в ЕГРЮЛ 10 сентября.

Напомним, о планах «Ак Барс Холдинга» построить завод по выпуску терефталевой кислоты (ТФК), являющейся сырьем для производства ПЭТ-упаковки, стало известно еще в 2015 году. Холдинг даже получил от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем в размере 700 млн рублей.