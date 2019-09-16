«Татнефть» направит на дивиденды за полугодие 93 млрд рублей

«Татнефть» выплатит за первое полугодие дивиденды в 40,11 рубля на все виды акций. На эти цели будет потрачено 93,3 млрд рублей, что на 32,55 млрдд больше, чем годом ранее.

Полугодовая прибыль компании по РСБУ составила 93,312 млрд рублей, или на 0,6% меньше, чем в январе — июне 2018 года. На дивиденды компания направит около 100% чистой прибыли по РСБУ.



Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 27 сентября.

«При определении размера дивидендов за 6 месяцев этого года совет директоров полагался на дивидендную политику компании, исходил из результатов деятельности за отчетный период, учитывал прогноз свободного денежного потока и доступные источники финансирования операционной и инвестиционной деятельности группы «Татнефть», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы предприятия.

По итогам первого полугодия 2018 года «Татнефть» выплатила дивиденды в размере 30,27 рубля на все виды акций, или 70,414 млрд рублей — это составляло почти 75% от прибыли компании по РСБУ за первое полугодие 2018-го.

