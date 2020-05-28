Исследование «Реального времени»: кому принадлежит улица Профсоюзная в Казани

Кто владеет помещениями на самой «тусовочной» улице города

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

За улицей Профсоюзной в Казани прочно закрепилась слава местного аналога петербургской улицы Рубинштейна — главного барного и тусовочного места города, к тому же расположенного в самом его сердце. «Реальное время» изучило собственников коммерческой недвижимости на этой улице и обнаружило там любопытные имена: за зданиями с известными на всю Казань заведениями есть обширная группа лиц, связанных с империей опального банкира Роберта Мусина и семья патриарха банковской системы Евгения Богачева, а в числе наиболее крупных владельцев, помимо государственных структур, есть медицинские клиники и активы ныне покойного Ирека Миннахметова.

Сколько стоит Профсоюзная?

Суммарная площадь торговых участков на улице Профсоюзной в Казани, находящихся в собственности у разных владельцев, составляет около 160 тыс. кв. м. Таким образом, кадастровая стоимость этой коммерческой нежилой недвижимости оценивается в 3—4 млрд рублей.Больше всего коммерческих площадей — в 20 разных точках — в собственности города: 28,5 тыс. кв. м на сумму 361,2 млн рублей, включая 14,8 тыс. кв. м площадей метро, находящихся в ведении «Метроэлектротранса», и почти 800 кв. м «Национального культурного центра». Однако у этой улицы есть и более любопытные собственники. Начнем обзор с самых «тусовочных» адресов — зданий, где расположены наиболее известные развлекательные заведения Казани.

Кто приютил первый андеграундный клуб Казани и некогда любимый бар Фишман-Бекмамбетовой

Стоит отметить, что с недавних пор за Профсоюзной закрепилась слава главной «барной» улицы Казани. В течение последних 5—10 лет на ней начали как грибы появляться небольшие заведения, в которых можно не только выпить и потанцевать, но и сходить на концерт и послушать живую музыку. Так, одним из старейших баров на Профсоюзной является I-bar, расположенный в доме 46/11. Согласно данным «Реального времени», собственниками здания являются Станислав Тимофеев (ООО «Альфа-АГРО»), Марат Рафаэлевич Гусамов, а также Рузалия Мифтахова, Лилия Зайнуллина и Рамзия Николаева — последняя троица выступает учредителями ООО «Айраф» (основной вид деятельности — как раз деятельность ресторанов). При этом Николаева также является директором ООО «Татарский центр образования «Таглимат» — эта компания является учредителем казанского Института экономики, управления и права (ИЭУП).



Еще одним старожилом Профсоюзной является Jam Bar, который долгое время считался чуть ли не единственным андеграундным клубом Казани. В 2012-м году молодежь, порядком уставшая от вечеринок с налетом дешевого гламура и не самой актуальной музыкой, с упоением открывала для себя возможность оторваться под хорошее техно или R&B именно в этом клубе (и наконец-то не в платьях и на шпильках или в классических рубашках). А теперь к собственникам: дом №34, в котором расположен Jam Bar, находится во владении Юлии Слепневой (ООО «Производственно-строительное объединение «Реал»). Родственница Слепневой (вероятно, мать) упоминалась нами в рейтинге топ-300 успешных топ-менеджеров-женщин татарстанских предприятий как руководитель крупного игрока на рынке алкоголя ООО «ХК Реал». Семье Слепневых также принадлежит ООО «Алкогоград» (50% — Юлии).

За годы своего существования «Соль» стала точкой притяжения для молодой творческой интеллигенции. Фото kazan.kafe6ki.ru

К моменту, когда самых продвинутых тусовщиков Казани начали утомлять некоторые очевидные минусы походов в Jam Bar (традиционно гигантские очереди, не всегда приветливый персонал, теснота, духота и прочие неприятные мелочи), на Профсоюзной появился столь необходимый «глоток свежего воздуха» — бар «Соль». За годы своего существования «Соль» стала точкой притяжения для молодой творческой интеллигенции: как в спокойные будни, так и в шумные выходные там можно было встретить казанских архитекторов, журналистов, музыкантов. Любила туда раньше захаживать и помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Что касается владельцев, то здание по улице Профсоюзной, 22/21 находится в собственности некой Гайнатуллиной Альбины Ильдусовны. Помимо недвижимости в Казани за ней числятся два ООО сельскохозяйственной направленности в Зеленодольском и Лаишевском районах.

Не обошлось на барной улице и без рюмочной. «Волна», открывшаяся в 2017 году, заняла 105 «квадратов» на первом этаже швейной фабрики «Адонис». В этом же здании находится открывшийся буквально в прошлом году бар «Нить». Если до революции здание на перекрестке Профсоюзной и Чернышевского принадлежало купцу Ивану Михляеву, то теперь его владельцами значатся Айрат Гилязов и Рафаэль Мингазетдинов (ООО «Реал Групп»). Гилязов известен не только как казанский рантье, но и как зять опального банкира Роберта Мусина. Ранее Гилязов также занимался и пассажирскими перевозками и другими видами бизнеса, однако с минувшего года он проходит процедуру личного банкротства. Мингазетдинов же числился среди аффилированных лиц «ядра» имерии Мусина — ООО «Новая нефтехимия» — вместе с членом совета директоров «Татфондбанка» Ильдусом Мингазетдиновым.



Два года назад на Профсоюзной открылся новый бар-клуб Bazzar, который на первых порах некоторые называли чем-то средним между «Джемом» и «Солью», однако более близкое знакомство с заведением показало его самобытность, которая, к примеру, типичным посетителям «Соли» пришлась не совсем по душе. Зданием, в котором находится клуб, по ул. Профсоюзной/Баумана, д. 6/25, согласно данным «Реального времени», владеют Дмитрий Егоров (ООО «Пальмират»), а также Лилия Богачева и Ольга Ахсанова (ООО «Элизиум»). Две последних — супруга и дочь патриарха банковской системы Татарстана и президента УНИКСа Евгения Богачева.



Помимо этого, сразу несколько знаменитых (и недешевых) пивных баров располагаются на Профсоюзной, 10/14: Fomin, Mellow и Belgian Bar. В данном случае владельцами являются Фархат Исхаков и Эдуард Колтун (ООО «Фирма «Трасса»), которым принадлежат по крайней мере четыре помещения по этому адресу. Отметим, что девелоперская компания Колтуна также владеет казанской фабрикой братьев Крестовниковых и уже работает над ее превращением в «современный дом культуры», о чем ранее подробно писало «Реальное время».



В собственности СИНХа, в частности, находится Дом печати на Баумана площадью 15,2 тыс. кв. м и стоимостью 360 млн рублей. Фото Максима Платонова

Гостиничный комплекс Валерия Сорокина на месте Дома печати остается убыточным

Если же смотреть на объемы владения недвижимостью, то на втором месте после Казани окажется «Свяньинвестнефтехим» (СИНХ) Валерия Сорокина (компанией владеет Минземимущества РТ, СИНХу принадлежат пакеты акций множества крупнейших предприятий Татарстана). В собственности СИНХа, в частности, находится Дом печати на Баумана площадью 15,2 тыс. кв. м и стоимостью 360 млн рублей.

Напомним, в советское время в здании 1930-х годов постройки размещались казанские издательства, после 2009 года Дом печати был передан на баланс СИНХа, который должен был провести реконструкцию и сделать площади прибыльными. Реставрация затянулась, и объект, который собирались сдать еще к Универсиаде, сдали в итоге лишь в 2015 году — обошлись работы в 1,2 млрд рублей, окупиться они должны к 2030 году. Вместо Дома печати появился гостиничный комплекс «Ногай», ресторан, паркинг и книжный магазин. Впоследствии отель «Ногай» выиграл конкурс на размещение гостей ЧМ-2015 на 40 млн рублей, а на базе одного ресторана ГК «Вкус» империя Сорокина начинала в свое время гастрономические эксперименты, о чем газета «Реальное время» подробно писала.

Выручка ООО «Дом печати на Баумана», управляющего комплексом «Ногай» с 2013 по 2018 год, выросла почти в 100 раз, составив 252,7 млн рублей. Однако компания продолжает оставаться убыточной, пиковых значений убытки достигали в 2015-м (-55,8 млн рублей) и 2017 годах (-55,9 млн), в 2018 году убыток составил 11,7 млн рублей.

…как и «мусинские» владельцы площадей на Профсоюзной, сами находящиеся в конкурсном производстве

Третий по величине пул коммерческих площадей на Профсоюзной принадлежит «суваровскому» выходцу Айрату Тумакаеву (через компанию ООО «Авто Хаус») — почти 11 тыс. кв. м на сумму 85,7 млн рублей. Тумакаев и сегодня занимает посты главы АО «Сувар Эстейт» и ООО УК «Сувар Эстейт» и руководителя ЗАО «Плаза-партнерз» (владеет торгово-офисным центром Suvar Plaza). И является совладельцем ООО «Автопаркинг» и ООО «УК «Авто-паркинг».

Собственно «Авто Хаус», владелец площадей на Профсоюзной принадлежит «Автопаркингу» и «Сувар Девелопменту» и не показывает своих финансовых показателей с 2015 года (выручка на тот момент составляла 11,5 млн рублей, прибыль — 17,4 млн), при этом на компании 5 лет назад висели краткосрочные и долгосрочные обязательства на 1,1 млрд рублей. Интересно еще, что обе компании, что «Автопаркинг», что «Отель-К» (он владеет «Сувар Девелопмент»), находятся сейчас в конкурсном производстве — по-видимому, оба пали жертвой застройщика «Сувар Девелопмент», которого потребовал обанкротить конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» 2 года назад из-за суммы претензий на 213,2 млн рублей.

Третий по величине объем коммерческих площадей на Профсоюзной улице принадлежит «суваровскому» выходцу Айрату Тумакаеву. Фото: ЗАО «Сувар Эстейт»

«Автопаркинг» был убыточен еще в 2016 году (-86 млн рублей), «Отель-К» — оставался убыточным с 2011 по 2018 годы. Тумакаев фигурировал еще и как бывший гендиректор ООО «Новая нефтехимия» — одной из центральных компаний рухнувшей бизнес-империи опального банкира Роберта Мусина. Его лично пытался привлечь к ответственности конкурсный управляющий «Новой нефтехимии», предъявив ему и еще двум топ-менеджерам иск на 7 млрд рублей (все трое поочередно занимали пост генерального директора «Новой нефтехимии»). Сам Тумакаев возглавил «Нефтехимию» уже в феврале 2017 года, когда над бизнесом Мусина нависла угроза (мораторий на выплаты вкладчикам в ТФБ ввели в декабре 2016 года): в период его руководства проходили сделки с выводом недвижимости из «Новой нефтехимии», которые позже отменил Верховный суд Татарстана.

В минусах и клиника Мордашова, от долей в которой исполком Казани все никак не избавится

Еще один крупнейший бенефициар Профсоюзной — российское государство, ему принадлежат нежилые площади в 9,5 тыс. кв. м стоимостью 173,3 млн рублей. Большая часть принадлежит Центробанку РФ (5,7 тыс. кв. м на 90 млн рублей).

Чуть меньше — 5,6 тыс. кв. м стоимостью 157,6 млн рублей — принадлежит «Клинике внимательной медицины «Скандинавия» на Профсоюзной, принадлежащей ОАО «АВА-Казань» (и ранее называвшейся «АВА-Казань»), которая специализируется на лечении мужского и женского бесплодия. Напомним, ранее казанская клиника, как и большая часть клиник «АВА-Петер», принадлежала финским собственникам. Еще в 2011 году «АВА-Петер» пришла в Казань на принципах государственно-частного партнерства. Тогда правительство Татарстана по концессионному соглашению передало иногороднему инвестору республиканский Центр планирования семьи и репродукции (Комитету земельных и имущественных отношений города Казани сегодня принадлежит часть «АВА-Казань»). Но в 2017 году, когда структуры владельца «Северстали», миллиардера Алексея Мордашова, начинали брать во владение медицинский бизнес петербургской компании «АВА-Петер», под контроль олигарха начала переходить и казанская клиника.

Сейчас 100% «АВАПетер» принадлежит «Севергрупп» Мордашова, а в конце 2019 года было объявлено, что исполком Казани продаст 25% акций АО «АВА-Казань» за 80 млн рублей в 2020 году, хотя изначально пакет в 25%+1 акция медучреждения предлагалось приобрести за 170 млн рублей. Ничего удивительного, так как, несмотря на то, что оборот «АВА-Казань» с 2011 по 2018 год вырос почти в 100 раз, составив 334,5 млн рублей, клиника ежегодно показывает убыток, хотя с 2013 года (тогда убыток составил 85,2 млн рублей) и снижает его — в 2018 году компания ушла в минус на 15,7 млн рублей.

На шестом месте по величине площадей — Айрат Галлямов, ему принадлежит 5,6 тыс. кв. м площадей на ул. Профсоюзной стоимостью 157,6 млн рублей — включая «Деловой центр Вокер» и «Стоматология Центр». Фото gorstom.ru

«Татнефтевские» на Профсоюзной: деловой центр и стоматология

На шестом месте по величине площадей — зять экс-руководителя «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова Айрат Галлямов, ему принадлежит 5,6 тыс. кв. м площадей на ул. Профсоюзной стоимостью 157,6 млн рублей — включая «Деловой Ццентр Вокер» и «Стоматология Центр». Галлямов регулярно появляется в исследованиях аналитической службы «Реального времени», занимая первые места на стоматологическом рынке Татарстана. Ему и сыну Тахаутдинова Рустему принадлежит крупнейшая сеть с миллиардным оборотом «Городская стоматология» (возникла на базе государственных клиник, которые были приватизированы), правда, восемь клиник сети в 2018 году были убыточны.

Однако клиника на Профсоюзной показала в последний раз прибыль в 7,5 млн рублей при выручке в 91,7 млн. Компания «Дион» (принадлежит Галлямову и Рустему Тахаутдинову), владеющая «Вокером», имеет отношение к строительству 20-этажного частного медицинского центра в Казани стоимостью 2,5 млрд рублей на Сибгата Хакима (должен быть введен в 2020—2021 году). «Вокер» впервые за 5 лет в 2018 году показал прибыль в 5,8 млн рублей при обороте в 138,7 млн. Рустему Тахаутдинову непосредственно принадлежит 4,3 тыс. кв. м коммерческих площадей на 132,6 млн рублей — это все те же доли в компании «Деловой центр Вокер» и «Стоматология-Центр».

Рахматуллин, Мусин и компания — новые «дворяне» Профсоюзной

В десятке крупнейших владельцев Профсоюзной и родственница Альберта Рахматуллина, чья компания была в акционерах «Ак Барс Строй» и является соучредителем «Интегстрой»: Гулие Харисовой принадлежит 5,5 тыс. кв. м коммерческих площадей на престижной улице, которые стоят дороже, чем вышеперечисленные (уступая только Казани, СИНХу и «Челны-хлебу», см. ниже) — 205 млн рублей.

Рахматуллин известен как собственник ТРК «Родина», другая его компания — «Града» — выступала проектантом «Казанского подворья». Рахматуллин пока оставался и одним из учредителей ООО «Гостинично-торговый комплекс «Казань», которому гостиница была продана в 2006 году. Любопытно, что соинвестором при восстановлении гостиницы «Казань» выступали структуры экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина и здание на Баумана, 9 фигурировало в рамках дела о банкротстве одной из ключевых компаний империи Роберта Мусина — ООО «Новая нефтехимия» (см. выше).

Три года назад имя Гулии Харисовой всплывало в рамках прокурорской проверки здания гостиницы Дворянского собрания, расположенного как раз на Профсоюзной — было установлено, что оно находится в аварийном состоянии. Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Что интересно, компания ООО «Прогресс», владеющая площадями на Профсоюзной, потеряла в выручке с 2014 года в 14 раз, в 2018 году оборот составил 27,5 млн рублей, а прибыльной компания не была фактически никогда, последние годы в графе «чистая прибыль» фигурируют отрицательные значения. Ранее «Прогресс» принадлежал ООО «Интегстрой», соучредителем которой выступал ООО «Ак Барс Эстейт». Три года назад имя Гулии Харисовой всплывало в рамках прокурорской проверки здания гостиницы Дворянского собрания, расположенного как раз на Профсоюзной — было установлено, что оно находится в аварийном состоянии, собственником не проведены ремонтно-реставрационные работы, «что создает угрозу утраты значимого объекта культурного наследия». Тогда по результатам проверки прокуратура возбудила в отношении генерального директора ООО «Прогресс» Гулии Харисовой дело об административном правонарушении со штрафом в размере 20 тыс. рублей в доход государства.

В последние годы власти республики рассматривали в качестве одного из вариантов решения проблемы дефицита площадей Национальной библиотеки переезд на новое место, книгохранилищем мог стать и комплекс исторических зданий на улицах Рахматуллина, Кави Наджми, Профсоюзной, включающий здание гостиницы Дворянского собрания.

Что еще за империей ТФБ формально осталось на престижной улице

Впрочем, «мусинских» и «рахматуллинских» площадей на Профсоюзной немало — принадлежащих непосредственно им самим, близким компаниям или ближайшим родственникам. Выше представленная фирма «Новая нефтехимия», например, будучи в конкурсном производстве, продолжает оставаться и крупнейшим владельцем коммерческих площадей на Профсоюзной, замыкая топ-10. Ей и ее «мусинским» бенефициарам принадлежит 4,2 тыс. кв. м на 40 млн рублей.

Еще почти 2 тыс. кв. м стоимостью 35,5 млн рублей находится в собственности уже упомянутого зятя экс-главы ТФБ Айрата Гилязова. Имя Гилязова фигурирует и в качестве соучредителя «ГТК «Казань» вместе с Альбертом Рахматуллиным. Последнему тоже лично принадлежат 587 кв. мна 5,5 млн рублей. А директору «Интегстроя», связанного, в свою очередь, с «Ак Барс Эстейт», Гулией Харисовой и Рахматуллиным, принадлежит на этой улице 130 «квадратов» на 5,5 млн рублей, которыми управляет ООО «Холдинговая нефтехимическая управляющая компания».

Стоит вновь упомянуть и Рафаэля Мингазетдинова, сына Ильдуса Мингазетдинова — бывшего предправления «Татфондбанка» и совладельца «ИнтехБанка», через «Реал Групп» владеющего 1,4 тыс. кв. м коммерческих площадей на 31 млн рублей. Наполовину «Реал Групп», в котором тоже введено конкурсное управление, пока принадлежит вышеупомянутому Айрату Гилязову.

«Мусинских» и «рахматуллинских» площадей на Профсоюзной немало — принадлежащих непосредственно им самим, близким компаниям или ближайшим родственникам. Фото Максима Платонова

Экспансия «Челны-хлеб» в центре Казани и антикварные активы семьи Пономарева-Капучиди

Среди собственников торговых площадей на Профсоюзной можно встретить и топ-менеджера СИЦ «Экспертиза» Алексея Ладнушкина, между прочим, экс-президента Союза промышленников и предпринимателей Казани (ликвидирован по решению суда в 2011 году). СИЦ выполняет научно-проектные и изыскательские работы при реставрации памятников архитектуры и истории муниципального, республиканского и федерального значения, в том числе расположенных на территории острова-града Свияжск и Болгара, Казани.

В топ-10 владельцев «профсоюзных площадей» есть и сын покойного ректора и основателя первого в Татарстане негосударственного института ИСГЗ Николая Пономарева-Капучиди — Александр Пономарев сегодня сам ректор Института социальных и гуманитарных знаний и является членом Общественной палаты Татарстана.

Напомним, в нашем недавнем исследовании мы уже писали о том, что семья Пономаревых является одним из крупнейших игроков на рынке столовых Казани через ООО «ТД «Аслан», владеющего столовой «Товарищ политрук», среди собственников, помимо Пономаревых, есть также некоммерческая организация «Фонд развития и поддержки высшего и среднего профессионального образования «Лига».

Пономаревым также принадлежит работающий в сфере науки и образования НИИ реставрации антикварных и художественных изделий. Активы на Профсоюзной у семьи Пономаревых как раз и связаны с антикварной деятельностью — в частности, через сам ИСГЗ им принадлежит ООО «Антикварная фирма «Лигия», владеющая 5,3 тыс. кв. м площадей на 171,3 млн рублей. Не сказать, впрочем, что актив этот особенно выгоден, в графе «чистая прибыль» в последние годы нулевые значения, а выручка не превышает в лучшие годы и полумиллиона рублей.

Отметим еще одного любопытного владельца — АО «Челны-хлеб» бизнесменов из автограда Рафаэля и Эдуарда Юнусова. Им принадлежит более 4 тыс. кв. м стоимостью 255,7 млн рублей (третья по величине стоимость после площадей, принадлежащих Казани и СИНХу) — находящихся по адресу: ул. Профсоюзная, 40/42. По-видимому, участок связан с экспансией челнинского ретейлера — еще осенью прошлого года исполком Казани утвердил АО «Челны-Хлеб» проект межевания территории на улице Профсоюзной. Тогда компания подала в столичную администрацию заявление о перераспределении муниципального земельного участка и участка, находящегося в частной собственности. Правда, касалось это лишь одного из двух размежеванных участков общей площадью 460 кв. м за домом №44 на Профсоюзной, предназначенного для размещения административно-торгового здания «Дом хлеба». О том, что у Юнусовых на Профсоюзной теперь более 4 тыс. кв. м, до сих пор не было известно.

Ранее Васильчуки открыли в Казани «Чайхону №1» и ресторан премиум-класса в аэропорту Казани. Фото restoranoved.ru

Каскад кухонь народов мира подвис из-за гибели Ирека Миннахметова

Одним из крупнейших владельцев торговых площадей на Профсоюзной был Ирек Миннахметов, экс-глава «Татспиртпрома» и экс-глава «Татмедиа», ныне покойный. Очевидно, его 3,6 тыс. кв. м стоимостью 93,5 млн рублей отойдут наследникам (родственникам). Ему эти площади принадлежали через ООО «Технотрейдинг» и УК «Премиум».

Последняя, впрочем, наполовину находится в руках Дмитрия Васильчука — Васильчук с Миннахметовым осенью прошлого года объявляли о планах построить фуд-молл в подземельях улицы Баумана, после того как МУП «Метроэлектротранс» продал с торгов свои подземелья на улице Баумана. Бизнесмены готовы были в реконструкцию 4,5 тыс. кв. м вложить полмиллиарда рублей, открыв каскад кухонь народов мира. Ранее Васильчуки открыли в Казани «Чайхону №1» и ресторан премиум-класса в аэропорту Казани. Собственно, УК «Премиум» и открылась-то в августе 2019 года, теперь этот бизнес-проект находится, по понятным причинам, под вопросом.

Отдельно Дмитрию Васильчуку в связи с тем же, по-видимому, проектом принадлежит более 2 тыс. кв. м на 40,4 млн рублей. Семье Миннахметовых через мать Ирека Фариду принадлежит и небольшая площадь в 124 кв. м на 5,7 млн рублей. Фариде Миннахметовой ранее принадлежала сеть казанских оптик «Корд». К слову, еще несколько объектов на Профсоюзной после смерти Айрата Хайруллина принадлежат теперь только одному из братьев, Илшату — через ООО «ГУМ-3».

«Восток-С», известный строительством ЖК «Пять звезд» на Гривке, взял на реставрацию объект в 2016 году, а сдать его планировал в прошлом году. Фото kzn.ru

«Отрестораненный» кинотеатр «Спутник» Олега Новосельского

В топ-20 крупнейших собственников входит Олег Новосельский со своей компанией ООО «Восток-С» (50-я крупнейшая строительная компания в РТ по обороту — в 2018 году выручка составила 1,8 млрд рублей, прибыль — 106,7 млн). Ему принадлежит почти 3 тыс. кв. м на 61 млн рублей. Судя по всему, это здание, где ранее располагался кинотеатр «Спутник», историкам известное как «Лавки Курманаева». «Восток-С», известный строительством ЖК «Пять звезд» на Гривке, взял на реставрацию объект в 2016 году, а сдать его планировал в прошлом году.

В первом этаже здании лавок купца Курманаева на углу улиц Чернышевского и Профсоюзной по завершении работ разместится ресторан, а на втором — офисы, сообщал «Реальному времени» Новосельский в 2019 году (у купца Курманаева ресторан располагался наверху, а под ним — торговые ряды). Напомним, до 2014 года здание Курманаева принадлежало «МД Арх» Азата Гайнутдинова и Драгона Ристича (Ристич — сербский бизнесмен, являлся хозяином компании «МД Инжиниринг», построившей ТЦ «Южный» и ЖК «Европейский»).

Со временем Ристич и Гайнутдинов рассорились и выясняли отношения в суде. Серб на время стал единоличным владельцем «МД Арх», но после того как «Восток-С» подал в татарстанский арбитражный суд на предыдущего хозяина здания иск на 4 млн рублей, «Спутник» перешел Новосельскому. Стороны заключили мировое соглашение, согласно которому в счет долга «Восток-С» получал земельный участок площадью 610 кв. м, а также нежилое здание — кинотеатр «Спутник» площадью 622 кв. м.

По условиям договора, стоимость данного имущества признавалась равной стоимости долга «МД-Арх». Иными словами, объект в центре города и участок под ним оценили всего в 3,9 млн рублей. По-видимому, именно в результате реконструкции (планировалось строительство цокольного этажа и подземного паркинга) стоимость здания выросла в разы. Или же собственник «МД-Арх» в свое время продешевил.

К 2013 году отреставрировали дома «Хлебного базара» на Профсоюзной, 12 и Профсоюзной, 16, в 2017-м — на Профсоюзной, 10. Фото Рината Назметдинова

Как владелец престижных площадей на Профсоюзной пилит лес в Красноярском крае

Частью коммерческих площадей владеют дуэты бизнесменов. Среди них и «темные лошадки» — Сергею Васильеву и Андрею Симонову через ООО «КапиталТрейд» (оборот 12,5 млн рублей, прибыль 8—9 млн рублей) принадлежат 1,4 тыс. кв. м на 53,6 млн рублей, и те, кто на слуху, — например, упомянутые выше Фархат Исхаков и Эдуард Колтун. Последние владеют 1,3 тыс. кв. м площадей на Профсоюзной на 44,6 млн рублей через ООО «Фирма «Трасса» и ООО «Девелоперская компания «Основа». «Трассе» принадлежит также ряд площадей на улице Баумана, оборот компании за 5 лет вырос в 20 раз, составив в 2018 году 19,5 млн рублей при чистой прибыли в 12,6 млн (еще 5 лет назад компания была убыточной). Напротив, «ДК «Основа» второй год подряд убыточна, несмотря на выручку в 5—8 млн рублей.

И Исхакову, и Колтуну принадлежат с десяток других компаний. Исхаков — известный казанский предприниматель, основатель розничных сетей «Центроторг» и «Каждый день», с 2000-х развивает сразу несколько направлений бизнеса: индустрия красоты (компания «Джоконда»), недвижимость (девелоперская компания «Основа»), а в 2012 году участвовал в крупнейшем инвестиционном проекте лесоперерабатывающей отрасли РФ в Красноярском крае — осенью прошлого года при участии губернатора края Виктора Толоконского коммерческий директор ЗАО «Краслесинвест» Фархат Исхаков запустил лесопильно-сортировочный комплекс с планом на 440 тыс. кубометров готовой продукции в год (при участии Внешэкономбанка). Эдуард Колтун в Казани известен как владелец десятка исторических особняков. Если же говорить об активах на Профсоюзной, то впервые они оказались у него после покупки здания магазина «Подарки» в 2002 году и его складов, которые были объектами культурного наследия — торговые ряды «Хлебного базара». К 2013 году отреставрировали дома «Хлебного базара» на Профсоюзной, 12 и Профсоюзной, 16, в 2017-м — на Профсоюзной, 10.

Интересным способом поделили три помещения на 1,2 тыс. кв. м стоимостью 6,5 млн рублей семь казанских бизнесменов: Артур и Артем Когданины, Камиль Зайнутдинов, Ильдар Бикмуллин, Айдар Исмагилов, Марсель Мингалимов (не имеет отношения к челнинскому строителю) и Александр Абросимов.

Исмагилов известен как основатель сети автомоек «Мойдодыр» и сооснователь сети шиномонтажных мастерских «Пятое колесо» совместно с тем же Ильдаром Бикмуллином: 5 лет назад казанская мэрия в рамках борьбы с несанкционированными киосками чуть ли не закатала эти мастерские в асфальт. В результате павильоны вывезли в Уфу и «открыли тем самым для себя новый город, и не то что не потеряли ни рубля, а выросли в прибыли с того момента в 15 раз», рассказывал в интервью «Реальному времени» Исмагилов (сеть в девяти городах насчитывает 185 объектов). Артем и Артур Когданины — основатели и совладельцы компании LEDEL по производству светодиодного освещения, завоевавшего до 15% российского рынка. Абросимов — основатель и руководитель ООО «Весна», компании, которая занимается инвестициями в недвижимость. По данным самой компании, всего было реализовано более 50 инвестиционных проектов: «Весна» инвестирует в недооцененные объекты, перед этим разрабатывает проект повышения капитализации объекта (упаковывает в инвестиционную идею), далее либо сама занимается реализацией̆ проекта, либо продает этот объект, но уже с добавленной стоимостью».

В 2008 году Эльбек Сафаев возглавил структуры электротехнического холдинга «Инвэнт», созданного с подачи Фардиева. Фото itpark-kazan.ru

Фардиевский ресторан «Рубаи» на месте «Инвэнта»

Из «миноритариев» того же здания на Профсоюзной, 23 нельзя забыть Эльбека Сафаева, которому принадлежит чуть более полутысячи «квадратов», оцененых в 27,8 млн рублей. Сафаев — выходец из «Татэнерго» времен Ильшата Фардиева, он занимал в компании различные должности в топ-менеджементе, вплоть до кресла директора ООО «Предприятие производственно-технической комплектации» ОАО «Татэнерго». В 2008 году Эльбек Сафаев возглавил структуры электротехнического холдинга «Инвэнт», созданного с подачи Фардиева. Впоследствии, в 2015—2016 годах, строительная «дочка» «Инвэнта» — «Инвэнт-Технология» отца Эльбека, Марата Сафаева (ему до сих пор принадлежит 96,7% компании, которой руководит его сын) — закрепилась на московском рынке, став крупным подрядчиком (с контрактами на 8 млрд рублей) с подачи уже главного строителя столицы РФ Марата Хуснуллина.

Интересно, что изначально «Инвэнт» был зарегистрирован как раз на улице Профсоюзной, 23/12, а уже затем — на улице Габдуллы Тукая, 125. По бывшему ее адресу находится ресторан «Рубаи», который ранее контролировал Эльбек Сафаев (на 50%), а ныне — его отец и дочка Ильшата Фардиева Алсу. При выручке в 29 млн рублей «Рубаи», однако, показал в 2018 году убыток в 5,8 млн.

Если не считать так или иначе аффилированной с известными структурами Гулии Харисовой, крупнейшие собственники Профсоюзной — мужчины. В топ-20 есть только две женщины, которым принадлежат коммерческие площади. Это занятая продажей одежды Татьяна Старченкова («Меридиан» со стабильной выручкой 16—17 млн рублей и почти такой же прибылью), которой принадлежат 1,8 тыс. кв. м на 110 млн рублей. И Юлия Слепнева — владеет 1,7 тыс. кв. м на 73,6 млн рублей.

Именно Скоблионок смог добиться перевода синагоги на Профсоюзной в собственность общины в 1996 году. Фото Максима Платонова

Как семья Метшиных делила Дом профсоюзов на Профсоюзной под шашлычную

Наконец, нельзя пропустить и скандальное событие, связанное с дележом собственности на Профсоюзной в доме №44. Сейчас три помещения в этом доме площадью 253 кв. м и стоимостью 12,4 млн рублей принадлежат ООО «Парк-Хауз Батурина», которое формально находится «в кармане» Екатерины Сарнаковой, а управляется Владиславом Подболоцким — напротив, компания ООО «Нефтяной терминал Нижнекамска» принадлежит Подболоцкому, а управляется Сарнаковой. В действительности за ними стоят структуры родственника мэров Казани и Нижнекамска Айрата Раисовича Метшина, который владеет ООО «Парк-Хауз Большая Красная» и ООО «Зеленый мир» (обеими компаниями руководит Подболоцкий).

Все три компании, за исключением «Зеленого мира» (по ней просто нет данных за 2018 год), убыточны. «Парк-Хауз Батурина» убыточен был все последние 10 лет за редким исключением, в 2018 году ушел в минус на 5,5 млн рублей. Как сообщали СМИ пару лет назад (правда, ошибочно аффилируя структуры Айдару Метшину), нижнекамская компания ООО «Парк-Хауз Батурина» в 2013-м на месте бывшего нелегального Центрального бюро профсоюзов Казани в 1905—1907 годах на Профсоюзной, 44 построила шашлычную, уничтожив объект культурного наследия. Власти Казани подали в суд, и по решению арбитража компания заплатит чуть больше 1 млн рублей. Сейчас там располагается кафе «Башкала». Спор за часть помещений коснулся еще одного «миноритария» Профсоюзной, Натальи Гайфуллиной, которая безуспешно судилась с ООО «Парк-Хауз Батурина» и Минкультом РТ по поводу восстановлении жилого помещения, квартиры общей площадью 30 кв. м в этом же здании (если коротко: так как «Парк-Хауз» разрушил и заново отстроил здание — помещение перестало якобы быть жилым). Несмотря на отказ в удовлетворении иска, теперь все собственники «несуществующей квартиры» фигурируют как собственники нежилых помещений: и семья Гайфуллиных, которой принадлежат 5 кв. м в этом доме на 210,6 тыс. рублей, и исполком Казани, которому принадлежат 25 «квадратов».



На Профсоюзной есть и коммерческие площади, принадлежащие прямо или косвенно РОО «Татарстанская еврейская национально-культурная автономия». Так, «Казанской иудейской общине» (входит в ТЕНКА) принадлежат 1,6 тыс. кв. м на 19,5 млн рублей. А экс-руководителю автономии бизнесмену Михаилу Скоблионку — 626,6 кв. м, которые, впрочем, стоят заметно дороже — 33,6 млн рублей. Напомним, в прошлом году на должность руководителя вступил Шалва Тетруашвили на торжественной церемонии в синагоге как на раз на Профсоюзной — именно Скоблионок смог добиться перевода здания синагоги на Профсоюзной в собственность общины в 1996 году.

