«Татнефть» запросила налоговых льгот в обмен на триллион инвестиций

Компания намерена инвестировать в уплотнение сетки скважин, если получит льготы по НДПИ

«Татнефть», обладающая одним из старейших в стране Ромашкинским месторождением, попросила предоставить ей налоговые льготы для дальнейшего извлечения остатков нефти с ее участков. «Мы «выжали» все, дешевле — никак», — заявил на пресс-конференции гендиректор компании Наиль Маганов, обосновывая необходимость обнуления НДПИ на период до трех лет в обмен на инвестиции в 1 трлн рублей в сеть скважин. С одной стороны, перспективы лоббисткой инициативы в свете назначения главой правительства налоговика Михаила Мишустина выглядят маловероятными. Впрочем, за плечами премьера — работа с льготными ОЭЗ.

«Налоговый маневр» «Татнефти»

«Татнефть», разрабатывающая наиболее зрелые и сложные месторождения в российской нефтяной отрасли, подготовила очередную инициативу по льготированию увеличения добычи нефти. Как заявил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, компания разработала крупный инвестиционный проект по уплотнению сетки скважин стоимостью 1 трлн рублей. Он предполагает строительство дополнительно 21,6 тысячи новых скважин, которые позволят добыть фантастический объем нефти в 245 млн тонн. При этом, как подчеркнул Наиль Маганов, «Татнефть» собирается разместить заказы на производство технологического оборудования на российских машиностроительных заводах.

— Все оборудование будет выпущено на отечественных предприятиях, что позволит открыть 30 тысяч рабочих мест, — рассказал он. — Готовы хоть сейчас предоставить технологическую документацию и начать немедленно производство. Намерены заключить договоры на 350—370 млрд рублей.

Взамен «Татнефть» просит предоставить ей налоговые преференции на добычу дополнительной нефти. «Чтобы этот проект «выстрелил», для этих пробуренных скважин нужно сформировать специальный налоговый режим», — пояснил Маганов. Речь идет об обнулении основного налога — НДПИ, который платится с каждой тонны нефти. По расчетам Наиля Маганова, для реализации этого мегапроекта льготы необходимы в течение трех лет. Он уверяет, что без этих мер господдержки остаточную нефть «все равно никак не добыть». Зато через три года можно будет вернуть стандартные налоговые условия, а федеральный бюджет не пострадает. Но если им откажут в преференциях, то, как следовало из его слов, проект не состоится. «Мы «выжали» все, дешевле — никак. Если при этих условиях экономика не пляшет, то что еще?», — риторически воскликнул он.

По расчетам Наиля Маганова, для реализации этого мегапроекта льготы необходимы в течение трех лет

«Налоговый маневр» «Татнефти» с привязкой к отечественному машиностроению был презентован еще прежнему составу правительства. В ноябре с идеями татарстанских нефтяников ознакомился экс-вице-премьер РФ Дмитрий Козак, после этого предложения легли на стол министру промышленности РФ Денису Мантурову. Об их реакции, впрочем, ничего неизвестно. Но и без этого понятно, что это смелый и довольно амбициозный план по сохранению ресурса добычи на старых действующих месторождениях. Как известно, крупнейшее Ромашкинское месторождение эксплуатируется свыше 70 лет, выработанность его запасов превышает 80%. 10 лет назад «Татнефть» получала льготы по НДПИ для выработанных месторождений, что позволило ей эффективно разрабатывать отдельные участки. Объем льгот в денежном выражении не раскрывался.

Рост на 3 процента

Тем временем по итогам 2019 года компания увеличила выручку на 3%, до 800 млрд руб по РСБУ. Рост показателя обусловлен увеличением объемов нефтепереработки.

При этом прибыль от реализации продукции сохранилась на уровне 2018 года. Объем добычи по группе «Татнефть» составил 29,8 млн тонн, увеличившись на 0,9%. План по добыче на 2020 год будет определен исходят из политики России по сотрудничеству с ОПЕК+.

На комплексе «Танеко» в 2020 году планируется переработать 11,5 млн тонн сырья против 10,8 млн тонн в 2019 году. В 2019 году увеличить переработку удалось за счет ввода в эксплуатацию в августе второй установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, мощность которой составляет 6 млн тонн в год. Ранее сообщалось, что это позволит «Танеко» в ближайшие годы выйти на объем переработки 15,3 млн тонн в год.

Генеральный директор компании Наиль Маганов прокомментировал и участие «Татнефти» в СП с дочерними предприятиями «Газпром нефти» (ООО «Технологический центр Бажен») и ЛУКОЙЛа (Ритэк). ООО «Новые технологии добычи нефти» (НТДН) было зарегистрировано 23 декабря 2019 года, где каждая из сторон получила равные доли по 33%. СП было создано для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти в Оренбургской области. Российские компании вошли в капитал с собственными месторождениями — Советским и Журавлевским. «Но и мы не бедные родственники», — ответил Маганов на вопрос, а с чем вошла «Татнефть». Выходило, что «Татнефть» оплатила свое участие деньгами. Впрочем, пока органы управления не сформированы и инвестиционной программы нет.

Объем добычи по группе «Татнефть» составил 29,8 млн тонн, увеличившись на 0,9%

Алмазное обеспечение

Зато зарубежные проекты «Татнефти» отличаются многообразием. «Но если в Ливии геологоразведочные работы идут с переменным успехом, то на африканском континенте продавать дизельное топливо можно за алмазы. Сделка прорабатывается — это не фейк и не фантазия», — подтвердил Маганов. Правда, тут же переспросил у журналистов — откуда узнали? Объяснили, что зимбабвийское издание Business Times сообщило о том, что «Татнефть» будет поставлять в страну дизельное топливо, а в качестве обеспечения сделки выступают алмазы.

— Да, вышли на такое интересное предложение в поиске лучших рынков. Обеспечение там для нас новое и непростое. Сделка двигается, — подтвердил Маганов, отметив, что есть российские компании, которые помогают «Татнефти» в этом сотрудничестве.

Он также не стал называть сроки реализации. Говоря о Ливии, главный геолог компании Раис Хисамов сообщил, что «Татнефть» определит дальнейшую программу работ после получения результатов по сейсморазведке. По его словам, до начала военных действий была проведена сейсморазведка на 300 км в восточной зоне. Он заверил, что исследование проводили приглашенные специалисты, а не работники «Татнефти». «Наши там не работали», — заверил он.

— Должна была состоятся в встреча в декабре. Но после известных событий — обострения, закрытия аэропортов — мы, к сожалению, не смогли вылететь, — заметил Маганов.

В рамках действия соглашения с ОПЕК суточная добыча нефти ограничена объемом 80 тыс. 640 тонн, сообщил замдиректора по добыче «Татнефти» Рустем Халимов. Исходя из этого показателя ежегодный объем добычи нефти составил 29,8 млн. Если бы не было ограничений, «Татнефть» могла бы добыть 32 млн тонн, уточнил Маганов и добавил, что подтвержденные запасы компании позволяют вести добычу еще 29 лет.

Как знать, «Татнефть» может стать глобальным игроком на рынке каучука, так как к этому есть все предпосылки», — заявил глава компании

Идем осторожно, шаг за шагом

Довольно уверенно «Татнефть» входит в новую для себя сферу нефтехимии, выкупив в прошлом году самарский «Тольяттикаучук» и казанский «Нэфис». «Как знать, «Татнефть» может стать глобальным игроком на рынке каучука, так как к этому есть все предпосылки», — заявил глава компании. По его словам, «Татнефть» разрабатывает новую программу развития предприятия, а для развития бизнеса хочет иметь не менее двух-трех поставщиков.

— Там есть хороший технопарк, у них есть чему поучиться: 16 резидентов парка выпускают разнообразную продукцию из нефтехимического сырья, которое используется не только на заводе «Тольяттикаучук», — сообщил Маганов, — Нам предстоит развивать технопарк, с учетом развития особых экономических зон (ОЭЗ). Мы разрабатываем программу модернизации новоприобретенного актива.

Кроме того, «Татнефть» получила долю в узбекистанском шинном заводе. «Это хороший, новый завод мощностью 3 млн автошин в год. Считаю, что мы смотрим в правильном направлении. У нас есть уникальная возможность диверсификации и расширения производства и продаж нашей продукции в Средней Азии», — добавил глава «Татнефти». О «Нэфисе» высказался кратко — ищем новые пути сотрудничества. При этом как и в прошлые разы подчеркнул, что компания «идет в нефтехимию осторожно»: «Инвестиции огромные. Нельзя, чтобы потерпели неудачу никоим образом».